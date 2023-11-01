代理服务商喜欢炫耀 IP 池规模——2,000 万、7,000 万、1 亿个 IP。听起来很唬人。但一个管理得当、包含几百个优质 IP 的池子，每次都能打败一百万个已失效的地址。重要的不是数量，而是这些 IP 是否干净、快速，且没有被您的目标网站列入黑名单。

数据中心代理 vs. 住宅代理——什么时候才真正需要多花钱

对于大多数抓取任务， 数据中心代理 是正确的选择。它们速度快、价格低，轻松应对数百个并发线程。电商网站的产品列表、搜索结果、目录中的公开数据——数据中心 IP 完全能胜任。 只有当目标网站主动对抗爬虫时，您才需要住宅代理。社交媒体、Google、高度防护的电商平台——它们会检测您的 IP 是否属于数据中心。一旦检测到，就会加大验证力度——更多 CAPTCHA、更严格的速率限制，有时直接封禁。 但这只是少数抓取场景。大多数网站并没有部署激进的反爬虫系统。使用动态数据中心 IP 并在请求之间设置合理间隔，就能应对 80% 的抓取需求。

您实际需要多少个 IP？

用您要抓取的页面数量，除以所需的完成速度，再考虑目标网站的容忍度。新闻网站可能允许单个 IP 每小时发送 300+ 次请求，电商网站大约 100-200 次，社交媒体则低至 30-60 次。 如果每天在中等防护级别的网站上抓取 10,000 个页面，10-50 个 IP 加上轮换就足够了，根本不需要几百万个。FineProxy 拥有 100,000 个 数据中心代理 ，即使是高负载的抓取代理服务器配置也完全够用。

使用抓取框架

大多数工具都开箱即用地支持代理。在 Scrapy 中，通过请求的 meta 传入代理：meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}。如果您的项目规模更大，建议搭建一个 Scrapy 代理轮换池——本质上就是一个中间件，在每次请求发出前从列表中切换不同的 IP。FineProxy 兼容 Scrapy、Crawlee、Puppeteer、Playwright，以及任何支持 HTTP 或 SOCKS5 的工具。A-Parser 是一款流行的 SEO 抓取工具，支持批量导入代理并绑定 IP。上传您的代理列表，在 FineProxy 控制面板中绑定到您的真实 IP，然后让 A-Parser 自动轮换使用。

哪种轮换方式效果更好？

每次请求都轮换 IP 更安全——单个 IP 不会积累可疑活动记录。但速度会更慢，因为每个新 IP 意味着一次新连接。按定时轮换（每 50-100 次请求）或仅在被封时轮换，速度更快，IP 消耗也更少。建议先从这种方式开始。只有在频繁被封的情况下，再切换到逐请求轮换。对于需要抓取数千个页面的爬虫代理配置，逐请求轮换通常值得以速度换取安全性。

什么才是好的抓取代理？

您的代理必须足够快——在数千次请求中，50ms 和 200ms 延迟之间的差距会累积成数小时。代理必须足够干净——没有被垃圾邮件发送者滥用，不在黑名单上。最理想的情况是，代理由您独享。与其他五十个爬虫共享同一个 IP 且都在访问同一目标，迟早所有人都会被封禁。 FineProxy 自主拥有 100,000 个 IP——不是从其他供应商转售的。您获得的是独享代理，在您的目标网站上不会有其他人使用。