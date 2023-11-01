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HTTPS代理

每 IP 独立 SSL 证书，客户端到代理端 TLS 1.3 加密，支持 HTTPS 和 SOCKS5——从第一个数据包开始保护您的凭据和请求头。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

使用以下配置 匿名 SSL 代理。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买1,000 HTTPS 数据中心 IP 位于 欧洲 ， per-IP SSL certificates
  • 导出我的 secure HTTPS 代理列表 （JSON 格式）
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 HTTPS 代理服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 加密 代理套餐
  • 下次可免费更换时，刷新我的 HTTPS 代理列表
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我非常喜欢这个网站，总有我需要的代理。我甚至其他网站也不使用。一切都稳定且无故障。价格有点贵，但很值得。

Margarita KomarovaFineProxy 内部平台译自英语来源

我已经使用FineProxy服务一段时间了，对质量非常满意。连接非常稳定，IP地址运行无碍，速度也稳定快速。客户支持在需要时也非常迅速响应。强烈推荐给所有寻找可靠代理的人

KrzyszofNorton Safe Web, 今年译自英语来源

流量永不限量

我找不到比这更好的服务，尤其是住宅无限，我以为用了之后质量会开始下降，但说实话，整个使用时间里，它一直保持在99%以上，感觉真是太棒了。祝你好运，希望能保持这样

ZainDieg, 去年译自英语来源

虽然其他服务商按GB甚至按请求收费，但这些公司始终坚守其保持互联网免费且安全的使命。他们的数据中心选项便宜且带宽无限。

Nemanja DuricSaasHub, 今年译自英语来源

API 和智能代理访问

价格合理，代理也运行良好。API部分也很容易设置。以这个价格来说，很值得推荐！

Felix KernerTrustpilot, 今年译自英语来源

我很喜欢FineProxy的代理，速度非常快，而且不容易被检测到。我将它用于关键词工具等自动化任务和数据抓取，效果带来了质的提升。客服也非常出色，无论何时需要帮助，都能提供24/7全天候支持，为你解决问题。代理质量确实很棒。

asdjkakarNorton Safe Web, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
为什么客户端到代理这一段是薄弱环节？首跳未加密

因为大多数供应商根本不加密这一段。他们销售的

HTTP 代理和 HTTPS 代理到底有什么区别？首跳加密

关键在于加密从哪里开始。HTTP 代理以明文形式将您的流量转发到代理服务器，再由代理通过 HTTPS 连接目标网站。而 HTTPS 代理从第一跳——您的设备到代理——就开始加密。目前 99.5% 的网络流量都使用 HTTPS，因此代理到目标站点这一段几乎总是加密的。真正的问题在于：客户端到代理这一段是否也被加密了。

通过 HTTP 代理上网时，我的 ISP 能看到我的活动吗？

是的——您的 ISP 可以看到代理地址、您的代理凭据（如果使用基本认证的话），以及您请求的网站。而通过带 SSL 的 HTTPS 代理，您的 ISP 只能看到一条通往代理 IP 的加密连接。内部的一切——网站、凭据、数据——全部被隐藏。

SOCKS5 是加密的吗？本身不加密

SOCKS5 本身不提供加密——它是一种隧道协议，可处理任何类型的流量。但当您通过拥有 SSL 证书的代理使用 SOCKS5 时，您到代理的连接依然是加密的。FineProxy 的每个 IP 都同时支持 HTTPS 和 SOCKS5，您可以根据应用场景自由选择协议，同时确保连接安全。

「安全 HTTP 代理（带 SSL）」到底是什么意思？首跳 TLS 加密

这意味着代理通过 HTTPS（端口 443，使用 SSL/TLS）接受连接，而非明文 HTTP。您的设备与代理之间的数据是加密的，然后代理再与目标网站建立一条独立的加密连接。

SSL 加密会影响代理速度吗？开销可忽略

SSL/TLS 握手会在初始连接时增加几毫秒的延迟——通常为 10–30 毫秒，具体取决于您与代理服务器之间的距离。握手完成后，现代 TLS 1.3 加密在任何当前硬件上的性能开销都可以忽略不计。在实际使用中，无论是数据抓取、多账号管理还是 API 调用，速度差异几乎感知不到。网络路由本身的延迟远比加密层的开销更为重要。FineProxy 的每 IP 独立证书采用优化的 TLS 配置，让您在获得全链路加密的同时不会有明显的速度损失。

指南

大多数“HTTPS 代理”的问题所在——以及加密的真正含义

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

根据 Google 透明度报告，Google 上 99.5% 的流量已经过加密。您访问的几乎每个网站都在使用 HTTPS。但代理服务商通常不会说明的是：他们以「HTTP/HTTPS」名义销售的大多数代理实际上只加密了一半的链路。

加密缺口在哪里

当代理服务商说他们的产品

想想第一段链路上传输了什么：您的代理登录账号和密码、您请求的每一个网站地址、所有 HTTP 头信息。使用普通 HTTP 代理时，这些信息对您的 ISP、网络管理员、同一 Wi-Fi 上的任何人，甚至您和代理服务器之间的任何设备都是完全可见的。

这绝非纸上谈兵。2023 年，流行的 Python requests 库中的一个漏洞（CVE-2023-32681）清楚地展示了会发生什么：包含代理凭证的 Proxy-Authorization 头在重定向过程中泄露给了目标服务器。根本原因？凭证以明文形式通过代理连接传输。该漏洞影响了从 2.3.0 到 2.30.x 的所有版本，直到被修补。

凭证被盗的规模

Fortinet 发布的《2025 年全球威胁态势报告》发现，暗网论坛上被盗凭据在短短一年内激增了 42%，总量超过 1,000 亿条独立记录——涵盖邮箱、密码、会话令牌和认证绕过信息。实时窃取凭据的信息窃取恶意软件活动量增长了 500%。

未加密的代理连接意味着多了一个凭证被截获的风险点。您的代理密码、会话头信息、正在访问的网站——如果第一跳连接未加密，所有这些数据都会暴露无遗。

FineProxy 如何解决这一问题

我们网络中的每一个 IP 地址都拥有独立的 SSL 证书。当您连接到 FineProxy 的 HTTPS 代理服务器时，第一条连接——从您的设备到代理——就已通过 SSL/TLS 加密。您的凭证、请求和请求头从一开始就受到保护。

区别在于：

典型 HTTP 代理： 您的设备 → 代理（明文传输，一切可见） → 网站（HTTPS 加密） FineProxy HTTPS 代理： 您的设备 → 代理（HTTPS，使用每 IP 独立 SSL 证书加密）→ 网站（HTTPS，加密）

整条链路全程加密，没有暴露的环节，没有任何人可以窥探您流量的缝隙。

我们为每个 IP 颁发独立的 SSL 证书——而非整个代理池共享一张证书。每个代理都作为独立的 SSL（安全加密）代理服务器运行，拥有自己的加密身份。

为什么每个 IP 独立证书至关重要

共享证书意味着一次配置失误或一个密钥泄露就会影响代理池中的所有代理。而使用每 IP 独立证书时，每个地址在加密层面都是独立的。即使其中一个出现问题——其余的不受任何影响。

这也意味着每个代理都可以作为独立的安全匿名 SSL 代理使用。您从 FineProxy 购买 HTTPS 代理列表地址时，可以放心每一个地址都经过独立安全保护，不与数千名其他用户共享证书基础设施。

TLS 终止代理服务器的作用

这个术语常出现在技术文档中。简单来说：代理接受您的加密连接，解密请求以确定目标地址，然后与目标站点建立新的加密连接。

2017 年，佐治亚理工学院和密歇根大学的研究人员发现，4% 至 10.9% 的 HTTPS 流量经过某种形式的拦截代理，且几乎所有拦截都会削弱安全性——降级加密、使用过时的 TLS 版本、缺少证书校验。一个劣质的代理实现可能比完全不使用代理更不安全。SSL 实现的质量与是否启用 SSL 本身同样重要。

实际使用场景

大规模数据抓取——每个主流网站都要求 HTTPS。您的爬虫与代理之间的连接同样应该加密，尤其是涉及代理凭证时。数据中心代理配合逐 IP SSL 证书可以完美解决这个问题。

账号管理——登录凭证和会话令牌是高价值攻击目标。未加密的代理链路意味着这些敏感数据在您的网络中以明文传输。ISP 代理为每个 IP 配备独立 SSL 证书，确保每个账号的连接从第一个数据包开始就是加密的。

API 集成——所有主流 HTTPS 协议 API（Google、Meta、OpenAI、Stripe）都会拒绝未加密的连接。独享代理拥有专属 SSL 证书，确保您的 API 密钥永远不会暴露传输。

公共网络——在咖啡馆、酒店或共享办公空间工作？HTTP 代理会以明文形式通过本地网络传输您的代理凭证和浏览数据。而 HTTPS 代理会对其进行加密。在公共 Wi-Fi 环境下，这就是隐私安全与信息泄露之间的差距。

购买 SSL 代理地址时需要检查什么

需要关注三点：每个 IP 是否拥有独立证书（而非共享）、代理服务是否同时支持 SOCKS5 和 HTTPS、以及 IP 是否来自服务商自有网络。FineProxy 三项全部满足——每个地址配备独立 SSL 证书、支持双协议，且所有 IP 均由我们自主拥有和管理。这才是最安全的代理配置。