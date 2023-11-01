Odblokowane YouTube Music
Proxy IPv4 dla YouTube Music: obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, działa w przeglądarkach i aplikacjach desktopowych, nielimitowany transfer, natychmiastowa dostawa po płatności.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|Polecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup jeden dedykowany adres IP do stabilnego odtwarzania muzyki
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
- Eksportuj dane mojego proxy do formatu JSON
- Pokaż lokalizacje dostępne dla dedykowanych proxy
- Pokaż status i dane rozliczeniowe dla usługi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
W końcu mogę oglądać wszystkie programy, które chcę, z dowolnego miejsca! Świetna prędkość i jakość usług.
Transfer bez limitu
Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.
Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.
Doświadczenia klientów
Korzystałem z fineproxy.org kilka razy, aby zakupić usługi proxy do moich osobistych projektów. Strona internetowa była łatwa w nawigacji, proces zamawiania był prosty i nie napotkałem żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem podczas przeglądania ani dokonywania płatności. Usługa została dostarczona zgodnie z oczekiwaniami, a panel konta pozwalał łatwo zarządzać moimi zakupami. Na podstawie mojego doświadczenia strona wydawała się legalna i działała normalnie. Nie doświadczyłem żadnych podejrzanych przekierowań, ostrzeżeń o złośliwym oprogramowaniu ani nieoczekiwanego zachowania podczas korzystania z serwisu.
Czy YouTube Music działa przez serwer proxy?Tak
Tak. YouTube Music działa przez proxy HTTP, HTTPS i SOCKS5. Możesz skonfigurować proxy na poziomie przeglądarki lub systemu — zarówno odtwarzacz webowy, jak i aplikacja desktopowa będą kierować ruch przez adres IP proxy. Aby odtwarzanie przebiegało jak najlepiej, używaj dedykowanego (nie współdzielonego) proxy IPv4 z nielimitowanym transferem.
Który typ proxy jest lepszy dla YouTube Music — datacenter czy rezydenckie?Zwykle datacenter
Proxy datacenter oferują wyższą szybkość i niższy koszt, co czyni je solidnym wyborem do codziennego streamowania muzyki. Proxy rezydenckie korzystają z adresów IP przypisanych przez prawdziwych dostawców ISP, co może być przydatne, jeśli potrzebujesz połączenia przypominającego typową sieć domową. Dla większości użytkowników YouTube Music proxy datacenter IPv4 zapewniają najlepszą równowagę między wydajnością a ceną.
Jak skonfigurować proxy dla YouTube Music w przeglądarce?Użyj ustawień sieciowych
W Chrome przejdź do Ustawienia → System → Otwórz ustawienia proxy komputera, a następnie wpisz adres IP proxy i port podany przez FineProxy. W Firefox przejdź do Ustawienia → Ogólne → Ustawienia sieci → Ręczna konfiguracja proxy. W przypadku proxy SOCKS5 wybierz opcję SOCKS5 i wprowadź dane logowania. Po zapisaniu otwórz YouTube Music w przeglądarce — cały ruch będzie kierowany przez proxy.
Czy proxy spowoduje buforowanie lub obniżenie jakości dźwięku w YouTube Music?Bez zauważalnej różnicy
Wysokiej jakości dedykowane proxy z nielimitowaną przepustowością nie powinno powodować zauważalnego buforowania. Proxy IPv4 od FineProxy są hostowane w dobrze skomunikowanych centrach danych, więc opóźnienia są minimalne. Jakość dźwięku zależy od ustawień Twojego planu YouTube Music, a nie od samego proxy — proxy po prostu przekazuje dane bez ich kompresji czy modyfikacji.
Czy mogę używać jednego proxy na wielu urządzeniach do YouTube Music?Technicznie tak
Technicznie rzecz biorąc, możesz skonfigurować ten sam adres IP proxy na kilku urządzeniach. Jednak YouTube Music może oznaczyć jednoczesne streamy z tego samego IP na różnych kontach. Jeśli planujesz korzystać z YouTube Music na wielu urządzeniach, rozważ zakup osobnych adresów IP proxy dla każdego urządzenia, aby uniknąć problemów na poziomie konta.