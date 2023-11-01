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Proxy Pháp

Proxy Pháp IPv4 tĩnh đáng tin cậy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99,9%, lưu lượng không giới hạn

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại Pháp và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy Pháp
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Phản hồi tức thì từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật về một vấn đề nhất định! Một công ty xứng đáng ở thị trường Ucraina! Công việc vận hành không có vấn đề gì! Có một thời gian dùng thử cho phép xác định chất lượng công việc! Tôi rất vui mừng và tôi giới thiệu mọi thứ!

Viktoriya MarchenkoNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy cung cấp một số mức giá tốt nhất mà tôi tìm thấy cho số lượng IP được cung cấp. Tôi sử dụng các gói của họ để duyệt ẩn danh cơ bản và thỉnh thoảng truy cập nội dung bị giới hạn địa lý. Mặc dù nó có thể không có giao diện người dùng hào nhoáng như một số đối thủ cạnh tranh cao cấp, nhưng tỷ lệ chi phí trên hiệu suất là không thể đánh bại. Tuyệt vời cho bất cứ ai muốn tiết kiệm chi phí.

Bode HughDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng dịch vụ proxy FineProxy được vài tháng và tôi rất hài lòng với nó. Tốc độ kết nối cao, bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy và nhiều vị trí làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời để làm việc trên Internet. Tôi khuyên bạn nên nó!

RobertSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David RhodesTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao các trang web Pháp hiển thị giá khác nhau khi tôi truy cập từ ngoài Pháp?Giá gồm TVA

Luật pháp Pháp yêu cầu giá phải bao gồm VAT (TVA — hiện tại là 20%). Khi bạn truy cập một cửa hàng .fr từ IP không phải của Pháp, trang web có thể hiển thị giá chưa bao gồm VAT, chuyển sang giao diện cửa hàng theo khu vực, hoặc ẩn các tùy chọn giao hàng chỉ khả dụng trong nước. LeBonCoin thậm chí không hiển thị một số tin đăng cho khách truy cập ngoài Pháp. Nếu bạn đang theo dõi giá hoặc tình trạng sẵn có trên các nền tảng Pháp, bạn cần một IP Pháp — nếu không, bạn đang xem dữ liệu không khớp với những gì một khách hàng thực sự tại Pháp nhìn thấy.

Banner đồng ý cookie liên tục làm hỏng trình scraper trên các trang web Pháp. Proxy có giúp giải quyết được không?Proxy không đủ

Bản thân proxy không thể giải quyết vấn đề này. CNIL (cơ quan quản lý dữ liệu của Pháp) thực thi GDPR rất nghiêm ngặt, nên hầu hết các trang .fr đều có lớp phủ đồng ý TCF chặn nội dung trang cho đến khi bạn nhấp chấp nhận. Cách xử lý hiệu quả: chấp nhận đồng ý một lần, lấy chuỗi cookie TCF tương ứng, rồi gửi kèm với mọi request tiếp theo. Ngoài ra, hãy giữ Accept-Language: fr-FR trong header — bất kỳ sự không nhất quán nào ở đó đều có thể kích hoạt banner mới ngay cả khi bạn đã có cookie đúng.

Thanh toán trên các trang .fr kích hoạt thêm bước xác thực. Có phải do vấn đề IP?Một phần

Một phần, nhưng chủ yếu là do quy định. PSD2 yêu cầu Xác thực Khách hàng Mạnh (Strong Customer Authentication) cho thanh toán trực tuyến trên toàn EU, và các ngân hàng Pháp thực thi thông qua 3-D Secure. Điều này xảy ra bất kể bạn có dùng proxy hay không. Điểm mà một IP Pháp ổn định thực sự hữu ích là giữ cho phiên thanh toán ổn định tại một vị trí — nếu cổng thanh toán phát hiện vị trí nhảy giữa checkout, sẽ còn nhiều bước xác minh hơn nữa. Cũng nên biết: Carte Bancaire (CB) là mạng thẻ mặc định tại Pháp, nên bạn sẽ thấy nó trên mọi trang checkout .fr.

Cụ thể những nền tảng Pháp nào cần IP FR?Nền tảng lớn

Các nền tảng lớn: Cdiscount và Fnac-Darty cho điện tử và bán lẻ tổng hợp, LeBonCoin cho tin rao vặt (lọc địa lý rất nghiêm ngặt), Veepee cho flash sale (chỉ truy cập từ FR), và Vinted France cho danh sách mua bán trên marketplace nội địa. Các dịch vụ streaming Pháp — Canal+, France.tv, Molotov — chặn hoàn toàn lưu lượng ngoài FR. Kết quả SERP trên Google.fr cũng khác nhau tùy theo vị trí IP, nên theo dõi SEO mà không có proxy FR sẽ cho bạn thứ hạng không chính xác.

Các trang web Pháp sử dụng hệ thống chống bot nào?.fr dùng Akamai

Hầu hết các tên miền .fr lớn đều chạy Akamai. Cloudflare đứng thứ hai, Imperva xuất hiện ít hơn. Bản thân IP chỉ là một phần nhỏ trong những gì họ xem xét — ngôn ngữ trình duyệt, múi giờ, cách bạn xử lý banner đồng thuận, TLS fingerprint đều quan trọng hơn nhiều. Một sai lầm phổ biến: đổi IP ngay khi nhận được 429. Điều này thường khiến mọi thứ tệ hơn vì request pattern vẫn giữ nguyên trong khi địa chỉ đột ngột thay đổi, làm tăng điểm nghi ngờ. Tốt hơn là giảm tốc độ và chờ qua.

Static hay rotating IP cho Pháp?Tùy tác vụ

Nếu công việc của bạn liên quan đến đăng nhập, duy trì giỏ hàng hoặc thanh toán — hãy dùng static. Bạn cần một IP nhất quán cho toàn bộ session. Rotating phù hợp cho scraping các trang công khai mà bạn không cần giữ state: catalog sản phẩm, kết quả tìm kiếm, tin đăng. Một điều cần tránh: trộn cả hai trong cùng một workflow. Và nếu một trang web bắt đầu rate-limit static IP của bạn, đừng chuyển toàn bộ setup sang rotation — chỉ rotate trên các endpoint cụ thể đang bị chặn.

FineProxy bán những loại proxy Pháp nào?Ba lựa chọn

Ba lựa chọn. Datacenter IPv4 tĩnh là nhanh nhất — IP Pháp cố định, hoạt động tốt cho API call, giám sát và mọi trường hợp mà trang đích không quan tâm đến loại IP. ISP tĩnh (static-residential) IPv4 được đăng ký dưới tên ISP tiêu dùng, nên trông giống kết nối internet gia đình thông thường — lựa chọn tốt hơn nếu trang đích chặn dải IP datacenter. Proxy xoay bao gồm Pháp trong pool địa lý và cung cấp IP mới cho mỗi request, phù hợp cho scraping quy mô lớn chỉ đọc. Cả ba đều ở cấp quốc gia (FR), không chọn được thành phố hay ASN. Gói tĩnh tính phí theo IP với lưu lượng không giới hạn, gói xoay tính phí theo API credits.

Tôi có thể dùng thử trước khi mua không?Có dùng thử

Proxy trong 48 giờ. Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Phương thức thanh toánStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, ngân hàng phát hành EU) và crypto. Thanh toán bằng USD, mặc định theo tháng — bạn có thể trả trước tối đa một năm. Giảm 20% khi gia hạn.

Hoàn tiềnHoàn tiền 24h

Hoàn tiền trong 24 giờ, không cần lý do. Mở ticket hỗ trợ trong khoảng thời gian đó và tiền sẽ được hoàn lại qua phương thức bạn đã thanh toán. Thường mất vài ngày làm việc.

Proxy Pháp trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Pháp miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
19 trực tuyến·Cần thêm? →
213.176.73.106:8080
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 giờ trước
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 giờ trước
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 giờ trước
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 giờ trước
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
99.5%
1 giờ trước
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 giờ trước
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 giờ trước
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 giờ trước
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.39 Mbps
97.9%
1 giờ trước
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 giờ trước
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtParis
1.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 giờ trước
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 giờ trước
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 giờ trước
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.56 Mbps
31.4%
2 giờ trước
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.25 Mbps
14.9%
2 giờ trước
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 giờ trước
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 giờ trước
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
602 Kbps
13.2%
3 giờ trước
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