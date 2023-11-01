Proxy thanh toán bằng tiền điện tử
Proxy IPv4 thanh toán bằng Bitcoin, USDT hoặc TRON — hỗ trợ SOCKS5, không yêu cầu KYC, tự động giao nhận proxy trong vòng 5 phút sau khi blockchain xác nhận.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.
|Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 1,000 IP trung tâm dữ liệu tại Châu Âu
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Lưu lượng không tính dung lượng
Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.
Dịch vụ tuyệt vời. Các proxy sẽ có sẵn trong một thời gian ngắn sau khi thanh toán. Có nhiều IP giúp công việc của tôi hiệu quả hơn. Tôi đánh giá cao tốc độ tốt và lưu lượng truy cập không giới hạn.
Truy cập API và agent
Công ty chúng tôi phụ thuộc nhiều vào proxy để nghiên cứu SEO, quản lý mạng xã hội, phân tích đối thủ cạnh tranh và thực hiện các tác vụ tự động. FineProxy là cứu cánh cho đội ngũ của chúng tôi khi cung cấp nhiều loại proxy nhanh, an toàn và có tính ẩn danh cao, giúp chúng tôi thực hiện công việc hiệu quả. Bảng điều khiển thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng quản lý nhiều proxy mà không gặp bất kỳ phiền toái nào. Không giống các nhà cung cấp proxy khác mà chúng tôi từng thử, FineProxy duy trì tốc độ và thời gian hoạt động ổn định, điều rất quan trọng đối với hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn cần một giải pháp proxy cấp doanh nghiệp, tôi thực sự khuyên bạn nên dùng thử!
Tôi thích Fineproxy tốc độ rất tốt, tôi sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa, webscrapping và để duyệt, kết nối ổn định và tốc độ rất tốt, không bao giờ ngắt kết nối và không bị cấm ip, tôi sẽ mua đi mua lại, nhóm hỗ trợ thực sự phản hồi rất tốt đúng giờ
Hỗ trợ
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
một trang web tuyệt vời, ngay cả khi bạn không biết gì về proxy, họ sẽ giúp bạn và cung cấp cho bạn một proxy dùng thử miễn phí và nếu bạn nhận được một dịch vụ không phù hợp với mình, họ sẽ hoàn lại tiền trong vòng 24 giờ.
Tôi có thể mua proxy SOCKS5 hoàn toàn ẩn danh không?Có
Có. Thanh toán bằng tiền điện tử là cách riêng tư và ẩn danh nhất để mua proxy. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ thông tin ngân hàng nào, và giao dịch không liên kết với tên của bạn.
Tôi có cần hoàn tất KYC hoặc cung cấp giấy tờ cá nhân để mua proxy không?Không KYC
Không. Nền tảng của chúng tôi hoạt động theo cơ chế không KYC. Chúng tôi không yêu cầu xác minh danh tính, ảnh quét hộ chiếu hay bất kỳ giấy tờ cá nhân nào. Bạn chỉ cần một địa chỉ email hợp lệ để tạo tài khoản và nhận thông tin đăng nhập proxy.
Bạn chấp nhận những loại tiền điện tử nào để thanh toán proxy?Nhiều loại tiền
Chúng tôi chấp nhận nhiều loại tiền điện tử phổ biến: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) và USDC trên ERC20 và Arbitrum. Để có phí thấp nhất và thời gian xác nhận nhanh nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng USDT trên mạng TRC20.
Proxy được kích hoạt nhanh như thế nào sau khi thanh toán?Thường 1–5 phút
Quá trình kích hoạt thường mất 1–5 phút, tùy thuộc vào tải mạng và tốc độ xác nhận giao dịch của bạn.
Tôi nên làm gì nếu gửi nhiều hơn hoặc ít hơn một chút so với số tiền yêu cầu?Liên hệ support
Nếu số tiền khác với số tiền yêu cầu, hệ thống có thể không tự động phát hiện khoản thanh toán. Trong trường hợp như vậy, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ — chúng tôi có thể xác nhận giao dịch thủ công sau khi kiểm tra TX hash.
Tôi có cần phải trả phí gì khi thanh toán bằng tiền điện tử không?Chỉ phí mạng
Có, nhưng chỉ là phí do chính mạng lưới blockchain thu. Khi bạn thanh toán bằng tiền điện tử, chúng tôi không tính thêm bất kỳ khoản phí nào — giá dịch vụ được giữ cố định. Khoản phí duy nhất bạn phải trả là phí mạng (network fee), phụ thuộc vào loại tiền điện tử và mạng lưới bạn chọn. Ví dụ, USDT TRC20 thường có phí rất thấp, trong khi phí trên mạng ERC20 hoặc Bitcoin có thể cao hơn do tắc nghẽn mạng. Xin lưu ý rằng các cổng thanh toán tiền điện tử hoặc bên thứ ba xử lý thanh toán cũng có thể tính phí xử lý riêng. Các khoản phí này do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quy định và nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
Tôi có thể bật tự động gia hạn khi thanh toán bằng tiền điện tử không?Không trực tiếp
Không. Tính năng tự động gia hạn không khả dụng cho việc thanh toán trực tiếp bằng tiền điện tử, vì các giao dịch blockchain không hỗ trợ các khoản phí định kỳ hoặc tự động. Mỗi khoản thanh toán crypto cần được thực hiện thủ công vì các ví tiền điện tử không thể liên kết với các khoản thanh toán theo lịch trình. Tuy vậy, bạn có thể bật tính năng tự động thanh toán bằng cách nạp trước số dư vào tài khoản. Trong trường hợp này, phí dịch vụ sẽ được tự động trừ từ số dư khi đến kỳ gia hạn, với điều kiện tài khoản có đủ số dư.
Bạn có hoàn tiền cho các khoản thanh toán bằng tiền điện tử không?Có
Có, bạn có thể được hoàn tiền cho các khoản thanh toán bằng tiền điện tử. Để yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Hoàn tiền có thể được xử lý theo hai cách: – hoàn trả vào ví tiền điện tử của bạn, với điều kiện tất cả các điều kiện hoàn tiền được nêu trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi được đáp ứng; – ghi có vào số dư tài khoản của bạn, có thể được sử dụng cho các giao dịch mua trong tương lai trên nền tảng của chúng tôi.
Tôi có thể mua proxy bằng tiền điện tử mà không cần đăng ký trên trang web của bạn không?Cần đăng ký
Việc đăng ký là bắt buộc để chúng tôi có thể gửi thông tin đăng nhập proxy cho bạn, quản lý thời hạn dịch vụ và cung cấp hỗ trợ đầy đủ, bao gồm thay thế proxy và hỗ trợ dịch vụ.