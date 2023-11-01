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Proxy SEO cho các công cụ tìm kiếm

Proxy ISP (residential) và proxy datacenter IPv4 cho rank tracking và scraping SERP: geo-targeting, static IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, lưu lượng không giới hạn.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPKhuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 300 IP ISP Châu Âu để theo dõi thứ hạng SEO
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của proxy công cụ tìm kiếm
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Proxy hoạt động chất lượng, nhanh chóng và ổn định, tôi rất hài lòng, đây chính xác là thứ tôi cần. Ở nước tôi (Ukraine) nhiều trang web và mạng xã hội bị chặn, hiện vấn đề này đã được giải quyết. Giá cả rất hài lòng, đối với số lượng proxy khổng lồ (1000+), tôi chỉ trả 20 dlrs, nó rẻ hơn và nhanh hơn proxy mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ đâu, vì vậy tôi giới thiệu dịch vụ này cho bạn.

Darya MolchanovaNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy.Org cung cấp các dịch vụ proxy đáng tin cậy với nhiều địa chỉ IP, tốc độ nhanh và phạm vi phủ sóng toàn cầu, đảm bảo quyền riêng tư. Tốt

Mai TienSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Tôi thích Fineproxy tốc độ rất tốt, tôi sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa, webscrapping và để duyệt, kết nối ổn định và tốc độ rất tốt, không bao giờ ngắt kết nối và không bị cấm ip, tôi sẽ mua đi mua lại, nhóm hỗ trợ thực sự phản hồi rất tốt đúng giờ

7heGoatCR7Dieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi thích proxy Fineproxy, nó thực sự nhanh và không thể bị phát hiện. Tôi đã sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa như công cụ từ khóa và đối với các công cụ tìm kiếm, nó giống như công cụ thay đổi trò chơi, bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn ở mức cao nhất bất cứ khi nào bạn cần trợ giúp, họ luôn sẵn sàng 24/7 để giải quyết vấn đề của bạn, chất lượng của proxy thật tuyệt vời.

asdjkakarNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Một dịch vụ xứng đáng dành cho những ai quan tâm đến sự an toàn của họ khi trực tuyến. Tôi đã sử dụng nó được 10 ngày và hoàn toàn hài lòng với tốc độ của nó. Và điều thú vị nhất là không có giới hạn lưu lượng với mức giá thấp như vậy.

Alex D.Nền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao tôi cần proxy cho các công cụ SEO?Quy mô, geo

Các công cụ SEO kiểm tra thứ hạng hoặc parse kết quả tìm kiếm tạo ra rất nhiều yêu cầu tự động. Công cụ tìm kiếm phát hiện điều này và phản hồi bằng CAPTCHA, giới hạn tốc độ hoặc chặn IP. Proxy phân phối yêu cầu qua nhiều IP khác nhau. Chúng cũng cho phép bạn kiểm tra kết quả từ các vị trí cụ thể thay vì nhìn thấy kết quả được cá nhân hóa dựa trên lịch sử duyệt web của bạn.

Loại proxy nào tốt nhất cho việc theo dõi thứ hạng?Proxy dân cư

Proxy residential mang lại kết quả chính xác nhất vì chúng sử dụng IP thật được ISP cấp phát mà các công cụ tìm kiếm tin tưởng. Proxy datacenter rẻ hơn nhưng có sai lệch kết quả lên đến 43% vì các công cụ tìm kiếm phát hiện và thay đổi phản hồi đối với IP datacenter. Đối với việc theo dõi thứ hạng nghiêm túc, proxy residential hoặc proxy ISP xứng đáng với khoản đầu tư.

Tôi cần bao nhiêu proxy cho công việc SEO?Tùy khối lượng

Tùy thuộc vào khối lượng truy vấn và tốc độ yêu cầu. Quy tắc chung: một proxy cho 20–30 truy vấn mỗi giờ để hoạt động an toàn. Để kiểm tra 1.000 từ khóa mỗi ngày với độ trễ phù hợp, bạn sẽ cần 30–50 proxy. Càng nhiều proxy nghĩa là hoàn thành càng nhanh nhưng chi phí cao hơn.

Tôi có thể sử dụng proxy miễn phí cho rank tracking không?Không khuyến nghị

Không khuyến khích. Proxy miễn phí chậm, không đáng tin cậy và rất có thể đã bị các công cụ tìm kiếm chặn. Chúng cũng được dùng chung giữa hàng nghìn người dùng, nghĩa là hành vi lạm dụng của người khác sẽ ảnh hưởng đến quyền truy cập của bạn. Đối với công việc SEO nơi độ chính xác dữ liệu quan trọng, proxy miễn phí lãng phí thời gian nhiều hơn là tiết kiệm.

Tại sao tôi nhận được kết quả khác nhau khi dùng các proxy khác nhau?Cá nhân hóa

Kết quả tìm kiếm được cá nhân hóa rất nhiều theo vị trí, ngôn ngữ, loại thiết bị và lịch sử duyệt web. Các IP proxy khác nhau xuất hiện như đến từ các vị trí khác nhau với hồ sơ khác nhau, vì vậy kết quả sẽ khác biệt. Điều này thực sự hữu ích cho SEO — nó cho bạn thấy người dùng tại các thành phố khác nhau thực sự nhìn thấy gì. Hãy sử dụng proxy từ các vị trí mục tiêu của bạn để có dữ liệu địa phương chính xác.

Làm thế nào để tránh bị chặn khi scraping công cụ tìm kiếm?Chậm và xoay

Thêm độ trễ thực tế giữa các request (40-50 giây), sử dụng proxy residential hoặc Proxy ISP, xoay user agent phù hợp, duy trì session cookie, và giảm tốc khi gặp CAPTCHA — chờ lâu hơn trước request tiếp theo. Đừng sử dụng khoảng cách thời gian đều đặn hoàn hảo — thêm tính ngẫu nhiên để trông tự nhiên hơn.

Proxy của FineProxy có hoạt động với các công cụ SEO như Ahrefs, Semrush và Screaming Frog không?

Có. FineProxy hỗ trợ các giao thức HTTP, HTTPS và SOCKS5, tương thích với tất cả các nền tảng SEO lớn. Bạn có thể cấu hình proxy của chúng tôi trực tiếp trong Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox và bất kỳ script scraping tùy chỉnh nào. API của chúng tôi cũng cho phép tự động xoay proxy và quản lý cho các công cụ hỗ trợ danh sách proxy bên ngoài.

Hướng dẫn

Theo dõi thứ hạng, phân tích SERP và giám sát đối thủ cạnh tranh

7 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Các công cụ tìm kiếm chủ động chặn yêu cầu tự động bằng CAPTCHA, giới hạn tốc độ và cấm IP. Nếu bạn nghiêm túc về SEO — theo dõi thứ hạng, parse SERP hoặc giám sát đối thủ cạnh tranh — bạn cần một proxy cho SEO có thể xử lý các thách thức này.

Tại sao SEO cần proxy

Kết quả tìm kiếm được cá nhân hóa. Cùng một từ khóa có thể hiển thị kết quả khác biệt đến 72% tùy thuộc vào vị trí, thiết bị, lịch sử duyệt web và thời điểm trong ngày. Nếu không có proxy, bạn chỉ thấy phiên bản được cá nhân hóa của riêng mình — không phải những gì đối tượng mục tiêu của bạn nhìn thấy. Dịch vụ proxy cho SEO cho phép bạn kiểm tra thứ hạng từ bất kỳ vị trí nào với tư cách người dùng mới.

Rate limit bị kích hoạt rất nhanh. Chạy công cụ theo dõi thứ hạng kiểm tra hàng trăm từ khóa và bạn sẽ bị chặn trong vài phút. Các công cụ tìm kiếm phát hiện các truy vấn lặp lại từ cùng một IP và phản hồi bằng CAPTCHA hoặc lỗi 403/429. Proxy phân tán yêu cầu của bạn qua nhiều IP, giúp bạn nằm dưới ngưỡng phát hiện.

SEO địa phương cần IP địa phương. Nếu bạn đang tối ưu hóa cho «thợ sửa chữa tại Chicago,» bạn cần xem những gì người dùng tại Chicago thực sự nhìn thấy. Một máy chủ proxy tốt cho giám sát công cụ tìm kiếm cung cấp cho bạn geo-targeting cấp thành phố để bạn có thể xác minh thứ hạng local pack, kết quả bản đồ và các tính năng theo vị trí.

Tại sao proxy giá rẻ lại cho dữ liệu sai

Không phải tất cả proxy đều hoạt động giống nhau cho SEO. Nghiên cứu cho thấy proxy datacenter có tỷ lệ sai lệch 43% so với những gì người dùng thật nhìn thấy. Các công cụ tìm kiếm phát hiện dải IP datacenter và trả về kết quả bị sửa đổi — đôi khi cố tình làm sai lệch để đầu độc dữ liệu scraping.

Proxy residential giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng địa chỉ IP thực do ISP cấp. Với Google, lưu lượng từ IP residential trông giống như người dùng thường duyệt web tại nhà. Bạn nhận được kết quả tìm kiếm chính xác mà không bị phạt do phát hiện.

Để kiểm tra thứ hạng SEO chính xác nhất, proxy residential với sticky session (giữ cùng IP trong 5–10 phút) mang lại dữ liệu nhất quán qua các trang phân trang và tính năng SERP như featured snippet và map pack.

Những gì bạn có thể làm với proxy SEO

Theo dõi thứ hạng. Theo dõi thứ hạng cho hàng trăm hoặc hàng nghìn từ khóa trên nhiều công cụ tìm kiếm và vị trí khác nhau. Xem chính xác bạn đang xếp hạng nào trong từng thị trường mục tiêu.

Phân tích SERP. Parse kết quả tìm kiếm để hiểu những gì Google hiển thị cho các truy vấn mục tiêu của bạn — featured snippet, People Also Ask, local pack, quảng cáo, kết quả tự nhiên. Theo dõi sự thay đổi của chúng theo thời gian.

Theo dõi đối thủ cạnh tranh. Kiểm tra thứ hạng đối thủ cạnh tranh, phân tích sự hiện diện của họ trên SERP, tìm từ khóa họ đang nhắm đến. Với proxy, bạn có thể làm điều này với quy mô lớn mà không bị chặn.

Xác minh SEO địa phương. Xác nhận rằng Google Business Profile của bạn hiển thị chính xác trong kết quả tìm kiếm địa phương tại các thành phố khác nhau. Kiểm tra thứ hạng local pack và mức độ hiển thị trên bản đồ.

Tìm kiếm cơ hội liên kết. Tìm kiếm cơ hội guest posting, trang tài nguyên và các mục tiêu xây dựng liên kết mà không bị giới hạn tốc độ.

Loại proxy nào nên chọn

proxy residential. Tốt nhất về độ chính xác. IP ISP thật mà các công cụ tìm kiếm tin tưởng. Thiết yếu cho rank tracking khi chất lượng dữ liệu quan trọng. Chi phí cao hơn, nhưng xứng đáng để có kết quả đáng tin cậy.

proxy ISP tĩnh. Kết hợp tính xác thực của residential với tốc độ datacenter. Phù hợp cho việc parse SERP khối lượng lớn khi bạn cần cả độ chính xác lẫn thông lượng. FineProxy cung cấp static ISP proxy với băng thông không giới hạn — hoạt động tốt cho việc giám sát liên tục.

Proxy trung tâm dữ liệu. Rẻ nhất và nhanh nhất, nhưng rủi ro bị phát hiện cao hơn. Vẫn hiệu quả nếu bạn thiết lập rotation và delay hợp lý. Phù hợp nhất cho các tác vụ số lượng lớn mà việc mất một phần dữ liệu là chấp nhận được.

Mobile proxy. Mức độ tin cậy cao nhất từ các công cụ tìm kiếm, nhưng đắt nhất. Sử dụng cho các tác vụ nhạy cảm khi bị block sẽ tốn kém.

Cách thiết lập proxy để scraping công cụ tìm kiếm

Tôn trọng giới hạn tốc độ. Ngay cả khi dùng proxy, đừng gửi yêu cầu liên tục đến công cụ tìm kiếm. Thêm độ trễ ngẫu nhiên 40–50 giây giữa các truy vấn. Công cụ tìm kiếm theo dõi mẫu yêu cầu — thời gian đều đặn như máy sẽ kích hoạt phát hiện.

Hãy sử dụng sticky session cho SEO địa phương. Giữ nguyên cùng một IP trong 5–10 phút khi kiểm tra kết quả theo vị trí hoặc phân trang qua các trang kết quả tìm kiếm. Việc đổi IP giữa phiên sẽ trông rất đáng ngờ.

User agent phải phù hợp với proxy của bạn. Nếu bạn đang sử dụng IP datacenter, đừng gửi user agent mobile — đó là một dấu hiệu đáng ngờ rõ rệt.

Xử lý block đúng cách. Khi bạn gặp CAPTCHA hoặc lỗi 429, hãy tạm dừng IP đó trong 60 phút trở lên. Retry quá aggressive chỉ kéo dài thời gian bị block.

Theo dõi những gì hiệu quả. Giám sát proxy nào bị chặn và khi nào. Các pattern sẽ xuất hiện — một số khung giờ hoặc lượng query nhất định sẽ kích hoạt nhiều lượt chặn hơn.

Tại sao chọn FineProxy cho SEO

FineProxy vận hành cơ sở hạ tầng riêng với IP chuyên dụng không được dùng chung giữa các tác vụ SEO của khách hàng — loại bỏ vấn đề «IP bị cháy» phổ biến với các đại lý. Bạn được thay IP nhanh khi cần, geo-targeting cấp thành phố tại hơn 30 quốc gia cho kiểm tra thứ hạng địa phương, sticky session lên đến 30 phút cho phân trang SERP nhất quán, và hỗ trợ đầy đủ giao thức (HTTP/HTTPS/SOCKS5) tương thích với các công cụ như Ahrefs, Semrush, Screaming Frog và custom scraper. Dashboard và API của chúng tôi cho phép bạn quản lý rotation, giám sát mức sử dụng và mở rộng từ hàng trăm đến hàng triệu truy vấn mà không cần đổi nhà cung cấp.

Khi bản thân các công cụ tìm kiếm bị chặn

Đôi khi vấn đề không phải là scraping — mà là truy cập. Tường lửa doanh nghiệp, mạng trường học hoặc hạn chế khu vực có thể chặn hoàn toàn Google, Bing hoặc các công cụ tìm kiếm bản địa. Proxy định tuyến lưu lượng của bạn qua các vị trí không bị hạn chế, giúp bạn truy cập công cụ tìm kiếm bình thường không bị chặn.