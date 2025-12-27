macOS에서 프록시 설정하는 방법

macOS에서 프록시 설정은 네트워크 수준에서 구성됩니다. 즉, 선택한 특정 연결(예: Wi-Fi 또는 Ethernet)에 적용됩니다. 여러 앱에서 프록시를 사용하고자 할 때 편리하지만, 시스템 프록시 설정은 브라우저뿐만 아니라 macOS 네트워크 설정에 의존하는 모든 앱에 영향을 줄 수 있다는 점을 유의하십시오.

macOS에서의 프록시 설정 세부 사항

프록시 설정은 네트워크 인터페이스별로 구성됩니다. Wi-Fi에 프록시를 설정하면 Ethernet에는 자동으로 적용되지 않으며, 그 반대도 마찬가지입니다.

macOS는 HTTP, HTTPS, SOCKS를 포함한 다양한 프록시 모드를 지원합니다. 사용 중인 프록시 유형에 따라 필요한 모드만 활성화하시면 됩니다.

프록시에 인증(사용자 이름/비밀번호)이 필요한 경우, macOS는 프록시 유형(HTTP/HTTPS/SOCKS)별로 이를 별도로 처리합니다. 프록시를 활성화한 동일한 섹션에서 자격 증명을 입력하셨는지 확인하십시오.

권장 사항: 웹 브라우징에만 브라우저 수준의 프록시를 사용하십시오

웹 브라우징(웹사이트, 스트리밍 영상 등)에만 프록시가 필요한 경우, 일반적으로 브라우저 내에서(확장 프로그램을 통해) 프록시를 설정하는 것이 더 좋습니다. 이렇게 하면 macOS 시스템 설정을 변경하지 않아도 되고 다른 앱에 영향을 주는 것을 방지할 수 있습니다. 시스템 수준의 프록시 설정은 여러 애플리케이션에 걸쳐 프록시를 광범위하게 적용하고자 할 때 가장 유용합니다. 프록시 설정 방법: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

macOS에 내장된 시스템 네트워크 설정을 사용하여 프록시를 구성하는 표준 방법을 안내해 드리겠습니다.

macOS에서 기본 프록시 설정

Step 1 네트워크 설정 열기 Mac에서 시스템 설정을 여십시오 (Apple 메뉴 → 시스템 설정) 네트워크로 이동 활성 연결을 선택하십시오 (일반적으로 Wi-Fi) 현재 연결된 네트워크 옆의 세부사항…(Details…)을 클릭하십시오 (스크린샷 참고) 연결 설정이 열리며, 프록시 섹션에서 프록시를 구성할 수 있습니다. Click the image to view it in full size.

Step 2 프록시 섹션 열기 연결 설정 창에서 왼쪽 사이드바의 프록시(Proxies)를 클릭하십시오 (스크린샷에서 강조 표시된 항목을 참고하십시오) 사용 가능한 프록시 유형 목록이 표시됩니다: 웹 프록시(HTTP), 보안 웹 프록시(HTTPS), SOCKS 프록시 SOCKS5 설정의 경우 SOCKS 프록시를 활성화하십시오 (오른쪽 스위치를 사용하십시오) 활성화하면 macOS에서 프록시 서버 주소, 포트, 그리고 필요한 경우 사용자 이름/비밀번호를 입력할 수 있는 추가 필드가 표시됩니다. Click the image to view it in full size.

Step 3 SOCKS5 프록시 정보 입력 SOCKS 프록시를 활성화하십시오 서버(Server) 필드에 프록시 IP 주소 또는 호스트명을 입력하십시오 포트(Port) 필드에 1080을 입력하십시오 (저희 SOCKS5 프록시의 권장 포트입니다) 프록시 서버에 비밀번호 필요(Proxy server requires password) 옵션을 활성화하십시오 (권장) 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다. 여기. 확인(OK)을 클릭하여 변경 사항을 적용하십시오 Click the image to view it in full size.

선택 사항: 앱별 라우팅

특정 애플리케이션만 프록시를 통해 라우팅하고 나머지는 직접 연결을 유지하려면 서드파티 도구가 필요합니다. macOS 시스템 프록시 설정은 네트워크 수준에서 적용되며, 앱별 라우팅 기능은 제공하지 않습니다.