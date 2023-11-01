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스크래핑 프록시

차단 없이 확장 가능한 웹 스크래핑에 맞춰 제작된 정적 데이터 센터 프록시입니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 웹 스크래핑 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 1,000 데이터센터 IP 용 scrapers 구매하십시오
  • 203.0.113.7 scraping 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • crawler 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

가동 시간: 끊김 없이 3~7일 동안 안정적으로 유지되는 훌륭한 프록시입니다. 속도: TikTok, Gmail, 암호화폐 지갑 로그인에 충분히 빠릅니다. 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5는 물론 UDP까지 지원합니다. 글로벌 지원 지역: 미국, 독일, 프랑스, 일본 등을 지원합니다.

esta bazaarSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

FineProxy는 제 일상 업무의 판도를 바꿨습니다. 번거로움도 지연도 없고 활용할 수 있는 IP도 아주 다양합니다. 예전에 무료 프록시들을 써 봤지만 이 서비스는 제가 필요로 하던 일관성을 실제로 제공합니다. 완전히 만족합니다.

hammadFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

API 및 에이전트 액세스

Fineproxy 프록시를 정말 좋아합니다. 속도가 매우 빠르고 탐지되지 않습니다. 키워드 도구 같은 자동화 도구와 스크래핑 도구에 사용했는데 판도를 바꿀 정도입니다. 도움이 필요할 때마다 고객 지원이 최고 수준이며 문제를 해결하기 위해 24/7 대응합니다. 프록시 품질도 정말 놀랍습니다.

asdjkakarNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

Fineproxy로 전환한 것은 제가 내린 최고의 결정 중 하나였습니다. 설정 과정이 놀라울 정도로 원활했고 기존 도구와도 프록시가 매끄럽게 통합되었습니다. 이 서비스를 진정으로 차별화하는 것은 필요할 때마다 깨끗하고 강력한 IP 풀을 이용할 수 있다는 데서 오는 안도감입니다. 번거로움 없는 프록시 서비스를 찾는 누구에게나 강력히 추천합니다!

PATHANDieg, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

매우 저렴한 유럽 프록시입니다. 자유롭고 안전한 인터넷이라는 가치를 지켜 온 유일한 프록시 업체라고 생각합니다. 다른 업체들이 GB당 또는 요청당 요금을 부과하는 동안 이곳은 여전히 무제한 대역폭 요금제를 제공합니다.

NemanjaDieg, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
웹 스크래핑 프록시 서비스 구성에 가장 적합한 프록시 유형은 무엇입니까?작업의 80%에는

작업의 80%에는 데이터센터 프록시가 적합합니다. 주거용 프록시보다 5~10배 저렴하고, 속도가 빠르며, 공격적인 안티봇 보호가 없는 사이트에서는 문제없이 작동합니다. 소셜 미디어, Google, 또는 데이터센터 IP 대역을 명시적으로 차단하는 사이트에서만 주거용 프록시를 사용하십시오.

웹 스크래핑용 프록시 API는 어떻게 연결합니까?FineProxy는 http://gate.fineproxy.org:port

FineProxy는 http://gate.fineproxy.org:port 형식의 엔드포인트를 제공합니다. 스크래퍼를 이 주소로 지정하고 인증(IP 바인딩 또는 로그인/비밀번호)을 추가하면, 모든 요청이 프록시를 통해 전송됩니다. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — 사용하시는 도구에 맞는 프로토콜을 선택하십시오.

프록시 파서 도구에 특별한 설정이 필요합니까?아닙니다

아닙니다. A-Parser, ScrapeOps, 커스텀 Python 스크립트 등 모두 프록시 리스트 또는 게이트웨이 엔드포인트를 지원합니다. FineProxy IP를 로드하고, 도구에서 로테이션을 지원하면 활성화한 후 작업을 실행하십시오. 표준 프록시 주소와 포트만 있으면 되며, 추가 설정은 필요하지 않습니다.

Scrapy에서 프록시 로테이션은 어떻게 설정합니까?요청 메타에

요청 메타에 프록시를 전달하십시오: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. 로테이션이 필요한 경우, 각 요청 전에 목록에서 다음 프록시를 선택하는 간단한 미들웨어를 작성하십시오. GitHub에 이미 만들어진 예제가 많으며, 약 15줄의 코드면 됩니다. FineProxy는 HTTP, HTTPS, SOCKS5를 모두 지원합니다.

대규모 프로젝트에는 프록시가 몇 개 필요합니까?일반

일반 사이트에서 하루 100,000 페이지: 로테이션을 적용한 100~300개 IP. Google 또는 Amazon: 500~1,000개 이상. FineProxy의 풀은 두 경우 모두 처리할 수 있으며, 필요한 만큼 IP를 추가하고 언제든지 확장할 수 있습니다.

스크래핑용 프록시 IP가 차단될 수 있습니까?결국

결국 차단되는 것은 — 원래 그런 것입니다. 핵심은 로테이션할 충분한 IP를 보유하고, 차단된 IP를 교체하는 것입니다. FineProxy의 전용 프록시를 사용하면 고객님만 단독으로 사용하기 때문에 IP 수명이 더 오래 유지됩니다. 하나가 플래그 표시되면 — 대시보드에서 바로 교체하십시오.

어떤 프로토콜을 사용해야 합니까?대부분의 라이브러리에는

대부분의 라이브러리에는 HTTP/HTTPS를 사용하고, 소켓 레벨 프록시가 필요한 도구에는 SOCKS5를 사용하십시오. UDP는 웹 스크래핑에서 거의 필요하지 않습니다.

스크립트가 사이트맵에서는 성공하지만 HTML에서는 실패합니다. 이유가 무엇입니까?사이트맵은 봇을 허용하지만

사이트맵은 봇을 허용하지만, HTML 경로는 엄격히 관리됩니다. 헤더와 쿠키를 일관되게 유지하고, 페이지가 요구하는 에셋을 함께 요청하며, 폼 및 POST 엔드포인트 주변에서는 요청 속도를 낮추십시오.

사무실 화이트리스트가 계속 끊기지만 자택에서는 정상 작동합니다. 무엇을 확인해야 합니까?사무실 환경은 CGNAT

사무실 환경은 CGNAT 뒤에 있거나 공용 이그레스 IP가 변경되는 경우가 많습니다. 실제 공인 IP 주소를 화이트리스트에 등록하고, 백업 소스(가정/VPN)를 확보해 두십시오. 기본 포트가 필터링되어 있다면 대체 포트를 사용하십시오.

가이드

웹을 스크래핑하는 데 수백만 개의 IP는 필요하지 않습니다

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

프록시 제공업체들은 풀 규모를 자랑하기 좋아합니다 — 2,000만, 7,000만, 1억 개의 IP. 인상적으로 들립니다. 그러나 잘 관리된 수백 개의 고품질 IP가 이미 소진된 수백만 개의 IP 주소를 항상 이깁니다. 중요한 것은 숫자가 아닙니다. 해당 IP가 클린하고, 빠르며, 대상 사이트에서 이미 블랙리스트에 등록되지 않았는지가 중요합니다.

데이터센터 vs. 주거용 — 더 높은 비용을 지불해야 하는 경우

대부분의 스크래핑 작업에는 데이터센터 프록시가 최적의 선택입니다. 빠르고 저렴하며, 수백 개의 스레드를 손쉽게 처리합니다. 이커머스 사이트의 상품 목록, 검색 결과, 디렉토리의 공개 데이터 등 — 데이터센터 IP로 충분히 처리할 수 있습니다. 주거용 프록시가 필요한 경우는 대상 사이트가 스크래퍼를 적극적으로 차단할 때입니다. 소셜 미디어, Google, 강력하게 보호되는 마켓플레이스 — 이들은 IP가 데이터센터 소속인지 확인합니다. 데이터센터 IP로 판별되면 CAPTCHA 강화, 엄격한 속도 제한, 때로는 완전 차단까지 검증 수준을 높입니다. 그러나 이는 스크래핑 작업의 소수에 해당합니다. 대부분의 웹사이트는 공격적인 봇 차단 시스템을 운영하지 않습니다. 로테이션 데이터센터 IP에 적절한 요청 간격을 두면 전체 작업의 80%를 처리할 수 있습니다.

웹 스크래핑

실제로 몇 개의 IP가 필요합니까?

스크래핑할 페이지 수를 기준으로, 필요한 속도로 나누고 대상 사이트의 허용 한도를 감안하십시오. 뉴스 사이트는 하나의 IP에서 시간당 300건 이상의 요청을 허용할 수 있습니다. 이커머스 사이트는 100~200건, 소셜 미디어는 30~60건 정도로 낮을 수 있습니다. 중간 수준의 사이트에서 하루 10,000페이지를 수집한다면, 로테이션을 적용한 10~50개의 IP면 충분합니다. 수백만 개가 필요하지 않습니다. FineProxy의 100,000개 데이터센터 프록시는 대규모 스크래핑 프록시 서버 구성을 포함하여 어떤 설정에도 충분합니다.

스크래핑 프레임워크와 함께 사용하기

대부분의 도구는 프록시를 기본적으로 지원합니다. Scrapy에서는 요청 메타를 통해 프록시를 전달합니다: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. 더 큰 규모의 작업을 운영하는 경우, Scrapy 프록시 로테이션 풀을 설정하는 것이 좋습니다 — 기본적으로 각 요청이 나가기 전에 목록에서 다른 IP로 교체하는 미들웨어입니다. FineProxy는 Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright 및 HTTP 또는 SOCKS5를 지원하는 모든 도구와 호환됩니다.SEO 스크래핑에 널리 사용되는 A-Parser는 IP 바인딩을 통한 대량 프록시 가져오기를 지원합니다. 프록시 목록을 로드하고, FineProxy 대시보드에서 실제 IP에 바인딩한 후, A-Parser가 자동으로 로테이션하도록 설정하십시오.

어떤 로테이션 방식이 더 효과적입니까?

요청마다 로테이션하는 것이 더 안전합니다 — 단일 IP에 의심스러운 활동이 축적되지 않습니다. 그러나 새 IP마다 새 연결이 필요하므로 속도는 느려집니다.타이머 기반(50~100 요청마다) 또는 차단될 때만 로테이션하는 방식이 더 빠르고 IP 주소 낭비도 적습니다. 이 방식부터 시작하십시오. 차단이 너무 자주 발생하는 경우에만 요청별 로테이션으로 전환하십시오.수천 페이지를 처리하는 스파이더 프록시 및 크롤러 프록시 구성에서는 요청별 로테이션이 속도 트레이드오프를 감수할 만한 가치가 있습니다.

좋은 스크래핑 프록시의 조건은 무엇입니까?

프록시는 빨라야 합니다 — 수천 건의 요청에서 50ms와 200ms의 지연 시간 차이는 수 시간으로 누적됩니다. 클린한 상태여야 합니다 — 스팸 발송자에게 악용되거나 블랙리스트에 등재되지 않은 IP여야 합니다. 그리고 이상적으로는 고객님만 단독으로 사용하는 것이 좋습니다. 같은 대상을 동시에 스크래핑하는 50명의 사용자와 IP를 공유하면 모두가 차단되는 결과를 초래합니다. FineProxy는 100,000개 IP를 자체 보유하고 있으며 — 다른 제공업체에서 재판매하는 것이 아닙니다. 고객님의 대상 사이트에서 다른 누구도 사용하지 않는 전용 프록시를 제공해 드립니다.