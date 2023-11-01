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Odblokowane YouTube Music

Proxy IPv4 dla YouTube Music: obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, działa w przeglądarkach i aplikacjach desktopowych, nielimitowany transfer, natychmiastowa dostawa po płatności.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany adres IP do stabilnego odtwarzania muzyki
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj dane mojego proxy do formatu JSON
  • Pokaż lokalizacje dostępne dla dedykowanych proxy
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe dla usługi proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

W końcu mogę oglądać wszystkie programy, które chcę, z dowolnego miejsca! Świetna prędkość i jakość usług.

Netflix JunkieWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Doświadczenia klientów

Korzystałem z fineproxy.org kilka razy, aby zakupić usługi proxy do moich osobistych projektów. Strona internetowa była łatwa w nawigacji, proces zamawiania był prosty i nie napotkałem żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem podczas przeglądania ani dokonywania płatności. Usługa została dostarczona zgodnie z oczekiwaniami, a panel konta pozwalał łatwo zarządzać moimi zakupami. Na podstawie mojego doświadczenia strona wydawała się legalna i działała normalnie. Nie doświadczyłem żadnych podejrzanych przekierowań, ostrzeżeń o złośliwym oprogramowaniu ani nieoczekiwanego zachowania podczas korzystania z serwisu.

aruzisakibi92Norton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy YouTube Music działa przez serwer proxy?Tak

Tak. YouTube Music działa przez proxy HTTP, HTTPS i SOCKS5. Możesz skonfigurować proxy na poziomie przeglądarki lub systemu — zarówno odtwarzacz webowy, jak i aplikacja desktopowa będą kierować ruch przez adres IP proxy. Aby odtwarzanie przebiegało jak najlepiej, używaj dedykowanego (nie współdzielonego) proxy IPv4 z nielimitowanym transferem.

Który typ proxy jest lepszy dla YouTube Music — datacenter czy rezydenckie?Zwykle datacenter

Proxy datacenter oferują wyższą szybkość i niższy koszt, co czyni je solidnym wyborem do codziennego streamowania muzyki. Proxy rezydenckie korzystają z adresów IP przypisanych przez prawdziwych dostawców ISP, co może być przydatne, jeśli potrzebujesz połączenia przypominającego typową sieć domową. Dla większości użytkowników YouTube Music proxy datacenter IPv4 zapewniają najlepszą równowagę między wydajnością a ceną.

Jak skonfigurować proxy dla YouTube Music w przeglądarce?Użyj ustawień sieciowych

W Chrome przejdź do Ustawienia → System → Otwórz ustawienia proxy komputera, a następnie wpisz adres IP proxy i port podany przez FineProxy. W Firefox przejdź do Ustawienia → Ogólne → Ustawienia sieci → Ręczna konfiguracja proxy. W przypadku proxy SOCKS5 wybierz opcję SOCKS5 i wprowadź dane logowania. Po zapisaniu otwórz YouTube Music w przeglądarce — cały ruch będzie kierowany przez proxy.

Czy proxy spowoduje buforowanie lub obniżenie jakości dźwięku w YouTube Music?Bez zauważalnej różnicy

Wysokiej jakości dedykowane proxy z nielimitowaną przepustowością nie powinno powodować zauważalnego buforowania. Proxy IPv4 od FineProxy są hostowane w dobrze skomunikowanych centrach danych, więc opóźnienia są minimalne. Jakość dźwięku zależy od ustawień Twojego planu YouTube Music, a nie od samego proxy — proxy po prostu przekazuje dane bez ich kompresji czy modyfikacji.

Czy mogę używać jednego proxy na wielu urządzeniach do YouTube Music?Technicznie tak

Technicznie rzecz biorąc, możesz skonfigurować ten sam adres IP proxy na kilku urządzeniach. Jednak YouTube Music może oznaczyć jednoczesne streamy z tego samego IP na różnych kontach. Jeśli planujesz korzystać z YouTube Music na wielu urządzeniach, rozważ zakup osobnych adresów IP proxy dla każdego urządzenia, aby uniknąć problemów na poziomie konta.