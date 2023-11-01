NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

数据抓取代理

静态数据中心代理专为可扩展的无阻塞网络抓取而定制。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 网页抓取代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买1,000 数据中心 IP 用于 抓取程序
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 scraping 代理服务
  • 导出我的 crawler 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

在线稳定性：代理表现出色，可连续稳定运行3至7天而不断线 速度：足以流畅使用TikTok、Gmail以及登录加密货币钱包 支持的协议：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5，甚至还支持UDP 全球覆盖：美国、德国、法国、日本等

esta bazaarSaasHub, 去年译自英语来源

FineProxy让我的日常任务轻松了许多：使用省心、没有延迟，而且有大量IP可选。我以前试过免费代理，但这项服务真正提供了我所需要的稳定性。非常满意。

hammadFineProxy 内部平台译自英语来源

API 和智能代理访问

我很喜欢FineProxy的代理，速度非常快，而且不容易被检测到。我将它用于关键词工具等自动化任务和数据抓取，效果带来了质的提升。客服也非常出色，无论何时需要帮助，都能提供24/7全天候支持，为你解决问题。代理质量确实很棒。

asdjkakarNorton Safe Web, 去年译自英语来源

转用FineProxy是我做过的最明智的决定之一。设置过程非常顺利，他们的代理与我现有的工具无缝集成。真正让它们与众不同的是，他们带来的安心——知道我随时都能使用干净且强劲的IP池。强烈推荐给任何寻求无忧代理服务的人！

PATHANDieg, 去年译自英语来源

流量永不限量

我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。

David RhodesTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

非常实惠的欧洲代理店。我觉得它是唯一一个忠实保证免费且安全的互联网代理提供商。虽然有些公司按GB甚至按请求收费，但这些公司仍然提供无限带宽套餐。

NemanjaDieg, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
哪种代理类型最适合搭建网络抓取代理服务？通常用数据中心代理

80% 的任务用数据中心代理就够了。它们比住宅代理便宜 5-10 倍，速度更快，在没有激进反爬虫防护的网站上完全够用。只有在访问社交媒体、Google 或专门封锁数据中心 IP 段的网站时，才需要切换到住宅代理。

如何连接代理 API 进行网络抓取？使用端点

FineProxy 为您提供一个端点——类似 http://gate.fineproxy.org:port。将您的爬虫指向该地址，添加认证方式（IP 绑定或用户名/密码），所有请求即通过代理发送。HTTP、HTTPS、SOCKS5——根据您的工具需求选择即可。

代理解析工具需要特殊设置吗？不需要

不需要。A-Parser、ScrapeOps、自定义 Python 脚本——它们都支持代理列表或网关端点。导入您的 FineProxy IP，如果工具支持轮换就启用轮换，然后运行任务即可。标准的代理地址和端口，无需额外设置。

如何在 Scrapy 中设置代理轮换？使用中间件

在请求的 meta 中传入代理：meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}。如果需要轮换，编写一个简单的中间件，在每次请求前从列表中选取下一个代理即可。GitHub 上有很多现成的示例——大概只需 15 行代码。FineProxy 支持 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5。

大型项目需要多少代理？100–1,000+

每天抓取普通网站 100,000 个页面：需要 100-300 个 IP 配合轮换。Google 或 Amazon：500-1,000+。FineProxy 的 IP 池两者都能应对——根据需要添加 IP，随时扩展。

我的抓取代理 IP 会被封禁吗？最终会被封

最终都会被封——这就是它的运作方式。关键在于拥有足够多的 IP 进行轮换，并及时替换已失效的 IP。通过 FineProxy 的独享代理，IP 使用寿命更长，因为只有您一人在使用。如果某个 IP 被标记——直接从控制面板更换即可。

应该使用哪种协议？通常用 HTTP

大多数库使用 HTTP/HTTPS；当您的工具需要 socket 级别的代理时，选择 SOCKS5。UDP 在网络抓取中很少用到。

脚本抓取 sitemap 成功，但抓取 HTML 页面时失败，是什么原因？HTML 管控更严

Sitemap 欢迎爬虫访问，而 HTML 路径则受到严格监控。请保持 Headers/Cookies 一致，获取页面所需的资源文件，并在表单和 POST 端点附近降低请求频率。

办公室白名单总是失效，但家里网络正常。应该检查什么？检查出口 IP

办公网络通常位于 CGNAT 之后，或者会轮换公共出口 IP。请将实际的公共 IP 地址加入白名单，保留一个备用来源（家庭网络/VPN），并在默认端口被过滤时使用备用端口。

指南

抓取网页数据不需要数百万 IP

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

代理服务商喜欢炫耀 IP 池规模——2,000 万、7,000 万、1 亿个 IP。听起来很唬人。但一个管理得当、包含几百个优质 IP 的池子，每次都能打败一百万个已失效的地址。重要的不是数量，而是这些 IP 是否干净、快速，且没有被您的目标网站列入黑名单。

数据中心代理 vs. 住宅代理——什么时候才真正需要多花钱

对于大多数抓取任务，数据中心代理是正确的选择。它们速度快、价格低，轻松应对数百个并发线程。电商网站的产品列表、搜索结果、目录中的公开数据——数据中心 IP 完全能胜任。 只有当目标网站主动对抗爬虫时，您才需要住宅代理。社交媒体、Google、高度防护的电商平台——它们会检测您的 IP 是否属于数据中心。一旦检测到，就会加大验证力度——更多 CAPTCHA、更严格的速率限制，有时直接封禁。 但这只是少数抓取场景。大多数网站并没有部署激进的反爬虫系统。使用动态数据中心 IP 并在请求之间设置合理间隔，就能应对 80% 的抓取需求。

网页抓取

您实际需要多少个 IP？

用您要抓取的页面数量，除以所需的完成速度，再考虑目标网站的容忍度。新闻网站可能允许单个 IP 每小时发送 300+ 次请求，电商网站大约 100-200 次，社交媒体则低至 30-60 次。 如果每天在中等防护级别的网站上抓取 10,000 个页面，10-50 个 IP 加上轮换就足够了，根本不需要几百万个。FineProxy 拥有 100,000 个数据中心代理，即使是高负载的抓取代理服务器配置也完全够用。

使用抓取框架

大多数工具都开箱即用地支持代理。在 Scrapy 中，通过请求的 meta 传入代理：meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}。如果您的项目规模更大，建议搭建一个 Scrapy 代理轮换池——本质上就是一个中间件，在每次请求发出前从列表中切换不同的 IP。FineProxy 兼容 Scrapy、Crawlee、Puppeteer、Playwright，以及任何支持 HTTP 或 SOCKS5 的工具。A-Parser 是一款流行的 SEO 抓取工具，支持批量导入代理并绑定 IP。上传您的代理列表，在 FineProxy 控制面板中绑定到您的真实 IP，然后让 A-Parser 自动轮换使用。

哪种轮换方式效果更好？

每次请求都轮换 IP 更安全——单个 IP 不会积累可疑活动记录。但速度会更慢，因为每个新 IP 意味着一次新连接。按定时轮换（每 50-100 次请求）或仅在被封时轮换，速度更快，IP 消耗也更少。建议先从这种方式开始。只有在频繁被封的情况下，再切换到逐请求轮换。对于需要抓取数千个页面的爬虫代理配置，逐请求轮换通常值得以速度换取安全性。

什么才是好的抓取代理？

您的代理必须足够快——在数千次请求中，50ms 和 200ms 延迟之间的差距会累积成数小时。代理必须足够干净——没有被垃圾邮件发送者滥用，不在黑名单上。最理想的情况是，代理由您独享。与其他五十个爬虫共享同一个 IP 且都在访问同一目标，迟早所有人都会被封禁。 FineProxy 自主拥有 100,000 个 IP——不是从其他供应商转售的。您获得的是独享代理，在您的目标网站上不会有其他人使用。