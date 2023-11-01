लिमिटेड ड्रॉप्स सेकंडों में बिक जाते हैं। आपके पास बॉट है, टास्क सेटअप हैं, और फिर Nike तीसरी रिक्वेस्ट पर ही आपका IP बैन कर देता है। यह वो हिस्सा है जिसके बारे में बॉट सेटअप गाइड्स में कोई बात नहीं करता — सही प्रॉक्सी के बिना, दुनिया का सबसे तेज़ बॉट भी बस और तेज़ी से ब्लॉक होता है।

ड्रॉप्स असल में कैसे काम करते हैं

हर बड़ा स्नीकर रिटेलर ट्रैफ़िक को अलग तरीके से हैंडल करता है, और इससे तय होता है कि आपको किस तरह की प्रॉक्सी चाहिए।

Nike, Adidas, Supreme प्रॉक्सी — ये साइट्स क्यू-बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। जब कोई हाइप्ड रिलीज़ लाइव होती है, तो आपको वर्चुअल लाइन में रखा जाता है। सिस्टम आपका IP, ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट, कुकीज़ चेक करता है। एक ही एड्रेस से मल्टीपल एंट्री? सीधे लाइन के अंत में, या पूरी तरह ब्लॉक।

Shopify-बेस्ड स्टोर्स (Kith, Palace, Undefeated) अलग तरह से काम करते हैं — यह स्पीड रेस है। पहले चेकआउट पूरा करने वाला जीतता है। यहाँ रॉ कनेक्शन स्पीड इससे ज़्यादा मायने रखती है कि आपका IP कितना «रेजिडेंशियल» दिखता है।

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) बीच में कहीं आते हैं। इनमें एंटी-बॉट प्रोटेक्शन है, लेकिन Nike जितना एग्रेसिव नहीं। फिर भी, डेटासेंटर IP इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर रेगुलरली फ़्लैग होते हैं।

एक-प्रॉक्सी-प्रति-टास्क नियम

हर बॉट टास्क को अपना अलग IP एड्रेस चाहिए। 20 टास्क को 5 प्रॉक्सी से चलाने का मतलब है — 4 टास्क प्रति एड्रेस — और रिटेलर को एक ही लोकेशन से 4 एक जैसे चेकआउट अटेम्प्ट दिखते हैं। यह इंस्टेंट फ़्लैग है।

अगर आप AIO बॉट पर 30 टास्क चला रहे हैं, तो आपको 30 प्रॉक्सी चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं। बेस्ट स्नीकर प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स खास इसी साइज़ के पैकेज बेचते हैं — 50, 100, 250 IP, क्योंकि स्नीकरहेड्स इन्हीं इन्क्रीमेंट्स में खरीदते हैं।

किस स्टोर के लिए कौन-सी प्रॉक्सी टाइप

Nike SNKRS और Adidas Confirmed के लिए — ISP प्रॉक्सी सबसे मज़बूत विकल्प हैं। ये साइट्स एडवांस्ड एंटी-बॉट प्रोटेक्शन चलाती हैं जो डेटासेंटर IP रेंज को तुरंत फ़्लैग कर देता है। ISP प्रॉक्सी में रेजिडेंशियल एड्रेस होते हैं (साइट को एक सामान्य होम यूज़र दिखता है) लेकिन ये डेटासेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती हैं, इसलिए चेकआउट रेस के लिए पर्याप्त तेज़ होती हैं। एड्रेस पूरे रेंटल पीरियड के दौरान एक जैसा रहता है — यह उन साइट्स के लिए ज़रूरी है जो सेशन के बीच IP कंसिस्टेंसी ट्रैक करती हैं।

Shopify ड्रॉप्स के लिए — डेटासेंटर प्रॉक्सी अभी भी काम करती हैं। Shopify का बॉट प्रोटेक्शन IP टाइप को लेकर कम अग्रेसिव और बिहेवियर व CAPTCHAs पर ज़्यादा फ़ोकस्ड है। डेटासेंटर IP तेज़ और सस्ती होती हैं, जो तब मायने रखता है जब आप दर्जनों टास्क चला रहे हों और स्पीड तय करती हो कि पेयर किसे मिलती है।

Supreme के लिए — रीजन पर निर्भर करता है। US ड्रॉप्स थोड़े कम सख्त होते हैं। EU रिलीज़ बिलिंग एड्रेस को IP लोकेशन से मैच करती हैं, इसलिए आपको उसी देश की प्रॉक्सी चाहिए। सही जियो वाली ISP प्रॉक्सी यहाँ सबसे सेफ रहती हैं।

सर्वर वाला हिस्सा

प्रॉक्सी आपकी आइडेंटिटी हैंडल करती हैं। लेकिन लेटेंसी कम करने के लिए आपके बॉट को रिटेलर के सर्वर के फ़िज़िकली करीब भी होना चाहिए। ज़्यादातर सीरियस सेटअप बॉट को रिटेलर की ही रीजन में एक VPS पर चलाते हैं — Nike और Footsites के लिए US East Coast, यूरोपियन ड्रॉप्स के लिए EU। आपका स्नीकर प्रॉक्सी सर्वर उसी VPS से कनेक्ट होता है, न कि आपके होम कंप्यूटर से जो आधी दुनिया दूर है।

FineProxy के डेटासेंटर कनेक्शन कम लेटेंसी के साथ 500 Mbps तक की स्पीड देते हैं — जब आप नज़दीकी VPS से हमारी प्रॉक्सी के ज़रिए अपना बॉट चलाते हैं, तो पूरी चेन फ़ास्ट बनी रहती है।

किस वजह से बैन होते हैं

रिटेलर्स बॉट्स को कई लेयर्स के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं:

IP ब्लैकलिस्ट — ज्ञात डेटासेंटर रेंज और पहले से फ़्लैग किए गए एड्रेस

रेट-लिमिटिंग — कम समय में एक IP से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट

फ़िंगरप्रिंटिंग — ब्राउज़र सेटिंग्स, डिवाइस इन्फ़ो, कनेक्शन पैटर्न जो ऑटोमेटेड दिखते हैं

CAPTCHA — चेकआउट के दौरान reCAPTCHA और hCaptcha चैलेंज