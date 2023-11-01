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Proxy con pago en criptomonedas

Proxies IPv4 pagados con Bitcoin, USDT o TRON — compatibilidad con SOCKS5, sin KYC, entrega automática en 5 minutos tras la confirmación en la blockchain.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 IPs de datacenter en Europa
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Tráfico nunca medido

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Un servicio impresionante. Los proxies están disponibles en poco tiempo después del pago. Tener un montón de IP `s hace mi trabajo más productivo. Aprecio una buena velocidad y el tráfico ilimitado también.&nbsp;

Diana DeePlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

API y acceso a agentes

Nuestra empresa depende en gran medida de los proxies para la investigación SEO, la gestión de redes sociales, el análisis de la competencia y las tareas automatizadas. FineProxy ha sido una salvación para nuestro equipo, ya que ofrece una amplia gama de proxies rápidos, seguros y altamente anónimos que nos ayudan a realizar las tareas de manera eficiente. El panel es fácil de usar y permite gestionar varios proxies sin complicaciones. A diferencia de otros proveedores de proxies que hemos probado anteriormente, FineProxy mantiene una velocidad y una disponibilidad constantes, algo crucial para nuestras operaciones. Si necesita una solución de proxies de nivel empresarial, le recomiendo encarecidamente que la pruebe.

omkaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

me encanta FineProxy la velocidad es genial lo uso en herramientas de automatización, webscrapping y para navegar, la conexión son estables y la velocidad es muy buena, nunca desconectar y no prohibido ips, voy a comprar una y otra vez, el equipo de soporte es realmente gran respuesta a tiempo

7heGoatCR7Dieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Apoyo

un gran sitio, incluso si usted no sabe nada sobre proxies, que le ayudan y le dan un proxy de prueba gratuita, y si usted consigue un servicio que no funciona para usted, lo devuelven dentro de 24 horas.

deneme141Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle

W3sazzadProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Puedo comprar proxies SOCKS5 de forma completamente anónima?

Sí. Pagar con criptomonedas es la forma más privada y anónima de adquirir proxies. No solicitamos ningún dato bancario, y la transacción no queda vinculada a su nombre.

¿Necesito completar un proceso KYC o presentar documentos personales para comprar proxies?No. Nuestra

No. Nuestra plataforma funciona sin KYC. No solicitamos verificación de identidad, escaneos de pasaporte ningún documento personal. Solo necesita una dirección de correo electrónico válida para crear su cuenta y recibir las credenciales de sus proxies.

¿Qué criptomonedas aceptan para el pago de proxies?Monedas múltiples

Aceptamos una amplia variedad de criptomonedas populares: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) y USDC en ERC20 y Arbitrum. Para obtener las comisiones más bajas y los tiempos de confirmación más rápidos, recomendamos utilizar USDT en la red TRC20.

¿En cuánto tiempo se activan los proxies después del pago?Normalmente 1-5 minutos

La activación suele tardar entre 1 y 5 minutos, dependiendo de la carga de la red y la velocidad de confirmación de su transacción.

¿Qué debo hacer si envío un poco más o menos de la cantidad requerida?Contacto

Si el importe difiere de la suma requerida, es posible que el sistema no detecte el pago automáticamente. En estos casos, contacte con soporte: podemos confirmar la transacción manualmente tras verificar el TX hash.

¿Debo pagar alguna comisión al pagar con criptomonedas?Solo comisión red

Sí, pero únicamente la comisión que cobra la propia red blockchain. Cuando paga con criptomonedas, nosotros no añadimos ningún cargo adicional: el precio del servicio se mantiene fijo. La única comisión que paga es la denominada tarifa de red (network fee), que depende de la criptomoneda y la red seleccionadas. Por ejemplo, USDT TRC20 suele tener una comisión mínima, mientras que las tarifas en las redes ERC20 o Bitcoin pueden ser más altas debido a la congestión de la red. Tenga en cuenta que las pasarelas de pago con criptomonedas o los procesadores de pago externos pueden aplicar sus propias comisiones de procesamiento. Estas tarifas las establece el proveedor de pagos y están fuera de nuestro control.

¿Puedo activar la renovación automática al pagar con criptomonedas?No directamente

No. La renovación automática no está disponible para pagos directos con criptomonedas, ya que las transacciones en blockchain no admiten cargos recurrentes ni automáticos. Cada pago con cripto debe realizarse manualmente, puesto que las billeteras no pueden vincularse a pagos programados. No obstante, puede activar la renovación automática cargando saldo en su cuenta por adelantado. En ese caso, las tarifas del servicio se descontarán automáticamente de su saldo en el momento de la renovación, siempre que disponga de fondos suficientes.

¿Ofrecen reembolsos para pagos con criptomonedas?

Sí, los reembolsos están disponibles para los pagos realizados con criptomonedas. Para solicitar un reembolso, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte. Los reembolsos pueden procesarse de dos formas: – devuelto a su billetera de criptomonedas, siempre que se cumplan todas las condiciones de reembolso establecidas en nuestros Términos de Servicio; – acreditado en el saldo de su cuenta, que podrá utilizar para futuras compras en nuestra plataforma.

¿Puedo comprar proxies con criptomonedas sin registrarme en su sitio web?Se requiere inscripción

El registro es necesario para que podamos entregarle sus credenciales de proxy, gestionar la duración del servicio y ofrecerle soporte completo, incluyendo reemplazos y asistencia técnica.