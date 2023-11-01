Amazon 数据抓取代理
适用于 Amazon 数据抓取和账号管理的 IPv4 代理：支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，可按请求轮换 IP 以实现大规模数据采集，也提供独享 IP 用于多账号隔离——支持自动交付和 API 访问。
配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 轮换.
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|本页推荐轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买 500 万额度的轮换代理套餐，用于 Amazon 数据采集
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 Amazon 代理服务
- 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
- 显示今天错误率最高的代理服务
- 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
负载下速度
作为一名狂热的MMORPG玩家，经常需要连接海外服务器，我几乎测试过所有的VPN和代理解决方案。FineProxy.org是唯一一个在持续数小时突袭期间能给我稳定延迟延迟的服务。对我来说，关键是能够选择特定城市的干净IP地址，绕过Steam钥匙上的区域锁。这些地址不会被标记为托管地址，这通常会在反作弊系统和商店眼中被排除在外。交易速度极快，代理网关在支付完毕后立即激活。我的虚拟游戏终于变得流畅起来了。
我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。
运行账户
一个定性、快速且稳定的工作代理，我非常满意，这正是我所需要的。在我的国家（乌克兰），许多网站和社交网络被封锁，现在这个问题解决了。价格令人满意，对于大量代理（1000+），我只付20 dlr，比你在任何地方都找不到的代理更便宜更快，所以我推荐这个服务给你。
这是我用过的最好的代理网站，代理在任何地方都不会被封，而且完全私密，我非常喜欢。
位置与库存
说实话，FineProxy服务相当不错——支持快速，地点多样。这项服务唯一的缺点是代理请求数量有限600。对某些人来说，这还不够;他们希望能有更多，但公司说：“这是我们的政策。”
Fineproxy.org 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。
哪种代理最适合 Amazon？取决于任务
住宅代理和 ISP 代理凭借高信任度，非常适合用于购物、账号管理和营销推广。移动代理在 IP 信誉至关重要的场景下提供最高级别的匿名性。数据中心代理凭借高速度、稳定连接和大规模 IP 池，常被用作 Amazon 数据抓取代理，适合自动化数据采集。对于大规模抓取任务，建议使用大型代理池并在每次请求时轮换 IP。
哪种代理最适合 Amazon Prime？住宅或 ISP 代理
最适合 Amazon Prime 的代理通常是住宅代理或 ISP 代理，且 IP 地址来自所需地区。这类代理能确保您正常访问 Prime 内容、订阅服务和地区专属功能，同时最大限度减少错误和访问限制。
可以使用免费代理访问 Amazon 吗？不建议
从技术上讲，免费代理可以用于 Amazon，但强烈不建议这样做。大多数免费 IP 已被大量使用，很快就会被平台封锁，导致验证码、访问限制和不稳定的性能。选择拥有干净 IP 信誉的付费代理是更安全、更可靠的方案。
同一个 Amazon 账号可以使用多个代理 IP 吗？不可以
不可以。每个 Amazon 账号应使用单一且唯一的代理 IP，并保持一致的浏览器指纹。为同一个账号使用多个代理或频繁更换 IP，会大大增加被标记为可疑活动的风险，可能导致限制或封号。推荐做法是：一个账号，一个代理。
您的代理多久更新一次？可以更换吗？可以
我们持续更新和扩展代理池，不断添加新 IP 并拓宽地理覆盖范围，以保持高可靠性和多样性。如果任何 IP 被标记或性能下降，您可以通过我们的客服团队申请免费更换——确保您的 IP 池始终保持干净高效，无需额外费用。我们的目标是持续提供新鲜、高信誉的 IP 地址，以满足 Amazon 数据抓取和账号管理等高要求使用场景。