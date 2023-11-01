FineProxy की हर प्रॉक्सी IPv4 है — 100,000+ एड्रेस जो सीधे हमारे पास हैं, किसी ब्रोकर से लीज़ पर नहीं लिए गए और न ही किसी रीसेलर के ज़रिए शेयर किए गए। जब आप FineProxy से IPv4 प्रॉक्सी सर्वर एक्सेस खरीदते हैं, तो आपको एक डेडिकेटेड IPv4 एड्रेस मिलता है जिसमें SOCKS5 और HTTP/HTTPS सपोर्ट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक और कोई पर-GB चार्ज नहीं होता। यह शॉर्ट वर्ज़न है। लंबा वर्ज़न इस बारे में है कि IPv4 ही क्यों, और एड्रेस का सोर्स प्रोटोकॉल जितना ही क्यों मायने रखता है।

IPv4 बनाम IPv6 — कम्पैटिबिलिटी गैप

IPv6 proxies मौजूद हैं और सस्ते हैं। एड्रेस स्पेस वस्तुतः असीमित है, इसलिए प्रोवाइडर लाखों IPv6 एड्रेस बेहद कम कीमत पर बेचते हैं। समस्या: अधिकांश टारगेट साइट्स IPv6 को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करतीं। 2026 तक, शीर्ष 1,000 वेबसाइट्स में से लगभग 40% ही IPv6 ट्रैफ़िक को सही ढंग से हैंडल करती हैं।

पेमेंट प्रोसेसर, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ऐड नेटवर्क, ई-कॉमर्स साइट — इनमें से अधिकांश अभी भी एंटी-बॉट डिटेक्शन, जियोलोकेशन और सेशन मैनेजमेंट IPv4 पर चलाते हैं।

अगर आपकी टारगेट साइट IPv6 सपोर्ट नहीं करती, तो कनेक्शन या तो चुपचाप फ़ेल हो जाता है, आपके ISP के ज़रिए IPv4 पर फ़ॉलबैक होता है (जिससे आपका असली IP एक्सपोज़ हो जाता है), या फिर ब्लॉक हो जाता है। यहाँ कोई ग्रेसफ़ुल डिग्रेडेशन नहीं है — या तो काम करता है या नहीं करता। स्क्रैपिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, ऐड वेरिफ़िकेशन और बॉट डिटेक्शन से जुड़े किसी भी काम के लिए IPv4 ही एकमात्र भरोसेमंद विकल्प है।

सस्ता IPv4 मतलब खराब IPv4 नहीं

IPv4 एड्रेस दुर्लभ हैं — कुल मिलाकर लगभग 4.3 बिलियन हैं, और फ्री पूल सालों पहले खत्म हो चुका है। यह कमी कीमतों को बढ़ाती है। कुछ प्रोवाइडर बंद हो चुके नेटवर्क से बल्क में एड्रेस खरीदते हैं, कुछ बड़े होल्डर्स से सबलीज़ करते हैं। ओनरशिप की चेन क्वालिटी को प्रभावित करती है: जितने ज़्यादा हाथों से कोई IP गुज़रा है, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि इसके साथ हिस्ट्री जुड़ी हो — ब्लैकलिस्ट, स्पैम डेटाबेस, रेपुटेशन फ़्लैग।

FineProxy अपना IPv4 पूल सीधे ओन करता है। कोई ब्रोकर नहीं, कोई सबलीज़िंग नहीं। जब किसी एड्रेस में रेपुटेशन डीग्रेडेशन के संकेत दिखते हैं, तो उसे रोटेट करके रिप्लेस कर दिया जाता है। डायरेक्ट प्रोवाइडर से एक सस्ती IPv4 डेटासेंटर प्रॉक्सी प्रैक्टिस में उस एड्रेस से कम खर्चीली पड़ती है जो कागज़ पर सस्ती दिखती है लेकिन आधे इंटरनेट पर पहले से फ़्लैग्ड है।

हर IPv4 एड्रेस पर SOCKS5