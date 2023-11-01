हाँ, लेकिन सिर्फ़ ब्लॉकचेन नेटवर्क की अपनी फ़ीस। जब आप क्रिप्टोकरेंसी से पेमेंट करते हैं, तो हम अपनी तरफ़ से कोई अतिरिक्त फ़ीस नहीं लगाते — सर्विस की कीमत फ़िक्स्ड रहती है। आप सिर्फ़ तथाकथित नेटवर्क फ़ीस भुगतान करते हैं, जो सेलेक्ट की गई क्रिप्टोकरेंसी और नेटवर्क पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, USDT TRC20 की फ़ीस आम तौर पर बहुत कम होती है, जबकि ERC20 या Bitcoin नेटवर्क पर नेटवर्क कंजेशन की वजह से फ़ीस ज़्यादा हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट गेटवे या थर्ड-पार्टी पेमेंट प्रोसेसर अपनी अलग प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। ये फ़ीस पेमेंट प्रोवाइडर द्वारा निर्धारित होती हैं और हमारे नियंत्रण से बाहर हैं।