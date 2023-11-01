प्रॉक्सी उपयोग के मामले
सार्वजनिक वेब डेटा और AI ऑटोमेशन से लेकर सोशल प्लेटफ़ॉर्म, मार्केटप्लेस और स्ट्रीमिंग तक — अपने कार्य के लिए सही प्रॉक्सी सेटअप चुनें।
प्रॉक्सी उपयोग-केस कैटलॉग
डेटा & स्क्रैपिंग
पार्सिंग, मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन के लिए हज़ारों IP के साथ बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन।
AI प्रॉक्सी
लोड वितरित करने और रेट लिमिट से बचने के लिए डेडिकेटेड IP के ज़रिए मल्टीपल API कीज़ चलाएँ।
गेमिंग & ट्रेडिंग
हाई-वॉल्यूम ऑपरेशन्स के लिए हज़ारों प्रॉक्सी: व्यू बूस्टिंग, स्टोर पार्सिंग और ट्रेडिंग।
बॉट्स & ऑटोमेशन
ऑटोमेशन सॉफ़्टवेयर के लिए ऑप्टिमाइज़्ड हाई-स्पीड प्रॉक्सी।
मीडिया & स्ट्रीमिंग
जियो-प्रतिबंधित कंटेंट एक्सेस करें और मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंटरैक्शन ऑटोमेट करें।
शॉपिंग & फाइनेंस
प्राइस मॉनिटरिंग, आर्बिट्राज और मार्केटप्लेस ऑटोमेशन।
अन्य उपयोग के मामले
विशिष्ट प्लेटफ़ॉर्म और सेवाओं के लिए स्पेशलाइज़्ड प्रॉक्सी समाधान।
अपनी प्रॉक्सी योजना बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
सोशल & मैसेजिंग
सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर मल्टीपल अकाउंट मैनेज करें और इंटरैक्शन ऑटोमेट करें।