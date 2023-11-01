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HTTPS 프록시

IP별 SSL 인증서, 클라이언트-프록시 구간 TLS 1.3 암호화, HTTPS 및 SOCKS5 지원 — 첫 번째 패킷부터 자격 증명과 헤더가 보호됩니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

다음 조건으로 구성하십시오. 익명 SSL 프록시.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 1,000 HTTPS 데이터센터 IP 내 Europe 포함 IP별 SSL 인증서 구매하십시오
  • secure HTTPS 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • 203.0.113.7 HTTPS 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 암호화된 프록시 플랜 표시하십시오
  • HTTPS 프록시 목록 when the next free swap is 사용 가능한 새로 고치십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

이 사이트가 정말 마음에 듭니다. 제가 필요한 프록시가 언제나 있습니다. 다른 사이트는 아예 이용하지도 않습니다. 모든 것이 오류 없이 안정적으로 작동합니다. 가격은 조금 비싸지만 그만한 가치가 있습니다.

Margarita KomarovaFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

한동안 FineProxy 서비스를 이용해 왔으며 품질에 매우 만족합니다. 연결이 매우 안정적이고 IP 주소도 아무 문제 없이 작동하며 속도도 꾸준히 빠릅니다. 필요할 때마다 고객 지원도 매우 신속하게 응답합니다. 신뢰할 수 있는 프록시를 찾는 분께 강력히 추천합니다.

KrzyszofNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

특히 무제한 주거용 프록시 면에서는 이보다 나은 서비스를 찾을 수 없습니다. 사용하기 시작하면 품질이 낮아질 거라고 생각했지만, 젠장, 제가 사용한 내내 99% 이상을 유지했습니다. 정말 대단합니다. 행운을 빌며 앞으로도 그대로이기를 바랍니다.

ZainDieg, 작년영어에서 번역됨출처

다른 업체들은 GB당 또는 심지어 요청당 요금을 부과하지만, 이 업체는 인터넷을 자유롭고 안전하게 유지한다는 사명을 충실히 지킵니다. 데이터 센터 옵션은 저렴하고 무제한 대역폭이 제공됩니다.

Nemanja DuricSaasHub, 올해영어에서 번역됨출처

API 및 에이전트 액세스

가격이 합리적이고 프록시도 문제없이 작동합니다. API 부분도 설정하기 쉽습니다. 이 가격이라면 부담 없이 추천할 수 있습니다!

Felix KernerTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

Fineproxy 프록시를 정말 좋아합니다. 속도가 매우 빠르고 탐지되지 않습니다. 키워드 도구 같은 자동화 도구와 스크래핑 도구에 사용했는데 판도를 바꿀 정도입니다. 도움이 필요할 때마다 고객 지원이 최고 수준이며 문제를 해결하기 위해 24/7 대응합니다. 프록시 품질도 정말 놀랍습니다.

asdjkakarNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
클라이언트-프록시 구간이 취약점인 이유는 무엇입니까?대부분의 프록시 업체는

대부분의 프록시 업체는 이 구간을 암호화하지 않기 때문입니다. 이들은 HTTPS 사이트에 접속할 수 있는 「HTTP 프록시」를 판매하지만, 고객님의 기기에서 프록시까지의 연결은 평문(plain text) 그대로입니다. 프록시 자격 증명, 요청하는 URL, 헤더가 네트워크를 모니터링하는 누구에게나 노출됩니다. FineProxy의 IP별 SSL 인증서는 이 구간을 암호화하여 보안 공백을 완전히 차단합니다.

HTTP 프록시와 HTTPS 프록시의 실제 차이점은 무엇입니까?암호화가 시작되는

암호화가 시작되는 지점이 핵심입니다. HTTP 프록시는 트래픽을 암호화하지 않은 채 프록시 서버로 전달하며, 프록시 서버가 HTTPS로 대상 사이트에 연결합니다. HTTPS 프록시는 첫 번째 홉, 즉 고객님의 기기에서 프록시까지 구간부터 암호화합니다. 웹 트래픽의 99.5%가 HTTPS인 만큼 프록시에서 사이트까지의 구간은 거의 항상 암호화되어 있습니다. 문제는 클라이언트에서 프록시까지의 구간도 암호화되는지 여부입니다.

HTTP 프록시를 사용하면 ISP가 제 활동을 볼 수 있습니까?그렇습니다

그렇습니다. ISP는 프록시 주소, 프록시 자격 증명(기본 인증 사용 시), 그리고 요청하는 사이트를 모두 확인할 수 있습니다. SSL이 적용된 HTTPS 프록시를 통해 연결하면 ISP에는 프록시 IP로 향하는 암호화된 연결만 보입니다. 그 안의 모든 내용 — 사이트, 자격 증명, 데이터 — 은 숨겨집니다.

SOCKS5는 암호화됩니까?SOCKS5 자체는

SOCKS5 자체는 암호화를 추가하지 않습니다. 모든 트래픽 유형에서 작동하는 터널링 프로토콜입니다. 그러나 SSL 인증서가 적용된 프록시를 통해 SOCKS5를 사용하면, 프록시까지의 연결은 여전히 암호화됩니다. FineProxy는 모든 IP에서 HTTPS와 SOCKS5를 모두 지원하므로, 연결 보안을 유지하면서 애플리케이션에 맞는 프로토콜을 선택하실 수 있습니다.

「SSL이 적용된 안전한 HTTP 프록시」란 실제로 무엇을 의미합니까?프록시가 일반

프록시가 일반 HTTP 대신 HTTPS(SSL/TLS가 적용된 포트 443)를 통해 연결을 수락한다는 의미입니다. 고객님의 기기와 프록시 사이에서 데이터가 암호화되고, 이후 프록시가 대상 사이트와 별도의 암호화 연결을 생성합니다. 「안전한(secure)」이라는 부분은 바로 이 첫 번째 구간을 가리키며, 이것이 대부분의 HTTP 프록시에서 빠져 있는 핵심입니다.

SSL 암호화가 프록시 속도에 영향을 줍니까?SSL/TLS 핸드셰이크는

SSL/TLS 핸드셰이크는 초기 연결 시 수 밀리초가 추가됩니다. 프록시 서버까지의 거리에 따라 일반적으로 10~30 ms 수준입니다. 핸드셰이크 이후에는 최신 TLS 1.3 암호화가 현재 하드웨어에서 무시할 수 있을 정도의 오버헤드로 작동합니다. 실제로 스크래핑, 계정 관리, API 호출 시 속도 차이는 체감되지 않습니다. 암호화 레이어보다 네트워크 경로 자체의 지연 시간이 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다. FineProxy는 IP별 인증서에 최적화된 TLS 구성을 적용하므로, 체감 가능한 속도 저하 없이 완전한 암호화를 제공합니다.

가이드

대부분의 「HTTPS 프록시」가 가진 문제점 — 암호화가 실제로 의미하는 것

4 분 소요FineProxy 네트워크 팀

Google로 향하는 트래픽의 99.5%는 이미 암호화되어 있습니다(Google Transparency Report). 방문하는 거의 모든 웹사이트가 HTTPS를 사용합니다. 그런데 프록시 업체들이 설명하지 않는 사실이 있습니다. 「HTTP/HTTPS」로 판매되는 대부분의 프록시는 전체 경로의 절반만 암호화합니다.

암호화 공백이 존재하는 구간

프록시 업체가 자사 제품이 「HTTPS를 지원한다」고 말할 때, 일반적으로 프록시가 HTTPS 웹사이트에 접속할 수 있다는 의미입니다. 웹사이트에서 프록시까지의 연결은 암호화되어 있습니다. 하지만 프록시에서 고객님까지의 연결은 평문 HTTP입니다. 암호화 없는 텍스트 그대로이며, 네트워크상의 누구나 읽을 수 있습니다.

첫 번째 구간에서 어떤 정보가 오가는지 생각해 보십시오. 프록시 로그인 정보와 비밀번호, 요청하는 모든 사이트 주소, 모든 HTTP 헤더가 전송됩니다. 일반 HTTP 프록시에서는 이 정보가 ISP, 네트워크 관리자, 같은 Wi-Fi를 사용하는 사람, 또는 고객님과 프록시 서버 사이의 어떤 장비에서든 완전히 확인 가능합니다.

이것은 이론적인 이야기가 아닙니다. 2023년, 널리 사용되는 Python requests 라이브러리의 취약점(CVE-2023-32681)이 정확히 어떤 일이 벌어지는지 보여주었습니다. 프록시 자격 증명이 포함된 Proxy-Authorization 헤더가 리다이렉트 과정에서 대상 서버로 유출된 것입니다. 근본 원인은 프록시 연결 구간에서 자격 증명이 평문으로 전송되었기 때문입니다. 이 취약점은 패치되기 전까지 2.3.0부터 2.30.x까지의 모든 라이브러리 버전에 영향을 미쳤습니다.

자격 증명 탈취의 규모

Fortinet의 2025 글로벌 위협 환경 보고서에 따르면, 다크넷 포럼에서 유출된 자격 증명이 단 1년 만에 42% 급증하여 1,000억 건 이상의 고유 레코드(이메일, 비밀번호, 세션 토큰, 인증 우회 정보)에 달했습니다. 자격 증명을 실시간으로 수집하는 인포스틸러(infostealer) 악성코드의 활동은 500% 증가한 것으로 나타났습니다.

암호화되지 않은 프록시 연결은 자격 증명이 탈취될 수 있는 또 하나의 취약점입니다. 프록시 비밀번호, 세션 헤더, 접속 중인 사이트 — 연결이 암호화되지 않으면 첫 번째 홉에서 이 모든 정보가 그대로 노출됩니다.

FineProxy의 해결 방법

저희 네트워크의 모든 IP 주소에는 개별 SSL 인증서가 할당되어 있습니다. FineProxy HTTPS 프록시 서버에 접속하면, 고객님의 기기에서 프록시까지의 첫 번째 연결 구간이 SSL/TLS로 암호화됩니다. 자격 증명, 요청 내용, 헤더가 처음부터 보호됩니다.

차이점은 다음과 같습니다:

일반 HTTP 프록시: 고객님의 기기 → 프록시 (평문, 모든 내용 노출) → 웹사이트 (HTTPS, 암호화) FineProxy HTTPS 프록시: 고객님의 기기 → 프록시 (HTTPS, IP별 SSL 인증서로 암호화) → 웹사이트 (HTTPS, 암호화)

전체 통신 체인이 암호화됩니다. 노출되는 구간이 없습니다. 누군가 트래픽을 읽을 수 있는 틈이 없습니다.

저희는 풀 전체에 공유 인증서를 사용하는 것이 아니라, 각 IP마다 전용 SSL 인증서를 발급합니다. 각 프록시는 자체 암호화 ID를 갖춘 독립적인 SSL(보안 암호화) 프록시 서버로 운영됩니다.

IP별 인증서가 중요한 이유

공유 인증서를 사용하면 하나의 설정 실수나 하나의 키 유출이 풀 내 모든 프록시에 영향을 미칩니다. IP별 인증서를 사용하면 각 주소가 암호학적으로 독립됩니다. 하나에 문제가 발생하더라도 나머지는 전혀 영향을 받지 않습니다.

이는 모든 프록시가 독립적인 보안 익명 SSL 프록시로 작동한다는 것을 의미합니다. FineProxy에서 HTTPS 프록시 목록 주소를 구매하시면, 각 주소가 수천 명의 다른 사용자와 인증서 인프라를 공유하지 않고 개별적으로 보안 처리되어 있음을 확인하실 수 있습니다.

TLS 종료 프록시 서버의 역할

이 용어는 기술 문서에서 자주 등장합니다. 쉽게 설명하면, 프록시가 고객님의 암호화된 연결을 수락하고, 요청을 복호화하여 대상 주소를 확인한 뒤, 목적지와 새로운 암호화 연결을 생성하는 방식입니다.

2017년 Georgia Tech 및 University of Michigan 연구진이 수행한 연구에 따르면, 전체 HTTPS 트래픽의 4~10.9%가 특정 형태의 가로채기 프록시를 경유하며, 그중 거의 대부분이 보안을 약화시키는 것으로 나타났습니다. 암호화 등급 하향, 구버전 TLS 사용, 인증서 검증 미비 등이 대표적입니다. 잘못된 프록시 구현은 프록시를 전혀 사용하지 않는 것보다 연결 보안을 더 취약하게 만들 수 있습니다. SSL을 사용하는 것 자체만큼이나 SSL 구현의 품질도 중요합니다.

실제 활용 사례

대규모 스크래핑 — 주요 사이트 대부분이 HTTPS를 요구합니다. 스크래퍼와 프록시 간의 연결도 암호화되어야 하며, 특히 프록시 자격 증명이 포함된 경우에는 더욱 그렇습니다. IP별 SSL을 지원하는 데이터센터 프록시가 이 문제를 깔끔하게 해결합니다.

계정 관리 — 로그인 자격 증명과 세션 토큰은 높은 가치의 공격 대상입니다. 암호화되지 않은 프록시 구간이 있다면 이러한 정보가 네트워크에서 평문으로 전송됩니다. 개별 SSL 인증서를 갖춘 ISP 프록시는 각 계정의 연결을 첫 번째 패킷부터 암호화된 상태로 유지합니다.

API 연동 — Google, Meta, OpenAI, Stripe 등 주요 HTTPS 프로토콜 API는 암호화되지 않은 연결을 거부합니다. 자체 SSL 인증서를 갖춘 전용 프록시를 사용하면 API 키가 노출된 상태로 전송되는 일이 없습니다.

공용 네트워크 — 카페, 호텔, 코워킹 스페이스에서 작업하고 계십니까? HTTP 프록시는 프록시 자격 증명과 브라우징 데이터를 로컬 네트워크에서 평문으로 전송합니다. HTTPS 프록시는 이를 암호화합니다. 공용 Wi-Fi 환경에서 이것은 개인정보 보호와 정보 유출의 차이입니다.

SSL 프록시 주소 구매 시 확인해야 할 사항

세 가지를 확인하십시오. 각 IP에 고유한 인증서가 있는지(공유가 아닌), 프록시 서비스가 HTTPS와 함께 SOCKS5를 지원하는지, 그리고 IP가 제공업체 자체 네트워크 소속인지입니다. FineProxy는 세 가지 모두 충족합니다 — 주소별 개별 SSL, 듀얼 프로토콜 지원, 그리고 저희가 직접 소유하고 관리하는 IP를 제공합니다. 이것이 가장 안전한 프록시 구성을 가능하게 하는 핵심입니다.