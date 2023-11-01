नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

IPv4 Proxy

100,000+ ओन्ड IPv4 एड्रेस — HTTP/HTTPS/SOCKS5, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, API एक्सेस, ऑटोमैटिक डिलीवरी। स्क्रैपिंग, ऐड वेरिफ़िकेशन और अकाउंट मैनेजमेंट के लिए बनाया गया।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूरोप में 1,000 IPv4 डेटा सेंटर प्रॉक्सी खरीदें
  • मेरी IPv4 प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी IPv4 प्रॉक्सी सूची को देश या सबनेट के अनुसार फ़िल्टर करें
  • मेरी IPv4 प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे IPv4 प्रॉक्सी प्लान की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

Fineproxy के साथ शुरुआत करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था, यहाँ तक कि किसी टेक एक्सपर्ट न होने वाले व्यक्ति के लिए भी। उनकी इंटरफ़ेस सहज है, और प्रॉक्सी स्वयं अत्यंत आसान हैं इंटीग्रेट करने के लिए। प्रदर्शन त्रुटिहीन रहा है, जिसने मेरे ऑनलाइन कार्यों को बहुत आसान बना दिया है। निश्चित रूप से एक शानदार विकल्प!

PathanFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fine proxy उन बेहतरीन प्रॉक्सी सेवा प्रदाताओं में से एक है जिसका मैंने उपयोग किया है, यह सस्ती और विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है। यह वैश्विक कवरेज प्रदान करता है। अब तक का सबसे अच्छा अनुभव।

Ahmed ArshadDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

मैं कई महीनों से FineProxy प्रॉक्सी सेवा का उपयोग कर रहा हूँ और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। उच्च कनेक्शन स्पीड, विश्वसनीय डेटा सुरक्षा और स्थानों की व्यापक श्रृंखला इसे इंटरनेट पर काम करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण बनाती है। मैं इसे सुझाता हूँ!

RobertSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।

Charles BrownProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या IPv4 की बजाय IPv6 प्रॉक्सी इस्तेमाल करने का कोई कारण है?केवल IPv6 लक्ष्य

केवल तभी जब आपकी टारगेट साइट स्पष्ट रूप से IPv6 सपोर्ट करती हो और आपको न्यूनतम प्रति-IP लागत पर भारी वॉल्यूम चाहिए। IPv6 स्वीकार करने वाली साइट्स (कुछ सर्च इंजन, CDN) की स्क्रैपिंग के लिए IPv6 सस्ता है क्योंकि एड्रेस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। बाकी सब — सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, पेमेंट सिस्टम, ऐड प्लेटफ़ॉर्म — के लिए IPv4 ही एकमात्र विश्वसनीय विकल्प है।

FineProxy के पास कितने IPv4 एड्रेस हैं?100,000 से अधिक

मल्टीपल सबनेट और ASN में 100,000 से ज़्यादा IPv4 एड्रेस। सभी सीधे ओन किए गए — न लीज़ पर, न ब्रोकर के ज़रिए। IP डाइवर्सिटी के लिए यह मायने रखता है: अगर आपका टारगेट एक सबनेट ब्लॉक कर दे, तो अलग रेंज के दूसरे एड्रेस काम करते रहते हैं।

क्या IPv4 प्रॉक्सी अप्रचलित हो जाएंगे?नहीं

निकट भविष्य में ऐसा होने का कोई संकेत नहीं है। IPv6 अडॉप्शन पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से “बस आने वाला है” और अभी भी टॉप साइट्स में ~40% पर अटका हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉक्सी यूज़र्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है — एंटी-बॉट सिस्टम, पेमेंट प्रोसेसर, सोशल मीडिया बैकएंड — वो पूरी तरह IPv4 पर बना हुआ है। IPv4 प्रॉक्सी 2026 और उसके बाद भी कमर्शियल यूज़ के लिए स्टैंडर्ड बनी रहेंगी।

गाइड

IPv4 प्रॉक्सी: एड्रेस टाइप अभी भी क्यों मायने रखता है

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

FineProxy की हर प्रॉक्सी IPv4 है — 100,000+ एड्रेस जो सीधे हमारे पास हैं, किसी ब्रोकर से लीज़ पर नहीं लिए गए और न ही किसी रीसेलर के ज़रिए शेयर किए गए। जब आप FineProxy से IPv4 प्रॉक्सी सर्वर एक्सेस खरीदते हैं, तो आपको एक डेडिकेटेड IPv4 एड्रेस मिलता है जिसमें SOCKS5 और HTTP/HTTPS सपोर्ट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक और कोई पर-GB चार्ज नहीं होता। यह शॉर्ट वर्ज़न है। लंबा वर्ज़न इस बारे में है कि IPv4 ही क्यों, और एड्रेस का सोर्स प्रोटोकॉल जितना ही क्यों मायने रखता है।

IPv4 बनाम IPv6 — कम्पैटिबिलिटी गैप

IPv6 proxies मौजूद हैं और सस्ते हैं। एड्रेस स्पेस वस्तुतः असीमित है, इसलिए प्रोवाइडर लाखों IPv6 एड्रेस बेहद कम कीमत पर बेचते हैं। समस्या: अधिकांश टारगेट साइट्स IPv6 को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करतीं। 2026 तक, शीर्ष 1,000 वेबसाइट्स में से लगभग 40% ही IPv6 ट्रैफ़िक को सही ढंग से हैंडल करती हैं।

पेमेंट प्रोसेसर, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ऐड नेटवर्क, ई-कॉमर्स साइट — इनमें से अधिकांश अभी भी एंटी-बॉट डिटेक्शन, जियोलोकेशन और सेशन मैनेजमेंट IPv4 पर चलाते हैं।

अगर आपकी टारगेट साइट IPv6 सपोर्ट नहीं करती, तो कनेक्शन या तो चुपचाप फ़ेल हो जाता है, आपके ISP के ज़रिए IPv4 पर फ़ॉलबैक होता है (जिससे आपका असली IP एक्सपोज़ हो जाता है), या फिर ब्लॉक हो जाता है। यहाँ कोई ग्रेसफ़ुल डिग्रेडेशन नहीं है — या तो काम करता है या नहीं करता। स्क्रैपिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, ऐड वेरिफ़िकेशन और बॉट डिटेक्शन से जुड़े किसी भी काम के लिए IPv4 ही एकमात्र भरोसेमंद विकल्प है।

सस्ता IPv4 मतलब खराब IPv4 नहीं

IPv4 एड्रेस दुर्लभ हैं — कुल मिलाकर लगभग 4.3 बिलियन हैं, और फ्री पूल सालों पहले खत्म हो चुका है। यह कमी कीमतों को बढ़ाती है। कुछ प्रोवाइडर बंद हो चुके नेटवर्क से बल्क में एड्रेस खरीदते हैं, कुछ बड़े होल्डर्स से सबलीज़ करते हैं। ओनरशिप की चेन क्वालिटी को प्रभावित करती है: जितने ज़्यादा हाथों से कोई IP गुज़रा है, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि इसके साथ हिस्ट्री जुड़ी हो — ब्लैकलिस्ट, स्पैम डेटाबेस, रेपुटेशन फ़्लैग।

FineProxy अपना IPv4 पूल सीधे ओन करता है। कोई ब्रोकर नहीं, कोई सबलीज़िंग नहीं। जब किसी एड्रेस में रेपुटेशन डीग्रेडेशन के संकेत दिखते हैं, तो उसे रोटेट करके रिप्लेस कर दिया जाता है। डायरेक्ट प्रोवाइडर से एक सस्ती IPv4 डेटासेंटर प्रॉक्सी प्रैक्टिस में उस एड्रेस से कम खर्चीली पड़ती है जो कागज़ पर सस्ती दिखती है लेकिन आधे इंटरनेट पर पहले से फ़्लैग्ड है।

हर IPv4 एड्रेस पर SOCKS5

FineProxy की हर प्रॉक्सी बिना किसी अतिरिक्त लागत के HTTP/HTTPS और SOCKS5 दोनों सपोर्ट करती है। IPv4 SOCKS5 प्रॉक्सी एक्सेस उन टास्क के लिए ज़रूरी है जो वेब ब्राउज़िंग से परे हैं — गेमिंग, कस्टम प्रोटोकॉल, UDP ट्रैफ़िक, या ऐसे टूल्स जो नेटिव तौर पर HTTP नहीं बोलते। SOCKS5, HTTP प्रॉक्सी से लोअर लेवल पर काम करता है और किसी भी तरह के ट्रैफ़िक को बिना इंटरप्रेट किए फ़ॉरवर्ड करता है। FineProxy के इंफ्रास्ट्रक्चर पर — AMD EPYC सर्वर और 80 Gbps चैनल — प्रोटोकॉल की चॉइस स्पीड को प्रभावित नहीं करती, इसलिए HTTP और SOCKS5 दोनों समान बैंडविड्थ और लेटेंसी डिलीवर करते हैं।