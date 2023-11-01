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HTTPS Proxy

SSL-Zertifikate pro IP, TLS 1.3-Verschlüsselung auf der Client-zu-Proxy-Strecke, HTTPS- und SOCKS5-Unterstützung — Zugangsdaten und Header sind ab dem ersten Paket geschützt.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie mit anonymen SSL-Proxys.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 HTTPS-Datacenter-IPs in Europa mit SSL-Zertifikaten pro IP
  • Exportieren Sie meine sichere HTTPS-Proxy-Liste als JSON
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen HTTPS-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine verschlüsselten Proxy-Pläne
  • Aktualisieren Sie meine HTTPS-Proxy-Liste, sobald der nächste kostenlose Tausch verfügbar ist
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich mag diese Seite sehr, es gibt immer die Proxies, die ich brauche. Ich benutze sogar keine anderen Seiten. Alles funktioniert stabil und ohne Ausfälle. Die Preise sind ein wenig teuer, aber es lohnt sich.

Margarita KomarovaInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich nutze die Dienste von FineProxy nun schon seit einiger Zeit und bin äußerst zufrieden mit der Qualität. Die Verbindungen sind sehr stabil, die IP-Adressen funktionieren ohne Probleme, und die Geschwindigkeit ist konstant hoch. Der Kundensupport ist ebenfalls super reaktionsschnell, wann immer er gebraucht wird. Ich kann es jedem empfehlen, der nach zuverlässigen Proxys sucht.

KrzyszofNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Ich kann keinen besseren Service finden, besonders im Bereich unbegrenzte Residential-Proxys. Ich dachte, die Qualität würde nachlassen, sobald ich sie benutze, aber verdammt, die gesamte Zeit, in der ich sie genutzt habe, blieb sie über 99%, es ist einfach großartig. Viel Glück und ich hoffe, dass es so bleibt.

ZainDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu, das Internet frei und sicher zu halten. Ihre Datacenter-Optionen sind günstig und kommen mit unbegrenztem Datenvolumen.

Nemanja DuricSaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Der Preis ist fair und die Proxys funktionieren einwandfrei. Auch die API lässt sich einfach einrichten. Für diesen Preis eine klare Empfehlung!

Felix KernerTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich liebe FineProxy-Proxies, sie sind wirklich schnell und nicht erkennbar. Ich habe sie für Automatisierungstools wie Keyword-Tools und für Scraping-Tools verwendet, es ist wie ein Game-Changer. Der Kundensupport ist erstklassig, wann immer man Hilfe benötigt, sie sind rund um die Uhr verfügbar, um dein Problem zu lösen. Die Qualität der Proxies ist einfach erstaunlich.

asdjkakarNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum ist die Client-zu-Proxy-Verbindung das schwächste Glied?Unverschlüsselter erster Hop

Weil die meisten Anbieter sie nicht verschlüsseln. Sie verkaufen “HTTP-Proxys”, die sich mit HTTPS-Seiten verbinden können – aber Ihre eigene Verbindung zum Proxy läuft im Klartext. Ihre Proxy-Zugangsdaten, die aufgerufenen URLs und Ihre Header sind für jeden sichtbar, der Ihr Netzwerk überwacht. FineProxy’s SSL-Zertifikate pro IP verschlüsseln genau dieses Segment und schließen diese Lücke.

Was ist der eigentliche Unterschied zwischen HTTP- und HTTPS-Proxy?First-Hop-Verschlüsselung

Der Punkt, an dem die Verschlüsselung beginnt. Ein HTTP-Proxy leitet Ihren Traffic unverschlüsselt an den Proxy-Server weiter, der sich dann über HTTPS mit dem Ziel verbindet. Ein HTTPS-Proxy verschlüsselt ab dem allerersten Hop – von Ihrem Gerät bis zum Proxy. Da 99,5 % des Web-Traffics HTTPS verwendet, ist die Verbindung vom Proxy zur Zielseite ohnehin fast immer verschlüsselt. Die entscheidende Frage ist, ob das auch für die Client-zu-Proxy-Verbindung gilt.

Kann mein ISP sehen, was ich über einen HTTP-Proxy mache?Ja

Ja – Ihr ISP kann die Proxy-Adresse, Ihre Proxy-Zugangsdaten (bei Basic-Authentifizierung) und die aufgerufenen Seiten einsehen. Bei einem HTTPS-Proxy mit SSL sieht Ihr ISP lediglich eine verschlüsselte Verbindung zur Proxy-IP. Alles darin – Seiten, Zugangsdaten, Daten – bleibt verborgen.

Ist SOCKS5 verschlüsselt?Nicht grundsätzlich

SOCKS5 selbst bietet keine Verschlüsselung – es ist ein Tunneling-Protokoll, das mit beliebigen Traffic-Typen funktioniert. Wird SOCKS5 jedoch über einen Proxy mit SSL-Zertifikat genutzt, ist die Verbindung zum Proxy trotzdem verschlüsselt. FineProxy unterstützt sowohl HTTPS als auch SOCKS5 auf jeder IP – Sie wählen das Protokoll, das zu Ihrer Anwendung passt, und behalten dabei eine sichere Verbindung.

Was bedeutet "sicherer HTTP-Proxy mit SSL" eigentlich?First-Hop-TLS

Das bedeutet, dass der Proxy Verbindungen über HTTPS (Port 443 mit SSL/TLS) annimmt, statt über unverschlüsseltes HTTP. Ihre Daten werden zwischen Ihrem Gerät und dem Proxy verschlüsselt, anschließend baut der Proxy eine separate verschlüsselte Verbindung zum Ziel auf. Der “sichere” Teil bezieht sich auf diesen ersten Abschnitt – und genau das fehlt den meisten HTTP-Proxys.

Beeinflusst die SSL-Verschlüsselung die Proxy-Geschwindigkeit?Vernachlässigbarer Overhead

Der SSL/TLS-Handshake fügt dem initialen Verbindungsaufbau einige Millisekunden hinzu – typischerweise 10–30 ms, abhängig von Ihrer Entfernung zum Proxy-Server. Danach läuft die moderne TLS-1.3-Verschlüsselung auf aktueller Hardware mit vernachlässigbarem Overhead. In der Praxis ist der Unterschied beim Scraping, Account-Management oder bei API-Aufrufen nicht spürbar. Die Latenz der Netzwerkroute selbst hat weit mehr Einfluss als die Verschlüsselungsschicht. Bei FineProxy nutzen die Per-IP-Zertifikate optimierte TLS-Konfigurationen, sodass Sie volle Verschlüsselung ohne nennenswerten Geschwindigkeitsverlust erhalten.

Leitfaden

Das Problem mit den meisten „HTTPS-Proxys

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

99,5 % des Traffics zu Google ist bereits verschlüsselt (Google Transparency Report). Fast jede Website, die Sie besuchen, nutzt HTTPS. Doch was Proxy-Anbieter Ihnen meist verschweigen: Die meisten Proxys, die als „HTTP/HTTPS

Wo die Verschlüsselungslücke entsteht

Wenn ein Proxy-Anbieter sagt, sein Produkt „unterstützt HTTPS“, meint er in der Regel: Der Proxy kann sich mit HTTPS-Websites verbinden. Die Verbindung von der Website zurück zum Proxy — verschlüsselt. Die Verbindung vom Proxy zu Ihnen — reines HTTP. Klartext. Für jeden in Ihrem Netzwerk lesbar.

Überlegen Sie, was auf diesem ersten Abschnitt übertragen wird: Ihre Proxy-Zugangsdaten, die Adresse jeder Website, die Sie aufrufen, sowie alle Ihre HTTP-Header. Bei einem regulären HTTP-Proxy sind diese Informationen für Ihren ISP, Ihren Netzwerkadministrator, jeden im selben WLAN oder jedes Gerät zwischen Ihnen und dem Proxy-Server vollständig einsehbar.

Das ist keine Theorie. Im Jahr 2023 zeigte eine Schwachstelle in der weit verbreiteten Python-Bibliothek requests (CVE-2023-32681) genau, was dabei passiert: Der Proxy-Authorization-Header — mit den Proxy-Zugangsdaten — wurde bei Weiterleitungen an Zielserver weitergegeben. Die Ursache? Zugangsdaten, die im Klartext durch die Proxy-Verbindung übertragen wurden. Diese Schwachstelle betraf alle Versionen der Bibliothek von 2.3.0 bis 2.30.x, bevor sie behoben wurde.

Das Ausmaß des Credential-Diebstahls

Der Global Threat Landscape Report 2025 von Fortinet ergab, dass gestohlene Zugangsdaten in Darknet-Foren innerhalb eines einzigen Jahres um 42 % zugenommen haben — auf über 100 Milliarden einzigartige Datensätze, darunter E-Mail-Adressen, Passwörter, Session-Tokens und Authentifizierungsumgehungen. Infostealer-Malware, die Zugangsdaten in Echtzeit abgreift, verzeichnete einen Aktivitätsanstieg von 500 %.

Eine unverschlüsselte Proxy-Verbindung ist ein weiterer Angriffspunkt, an dem Zugangsdaten abgefangen werden können. Ihr Proxy-Passwort, Ihre Session-Header, die Websites, auf die Sie zugreifen — all das liegt auf dem ersten Hop ungeschützt vor, wenn die Verbindung nicht verschlüsselt ist.

So löst FineProxy dieses Problem

Jede IP-Adresse in unserem Netzwerk verfügt über ein eigenes SSL-Zertifikat. Wenn Sie sich mit einem FineProxy-HTTPS-Proxy-Server verbinden, wird bereits die allererste Verbindung — von Ihrem Gerät zum Proxy — mit SSL/TLS verschlüsselt. Ihre Zugangsdaten, Ihre Anfragen und Ihre Header sind von Anfang an geschützt.

Das ist der Unterschied:

Typischer HTTP-Proxy: Ihr Gerät → Proxy (Klartext, alles einsehbar) → Website (HTTPS, verschlüsselt) FineProxy-HTTPS-Proxy: Ihr Gerät → Proxy (HTTPS, verschlüsselt mit IP-eigenem SSL-Zertifikat) → Website (HTTPS, verschlüsselt)

Die gesamte Verbindungskette ist verschlüsselt. Kein ungeschütztes Segment. Keine Lücke, durch die Ihr Traffic abgefangen werden könnte.

Wir stellen für jede IP ein dediziertes SSL-Zertifikat aus – kein gemeinsam genutztes Zertifikat für den gesamten Pool. Jeder Proxy agiert als eigenständiger SSL-Proxy-Server (sicher und verschlüsselt) mit einer eigenen kryptografischen Identität.

Warum IP-spezifische Zertifikate wichtig sind

Ein gemeinsam genutztes Zertifikat bedeutet: Ein einziger Konfigurationsfehler oder ein kompromittierter Key beeinträchtigt jeden Proxy im Pool. Mit IP-spezifischen Zertifikaten ist jede Adresse kryptografisch unabhängig. Hat eine IP ein Problem – bleiben alle anderen unberührt.

Das bedeutet zugleich, dass jeder Proxy als eigenständiger, sicherer und anonymer SSL-Proxy funktioniert. Wenn Sie bei FineProxy HTTPS-Proxy-Adressen kaufen, wissen Sie: Jede einzelne ist individuell gesichert – ohne gemeinsam genutzte Zertifikatsinfrastruktur mit Tausenden anderer Nutzer.

Was ein TLS-Termination-Proxy-Server leistet

Dieser Begriff taucht in technischer Dokumentation auf. Vereinfacht erklärt: Der Proxy nimmt Ihre verschlüsselte Verbindung entgegen, entschlüsselt die Anfrage, um das Ziel zu ermitteln, und baut anschließend eine neue verschlüsselte Verbindung zum Zielserver auf.

Eine Studie aus dem Jahr 2017 von Forschern der Georgia Tech und der University of Michigan ergab, dass 4–10,9 % des gesamten HTTPS-Traffics eine Form von Interception-Proxy durchläuft – und nahezu alle davon schwächen die Sicherheit: herabgestufte Verschlüsselung, veraltete TLS-Versionen, fehlende Zertifikatsprüfungen. Eine schlechte SSL-Implementierung kann Ihre Verbindung unsicherer machen, als wenn Sie gar keinen Proxy verwenden würden. Die Qualität der SSL-Implementierung ist genauso entscheidend wie SSL selbst.

Praktische Anwendungsfälle

Scraping im großen Maßstab — jede wichtige Website setzt HTTPS voraus. Die Verbindung Ihres Scrapers zum Proxy sollte ebenfalls verschlüsselt sein, insbesondere wenn Proxy-Zugangsdaten im Spiel sind. Rechenzentrums-Proxys mit SSL pro IP lösen das zuverlässig.

Account-Verwaltung — Zugangsdaten und Session-Tokens sind hochwertige Angriffsziele. Ein unverschlüsselter Proxy-Abschnitt bedeutet, dass diese im Klartext über Ihr Netzwerk übertragen werden. ISP-Proxys mit individuellen SSL-Zertifikaten halten die Verbindung jedes Accounts vom ersten Paket an verschlüsselt.

API-Integrationen — jede große HTTPS-Protokoll-API (Google, Meta, OpenAI, Stripe) lehnt unverschlüsselte Verbindungen ab. Ein dedizierter Proxy mit eigenem SSL-Zertifikat stellt sicher, dass Ihre API-Keys niemals ungeschützt übertragen werden.

Öffentliche Netzwerke – arbeiten Sie aus einem Café, Hotel oder Coworking-Space? Ein HTTP-Proxy überträgt Ihre Proxy-Zugangsdaten und Browser-Daten im lokalen Netzwerk im Klartext. Ein HTTPS-Proxy verschlüsselt sie. In öffentlichen WLAN-Netzen ist das der Unterschied zwischen privat und kompromittiert.

Worauf Sie beim Kauf von SSL-Proxy-Adressen achten sollten

Drei Dinge: Hat jede IP ein eigenes Zertifikat (kein geteiltes), unterstützt der Proxy-Dienst neben HTTPS auch SOCKS5, und stammen die IPs aus dem eigenen Netzwerk des Anbieters? FineProxy erfüllt alle drei Kriterien — individuelles SSL pro Adresse, Dual-Protokoll-Unterstützung und IPs, die wir selbst besitzen und verwalten. Das ist die Grundlage für die sicherste Proxy-Konfiguration.