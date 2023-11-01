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SOCKS Proxy

Vollständige RFC 1928 SOCKS5-Unterstützung mit UDP ASSOCIATE, Remote-DNS-Auflösung und HTTP/HTTPS auf derselben IP — unbegrenzte Bandbreite, bis zu 500 Mbps.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren SOCKS5-Proxy.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 Datacenter-Proxys mit SOCKS5-Unterstützung in Europa
  • Exportieren Sie meinen SOCKS5-Proxy-Server als JSON
  • Aktualisieren Sie die erlaubte IP für diesen Proxy-Dienst
  • Prüfen Sie meinen Dienst auf inaktive oder fehlerhafte IPs
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Pläne
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich möchte meine Eindrücke teilen. Ich benutze diesen Proxy-Server für die Arbeit nicht erst seit gestern. Während der Nutzungszeit hatte ich nie Beschwerden. Dabei nutze ich das vollständige Servicepaket. Besonders möchte ich die hohe Zuverlässigkeit dieses Proxy-Servers hervorheben. Ich kann diesen Proxy-Server allen meinen Freunden bedenkenlos empfehlen. Obwohl der Preis über dem Durchschnitt liegt, rechtfertigt dieser Proxy-Server seinen Preis vollständig.

Lara SmithInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Toller Kundensupport und solide Leistung. Die rotierenden Residential-IPs von FineProxy haben mir geholfen, regionale Einschränkungen problemlos zu umgehen. Definitiv den Preis wert.

NisargDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Kundenerfahrung

Ich habe hier Proxies für Messageboards gekauft, im Allgemeinen funktionieren sie gut, die Preise sind nicht schlecht. Ich werde mehr nehmen)

LizaProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Was ist der Unterschied zwischen SOCKS5 und HTTP-Proxy?Protokollumfang

HTTP-Proxys arbeiten auf der Anwendungsschicht und verstehen Web-Traffic – sie können Header lesen, Antworten cachen und URLs filtern. SOCKS5 arbeitet auf der Sitzungsschicht und leitet rohe Daten weiter, ohne sie zu inspizieren. Der praktische Unterschied: HTTP eignet sich für Web-Aufgaben (Surfen, Scraping, API-Calls). SOCKS5 verarbeitet jedes Protokoll – Gaming, VoIP, FTP, Torrents, benutzerdefinierte TCP/UDP-Verbindungen. Wenn Ihre Anwendung kein Web-Browser oder HTTP-Client ist, benötigen Sie wahrscheinlich SOCKS5.

Verschlüsselt SOCKS5 meinen Traffic?Nein

Das SOCKS5-Protokoll selbst fügt keine Verschlüsselung hinzu – es leitet Daten unverändert weiter. Bei FineProxy können Sie SOCKS5 jedoch mit unserem HTTPS-Proxy auf derselben IP kombinieren. Für Web-Traffic nutzen Sie HTTPS mit unserem IP-eigenen SSL-Zertifikat für vollständige Verschlüsselung. Bei Nicht-Web-Traffic über SOCKS5 wird die Verbindung zwischen Ihrer Anwendung und dem Proxy durch das Proxy-Protokoll nicht verschlüsselt – die Anwendung selbst kann jedoch ihre eigene Verschlüsselung verwenden (SSH, TLS usw.).

Was ist mit DNS-Lecks?Remote-DNS

SOCKS5 unterstützt Remote-DNS-Auflösung – Domainnamen werden auf dem Proxy-Server aufgelöst, nicht auf Ihrem lokalen Rechner. Das bedeutet, Ihr ISP sieht nicht, welche Domains Sie besuchen. Die meisten Anwendungen mit SOCKS5-Unterstützung ermöglichen diese Funktion, manche erfordern jedoch eine manuelle Einstellung. Es lohnt sich, dies zu prüfen – Remote-DNS ist einer der größten Datenschutzvorteile von SOCKS5 gegenüber HTTP-Proxys.

Meine Software gibt an, dass sie "SOCKS" unterstützt, nennt aber keine Version. Ist das ein Problem?Version prüfen

Das kann es sein. Manche Anwendungen werben mit SOCKS-Unterstützung, implementieren aber tatsächlich nur SOCKS4 – ein deutlich älteres Protokoll aus den frühen 1990er-Jahren. SOCKS4 fehlen wichtige Funktionen: kein UDP-Support, keine Authentifizierung, keine Remote-DNS-Auflösung und nur IPv4. Wenn Ihr Tool eine Verbindung herstellt, UDP-basierte Funktionen aber nicht funktionieren oder Sie sich nicht mit Benutzername/Passwort authentifizieren können, verwendet die Software im Hintergrund wahrscheinlich SOCKS4. Prüfen Sie die Dokumentation oder Einstellungen der Anwendung auf einen Versions-Selektor. FineProxy unterstützt SOCKS4 aus Kompatibilitätsgründen, empfiehlt jedoch SOCKS5, wann immer Ihre Software es erlaubt.

Lohnt sich SOCKS4 noch?Nur wenn nötig

Nur wenn Sie keine andere Wahl haben. SOCKS4 ist ein Legacy-Protokoll – nur TCP, keine Authentifizierung, kein Remote-DNS, kein IPv6. Wenn Ihre Anwendung SOCKS4 voraussetzt, unterstützt FineProxy dies – Sie verzichten jedoch auf alles, was SOCKS5 so nützlich macht: UDP-Support, DNS-Leck-Prävention und echte Zugangskontrolle. Wenn Sie Software für ein neues Projekt auswählen, achten Sie darauf, dass sie explizit SOCKS5 unterstützt. Der funktionale Unterschied ist erheblich.

Kann ich SOCKS5 und HTTP auf demselben Proxy verwenden?Ja

Ja. Jeder FineProxy-Proxy – dediziert, Rechenzentrum oder ISP – unterstützt HTTP, HTTPS und SOCKS5 auf derselben IP-Adresse. Wechseln Sie je nach Bedarf Ihrer Anwendung zwischen den Protokollen. Kein Aufpreis, kein separates Produkt.

Wo kann ich einen SOCKS5-Proxy mit guter Geschwindigkeit kaufen?Bis 500 Mbps

FineProxys Infrastruktur liefert bis zu 500 Mbps pro Verbindung über alle Protokolle, einschließlich SOCKS5. Jeder Proxy bietet unbegrenzte Bandbreite – keine GB-Gebühren, kein Throttling. Erhältlich als Einzel-Proxy oder als Paketlösung mit Mengenrabatten. Zu den Zahlungsoptionen gehören gängige Methoden sowie Kryptowährungen.

Leitfaden

SOCKS5-Proxy: Wenn HTTP nicht ausreicht

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

HTTP-Proxys verstehen Web-Traffic. Sie lesen Header, interpretieren Anfragen und funktionieren hervorragend für alles, was im Browser läuft. Aber sobald Ihre Aufgabe außerhalb des Webs liegt – ein Game-Client, ein VoIP-Anruf, eine Torrent-Anwendung oder eine benutzerdefinierte TCP-Verbindung – kommen HTTP-Proxys an ihre Grenzen. Dafür wurden sie schlicht nicht entwickelt.

SOCKS5-Proxys schon. Sie arbeiten auf der Session-Schicht des Netzwerk-Stacks (Layer 5), unterhalb von HTTP (Layer 7). Anstatt zu verstehen, was Ihre Anwendung tut, öffnet SOCKS5 einfach eine Verbindung zum Ziel und leitet rohe Bytes in beide Richtungen weiter. Ob Sie Web-Requests senden, Dateien über FTP übertragen oder Sprachpakete über UDP streamen – das spielt keine Rolle. Wenn Ihre Anwendung einen Socket öffnen kann, kann SOCKS5 sie als Proxy bedienen.

Warum UDP-Unterstützung wichtig ist

Der größte technische Unterschied zwischen einem SOCKS5-Proxy-Server und einem HTTP-Proxy ist UDP. HTTP-Proxys verarbeiten ausschließlich TCP-Verbindungen. SOCKS5 unterstützt sowohl TCP als auch UDP über seine UDP-ASSOCIATE-Funktion (definiert in RFC 1928).

Warum ist das in der Praxis relevant? DNS-Anfragen laufen typischerweise über UDP. Online-Spiele übertragen Spieldaten über UDP, weil es für Echtzeit-Kommunikation schneller als TCP ist. VoIP- und SIP-Anrufe setzen für Sprachpakete auf UDP. Streaming-Protokolle nutzen UDP häufig für die Medienübertragung.

Mit einem HTTP-Proxy funktioniert all das entweder gar nicht oder erfordert aufwändige Workarounds. Mit SOCKS5 funktioniert es einfach – der Proxy leitet UDP-Pakete gemeinsam mit TCP-Traffic über dieselbe Verbindung weiter.

FineProxys SOCKS5-Implementierung umfasst vollständige UDP-ASSOCIATE-Unterstützung. Dies ist keine unvollständige Implementierung, die trotz des SOCKS5-Labels nur TCP verarbeitet – es handelt sich um das vollständige Protokoll gemäß RFC 1928.

DNS-Leak-Prävention

Hier ist ein Sicherheitsdetail, das die meisten Proxy-Käufer erst bemerken, wenn es zu spät ist. Wenn Sie sich über einen HTTP-Proxy verbinden, löst Ihr Computer Domain-Namen oft lokal auf – er sendet DNS-Anfragen an die Server Ihres ISP, bevor der Proxy überhaupt ins Spiel kommt. Ihr ISP sieht jede Domain, die Sie aufrufen, auch wenn die eigentliche Verbindung über den Proxy läuft.

SOCKS5 geht anders vor. Es unterstützt Remote-DNS-Auflösung: Ihre Anwendung sendet den Domain-Namen direkt an den Proxy-Server, der ihn eigenständig auflöst. Ihr lokales Netzwerk sieht die DNS-Anfrage nie. Damit schließt sich eine Datenschutzlücke, die viele Nutzer kalt erwischt.

Die meisten Browser und Anwendungen mit SOCKS5-Unterstützung bieten eine Remote-DNS-Option, die allerdings manchmal manuell aktiviert werden muss (Firefox hat z. B. eine spezielle Einstellung dafür). Die Funktionalität ist im Protokoll vorhanden — Sie müssen nur sicherstellen, dass Ihr Client sie auch nutzt.

SOCKS5 vs. HTTP: Wann welches Protokoll sinnvoll ist

Ein HTTP-Proxy ist die richtige Wahl, wenn Ihre Aufgabe rein webbasiert ist. Websites scrapen, Browser-Sessions verwalten, Web-APIs ansprechen — HTTP-Proxys erledigen all das effizient und werden von jedem Browser sowie den meisten HTTP-Bibliotheken nativ unterstützt.

Ein SOCKS-Proxy wird notwendig, wenn Ihr Traffic kein Web-Traffic ist oder wenn Sie UDP benötigen. Gaming über einen Proxy. Automatisierungen mit eigenen TCP-Protokollen. Tools verbinden, die HTTP nicht nativ sprechen. VoIP-Traffic routen. Jedes Szenario, in dem die Anwendung direkt über Sockets kommuniziert und nicht über HTTP-Requests.

Benchmarks zeigen, dass SOCKS5-Verbindungen eine um 35–50 ms geringere Latenz und einen um 20–30 % höheren Durchsatz erzielen als HTTP-Proxys beim gleichen Traffic (Dicloak, 2025). Der Unterschied liegt in der Einfachheit des Protokolls — kein Header-Parsing, keine Inhaltsanalyse, nur reines Relay.

Bei FineProxy unterstützt jeder Proxy beides. HTTP, HTTPS (mit individuellem SSL-Zertifikat pro IP) und SOCKS5 — alles auf derselben Adresse verfügbar. Wählen Sie das Protokoll, das zu Ihrer Anwendung passt. Kein separater Kauf, kein anderer Preisplan.

Was FineProxys SOCKS5-Proxys beinhalten

Vollständig RFC-1928-konformes SOCKS5 mit UDP ASSOCIATE. Verfügbar auf dedizierten Proxys, Rechenzentrums-Proxys und ISP-Proxys — jeden Proxy-Typ in unserem Katalog. Unbegrenzte Bandbreite, Geschwindigkeiten bis 500 Mbps, IP-Whitelist-Authentifizierung mit optionalem Login/Passwort über eine /21-Subnetzmaske.

Wir besitzen die Infrastruktur. Das sind keine gemieteten SOCKS5-Endpunkte aus einem Drittanbieter-Netzwerk — es sind unsere Server, unsere IP-Adressen, unser sauberer ASN.