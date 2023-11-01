프록시 제공업체들은 풀 규모를 자랑하기 좋아합니다 — 2,000만, 7,000만, 1억 개의 IP. 인상적으로 들립니다. 그러나 잘 관리된 수백 개의 고품질 IP가 이미 소진된 수백만 개의 IP 주소를 항상 이깁니다. 중요한 것은 숫자가 아닙니다. 해당 IP가 클린하고, 빠르며, 대상 사이트에서 이미 블랙리스트에 등록되지 않았는지가 중요합니다.

데이터센터 vs. 주거용 — 더 높은 비용을 지불해야 하는 경우

대부분의 스크래핑 작업에는 데이터센터 프록시가 최적의 선택입니다. 빠르고 저렴하며, 수백 개의 스레드를 손쉽게 처리합니다. 이커머스 사이트의 상품 목록, 검색 결과, 디렉토리의 공개 데이터 등 — 데이터센터 IP로 충분히 처리할 수 있습니다. 주거용 프록시가 필요한 경우는 대상 사이트가 스크래퍼를 적극적으로 차단할 때입니다. 소셜 미디어, Google, 강력하게 보호되는 마켓플레이스 — 이들은 IP가 데이터센터 소속인지 확인합니다. 데이터센터 IP로 판별되면 CAPTCHA 강화, 엄격한 속도 제한, 때로는 완전 차단까지 검증 수준을 높입니다. 그러나 이는 스크래핑 작업의 소수에 해당합니다. 대부분의 웹사이트는 공격적인 봇 차단 시스템을 운영하지 않습니다. 로테이션 데이터센터 IP에 적절한 요청 간격을 두면 전체 작업의 80%를 처리할 수 있습니다.

실제로 몇 개의 IP가 필요합니까?

스크래핑할 페이지 수를 기준으로, 필요한 속도로 나누고 대상 사이트의 허용 한도를 감안하십시오. 뉴스 사이트는 하나의 IP에서 시간당 300건 이상의 요청을 허용할 수 있습니다. 이커머스 사이트는 100~200건, 소셜 미디어는 30~60건 정도로 낮을 수 있습니다. 중간 수준의 사이트에서 하루 10,000페이지를 수집한다면, 로테이션을 적용한 10~50개의 IP면 충분합니다. 수백만 개가 필요하지 않습니다. FineProxy의 100,000개 데이터센터 프록시는 대규모 스크래핑 프록시 서버 구성을 포함하여 어떤 설정에도 충분합니다.

스크래핑 프레임워크와 함께 사용하기

대부분의 도구는 프록시를 기본적으로 지원합니다. Scrapy에서는 요청 메타를 통해 프록시를 전달합니다: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. 더 큰 규모의 작업을 운영하는 경우, Scrapy 프록시 로테이션 풀을 설정하는 것이 좋습니다 — 기본적으로 각 요청이 나가기 전에 목록에서 다른 IP로 교체하는 미들웨어입니다. FineProxy는 Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright 및 HTTP 또는 SOCKS5를 지원하는 모든 도구와 호환됩니다.SEO 스크래핑에 널리 사용되는 A-Parser는 IP 바인딩을 통한 대량 프록시 가져오기를 지원합니다. 프록시 목록을 로드하고, FineProxy 대시보드에서 실제 IP에 바인딩한 후, A-Parser가 자동으로 로테이션하도록 설정하십시오.

어떤 로테이션 방식이 더 효과적입니까?

요청마다 로테이션하는 것이 더 안전합니다 — 단일 IP에 의심스러운 활동이 축적되지 않습니다. 그러나 새 IP마다 새 연결이 필요하므로 속도는 느려집니다.타이머 기반(50~100 요청마다) 또는 차단될 때만 로테이션하는 방식이 더 빠르고 IP 주소 낭비도 적습니다. 이 방식부터 시작하십시오. 차단이 너무 자주 발생하는 경우에만 요청별 로테이션으로 전환하십시오.수천 페이지를 처리하는 스파이더 프록시 및 크롤러 프록시 구성에서는 요청별 로테이션이 속도 트레이드오프를 감수할 만한 가치가 있습니다.

좋은 스크래핑 프록시의 조건은 무엇입니까?