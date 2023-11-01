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स्नीकर बॉट के लिए प्रॉक्सी

हर बॉट टास्क के लिए एक प्रॉक्सी — Nike SNKRS और Adidas Confirmed के लिए ISP प्रॉक्सी, Shopify ड्रॉप्स के लिए डेटासेंटर। HTTP/HTTPS/SOCKS5, देश के अनुसार जियो-टारगेटिंग, डेडिकेटेड IP जो ड्रॉप्स के बीच क्लीन रहते हैं।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना स्नीकर प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: ISP.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेयहाँ अनुशंसितISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • स्नीकर बॉट कार्यों के लिए USA में 100 स्टैटिक ISP IP खरीदें
  • मेरी स्नीकर बॉट प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी स्नीकर बॉट प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में निर्यात करें
  • आज किन स्नीकर बॉट प्रॉक्सी सेवाओं की त्रुटि दर सबसे अधिक रही, दिखाएँ
  • मेरी स्नीकर बॉट प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण दिखाएँ
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

हमेशा fineproxy से संतुष्ट। वे सबसे अच्छी कीमत और प्रदर्शन प्रदान करते हैं (और मैंने कई अन्य लोगों की जाँच की), समर्थन अनुरोधों का उत्तर बहुत दोस्ताना और तेज़ी से देते हैं, और आप थोड़े समय के बाद अपनी प्रॉक्सी भी मुफ्त में पुनः उत्पन्न कर सकते हैं।

Viktor SperrlichSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने जिन सेवाओं के साथ काम किया है, उनमें से यह सबसे अच्छी सेवाओं में से एक है। कोई रुकावट नहीं, उच्च गति, विभिन्न देशों और क्षेत्रों से बड़े पैक के आईपी। यदि आप गुणवत्ता और पेशेवरिता की तलाश में हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है।

Nicky TickFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

Fineproxy एक अच्छी प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कनेक्शन की गति कभी-कभी असंगत हो सकती है, और समर्थन प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उन उपयोगकर्ताओं की उच्च मांग या विशेष आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता। कीमतें प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उन लोगों के लिए अधिक स्थिर हो सकता है जो इसे पेशेवर या भारी उपयोग के लिए निर्भर करते हैं।

Charles BrownDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।

W3sazzadProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अकाउंट संचालन

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

यह प्रॉक्सी साइट उन सभी साइटों में सबसे अच्छी है जिन्हें मैंने अपने जीवन में आज़माया है। ये कहीं भी प्रतिबंधित नहीं हैं और पूरी तरह निजी हैं। मुझे ये बहुत पसंद हैं।

Andres DomfTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
एक ड्रॉप के लिए मुझे कितनी प्रॉक्सी चाहिए?प्रति कार्य एक

हर बॉट टास्क के लिए कम से कम एक। 25 टास्क चला रहे हैं? आपको 25 प्रॉक्सी चाहिए। हाइप्ड रिलीज़ में मैक्सिमम चांस के लिए, अनुभवी बॉटर्स 50-100+ टास्क चलाते हैं। FineProxy छोटे बंडल से शुरू होने वाले डेटासेंटर पैकेज बेचता है — अपने बॉट सेटअप की ज़रूरत के हिसाब से स्केल करें।

स्नीकर्स के लिए डेटासेंटर या ISP प्रॉक्सी?दोनों इस्तेमाल करें

Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme और Footsites के लिए ISP — इन्हें रेजिडेंशियल जैसे दिखने वाले IP चाहिए। Shopify-बेस्ड स्टोर्स के लिए डेटासेंटर जहाँ स्पीड स्टेल्थ से ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप एक ड्रॉप में कई रिटेलर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो दोनों टाइप तैयार रखना सबसे सेफ है।

क्या मुझे किसी खास देश की प्रॉक्सी चाहिए?आमतौर पर हाँ

हाँ, आमतौर पर। US ड्रॉप्स के लिए US प्रॉक्सी चाहिए। EU Supreme ड्रॉप्स के लिए आपके बिलिंग देश से मैच करने वाली EU प्रॉक्सी चाहिए। जापानी रिलीज़ के लिए जापानी IP चाहिए। रिटेलर्स IP लोकेशन को शिपिंग और बिलिंग एड्रेस से चेक करते हैं — मिसमैच होने पर चेकआउट के बाद भी आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है।

क्या मैं ड्रॉप्स के बीच प्रॉक्सी रीयूज़ कर सकता हूँ?यदि स्वच्छ हों

अगर IP क्लीन हैं और पिछले ड्रॉप में बैन नहीं हुए थे — तो हाँ। यही डेडिकेटेड प्रॉक्सी का फ़ायदा है: ड्रॉप के बीच कोई और आपके एड्रेस इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए वे फ्रेश बने रहते हैं। शेयर्ड प्रॉक्सी पूल ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि हो सकता है किसी और ने आपसे पहले उसी रिटेलर पर वह IP बर्न कर दिया हो।

AIO bot प्रॉक्सी और रेगुलर प्रॉक्सी में क्या फ़र्क है?कोई तकनीकी अंतर

कोई टेक्निकल फ़र्क नहीं। AIO बॉट (All-In-One) बस एक ही टूल में मल्टीपल रिटेलर्स सपोर्ट करता है। यह स्टैंडर्ड HTTP/HTTPS या SOCKS5 प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है — वही जो आप किसी और काम के लिए यूज़ करेंगे। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कितनी चाहिए (एक प्रति टास्क) और वे उस स्पेसिफ़िक रिटेलर के लिए क्लीन होनी चाहिए जिसे आप टारगेट कर रहे हैं।

क्या मुझे स्नीकर ड्रॉप्स के लिए रोटेटिंग प्रॉक्सी इस्तेमाल करनी चाहिए?आमतौर पर नहीं

आमतौर पर नहीं। रोटेटिंग प्रॉक्सी हर रिक्वेस्ट या निश्चित अंतराल पर आपका IP बदल देती हैं, जो स्क्रैपिंग के लिए उपयोगी है लेकिन चेकआउट के दौरान नुकसानदेह। स्नीकर साइटें पूरे खरीदारी प्रवाह में IP की स्थिरता ट्रैक करती हैं — अगर सेशन के बीच में आपका एड्रेस बदलता है, तो साइट इसे संदिग्ध मानती है और आपका कार्ट ड्रॉप कर देती है या CAPTCHA ट्रिगर करती है। इसके बजाय स्टैटिक डेडिकेटेड या स्टैटिक ISP प्रॉक्सी का उपयोग करें: पूरे सेशन के लिए प्रति बॉट टास्क एक निश्चित IP। रोटेटिंग प्रॉक्सी केवल ड्रॉप से पहले रीस्टॉक पेज मॉनिटर करने में सहायक हैं, चेकआउट में नहीं।

गाइड

स्नीकर प्रॉक्सी: चेकआउट में असल में क्या काम करता है

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

लिमिटेड ड्रॉप्स सेकंडों में बिक जाते हैं। आपके पास बॉट है, टास्क सेटअप हैं, और फिर Nike तीसरी रिक्वेस्ट पर ही आपका IP बैन कर देता है। यह वो हिस्सा है जिसके बारे में बॉट सेटअप गाइड्स में कोई बात नहीं करता — सही प्रॉक्सी के बिना, दुनिया का सबसे तेज़ बॉट भी बस और तेज़ी से ब्लॉक होता है।

ड्रॉप्स असल में कैसे काम करते हैं

हर बड़ा स्नीकर रिटेलर ट्रैफ़िक को अलग तरीके से हैंडल करता है, और इससे तय होता है कि आपको किस तरह की प्रॉक्सी चाहिए।

Nike, Adidas, Supreme प्रॉक्सी — ये साइट्स क्यू-बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। जब कोई हाइप्ड रिलीज़ लाइव होती है, तो आपको वर्चुअल लाइन में रखा जाता है। सिस्टम आपका IP, ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट, कुकीज़ चेक करता है। एक ही एड्रेस से मल्टीपल एंट्री? सीधे लाइन के अंत में, या पूरी तरह ब्लॉक।

Shopify-बेस्ड स्टोर्स (Kith, Palace, Undefeated) अलग तरह से काम करते हैं — यह स्पीड रेस है। पहले चेकआउट पूरा करने वाला जीतता है। यहाँ रॉ कनेक्शन स्पीड इससे ज़्यादा मायने रखती है कि आपका IP कितना «रेजिडेंशियल» दिखता है।

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) बीच में कहीं आते हैं। इनमें एंटी-बॉट प्रोटेक्शन है, लेकिन Nike जितना एग्रेसिव नहीं। फिर भी, डेटासेंटर IP इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर रेगुलरली फ़्लैग होते हैं।

एक-प्रॉक्सी-प्रति-टास्क नियम

हर बॉट टास्क को अपना अलग IP एड्रेस चाहिए। 20 टास्क को 5 प्रॉक्सी से चलाने का मतलब है — 4 टास्क प्रति एड्रेस — और रिटेलर को एक ही लोकेशन से 4 एक जैसे चेकआउट अटेम्प्ट दिखते हैं। यह इंस्टेंट फ़्लैग है।

अगर आप AIO बॉट पर 30 टास्क चला रहे हैं, तो आपको 30 प्रॉक्सी चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं। बेस्ट स्नीकर प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स खास इसी साइज़ के पैकेज बेचते हैं — 50, 100, 250 IP, क्योंकि स्नीकरहेड्स इन्हीं इन्क्रीमेंट्स में खरीदते हैं।

किस स्टोर के लिए कौन-सी प्रॉक्सी टाइप

Nike SNKRS और Adidas Confirmed के लिए — ISP प्रॉक्सी सबसे मज़बूत विकल्प हैं। ये साइट्स एडवांस्ड एंटी-बॉट प्रोटेक्शन चलाती हैं जो डेटासेंटर IP रेंज को तुरंत फ़्लैग कर देता है। ISP प्रॉक्सी में रेजिडेंशियल एड्रेस होते हैं (साइट को एक सामान्य होम यूज़र दिखता है) लेकिन ये डेटासेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती हैं, इसलिए चेकआउट रेस के लिए पर्याप्त तेज़ होती हैं। एड्रेस पूरे रेंटल पीरियड के दौरान एक जैसा रहता है — यह उन साइट्स के लिए ज़रूरी है जो सेशन के बीच IP कंसिस्टेंसी ट्रैक करती हैं।

Shopify ड्रॉप्स के लिए — डेटासेंटर प्रॉक्सी अभी भी काम करती हैं। Shopify का बॉट प्रोटेक्शन IP टाइप को लेकर कम अग्रेसिव और बिहेवियर व CAPTCHAs पर ज़्यादा फ़ोकस्ड है। डेटासेंटर IP तेज़ और सस्ती होती हैं, जो तब मायने रखता है जब आप दर्जनों टास्क चला रहे हों और स्पीड तय करती हो कि पेयर किसे मिलती है।

Supreme के लिए — रीजन पर निर्भर करता है। US ड्रॉप्स थोड़े कम सख्त होते हैं। EU रिलीज़ बिलिंग एड्रेस को IP लोकेशन से मैच करती हैं, इसलिए आपको उसी देश की प्रॉक्सी चाहिए। सही जियो वाली ISP प्रॉक्सी यहाँ सबसे सेफ रहती हैं।

सर्वर वाला हिस्सा

प्रॉक्सी आपकी आइडेंटिटी हैंडल करती हैं। लेकिन लेटेंसी कम करने के लिए आपके बॉट को रिटेलर के सर्वर के फ़िज़िकली करीब भी होना चाहिए। ज़्यादातर सीरियस सेटअप बॉट को रिटेलर की ही रीजन में एक VPS पर चलाते हैं — Nike और Footsites के लिए US East Coast, यूरोपियन ड्रॉप्स के लिए EU। आपका स्नीकर प्रॉक्सी सर्वर उसी VPS से कनेक्ट होता है, न कि आपके होम कंप्यूटर से जो आधी दुनिया दूर है।

FineProxy के डेटासेंटर कनेक्शन कम लेटेंसी के साथ 500 Mbps तक की स्पीड देते हैं — जब आप नज़दीकी VPS से हमारी प्रॉक्सी के ज़रिए अपना बॉट चलाते हैं, तो पूरी चेन फ़ास्ट बनी रहती है।

किस वजह से बैन होते हैं

रिटेलर्स बॉट्स को कई लेयर्स के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं:

  • IP ब्लैकलिस्ट — ज्ञात डेटासेंटर रेंज और पहले से फ़्लैग किए गए एड्रेस
  • रेट-लिमिटिंग — कम समय में एक IP से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट
  • फ़िंगरप्रिंटिंग — ब्राउज़र सेटिंग्स, डिवाइस इन्फ़ो, कनेक्शन पैटर्न जो ऑटोमेटेड दिखते हैं
  • CAPTCHA — चेकआउट के दौरान reCAPTCHA और hCaptcha चैलेंज

क्लीन, पहले कभी इस्तेमाल न हुए IP पहली समस्या को हल करते हैं। डेडिकेटेड प्रॉक्सी गारंटी देते हैं कि किसी और ने आपका एड्रेस उसी रिटेलर पर बर्न नहीं किया है। एक टास्क प्रति प्रॉक्सी — रेट की समस्या हल। एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र या सही बॉट कॉन्फ़िगरेशन फ़िंगरप्रिंट वाला हिस्सा सँभालता है।