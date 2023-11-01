YouTube Music desbloqueado
Proxies IPv4 para YouTube Music: compatibilidad con HTTP/HTTPS/SOCKS5, funciona en navegadores y aplicaciones de escritorio, tráfico ilimitado, entrega inmediata tras el pago.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|Recomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar una IP dedicada para una reproducción estable de música
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
- Exportar mis datos proxy como JSON
- Mostrar las ubicaciones disponibles para proxies dedicados
- Mostrar el estado y los detalles de facturación de mi servicio proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Velocidad bajo carga
¡Finalmente, puedo ver todos los espectáculos que quiero desde cualquier lugar! Gran velocidad y calidad de servicio.
Nuestra empresa depende en gran medida de los proxies para la investigación SEO, la gestión de redes sociales, el análisis de la competencia y las tareas automatizadas. FineProxy ha sido una salvación para nuestro equipo, ya que ofrece una amplia gama de proxies rápidos, seguros y altamente anónimos que nos ayudan a realizar las tareas de manera eficiente. El panel es fácil de usar y permite gestionar varios proxies sin complicaciones. A diferencia de otros proveedores de proxies que hemos probado anteriormente, FineProxy mantiene una velocidad y una disponibilidad constantes, algo crucial para nuestras operaciones. Si necesita una solución de proxies de nivel empresarial, le recomiendo encarecidamente que la pruebe.
Tráfico nunca medido
Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.
Proxies europeos muy asequibles. Creo que es el único proveedor proxy que se mantuvo fiel a Internet libre y seguro. Mientras que otros cobran por GB o incluso por petición, estos chicos todavía ofrecen planes de ancho de banda ilimitado.
Experiencia del cliente
“Me gusta mucho y estoy listo para crecer en este ambiente laboral. Recomiendo el servicio y compartiré los enlaces para registrar más.”
¿Funciona YouTube Music a través de un servidor proxy?Sí
Sí. YouTube Music funciona con proxies HTTP, HTTPS y SOCKS5. Puede configurar el proxy a nivel de navegador o a nivel de sistema, y tanto el reproductor web como la aplicación de escritorio enrutarán el tráfico a través de la IP del proxy. Para una reproducción más fluida, utilice un proxy IPv4 dedicado (no compartido) con tráfico ilimitado.
¿Qué tipo de proxy es mejor para YouTube Music: datacenter o residencial?Datacenter para mayoría
Los proxies de datacenter ofrecen mayor velocidad y menor coste, lo que los convierte en una opción sólida para la transmisión de música cotidiana. Los proxies residenciales utilizan IP asignadas por ISP reales, lo cual puede ser útil si necesitas una conexión que se asemeje a una red doméstica típica. Para la mayoría de los usuarios de YouTube Music, los proxies de datacenter IPv4 proporcionan el mejor equilibrio entre rendimiento y precio.
¿Cómo configuro un proxy para YouTube Music en mi navegador?Ajustes de red
En Chrome, vaya a Configuración → Sistema → Abrir la configuración de proxy del equipo y, a continuación, introduzca la IP y el puerto del proxy proporcionados por FineProxy. En Firefox, vaya a Configuración → General → Configuración de red → Configuración manual del proxy. Para proxies SOCKS5, seleccione la opción SOCKS5 e introduzca las credenciales. Tras guardar los cambios, abra YouTube Music en el navegador: todo el tráfico se enrutará a través del proxy.
¿Un proxy puede causar buffering o reducir la calidad del audio en YouTube Music?No es notable
Un proxy dedicado de alta calidad con ancho de banda ilimitado no debería provocar buffering perceptible. Los proxies IPv4 de FineProxy están alojados en datacenters con excelente conectividad, por lo que latencia es mínima. La calidad del audio depende de la configuración de tu plan de YouTube Music, no del proxy en sí: el proxy simplemente transmite los datos sin comprimirlos ni alterarlos.
¿Puedo usar un mismo proxy en varios dispositivos para YouTube Music?Técnicamente sí
Técnicamente, puedes configurar la misma IP de proxy en varios dispositivos. Sin embargo, YouTube Music podría detectar transmisiones simultáneas desde la misma IP en diferentes cuentas. Si planeas usar YouTube Music en múltiples dispositivos, considera adquirir IP de proxy independientes para cada dispositivo y así evitar problemas a nivel de cuenta.