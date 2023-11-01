Mở khóa YouTube Music
IPv4 proxy cho YouTube Music: hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, hoạt động trên trình duyệt và app desktop, lưu lượng không giới hạn, giao ngay sau thanh toán.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|Khuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua một IP riêng để phát nhạc ổn định
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất thông tin proxy dưới dạng JSON
- Xem các vị trí có sẵn cho proxy riêng
- Xem trạng thái và thanh toán của dịch vụ proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Công ty chúng tôi phụ thuộc nhiều vào proxy để nghiên cứu SEO, quản lý mạng xã hội, phân tích đối thủ cạnh tranh và thực hiện các tác vụ tự động. FineProxy là cứu cánh cho đội ngũ của chúng tôi khi cung cấp nhiều loại proxy nhanh, an toàn và có tính ẩn danh cao, giúp chúng tôi thực hiện công việc hiệu quả. Bảng điều khiển thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng quản lý nhiều proxy mà không gặp bất kỳ phiền toái nào. Không giống các nhà cung cấp proxy khác mà chúng tôi từng thử, FineProxy duy trì tốc độ và thời gian hoạt động ổn định, điều rất quan trọng đối với hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn cần một giải pháp proxy cấp doanh nghiệp, tôi thực sự khuyên bạn nên dùng thử!
Lưu lượng không tính dung lượng
Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.
Proxy châu Âu rất phải chăng. Tôi nghĩ đó là nhà cung cấp proxy duy nhất đảm bảo Internet miễn phí và an toàn. Trong khi những người khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những người này vẫn cung cấp gói băng thông không giới hạn.
Trải nghiệm khách hàng
Tôi đã sử dụng fineproxy.org nhiều lần để mua dịch vụ proxy cho các dự án cá nhân của mình. Trang web rất dễ điều hướng, quy trình đặt hàng đơn giản và tôi không gặp phải bất kỳ vấn đề bảo mật nào khi duyệt hoặc thực hiện thanh toán. Dịch vụ đã được cung cấp như mong đợi và bảng điều khiển tài khoản giúp tôi dễ dàng quản lý các giao dịch mua hàng của mình. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, trang web có vẻ hợp pháp và hoạt động bình thường. Tôi chưa gặp phải bất kỳ chuyển hướng đáng ngờ, cảnh báo phần mềm độc hại hoặc hành vi không mong muốn nào khi sử dụng trang web.
YouTube Music có hoạt động qua máy chủ proxy không?Có
Có. YouTube Music hoạt động thông qua proxy HTTP, HTTPS và SOCKS5. Bạn có thể cấu hình proxy ở cấp trình duyệt hoặc cấp hệ thống, và cả trình phát web lẫn ứng dụng desktop sẽ định tuyến lưu lượng qua IP proxy. Để phát mượt nhất, hãy sử dụng proxy IPv4 chuyên dụng (không chia sẻ) với lưu lượng không giới hạn.
Loại proxy nào tốt nhất cho YouTube Music — datacenter hay residential?Datacenter đa số
Proxy datacenter mang lại tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn, là lựa chọn vững chắc cho việc nghe nhạc trực tuyến hàng ngày. Proxy residential sử dụng IP được ISP thực cấp phát, hữu ích khi bạn cần kết nối giống mạng gia đình thông thường. Đối với đa số người dùng YouTube Music, proxy datacenter IPv4 mang lại sự cân bằng tốt nhất giữa hiệu suất và giá cả.
Làm thế nào để thiết lập proxy cho YouTube Music trên trình duyệt?Cài đặt mạng
Trong Chrome, vào Settings → System → Open your computer's proxy settings, sau đó nhập IP và port proxy do FineProxy cung cấp. Trong Firefox, vào Settings → General → Network Settings → Manual proxy configuration. Đối với proxy SOCKS5, chọn tùy chọn SOCKS5 và nhập thông tin xác thực. Sau khi lưu, mở YouTube Music trong trình duyệt — tất cả lưu lượng truy cập sẽ đi qua proxy.
Proxy có gây giật lag hoặc giảm chất lượng âm thanh trên YouTube Music không?Không đáng kể
Private proxy chất lượng cao với băng thông không giới hạn sẽ không gây ra hiện tượng buffering đáng kể. IPv4 proxy của FineProxy được đặt tại các datacenter có kết nối tốt, nên độ trễ rất thấp. Chất lượng âm thanh phụ thuộc vào cài đặt gói YouTube Music của bạn, không phải do proxy — proxy chỉ đơn giản truyền dữ liệu qua mà không nén hay thay đổi gì.
Tôi có thể sử dụng một proxy trên nhiều thiết bị cho YouTube Music không?Kỹ thuật: có
Về mặt kỹ thuật, bạn có thể cấu hình cùng một IP proxy trên nhiều thiết bị. Tuy nhiên, YouTube Music có thể gắn cờ khi phát hiện nhiều luồng phát đồng thời từ cùng một IP trên các tài khoản khác nhau. Nếu bạn dự định sử dụng YouTube Music trên nhiều thiết bị, hãy cân nhắc mua IP proxy riêng cho từng thiết bị để tránh các vấn đề liên quan đến tài khoản.