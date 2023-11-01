Jah. YouTube Music töötab HTTP, HTTPS ja SOCKS5 proksidega. Proksi saate seadistada nii brauseri kui ka süsteemi tasandil — nii veebipleier kui ka töölauarakendus suunavad liikluse läbi proksi IP-aadressi. Sujuvaima taasesituse tagamiseks kasutage pühendatud (mitte jagatud) IPv4 proksit piiramatu liiklusega.