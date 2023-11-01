HTTPS Proxy

99,5 % des Traffics zu Google ist bereits verschlüsselt (Google Transparency Report). Fast jede Website, die Sie besuchen, nutzt HTTPS. Doch was Proxy-Anbieter Ihnen meist verschweigen: Die meisten Proxys, die als „HTTP/HTTPS

Wo die Verschlüsselungslücke entsteht

Wenn ein Proxy-Anbieter sagt, sein Produkt „unterstützt HTTPS“, meint er in der Regel: Der Proxy kann sich mit HTTPS-Websites verbinden. Die Verbindung von der Website zurück zum Proxy — verschlüsselt. Die Verbindung vom Proxy zu Ihnen — reines HTTP. Klartext. Für jeden in Ihrem Netzwerk lesbar.

Überlegen Sie, was auf diesem ersten Abschnitt übertragen wird: Ihre Proxy-Zugangsdaten, die Adresse jeder Website, die Sie aufrufen, sowie alle Ihre HTTP-Header. Bei einem regulären HTTP-Proxy sind diese Informationen für Ihren ISP, Ihren Netzwerkadministrator, jeden im selben WLAN oder jedes Gerät zwischen Ihnen und dem Proxy-Server vollständig einsehbar.

Das ist keine Theorie. Im Jahr 2023 zeigte eine Schwachstelle in der weit verbreiteten Python-Bibliothek requests (CVE-2023-32681) genau, was dabei passiert: Der Proxy-Authorization-Header — mit den Proxy-Zugangsdaten — wurde bei Weiterleitungen an Zielserver weitergegeben. Die Ursache? Zugangsdaten, die im Klartext durch die Proxy-Verbindung übertragen wurden. Diese Schwachstelle betraf alle Versionen der Bibliothek von 2.3.0 bis 2.30.x, bevor sie behoben wurde.

Das Ausmaß des Credential-Diebstahls

Der Global Threat Landscape Report 2025 von Fortinet ergab, dass gestohlene Zugangsdaten in Darknet-Foren innerhalb eines einzigen Jahres um 42 % zugenommen haben — auf über 100 Milliarden einzigartige Datensätze, darunter E-Mail-Adressen, Passwörter, Session-Tokens und Authentifizierungsumgehungen. Infostealer-Malware, die Zugangsdaten in Echtzeit abgreift, verzeichnete einen Aktivitätsanstieg von 500 %.

Eine unverschlüsselte Proxy-Verbindung ist ein weiterer Angriffspunkt, an dem Zugangsdaten abgefangen werden können. Ihr Proxy-Passwort, Ihre Session-Header, die Websites, auf die Sie zugreifen — all das liegt auf dem ersten Hop ungeschützt vor, wenn die Verbindung nicht verschlüsselt ist.

So löst FineProxy dieses Problem

Jede IP-Adresse in unserem Netzwerk verfügt über ein eigenes SSL-Zertifikat. Wenn Sie sich mit einem FineProxy-HTTPS-Proxy-Server verbinden, wird bereits die allererste Verbindung — von Ihrem Gerät zum Proxy — mit SSL/TLS verschlüsselt. Ihre Zugangsdaten, Ihre Anfragen und Ihre Header sind von Anfang an geschützt.

Das ist der Unterschied:

Typischer HTTP-Proxy: Ihr Gerät → Proxy (Klartext, alles einsehbar) → Website (HTTPS, verschlüsselt) FineProxy-HTTPS-Proxy: Ihr Gerät → Proxy (HTTPS, verschlüsselt mit IP-eigenem SSL-Zertifikat) → Website (HTTPS, verschlüsselt)

Die gesamte Verbindungskette ist verschlüsselt. Kein ungeschütztes Segment. Keine Lücke, durch die Ihr Traffic abgefangen werden könnte.

Wir stellen für jede IP ein dediziertes SSL-Zertifikat aus – kein gemeinsam genutztes Zertifikat für den gesamten Pool. Jeder Proxy agiert als eigenständiger SSL-Proxy-Server (sicher und verschlüsselt) mit einer eigenen kryptografischen Identität.

Warum IP-spezifische Zertifikate wichtig sind

Ein gemeinsam genutztes Zertifikat bedeutet: Ein einziger Konfigurationsfehler oder ein kompromittierter Key beeinträchtigt jeden Proxy im Pool. Mit IP-spezifischen Zertifikaten ist jede Adresse kryptografisch unabhängig. Hat eine IP ein Problem – bleiben alle anderen unberührt.

Das bedeutet zugleich, dass jeder Proxy als eigenständiger, sicherer und anonymer SSL-Proxy funktioniert. Wenn Sie bei FineProxy HTTPS-Proxy-Adressen kaufen, wissen Sie: Jede einzelne ist individuell gesichert – ohne gemeinsam genutzte Zertifikatsinfrastruktur mit Tausenden anderer Nutzer.

Was ein TLS-Termination-Proxy-Server leistet

Dieser Begriff taucht in technischer Dokumentation auf. Vereinfacht erklärt: Der Proxy nimmt Ihre verschlüsselte Verbindung entgegen, entschlüsselt die Anfrage, um das Ziel zu ermitteln, und baut anschließend eine neue verschlüsselte Verbindung zum Zielserver auf.

Eine Studie aus dem Jahr 2017 von Forschern der Georgia Tech und der University of Michigan ergab, dass 4–10,9 % des gesamten HTTPS-Traffics eine Form von Interception-Proxy durchläuft – und nahezu alle davon schwächen die Sicherheit: herabgestufte Verschlüsselung, veraltete TLS-Versionen, fehlende Zertifikatsprüfungen. Eine schlechte SSL-Implementierung kann Ihre Verbindung unsicherer machen, als wenn Sie gar keinen Proxy verwenden würden. Die Qualität der SSL-Implementierung ist genauso entscheidend wie SSL selbst.

Praktische Anwendungsfälle

Scraping im großen Maßstab — jede wichtige Website setzt HTTPS voraus. Die Verbindung Ihres Scrapers zum Proxy sollte ebenfalls verschlüsselt sein, insbesondere wenn Proxy-Zugangsdaten im Spiel sind. Rechenzentrums-Proxys mit SSL pro IP lösen das zuverlässig.

Account-Verwaltung — Zugangsdaten und Session-Tokens sind hochwertige Angriffsziele. Ein unverschlüsselter Proxy-Abschnitt bedeutet, dass diese im Klartext über Ihr Netzwerk übertragen werden. ISP-Proxys mit individuellen SSL-Zertifikaten halten die Verbindung jedes Accounts vom ersten Paket an verschlüsselt.

API-Integrationen — jede große HTTPS-Protokoll-API (Google, Meta, OpenAI, Stripe) lehnt unverschlüsselte Verbindungen ab. Ein dedizierter Proxy mit eigenem SSL-Zertifikat stellt sicher, dass Ihre API-Keys niemals ungeschützt übertragen werden.

Öffentliche Netzwerke – arbeiten Sie aus einem Café, Hotel oder Coworking-Space? Ein HTTP-Proxy überträgt Ihre Proxy-Zugangsdaten und Browser-Daten im lokalen Netzwerk im Klartext. Ein HTTPS-Proxy verschlüsselt sie. In öffentlichen WLAN-Netzen ist das der Unterschied zwischen privat und kompromittiert.

Worauf Sie beim Kauf von SSL-Proxy-Adressen achten sollten