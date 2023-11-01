SOCKS प्रॉक्सी

HTTP प्रॉक्सी वेब ट्रैफ़िक समझती हैं। ये हेडर पढ़ती हैं, रिक्वेस्ट इंटरप्रेट करती हैं और ब्राउज़र में चलने वाली किसी भी चीज़ के लिए बढ़िया काम करती हैं। लेकिन जैसे ही आपका काम वेब से बाहर जाता है — कोई गेम क्लाइंट, VoIP कॉल, टॉरेंट एप्लिकेशन या कस्टम TCP कनेक्शन — HTTP प्रॉक्सी मदद नहीं कर सकतीं। इन्हें इसके लिए बनाया ही नहीं गया था।

SOCKS5 प्रॉक्सी इसी के लिए बनी थी। यह नेटवर्क स्टैक की सेशन लेयर (Layer 5) पर काम करती है, जो HTTP की लेयर (Layer 7) से नीचे है। आपका एप्लिकेशन क्या कर रहा है, इसे समझने की बजाय SOCKS5 बस टारगेट से कनेक्शन खोलती है और दोनों दिशाओं में रॉ बाइट्स रिले करती है। इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, FTP से फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या UDP पर वॉइस पैकेट स्ट्रीम कर रहे हैं। अगर आपका एप्लिकेशन सॉकेट खोल सकता है, तो SOCKS5 उसे प्रॉक्सी कर सकती है।

UDP सपोर्ट क्यों ज़रूरी है

SOCKS5 प्रॉक्सी सर्वर और HTTP प्रॉक्सी के बीच सबसे बड़ा तकनीकी अंतर UDP है। HTTP प्रॉक्सी सिर्फ़ TCP कनेक्शन हैंडल करती हैं। SOCKS5 अपने UDP ASSOCIATE फ़ीचर (RFC 1928 में परिभाषित) के ज़रिए TCP और UDP दोनों को हैंडल करती है।

प्रैक्टिस में यह क्यों मायने रखता है? DNS क्वेरी आमतौर पर UDP पर ट्रैवल करती हैं। ऑनलाइन गेम गेमप्ले डेटा UDP पर भेजते हैं क्योंकि रियल-टाइम कम्युनिकेशन के लिए यह TCP से तेज़ है। VoIP और SIP कॉल वॉइस पैकेट के लिए UDP पर निर्भर करती हैं। स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल अक्सर मीडिया डिलीवरी के लिए UDP का उपयोग करते हैं।

HTTP प्रॉक्सी के साथ यह सब या तो काम ही नहीं करता या वर्कअराउंड की ज़रूरत पड़ती है। SOCKS5 के साथ यह बस काम करता है — प्रॉक्सी एक ही कनेक्शन से TCP ट्रैफ़िक के साथ-साथ UDP पैकेट भी रिले करती है।

FineProxy’s का SOCKS5 इम्प्लीमेंटेशन पूर्ण UDP associated सपोर्ट के साथ आता है। यह कोई आधा-अधूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जो SOCKS5 लेबल के बावजूद सिर्फ़ TCP हैंडल करे — यह RFC 1928 के अनुसार कम्प्लीट प्रोटोकॉल है।

DNS लीक प्रिवेंशन

यहाँ एक सिक्योरिटी डिटेल है जिसके बारे में ज़्यादातर प्रॉक्सी खरीदार तब तक नहीं सोचते जब तक बहुत देर न हो जाए। जब आप HTTP प्रॉक्सी से कनेक्ट करते हैं, तो आपका कंप्यूटर अक्सर डोमेन नेम लोकली रिज़ॉल्व करता है — प्रॉक्सी के इन्वॉल्व होने से पहले ही आपके ISP के सर्वर को DNS क्वेरी भेज देता है। भले ही एक्चुअल कनेक्शन प्रॉक्सी से होता हो, आपका ISP हर वो डोमेन देखता है जो आप विज़िट करते हैं।

SOCKS5 इसे अलग तरीके से हैंडल करता है। यह रिमोट DNS रिज़ॉल्यूशन सपोर्ट करता है: आपका एप्लिकेशन डोमेन नेम सीधे प्रॉक्सी सर्वर को भेजता है, जो उसे खुद रिज़ॉल्व करता है। आपका लोकल नेटवर्क DNS क्वेरी कभी नहीं देखता। इससे एक ऐसा प्राइवेसी गैप बंद हो जाता है जो बहुत से लोगों को अनजाने में परेशान करता है।

SOCKS5 सपोर्ट करने वाले अधिकांश ब्राउज़र और एप्लिकेशन में रिमोट DNS का विकल्प होता है, हालांकि कभी-कभी इसे मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है (उदाहरण के लिए, Firefox में इसके लिए एक विशेष सेटिंग है)। यह क्षमता प्रोटोकॉल में मौजूद है — बस आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका क्लाइंट इसका उपयोग कर रहा है।

SOCKS5 बनाम HTTP: कब कौन सा सही रहेगा

HTTP प्रॉक्सी तब सही चॉइस है जब आपका काम पूरी तरह वेब-बेस्ड हो। वेबसाइट स्क्रैपिंग, ब्राउज़र सेशन मैनेज करना, वेब API एक्सेस करना — HTTP प्रॉक्सी यह सब कुशलता से हैंडल करती हैं और हर ब्राउज़र तथा अधिकांश HTTP लाइब्रेरीज़ में नेटिवली सपोर्टेड हैं।

SOCKS प्रॉक्सी तब ज़रूरी हो जाती है जब आपका ट्रैफ़िक वेब ट्रैफ़िक नहीं है, या जब आपको UDP चाहिए। प्रॉक्सी के ज़रिए गेमिंग। कस्टम TCP प्रोटोकॉल वाला ऑटोमेशन चलाना। ऐसे टूल कनेक्ट करना जो नेटिवली HTTP नहीं बोलते। VoIP ट्रैफ़िक रूट करना। कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ एप्लिकेशन HTTP रिक्वेस्ट के बजाय सीधे सॉकेट पर बात करता है।

बेंचमार्क दर्शाते हैं कि SOCKS5 कनेक्शन समान ट्रैफ़िक को हैंडल करने वाले HTTP प्रॉक्सी की तुलना में 35-50 ms कम लेटेंसी और 20-30% अधिक थ्रूपुट देते हैं (Dicloak, 2025)। यह अंतर प्रोटोकॉल की सरलता से आता है — कोई हेडर पार्सिंग नहीं, कोई कंटेंट इंस्पेक्शन नहीं, बस रॉ रिले।

FineProxy पर हर प्रॉक्सी दोनों को सपोर्ट करती है। HTTP, HTTPS (प्रत्येक IP के लिए अलग SSL सर्टिफिकेट के साथ), और SOCKS5 — सब एक ही एड्रेस पर उपलब्ध हैं। अपने एप्लिकेशन के अनुसार प्रोटोकॉल चुनें। कोई अलग खरीदारी नहीं, कोई अलग प्रोडक्ट टियर नहीं।

FineProxy के SOCKS5 प्रॉक्सी में क्या शामिल है

पूर्ण RFC 1928-कम्प्लायंट SOCKS5 जिसमें UDP ASSOCIATE सपोर्ट है। डेडिकेटेड प्रॉक्सी, डेटासेंटर प्रॉक्सी और ISP प्रॉक्सी पर उपलब्ध — हमारे कैटलॉग में हर प्रॉक्सी टाइप पर। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 500 Mbps तक स्पीड, IP व्हाइटलिस्टिंग ऑथेंटिकेशन और /21 सबनेट मास्क पर ऑप्शनल लॉगिन/पासवर्ड सपोर्ट।