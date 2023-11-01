नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

SOCKS प्रॉक्सी

पूर्ण RFC 1928 SOCKS5 — UDP ASSOCIATE, रिमोट DNS रिज़ॉल्यूशन, और एक ही IP पर HTTP/HTTPS — अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 500 Mbps तक।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना SOCKS5 प्रॉक्सी बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूरोप में SOCKS 5 समर्थन वाले 1,000 डेटा सेंटर प्रॉक्सी खरीदें
  • मेरे SOCKS5 प्रॉक्सी सर्वर JSON में निर्यात करें
  • इस प्रॉक्सी सेवा का अनुमत IP अद्यतन करें
  • निष्क्रिय या त्रुटि वाले IP के लिए मेरी सेवा जाँचें
  • मेरे प्रॉक्सी प्लान की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

मैं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैं इस प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग काम के लिए कर रहा हूँ, और यह मेरा पहला दिन नहीं है। उपयोग की अवधि के दौरान, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। ऐसा करते समय, मैं सेवाओं के पूरे पैकेज का उपयोग करता हूँ। विशेष रूप से, मैं इस प्रॉक्सी सर्वर की उच्च विश्वसनीयता को नोट करना चाहूँगा। मैं अपने सभी मित्रों को इस प्रॉक्सी सर्वर की सुरक्षित रूप से सिफारिश कर सकता हूँ। यद्यपि इसका मूल्य औसत से ऊपर है, लेकिन यह प्रॉक्सी सर्वर अपने मूल्य को पूरी तरह से सही ठहराता है।

Lara SmithFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ग्रेट कस्टमर सपोर्ट और मजबूत प्रदर्शन। Fineproxy के रोटेटिंग रेसिडेंशियल IPs ने मुझे बिना किसी समस्या के क्षेत्रीय प्रतिबंधों को बायपास करने में मदद की। निश्चित रूप से कीमत के लायक।

NisargDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ग्राहक अनुभव

मैंने यहाँ मैसेज बोर्ड के लिए प्रॉक्सियाँ खरीदीं, सामान्य रूप से यह अच्छी तरह काम करती हैं, कीमतें खराब नहीं हैं। मैं और लूंगा)

LizaProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
SOCKS5 और HTTP प्रॉक्सी में क्या अंतर है?प्रोटोकॉल दायरा

HTTP प्रॉक्सी एप्लिकेशन लेयर पर काम करती हैं और वेब ट्रैफ़िक को समझती हैं — ये हेडर पढ़ सकती हैं, रिस्पॉन्स कैश कर सकती हैं और URL फ़िल्टर कर सकती हैं। SOCKS5 सेशन लेयर पर काम करती है और रॉ डेटा को बिना इंस्पेक्ट किए रिले करती है। प्रैक्टिकल फ़र्क: HTTP वेब टास्क (ब्राउज़िंग, स्क्रैपिंग, API कॉल) के लिए है। SOCKS5 कोई भी प्रोटोकॉल हैंडल करती है — गेमिंग, VoIP, FTP, टॉरेंट, कस्टम TCP/UDP कनेक्शन। अगर आपका एप्लिकेशन वेब ब्राउज़र या HTTP क्लाइंट नहीं है, तो आपको शायद SOCKS5 चाहिए।

क्या SOCKS5 मेरे ट्रैफ़िक को एन्क्रिप्ट करती है?नहीं

SOCKS5 प्रोटोकॉल अपने आप एन्क्रिप्शन नहीं जोड़ता — यह डेटा को जैसा है वैसा ही रिले करता है। हालाँकि, FineProxy पर आप उसी IP पर SOCKS5 को हमारे HTTPS प्रॉक्सी के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब ट्रैफ़िक के लिए, पूर्ण एन्क्रिप्शन हेतु हमारे प्रति-IP SSL सर्टिफ़िकेट के साथ HTTPS का उपयोग करें। SOCKS5 पर नॉन-वेब ट्रैफ़िक के लिए, आपके एप्लिकेशन और प्रॉक्सी के बीच का डेटा प्रॉक्सी प्रोटोकॉल द्वारा अनएन्क्रिप्टेड रहता है, हालाँकि एप्लिकेशन स्वयं अपना एन्क्रिप्शन (SSH, TLS, आदि) उपयोग कर सकता है।

DNS लीक्स के बारे में क्या?रिमोट DNS

SOCKS5 रिमोट DNS रिज़ॉल्यूशन सपोर्ट करती है — डोमेन नेम प्रॉक्सी सर्वर पर रिज़ॉल्व होते हैं, आपकी लोकल मशीन पर नहीं। इसका मतलब है कि आपका ISP नहीं देखता कि आप कौन-से डोमेन विज़िट कर रहे हैं। SOCKS5 सपोर्ट करने वाले ज़्यादातर एप्लिकेशन इसे एनेबल करने का ऑप्शन देते हैं, हालाँकि कुछ में मैनुअल सेटिंग की ज़रूरत होती है। इसे ज़रूर चेक करें — रिमोट DNS, HTTP प्रॉक्सी की तुलना में SOCKS5 का सबसे बड़ा प्राइवेसी एडवांटेज है।

मेरा सॉफ़्टवेयर कहता है कि वह "SOCKS" सपोर्ट करता है लेकिन वर्शन स्पेसिफ़ाई नहीं करता। क्या यह कोई समस्या है?संस्करण जाँचें

ऐसा हो सकता है। कुछ एप्लिकेशन SOCKS सपोर्ट का दावा करते हैं लेकिन वास्तव में केवल SOCKS4 लागू करते हैं, जो 1990 के दशक की शुरुआत का एक बहुत पुराना प्रोटोकॉल है। SOCKS4 में महत्वपूर्ण फ़ीचर्स नहीं हैं: कोई UDP सपोर्ट नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई रिमोट DNS रिज़ॉल्यूशन नहीं, और केवल IPv4। यदि आपका टूल कनेक्ट होता है लेकिन UDP-आधारित फ़ीचर्स काम नहीं करते, या आप username/password से ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते, तो सॉफ़्टवेयर संभवतः बैकग्राउंड में SOCKS4 उपयोग कर रहा है। एप्लिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन या सेटिंग्स में वर्शन सेलेक्टर देखें। FineProxy बैकवर्ड कम्पैटिबिलिटी के लिए SOCKS4 सपोर्ट करता है, लेकिन जब भी आपका सॉफ़्टवेयर अनुमति दे, हम SOCKS5 की सिफ़ारिश करते हैं।

क्या SOCKS4 अभी भी इस्तेमाल करने लायक है?केवल आवश्यकता पर

सिर्फ़ तब जब कोई और विकल्प न हो। SOCKS4 एक लीगेसी प्रोटोकॉल है — सिर्फ़ TCP, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई रिमोट DNS नहीं, कोई IPv6 नहीं। अगर आपका एप्लिकेशन SOCKS4 पर मजबूर करता है, तो FineProxy इसे हैंडल करेगा, लेकिन SOCKS5 को उपयोगी बनाने वाली सारी चीज़ें खो जाएँगी: UDP सपोर्ट, DNS लीक प्रिवेंशन, और सही एक्सेस कंट्रोल। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट के लिए सॉफ़्टवेयर चुन रहे हैं, तो पक्का करें कि वह SOCKS5 स्पेसिफ़िकली सपोर्ट करता है। फ़ंक्शनैलिटी का अंतर काफ़ी बड़ा है।

क्या मैं एक ही प्रॉक्सी पर SOCKS5 और HTTP दोनों उपयोग कर सकता हूँ?हाँ

हाँ। FineProxy की हर प्रॉक्सी — डेडिकेटेड, डेटासेंटर, या ISP — एक ही IP एड्रेस पर HTTP, HTTPS और SOCKS5 सपोर्ट करती है। अपने एप्लिकेशन की ज़रूरत के अनुसार प्रोटोकॉल स्विच करें। कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं, कोई अलग प्रोडक्ट नहीं।

अच्छी स्पीड वाली SOCKS5 प्रॉक्सी कहाँ से खरीदें?500 Mbps तक

FineProxy’s का इंफ्रास्ट्रक्चर SOCKS5 सहित सभी प्रोटोकॉल पर प्रति कनेक्शन 500 Mbps तक की स्पीड देता है। हर प्रॉक्सी अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ आती है — कोई per-GB चार्ज नहीं, कोई थ्रॉटलिंग नहीं। इंडिविजुअल प्रॉक्सी या वॉल्यूम डिस्काउंट वाले बल्क पैकेज, दोनों उपलब्ध हैं। पेमेंट ऑप्शन में स्टैंडर्ड मेथड और क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं।

गाइड

SOCKS5 प्रॉक्सी: जब HTTP काफ़ी नहीं हो

5 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

HTTP प्रॉक्सी वेब ट्रैफ़िक समझती हैं। ये हेडर पढ़ती हैं, रिक्वेस्ट इंटरप्रेट करती हैं और ब्राउज़र में चलने वाली किसी भी चीज़ के लिए बढ़िया काम करती हैं। लेकिन जैसे ही आपका काम वेब से बाहर जाता है — कोई गेम क्लाइंट, VoIP कॉल, टॉरेंट एप्लिकेशन या कस्टम TCP कनेक्शन — HTTP प्रॉक्सी मदद नहीं कर सकतीं। इन्हें इसके लिए बनाया ही नहीं गया था।

SOCKS5 प्रॉक्सी इसी के लिए बनी थी। यह नेटवर्क स्टैक की सेशन लेयर (Layer 5) पर काम करती है, जो HTTP की लेयर (Layer 7) से नीचे है। आपका एप्लिकेशन क्या कर रहा है, इसे समझने की बजाय SOCKS5 बस टारगेट से कनेक्शन खोलती है और दोनों दिशाओं में रॉ बाइट्स रिले करती है। इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, FTP से फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या UDP पर वॉइस पैकेट स्ट्रीम कर रहे हैं। अगर आपका एप्लिकेशन सॉकेट खोल सकता है, तो SOCKS5 उसे प्रॉक्सी कर सकती है।

UDP सपोर्ट क्यों ज़रूरी है

SOCKS5 प्रॉक्सी सर्वर और HTTP प्रॉक्सी के बीच सबसे बड़ा तकनीकी अंतर UDP है। HTTP प्रॉक्सी सिर्फ़ TCP कनेक्शन हैंडल करती हैं। SOCKS5 अपने UDP ASSOCIATE फ़ीचर (RFC 1928 में परिभाषित) के ज़रिए TCP और UDP दोनों को हैंडल करती है।

प्रैक्टिस में यह क्यों मायने रखता है? DNS क्वेरी आमतौर पर UDP पर ट्रैवल करती हैं। ऑनलाइन गेम गेमप्ले डेटा UDP पर भेजते हैं क्योंकि रियल-टाइम कम्युनिकेशन के लिए यह TCP से तेज़ है। VoIP और SIP कॉल वॉइस पैकेट के लिए UDP पर निर्भर करती हैं। स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल अक्सर मीडिया डिलीवरी के लिए UDP का उपयोग करते हैं।

HTTP प्रॉक्सी के साथ यह सब या तो काम ही नहीं करता या वर्कअराउंड की ज़रूरत पड़ती है। SOCKS5 के साथ यह बस काम करता है — प्रॉक्सी एक ही कनेक्शन से TCP ट्रैफ़िक के साथ-साथ UDP पैकेट भी रिले करती है।

FineProxy’s का SOCKS5 इम्प्लीमेंटेशन पूर्ण UDP associated सपोर्ट के साथ आता है। यह कोई आधा-अधूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जो SOCKS5 लेबल के बावजूद सिर्फ़ TCP हैंडल करे — यह RFC 1928 के अनुसार कम्प्लीट प्रोटोकॉल है।

DNS लीक प्रिवेंशन

यहाँ एक सिक्योरिटी डिटेल है जिसके बारे में ज़्यादातर प्रॉक्सी खरीदार तब तक नहीं सोचते जब तक बहुत देर न हो जाए। जब आप HTTP प्रॉक्सी से कनेक्ट करते हैं, तो आपका कंप्यूटर अक्सर डोमेन नेम लोकली रिज़ॉल्व करता है — प्रॉक्सी के इन्वॉल्व होने से पहले ही आपके ISP के सर्वर को DNS क्वेरी भेज देता है। भले ही एक्चुअल कनेक्शन प्रॉक्सी से होता हो, आपका ISP हर वो डोमेन देखता है जो आप विज़िट करते हैं।

SOCKS5 इसे अलग तरीके से हैंडल करता है। यह रिमोट DNS रिज़ॉल्यूशन सपोर्ट करता है: आपका एप्लिकेशन डोमेन नेम सीधे प्रॉक्सी सर्वर को भेजता है, जो उसे खुद रिज़ॉल्व करता है। आपका लोकल नेटवर्क DNS क्वेरी कभी नहीं देखता। इससे एक ऐसा प्राइवेसी गैप बंद हो जाता है जो बहुत से लोगों को अनजाने में परेशान करता है।

SOCKS5 सपोर्ट करने वाले अधिकांश ब्राउज़र और एप्लिकेशन में रिमोट DNS का विकल्प होता है, हालांकि कभी-कभी इसे मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है (उदाहरण के लिए, Firefox में इसके लिए एक विशेष सेटिंग है)। यह क्षमता प्रोटोकॉल में मौजूद है — बस आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका क्लाइंट इसका उपयोग कर रहा है।

SOCKS5 बनाम HTTP: कब कौन सा सही रहेगा

HTTP प्रॉक्सी तब सही चॉइस है जब आपका काम पूरी तरह वेब-बेस्ड हो। वेबसाइट स्क्रैपिंग, ब्राउज़र सेशन मैनेज करना, वेब API एक्सेस करना — HTTP प्रॉक्सी यह सब कुशलता से हैंडल करती हैं और हर ब्राउज़र तथा अधिकांश HTTP लाइब्रेरीज़ में नेटिवली सपोर्टेड हैं।

SOCKS प्रॉक्सी तब ज़रूरी हो जाती है जब आपका ट्रैफ़िक वेब ट्रैफ़िक नहीं है, या जब आपको UDP चाहिए। प्रॉक्सी के ज़रिए गेमिंग। कस्टम TCP प्रोटोकॉल वाला ऑटोमेशन चलाना। ऐसे टूल कनेक्ट करना जो नेटिवली HTTP नहीं बोलते। VoIP ट्रैफ़िक रूट करना। कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ एप्लिकेशन HTTP रिक्वेस्ट के बजाय सीधे सॉकेट पर बात करता है।

बेंचमार्क दर्शाते हैं कि SOCKS5 कनेक्शन समान ट्रैफ़िक को हैंडल करने वाले HTTP प्रॉक्सी की तुलना में 35-50 ms कम लेटेंसी और 20-30% अधिक थ्रूपुट देते हैं (Dicloak, 2025)। यह अंतर प्रोटोकॉल की सरलता से आता है — कोई हेडर पार्सिंग नहीं, कोई कंटेंट इंस्पेक्शन नहीं, बस रॉ रिले।

FineProxy पर हर प्रॉक्सी दोनों को सपोर्ट करती है। HTTP, HTTPS (प्रत्येक IP के लिए अलग SSL सर्टिफिकेट के साथ), और SOCKS5 — सब एक ही एड्रेस पर उपलब्ध हैं। अपने एप्लिकेशन के अनुसार प्रोटोकॉल चुनें। कोई अलग खरीदारी नहीं, कोई अलग प्रोडक्ट टियर नहीं।

FineProxy के SOCKS5 प्रॉक्सी में क्या शामिल है

पूर्ण RFC 1928-कम्प्लायंट SOCKS5 जिसमें UDP ASSOCIATE सपोर्ट है। डेडिकेटेड प्रॉक्सी, डेटासेंटर प्रॉक्सी और ISP प्रॉक्सी पर उपलब्ध — हमारे कैटलॉग में हर प्रॉक्सी टाइप पर। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 500 Mbps तक स्पीड, IP व्हाइटलिस्टिंग ऑथेंटिकेशन और /21 सबनेट मास्क पर ऑप्शनल लॉगिन/पासवर्ड सपोर्ट।

इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अपना है। ये किसी थर्ड-पार्टी नेटवर्क से लीज़ पर लिए गए SOCKS5 एंडपॉइंट नहीं हैं — ये हमारे सर्वर हैं, हमारे IP एड्रेस हैं, हमारा क्लीन ASN है।