अनब्लॉक YouTube Music
YouTube Music के लिए IPv4 प्रॉक्सी: HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, ब्राउज़र और डेस्कटॉप ऐप्स में काम करती हैं, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, पेमेंट के बाद तुरंत डिलीवरी।
अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|यहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- स्थिर संगीत प्लेबैक के लिए एक समर्पित IP खरीदें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरे प्रॉक्सी विवरण JSON के रूप में निर्यात करें
- समर्पित प्रॉक्सी के लिए उपलब्ध स्थान दिखाएँ
- मेरी प्रॉक्सी सेवा की स्थिति और बिलिंग विवरण दिखाएँ
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
लोड के दौरान गति
अंततः, मैं कहीं से भी सभी शो देख सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ! शानदार गति और गुणवत्तापूर्ण सेवा।
हमारी कंपनी SEO शोध, सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और स्वचालित कार्यों के लिए प्रॉक्सी पर बहुत अधिक निर्भर है। FineProxy हमारी टीम के लिए जीवनरक्षक साबित हुई है। यह तेज़, सुरक्षित और अत्यधिक गुमनाम प्रॉक्सी की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे हमें कार्य कुशलता से पूरे करने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड उपयोगकर्ता-अनुकूल है, इसलिए कई प्रॉक्सी को बिना किसी परेशानी के प्रबंधित करना आसान है। पहले आज़माए गए अन्य प्रॉक्सी प्रदाताओं के विपरीत, FineProxy लगातार गति और अपटाइम बनाए रखती है, जो हमारे संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको व्यावसायिक स्तर के प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, तो मैं इसे आज़माने की पुरज़ोर सलाह देता हूँ!
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।
बहुत ही किफायती यूरोपियन प्रॉक्सी। मुझे लगता है कि यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो मुफ्त और सुरक्षित इंटरनेट के प्रति सच्चा रहा। जहां अन्य GB के हिसाब से या यहां तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग अभी भी असीमित बैंडविड्थ योजनाएं पेश करते हैं।
ग्राहक अनुभव
मैंने व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए प्रॉक्सी सेवाओं को खरीदने के लिए कई बार fineproxy.org का उपयोग किया है। वेबसाइट नेविगेट करने में आसान थी, ऑर्डर प्रक्रिया सीधी थी, और ब्राउज़िंग या भुगतान करते समय मुझे किसी भी सुरक्षा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। सेवा अपेक्षित रूप से प्रदान की गई, और खाता डैशबोर्ड ने मेरी खरीदों को प्रबंधित करना आसान बना दिया। मेरे अनुभव के आधार पर, वेबसाइट वैध प्रतीत हुई और सामान्य रूप से काम करती थी। साइट का उपयोग करते समय मुझे किसी भी संदिग्ध रीडायरेक्ट, मैलवेयर चेतावनी या अप्रत्याशित व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ा।
क्या YouTube Music प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए काम करता है?हाँ
हाँ। YouTube Music HTTP, HTTPS और SOCKS5 प्रॉक्सी के ज़रिए काम करता है। आप प्रॉक्सी को ब्राउज़र लेवल या सिस्टम लेवल पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और वेब प्लेयर तथा डेस्कटॉप ऐप दोनों ट्रैफ़िक को प्रॉक्सी IP के ज़रिए रूट करेंगे। सबसे स्मूद प्लेबैक के लिए अनलिमिटेड ट्रैफ़िक वाली डेडिकेटेड (शेयर्ड नहीं) IPv4 प्रॉक्सी का उपयोग करें।
YouTube Music के लिए कौन-सा प्रॉक्सी टाइप बेहतर है — डेटासेंटर या रेजिडेंशियल?सामान्यतः डेटा-सेंटर
डेटासेंटर प्रॉक्सी तेज़ स्पीड और कम लागत प्रदान करती हैं, जो रोज़मर्रा की म्यूज़िक स्ट्रीमिंग के लिए एक बढ़िया विकल्प हैं। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी असली ISP द्वारा असाइन किए गए IP का उपयोग करती हैं, जो तब उपयोगी होती हैं जब आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए जो किसी सामान्य होम नेटवर्क जैसा दिखे। अधिकतर YouTube Music यूज़र्स के लिए डेटासेंटर IPv4 प्रॉक्सी परफ़ॉर्मेंस और कीमत का सबसे अच्छा बैलेंस देती हैं।
अपने ब्राउज़र में YouTube Music के लिए प्रॉक्सी कैसे सेट अप करें?नेटवर्क सेटिंग्स
Chrome में, Settings → System → Open your computer’s proxy settings पर जाएँ, फिर FineProxy द्वारा प्रदान किया गया प्रॉक्सी IP और पोर्ट डालें। Firefox में, Settings → General → Network Settings → Manual proxy configuration पर जाएँ। SOCKS5 प्रॉक्सी के लिए, SOCKS5 विकल्प चुनें और क्रेडेंशियल्स डालें। सेव करने के बाद, ब्राउज़र में YouTube Music खोलें — सारा ट्रैफ़िक प्रॉक्सी के ज़रिए रूट होगा।
क्या प्रॉक्सी से YouTube Music पर बफ़रिंग या ऑडियो क्वालिटी कम होगी?लगभग अदृश्य
अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाले हाई-क्वालिटी डेडिकेटेड प्रॉक्सी से ध्यान देने योग्य बफ़रिंग नहीं होनी चाहिए। FineProxy के IPv4 प्रॉक्सी अच्छी तरह कनेक्टेड डेटासेंटर्स में होस्ट किए गए हैं, इसलिए लेटेंसी न्यूनतम है। ऑडियो क्वालिटी आपकी YouTube Music प्लान सेटिंग्स पर निर्भर करती है, प्रॉक्सी पर नहीं — प्रॉक्सी बस डेटा को बिना कम्प्रेस या बदले आगे पास करता है।
क्या मैं YouTube Music के लिए एक ही प्रॉक्सी कई डिवाइसों पर उपयोग कर सकता हूँ?तकनीकी हाँ
तकनीकी रूप से, आप एक ही प्रॉक्सी IP को कई डिवाइसों पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालाँकि, YouTube Music अलग-अलग अकाउंट्स से एक ही IP पर एक साथ स्ट्रीम्स को फ़्लैग कर सकता है। अगर आप कई डिवाइसों पर YouTube Music उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो अकाउंट-लेवल समस्याओं से बचने के लिए हर डिवाइस के लिए अलग प्रॉक्सी IP खरीदने पर विचार करें।