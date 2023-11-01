क्रिप्टो पेमेंट के साथ प्रॉक्सी
Bitcoin, USDT, या TRON से भुगतान किए गए IPv4 प्रॉक्सी — SOCKS5 सपोर्ट, no-KYC, ब्लॉकचेन कन्फ़र्मेशन के बाद 5 मिनट में ऑटो-डिलीवरी।
अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.
|यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- यूरोप में 1,000 डेटा सेंटर IP खरीदें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
- मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।
शानदार सेवा। भुगतान के तुरंत बाद प्रॉक्सी उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सारे IP होने से मेरा काम अधिक उत्पादक होता है। मुझे अच्छी गति और असीमित ट्रैफिक की भी सराहना है।
API और एजेंट एक्सेस
हमारी कंपनी SEO शोध, सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और स्वचालित कार्यों के लिए प्रॉक्सी पर बहुत अधिक निर्भर है। FineProxy हमारी टीम के लिए जीवनरक्षक साबित हुई है। यह तेज़, सुरक्षित और अत्यधिक गुमनाम प्रॉक्सी की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे हमें कार्य कुशलता से पूरे करने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड उपयोगकर्ता-अनुकूल है, इसलिए कई प्रॉक्सी को बिना किसी परेशानी के प्रबंधित करना आसान है। पहले आज़माए गए अन्य प्रॉक्सी प्रदाताओं के विपरीत, FineProxy लगातार गति और अपटाइम बनाए रखती है, जो हमारे संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको व्यावसायिक स्तर के प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, तो मैं इसे आज़माने की पुरज़ोर सलाह देता हूँ!
मुझे fineproxy बहुत पसंद है, गति शानदार है। मैं इसे ऑटोमेशन टूल्स, वेबस्क्रैपिंग और ब्राउज़िंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कनेक्शन स्थिर हैं और गति बहुत अच्छी है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती और आईपी प्रतिबंधित नहीं होते, मैं इसे बार-बार खरीदूंगा। सपोर्ट टीम वास्तव में शानदार है और समय पर प्रतिक्रिया देती है।
सहायता
एक शानदार साइट, भले ही आपको प्रॉक्सी के बारे में कुछ भी न पता हो, वे आपकी मदद करते हैं और आपको एक मुफ्त परीक्षण प्रॉक्सी देते हैं, और अगर आपको कोई सेवा काम नहीं करती है, तो वे इसे 24 घंटों के भीतर रिफंड कर देते हैं।
FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।
क्या मैं SOCKS5 प्रॉक्सी पूरी तरह गुमनाम रहकर खरीद सकता हूँ?हाँ
हाँ। क्रिप्टोकरेंसी से पेमेंट करना प्रॉक्सी खरीदने का सबसे प्राइवेट और गुमनाम तरीका है। हम कोई बैंकिंग जानकारी नहीं माँगते, और ट्रांज़ैक्शन आपके नाम से लिंक नहीं होता।
क्या प्रॉक्सी खरीदने के लिए मुझे KYC पूरा करना या व्यक्तिगत दस्तावेज़ देने होंगे?बिना KYC
नहीं। हमारा प्लेटफ़ॉर्म no-KYC आधार पर काम करता है। हम पहचान सत्यापन, पासपोर्ट स्कैन या किसी भी व्यक्तिगत दस्तावेज़ की मांग नहीं करते। अकाउंट बनाने और अपने प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक वैध ईमेल एड्रेस की आवश्यकता है।
प्रॉक्सी भुगतान के लिए आप कौन-कौन सी क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार करते हैं?कई मुद्राएँ
हम लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी की एक विस्तृत श्रृंखला स्वीकार करते हैं: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX), और USDC ERC20 तथा Arbitrum पर। सबसे कम फ़ीस और सबसे तेज़ कन्फ़र्मेशन के लिए, हम TRC20 नेटवर्क पर USDT का उपयोग करने की सलाह देते हैं।
पेमेंट के बाद प्रॉक्सी कितनी जल्दी एक्टिवेट हो जाती हैं?सामान्यतः 1–5 मिनट
एक्टिवेशन आमतौर पर 1–5 मिनट में हो जाता है, जो नेटवर्क लोड और आपके ट्रांज़ैक्शन कन्फ़र्म होने की स्पीड पर निर्भर करता है।
अगर मैं ज़रूरी राशि से थोड़ा ज़्यादा या कम भेज दूँ तो क्या करूँ?सहायता से पूछें
अगर राशि ज़रूरी अमाउंट से अलग होती है, तो सिस्टम पेमेंट को ऑटोमैटिकली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे मामलों में सपोर्ट से संपर्क करें — हम TX hash चेक करके ट्रांज़ैक्शन को मैन्युअली कन्फ़र्म कर सकते हैं।
क्या क्रिप्टोकरेंसी से पेमेंट करते समय मुझे कोई फ़ीस देनी होगी?केवल नेटवर्क शुल्क
हाँ, लेकिन सिर्फ़ ब्लॉकचेन नेटवर्क की अपनी फ़ीस। जब आप क्रिप्टोकरेंसी से पेमेंट करते हैं, तो हम अपनी तरफ़ से कोई अतिरिक्त फ़ीस नहीं लगाते — सर्विस की कीमत फ़िक्स्ड रहती है। आप सिर्फ़ तथाकथित नेटवर्क फ़ीस भुगतान करते हैं, जो सेलेक्ट की गई क्रिप्टोकरेंसी और नेटवर्क पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, USDT TRC20 की फ़ीस आम तौर पर बहुत कम होती है, जबकि ERC20 या Bitcoin नेटवर्क पर नेटवर्क कंजेशन की वजह से फ़ीस ज़्यादा हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट गेटवे या थर्ड-पार्टी पेमेंट प्रोसेसर अपनी अलग प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। ये फ़ीस पेमेंट प्रोवाइडर द्वारा निर्धारित होती हैं और हमारे नियंत्रण से बाहर हैं।
क्या क्रिप्टोकरेंसी से पेमेंट करते समय मैं ऑटोमैटिक रिन्यूअल इनेबल कर सकता हूँ?सीधे नहीं
नहीं। डायरेक्ट क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट के लिए ऑटोमैटिक रिन्यूअल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन ट्रांज़ैक्शन रिकरिंग या ऑटोमैटिक चार्ज को सपोर्ट नहीं करते। हर क्रिप्टो पेमेंट मैन्युअली करना होता है क्योंकि वॉलेट को शेड्यूल्ड पेमेंट से लिंक नहीं किया जा सकता। हालाँकि, आप अपने अकाउंट बैलेंस में पहले से फ़ंड जोड़कर ऑटोमैटिक रिन्यूअल इनेबल कर सकते हैं। इस स्थिति में, रिन्यूअल के समय सर्विस फ़ीस आपके बैलेंस से ऑटोमैटिकली काट ली जाएगी, बशर्ते पर्याप्त फ़ंड उपलब्ध हों।
क्या आप क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट के लिए रिफ़ंड देते हैं?हाँ
हाँ, क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट के लिए रिफ़ंड उपलब्ध है। रिफ़ंड रिक्वेस्ट करने के लिए कृपया हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें। रिफ़ंड दो तरीकों से प्रोसेस किया जा सकता है: – आपके क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में वापस किया जाएगा, बशर्ते हमारी सेवा की शर्तों में बताई गई सभी रिफ़ंड शर्तें पूरी हों; – आपके अकाउंट बैलेंस में क्रेडिट किया जाएगा, जिसे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर भविष्य की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्या मैं आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर किए बिना क्रिप्टोकरेंसी से प्रॉक्सी खरीद सकता हूँ?पंजीकरण आवश्यक
रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है ताकि हम आपको प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स डिलीवर कर सकें, सर्विस की अवधि मैनेज कर सकें, और रिप्लेसमेंट व सर्विस असिस्टेंस सहित पूरा सपोर्ट दे सकें।