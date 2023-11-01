SOCKS Proxy

HTTP-Proxys verstehen Web-Traffic. Sie lesen Header, interpretieren Anfragen und funktionieren hervorragend für alles, was im Browser läuft. Aber sobald Ihre Aufgabe außerhalb des Webs liegt – ein Game-Client, ein VoIP-Anruf, eine Torrent-Anwendung oder eine benutzerdefinierte TCP-Verbindung – kommen HTTP-Proxys an ihre Grenzen. Dafür wurden sie schlicht nicht entwickelt.

SOCKS5-Proxys schon. Sie arbeiten auf der Session-Schicht des Netzwerk-Stacks (Layer 5), unterhalb von HTTP (Layer 7). Anstatt zu verstehen, was Ihre Anwendung tut, öffnet SOCKS5 einfach eine Verbindung zum Ziel und leitet rohe Bytes in beide Richtungen weiter. Ob Sie Web-Requests senden, Dateien über FTP übertragen oder Sprachpakete über UDP streamen – das spielt keine Rolle. Wenn Ihre Anwendung einen Socket öffnen kann, kann SOCKS5 sie als Proxy bedienen.

Warum UDP-Unterstützung wichtig ist

Der größte technische Unterschied zwischen einem SOCKS5-Proxy-Server und einem HTTP-Proxy ist UDP. HTTP-Proxys verarbeiten ausschließlich TCP-Verbindungen. SOCKS5 unterstützt sowohl TCP als auch UDP über seine UDP-ASSOCIATE-Funktion (definiert in RFC 1928).

Warum ist das in der Praxis relevant? DNS-Anfragen laufen typischerweise über UDP. Online-Spiele übertragen Spieldaten über UDP, weil es für Echtzeit-Kommunikation schneller als TCP ist. VoIP- und SIP-Anrufe setzen für Sprachpakete auf UDP. Streaming-Protokolle nutzen UDP häufig für die Medienübertragung.

Mit einem HTTP-Proxy funktioniert all das entweder gar nicht oder erfordert aufwändige Workarounds. Mit SOCKS5 funktioniert es einfach – der Proxy leitet UDP-Pakete gemeinsam mit TCP-Traffic über dieselbe Verbindung weiter.

FineProxys SOCKS5-Implementierung umfasst vollständige UDP-ASSOCIATE-Unterstützung. Dies ist keine unvollständige Implementierung, die trotz des SOCKS5-Labels nur TCP verarbeitet – es handelt sich um das vollständige Protokoll gemäß RFC 1928.

DNS-Leak-Prävention

Hier ist ein Sicherheitsdetail, das die meisten Proxy-Käufer erst bemerken, wenn es zu spät ist. Wenn Sie sich über einen HTTP-Proxy verbinden, löst Ihr Computer Domain-Namen oft lokal auf – er sendet DNS-Anfragen an die Server Ihres ISP, bevor der Proxy überhaupt ins Spiel kommt. Ihr ISP sieht jede Domain, die Sie aufrufen, auch wenn die eigentliche Verbindung über den Proxy läuft.

SOCKS5 geht anders vor. Es unterstützt Remote-DNS-Auflösung: Ihre Anwendung sendet den Domain-Namen direkt an den Proxy-Server, der ihn eigenständig auflöst. Ihr lokales Netzwerk sieht die DNS-Anfrage nie. Damit schließt sich eine Datenschutzlücke, die viele Nutzer kalt erwischt.

Die meisten Browser und Anwendungen mit SOCKS5-Unterstützung bieten eine Remote-DNS-Option, die allerdings manchmal manuell aktiviert werden muss (Firefox hat z. B. eine spezielle Einstellung dafür). Die Funktionalität ist im Protokoll vorhanden — Sie müssen nur sicherstellen, dass Ihr Client sie auch nutzt.

SOCKS5 vs. HTTP: Wann welches Protokoll sinnvoll ist

Ein HTTP-Proxy ist die richtige Wahl, wenn Ihre Aufgabe rein webbasiert ist. Websites scrapen, Browser-Sessions verwalten, Web-APIs ansprechen — HTTP-Proxys erledigen all das effizient und werden von jedem Browser sowie den meisten HTTP-Bibliotheken nativ unterstützt.

Ein SOCKS-Proxy wird notwendig, wenn Ihr Traffic kein Web-Traffic ist oder wenn Sie UDP benötigen. Gaming über einen Proxy. Automatisierungen mit eigenen TCP-Protokollen. Tools verbinden, die HTTP nicht nativ sprechen. VoIP-Traffic routen. Jedes Szenario, in dem die Anwendung direkt über Sockets kommuniziert und nicht über HTTP-Requests.

Benchmarks zeigen, dass SOCKS5-Verbindungen eine um 35–50 ms geringere Latenz und einen um 20–30 % höheren Durchsatz erzielen als HTTP-Proxys beim gleichen Traffic (Dicloak, 2025). Der Unterschied liegt in der Einfachheit des Protokolls — kein Header-Parsing, keine Inhaltsanalyse, nur reines Relay.

Bei FineProxy unterstützt jeder Proxy beides. HTTP, HTTPS (mit individuellem SSL-Zertifikat pro IP) und SOCKS5 — alles auf derselben Adresse verfügbar. Wählen Sie das Protokoll, das zu Ihrer Anwendung passt. Kein separater Kauf, kein anderer Preisplan.

Was FineProxys SOCKS5-Proxys beinhalten

Vollständig RFC-1928-konformes SOCKS5 mit UDP ASSOCIATE. Verfügbar auf dedizierten Proxys, Rechenzentrums-Proxys und ISP-Proxys — jeden Proxy-Typ in unserem Katalog. Unbegrenzte Bandbreite, Geschwindigkeiten bis 500 Mbps, IP-Whitelist-Authentifizierung mit optionalem Login/Passwort über eine /21-Subnetzmaske.