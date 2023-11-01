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YouTube Music entsperrt

IPv4-Proxys für YouTube Music: HTTP/HTTPS/SOCKS5-Support, funktioniert in Browsern und Desktop-Apps, unbegrenzter Traffic, sofortige Bereitstellung nach Zahlung.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte IP für stabile Musikwiedergabe
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Details als JSON
  • Zeigen Sie die verfügbaren Standorte für dedizierte Proxys
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meinen Proxy-Dienst
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Endlich kann ich alle Shows ansehen, die ich will, von überall! Tolle Geschwindigkeit und qualitativ hochwertiger Service.

Netflix JunkieInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Unser Unternehmen ist für SEO-Recherchen, Social-Media-Management, Wettbewerbsanalysen und automatisierte Aufgaben stark auf Proxys angewiesen. FineProxy ist für unser Team eine große Hilfe: Die breite Auswahl an schnellen, sicheren und hochgradig anonymen Proxys ermöglicht uns effizientes Arbeiten. Das benutzerfreundliche Dashboard erleichtert die Verwaltung mehrerer Proxys. Im Gegensatz zu anderen getesteten Anbietern liefert FineProxy die für unseren Betrieb entscheidende konstante Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Wer eine professionelle Proxy-Lösung für Unternehmen benötigt, sollte den Dienst ausprobieren.

omkaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sehr erschwingliche europäische Proxys. Ich glaube, es ist der einzige Proxy-Anbieter, der dem kostenlosen und sicheren Internet treu geblieben ist. Während andere pro GB oder sogar pro Anfrage verlangen, bieten diese immer noch unbegrenzte Bandbreitenpläne an.

NemanjaDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Kundenerfahrung

Ich habe FineProxy.org mehrere Male genutzt, um Proxy-Dienste für meine persönlichen Projekte zu kaufen. Die Website war leicht zu navigieren, der Bestellvorgang war unkompliziert und ich habe beim Browsen oder Bezahlen keine Sicherheitsprobleme festgestellt. Der Service wurde wie erwartet geliefert, und das Kontodashboard machte es einfach, meine Einkäufe zu verwalten. Basierend auf meinen Erfahrungen erschien die Website legitim und funktionierte normal. Ich habe beim Benutzen der Seite keine verdächtigen Weiterleitungen, Malware-Warnungen oder unerwartetes Verhalten erlebt.

aruzisakibi92Norton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Funktioniert YouTube Music über einen Proxy-Server?Ja

Ja. YouTube Music funktioniert über HTTP-, HTTPS- und SOCKS5-Proxys. Sie können den Proxy auf Browser- oder Systemebene konfigurieren, und sowohl der Web-Player als auch die Desktop-App leiten den Traffic über die Proxy-IP. Für die flüssigste Wiedergabe verwenden Sie einen dedizierten (nicht geteilten) IPv4-Proxy mit unbegrenztem Traffic.

Welcher Proxy-Typ ist am besten für YouTube Music — Datacenter oder Residential?Meist Datacenter

Datacenter-Proxys bieten höhere Geschwindigkeiten und niedrigere Kosten — eine solide Wahl für alltägliches Musik-Streaming. Residential-Proxys verwenden IPs, die von echten ISPs zugewiesen werden, was nützlich sein kann, wenn Sie eine Verbindung benötigen, die einem typischen Heimnetzwerk ähnelt. Für die meisten YouTube-Music-Nutzer bieten Datacenter-IPv4-Proxys das beste Verhältnis von Leistung und Preis.

Wie richte ich einen Proxy für YouTube Music in meinem Browser ein?Netzwerkeinstellungen nutzen

Gehen Sie in Chrome zu Einstellungen → System → Proxy-Einstellungen Ihres Computers öffnen und geben Sie die Proxy-IP und den Port ein, die Sie von FineProxy erhalten haben. In Firefox navigieren Sie zu Einstellungen → Allgemein → Verbindungs-Einstellungen → Manuelle Proxy-Konfiguration. Für SOCKS5-Proxys wählen Sie die SOCKS5-Option und geben die Zugangsdaten ein. Nach dem Speichern öffnen Sie YouTube Music im Browser – der gesamte Traffic wird über den Proxy geleitet.

Verursacht ein Proxy Pufferung oder niedrigere Audioqualität bei YouTube Music?Nicht spürbar

Ein hochwertiger dedizierter Proxy mit unbegrenzter Bandbreite sollte keine spürbare Pufferung verursachen. Die IPv4-Proxys von FineProxy werden in gut angebundenen Rechenzentren gehostet, sodass die Latenz minimal ist. Die Audioqualität hängt von den Einstellungen Ihres YouTube-Music-Abonnements ab, nicht vom Proxy selbst — der Proxy leitet die Daten lediglich weiter, ohne sie zu komprimieren oder zu verändern.

Kann ich einen Proxy auf mehreren Geräten für YouTube Music verwenden?Technisch ja

Technisch können Sie dieselbe Proxy-IP auf mehreren Geräten konfigurieren. Allerdings kann YouTube Music gleichzeitige Streams von derselben IP auf verschiedenen Accounts als verdächtig einstufen. Wenn Sie YouTube Music auf mehreren Geräten nutzen möchten, sollten Sie für jedes Gerät eine separate Proxy-IP erwerben, um Probleme auf Account-Ebene zu vermeiden.