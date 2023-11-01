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प्रॉक्सी उपयोग के मामले

सार्वजनिक वेब डेटा और AI ऑटोमेशन से लेकर सोशल प्लेटफ़ॉर्म, मार्केटप्लेस और स्ट्रीमिंग तक — अपने कार्य के लिए सही प्रॉक्सी सेटअप चुनें।

उपयोग के मामले देखें ↓प्लान बनाएँ
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन

प्रॉक्सी उपयोग-केस कैटलॉग

01

डेटा & स्क्रैपिंग

पार्सिंग, मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन के लिए हज़ारों IP के साथ बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन।

3 गाइड
01वेब स्क्रैपिंगtopबिना बैन हुए बड़े पैमाने पर पब्लिक डेटा एक्सट्रैक्ट करें02SEOSERP ट्रैकिंग, रैंक मॉनिटरिंग, कीवर्ड रिसर्च03ऐड वेरिफ़िकेशनविभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विज्ञापन प्लेसमेंट जाँचें
02

AI प्रॉक्सी

लोड वितरित करने और रेट लिमिट से बचने के लिए डेडिकेटेड IP के ज़रिए मल्टीपल API कीज़ चलाएँ।

6 गाइड
01AI प्रॉक्सी हबhubसभी AI प्रॉक्सी समाधानों का अवलोकन02ChatGPTtopअनुरोधों को कई कुंजियों में वितरित करें03DeepSeekDeepSeek API लोड बैलेंसिंग के लिए डेडिकेटेड IP04GeminiGoogle Gemini API के लिए प्रॉक्सी रोटेशन05ClaudeAnthropic Claude API के लिए स्टेबल IP06Janitor AIJanitor AI प्लेटफ़ॉर्म पर रेट लिमिट बायपास करें
03

गेमिंग & ट्रेडिंग

हाई-वॉल्यूम ऑपरेशन्स के लिए हज़ारों प्रॉक्सी: व्यू बूस्टिंग, स्टोर पार्सिंग और ट्रेडिंग।

4 गाइड
01Twitchtopहज़ारों IP से मास व्यू बूस्टिंग02Steamtopस्टोर पार्सिंग और मल्टी-अकाउंट प्रबंधन03क्रिप्टोtopट्रेडिंग बॉट्स और एक्सचेंज ऑटोमेशन04PlayStationPSN स्टोर एक्सेस और गेमिंग प्रॉक्सी
04

बॉट्स & ऑटोमेशन

ऑटोमेशन सॉफ़्टवेयर के लिए ऑप्टिमाइज़्ड हाई-स्पीड प्रॉक्सी।

5 गाइड
01बॉट हबhubसभी ऑटोमेशन प्रॉक्सी समाधानों का अवलोकन02स्नीकर बॉट्सस्नीकर ड्रॉप्स के लिए तेज़ ISP प्रॉक्सी03BASBrowser Automation Studio के लिए प्रॉक्सी इंटीग्रेशन04ZennoPosterरोटेटिंग प्रॉक्सी के साथ बल्क टास्क ऑटोमेशन05कैप्चाCAPTCHA सॉल्विंग सेवाओं के लिए प्रॉक्सी
05

सोशल & मैसेजिंग

सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर मल्टीपल अकाउंट मैनेज करें और इंटरैक्शन ऑटोमेट करें।

9 गाइड
01Telegramtopमल्टी-अकाउंट मैनेजमेंट और मास मैसेजिंग02WhatsAppबिज़नेस मैसेजिंग और बल्क आउटरीच03Instagramtopअकाउंट ऑटोमेशन और डेटा स्क्रैपिंग04Discordसर्वर मैनेजमेंट और बॉट प्रॉक्सी05Twitter (X)मल्टी-अकाउंट पोस्टिंग और स्क्रैपिंग06Facebookऐड अकाउंट और पेज मैनेजमेंट07Redditकमेंट स्क्रैपिंग और अकाउंट ऑटोमेशन08LinkedInलीड जनरेशन और प्रोफ़ाइल स्क्रैपिंग09Snapchatमल्टी-अकाउंट और जियो-बेस्ड एक्सेस
06

मीडिया & स्ट्रीमिंग

जियो-प्रतिबंधित कंटेंट एक्सेस करें और मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंटरैक्शन ऑटोमेट करें।

5 गाइड
01YouTubetopव्यू बूस्टिंग और डेटा एक्सट्रैक्शन02YouTube Musicकिसी भी क्षेत्र से संगीत स्ट्रीम करें03TikToktopव्यूज़, अकाउंट फार्मिंग और स्क्रैपिंग04Spotifyकिसी भी देश से स्ट्रीमिंग एक्सेस05Netflixक्षेत्र-विशिष्ट कंटेंट लाइब्रेरी अनलॉक करें
07

शॉपिंग & फाइनेंस

प्राइस मॉनिटरिंग, आर्बिट्राज और मार्केटप्लेस ऑटोमेशन।

4 गाइड
01Amazonप्राइस ट्रैकिंग और प्रोडक्ट डेटा स्क्रैपिंग02eBayऑक्शन मॉनिटरिंग और लिस्टिंग ऑटोमेशन03Taobaoकिसी भी लोकेशन से चीनी मार्केटप्लेस एक्सेस करें04आर्बिट्राजबड़े पैमाने पर क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म प्राइस तुलना
08

अन्य उपयोग के मामले

विशिष्ट प्लेटफ़ॉर्म और सेवाओं के लिए स्पेशलाइज़्ड प्रॉक्सी समाधान।

8 गाइड
01Craigslistबड़े स्केल पर क्लासिफ़ाइड पोस्ट और स्क्रैप करें02SIP प्रॉक्सीVoIP और IP टेलीफ़ोनी रूटिंग03OnlyFansकंटेंट मैनेजमेंट और मल्टी-अकाउंट04LibGenप्रॉक्सी के ज़रिए लाइब्रेरी एक्सेस05DuckDuckGoप्राइवेट सर्च इंजन SERP स्क्रैपिंग06Yandexरशियन सर्च इंजन डेटा कलेक्शन07सोशल मीडियासोशल प्लेटफ़ॉर्म के लिए प्रॉक्सी की सामान्य गाइड08स्ट्रीमिंगस्ट्रीमिंग सर्विसेज़ के लिए प्रॉक्सी की सामान्य गाइड

अपनी प्रॉक्सी योजना बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ