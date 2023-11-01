proxy để scraping Amazon
Proxy IPv4 cho scraping Amazon và quản lý tài khoản: hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, xoay IP theo yêu cầu cho thu thập dữ liệu quy mô lớn, và IP chuyên dụng cho tách biệt đa tài khoản — giao hàng tự động và truy cập API.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Xoay vòng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Khuyên dùng ở đâyXoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua gói xoay vòng 5 triệu credit để thu thập dữ liệu Amazon
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy Amazon
- Xuất các danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ proxy nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Là một người chơi MMORPG cuồng nhiệt và thường phải kết nối với máy chủ ở nước ngoài, tôi đã thử nghiệm hầu hết mọi giải pháp VPN và proxy hiện có. FineProxy.org là dịch vụ duy nhất mang lại cho tôi ping ổn định mà không bị giật lag trong các cuộc đột kích kéo dài hàng giờ. Điều quan trọng đối với tôi là khả năng chọn địa chỉ IP rõ ràng từ một thành phố cụ thể để vượt qua khóa khu vực trên phím Steam. Các địa chỉ này không được gắn cờ là địa chỉ lưu trữ, điều này thường khiến chúng bị loại trong mắt các hệ thống và cửa hàng chống gian lận. Giao dịch diễn ra nhanh như chớp và proxy hoạt động ngay sau khi thanh toán được hoàn tất. Trò chơi ảo của tôi cuối cùng đã trở nên mượt mà.
Chạy tài khoản
Trang proxy này là trang tốt nhất tôi từng thử trong đời. Proxy không bị chặn ở bất cứ đâu và hoàn toàn riêng tư. Tôi rất thích.
Thời gian hoạt động: Proxy rất tốt, duy trì ổn định từ 3–7 ngày mà không bị gián đoạn Tốc độ: Đủ nhanh cho TikTok, Gmail và đăng nhập ví tiền mã hóa Giao thức được hỗ trợ: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 và cả UDP Phạm vi toàn cầu: Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác
Vị trí và tồn kho
Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.
Điều làm tôi ấn tượng nhất là sự đa dạng của các địa điểm có sẵn. Tôi cần các IP cụ thể ở Châu Âu cho một dự án được bản địa hóa và FineProxy có chính xác những gì tôi đang tìm kiếm. Các IP không bị các trang web tôi thường xuyên gắn cờ là 'rủi ro cao', đây là một điểm cộng lớn. Tôi chắc chắn sẽ gia hạn đăng ký của mình vào tháng tới.
Proxy nào tốt nhất cho Amazon?Tùy tác vụ
Proxy residential và ISP proxy là lựa chọn lý tưởng cho mua sắm, quản lý tài khoản và marketing nhờ mức độ tin cậy cao. Mobile proxy mang lại tính ẩn danh tối đa khi danh tiếng IP là yếu tố then chốt. Proxy datacenter thường được sử dụng làm proxy để scraping Amazon vì chúng cung cấp tốc độ cao, kết nối ổn định và pool IP lớn phù hợp cho thu thập dữ liệu tự động. Đối với scraping quy mô lớn, tốt nhất nên sử dụng pool proxy lớn với xoay IP trên mỗi request.
Proxy nào tốt nhất cho Amazon Prime?Dân cư, ISP
Proxy tốt nhất cho Amazon Prime thường là proxy residential hoặc proxy ISP với địa chỉ IP từ khu vực mong muốn. Các proxy này đảm bảo truy cập đúng cách vào nội dung Prime, gói đăng ký và các tính năng theo khu vực, đồng thời giảm thiểu lỗi và hạn chế truy cập.
Tôi có thể dùng proxy miễn phí cho Amazon không?Không khuyến nghị
Về mặt kỹ thuật, proxy miễn phí có thể dùng cho Amazon, nhưng điều này hoàn toàn không được khuyến khích. Hầu hết IP miễn phí đã bị sử dụng quá nhiều và nhanh chóng bị chặn bởi nền tảng, dẫn đến captcha, hạn chế và hiệu suất không ổn định. Proxy trả phí với danh tiếng IP sạch là lựa chọn an toàn và đáng tin cậy hơn rất nhiều.
Tôi có thể dùng nhiều IP proxy cho một tài khoản Amazon không?Không
Không. Mỗi tài khoản Amazon nên sử dụng một proxy IP duy nhất và browser fingerprint nhất quán. Việc sử dụng nhiều proxy hoặc thay đổi IP thường xuyên cho một tài khoản sẽ tăng khả năng bị gắn cờ hoạt động đáng ngờ và có thể dẫn đến hạn chế hoặc khóa tài khoản. Thực hành được khuyến nghị là một tài khoản — một proxy.
Proxy của bạn được cập nhật thường xuyên như thế nào và có hỗ trợ thay thế không?Có
Chúng tôi liên tục cập nhật và mở rộng pool proxy bằng cách thêm IP mới và mở rộng phạm vi địa lý để duy trì độ tin cậy và tính đa dạng cao. Nếu bất kỳ IP nào bị xâm phạm hoặc hoạt động kém, bạn có thể yêu cầu thay thế miễn phí thông qua đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi — đảm bảo pool proxy của bạn luôn sạch và hiệu quả mà không phát sinh chi phí. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các địa chỉ IP luôn mới, có danh tiếng cao, phù hợp cho các use case đòi hỏi khắt khe như scraping Amazon và quản lý tài khoản.