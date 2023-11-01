Proxy con pago en criptomonedas
Proxies IPv4 pagados con Bitcoin, USDT o TRON — compatibilidad con SOCKS5, sin KYC, entrega automática en 5 minutos tras la confirmación en la blockchain.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.
|Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar 1.000 IPs de datacenter en Europa
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
- Exportar mi lista de proxy como JSON
- Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
- Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Tráfico nunca medido
Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.
Un servicio impresionante. Los proxies están disponibles en poco tiempo después del pago. Tener un montón de IP `s hace mi trabajo más productivo. Aprecio una buena velocidad y el tráfico ilimitado también.
API y acceso a agentes
Nuestra empresa depende en gran medida de los proxies para la investigación SEO, la gestión de redes sociales, el análisis de la competencia y las tareas automatizadas. FineProxy ha sido una salvación para nuestro equipo, ya que ofrece una amplia gama de proxies rápidos, seguros y altamente anónimos que nos ayudan a realizar las tareas de manera eficiente. El panel es fácil de usar y permite gestionar varios proxies sin complicaciones. A diferencia de otros proveedores de proxies que hemos probado anteriormente, FineProxy mantiene una velocidad y una disponibilidad constantes, algo crucial para nuestras operaciones. Si necesita una solución de proxies de nivel empresarial, le recomiendo encarecidamente que la pruebe.
me encanta FineProxy la velocidad es genial lo uso en herramientas de automatización, webscrapping y para navegar, la conexión son estables y la velocidad es muy buena, nunca desconectar y no prohibido ips, voy a comprar una y otra vez, el equipo de soporte es realmente gran respuesta a tiempo
Apoyo
un gran sitio, incluso si usted no sabe nada sobre proxies, que le ayudan y le dan un proxy de prueba gratuita, y si usted consigue un servicio que no funciona para usted, lo devuelven dentro de 24 horas.
FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle
¿Puedo comprar proxies SOCKS5 de forma completamente anónima?Sí
Sí. Pagar con criptomonedas es la forma más privada y anónima de adquirir proxies. No solicitamos ningún dato bancario, y la transacción no queda vinculada a su nombre.
¿Necesito completar un proceso KYC o presentar documentos personales para comprar proxies?No. Nuestra
No. Nuestra plataforma funciona sin KYC. No solicitamos verificación de identidad, escaneos de pasaporte ningún documento personal. Solo necesita una dirección de correo electrónico válida para crear su cuenta y recibir las credenciales de sus proxies.
¿Qué criptomonedas aceptan para el pago de proxies?Monedas múltiples
Aceptamos una amplia variedad de criptomonedas populares: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) y USDC en ERC20 y Arbitrum. Para obtener las comisiones más bajas y los tiempos de confirmación más rápidos, recomendamos utilizar USDT en la red TRC20.
¿En cuánto tiempo se activan los proxies después del pago?Normalmente 1-5 minutos
La activación suele tardar entre 1 y 5 minutos, dependiendo de la carga de la red y la velocidad de confirmación de su transacción.
¿Qué debo hacer si envío un poco más o menos de la cantidad requerida?Contacto
Si el importe difiere de la suma requerida, es posible que el sistema no detecte el pago automáticamente. En estos casos, contacte con soporte: podemos confirmar la transacción manualmente tras verificar el TX hash.
¿Debo pagar alguna comisión al pagar con criptomonedas?Solo comisión red
Sí, pero únicamente la comisión que cobra la propia red blockchain. Cuando paga con criptomonedas, nosotros no añadimos ningún cargo adicional: el precio del servicio se mantiene fijo. La única comisión que paga es la denominada tarifa de red (network fee), que depende de la criptomoneda y la red seleccionadas. Por ejemplo, USDT TRC20 suele tener una comisión mínima, mientras que las tarifas en las redes ERC20 o Bitcoin pueden ser más altas debido a la congestión de la red. Tenga en cuenta que las pasarelas de pago con criptomonedas o los procesadores de pago externos pueden aplicar sus propias comisiones de procesamiento. Estas tarifas las establece el proveedor de pagos y están fuera de nuestro control.
¿Puedo activar la renovación automática al pagar con criptomonedas?No directamente
No. La renovación automática no está disponible para pagos directos con criptomonedas, ya que las transacciones en blockchain no admiten cargos recurrentes ni automáticos. Cada pago con cripto debe realizarse manualmente, puesto que las billeteras no pueden vincularse a pagos programados. No obstante, puede activar la renovación automática cargando saldo en su cuenta por adelantado. En ese caso, las tarifas del servicio se descontarán automáticamente de su saldo en el momento de la renovación, siempre que disponga de fondos suficientes.
¿Ofrecen reembolsos para pagos con criptomonedas?Sí
Sí, los reembolsos están disponibles para los pagos realizados con criptomonedas. Para solicitar un reembolso, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte. Los reembolsos pueden procesarse de dos formas: – devuelto a su billetera de criptomonedas, siempre que se cumplan todas las condiciones de reembolso establecidas en nuestros Términos de Servicio; – acreditado en el saldo de su cuenta, que podrá utilizar para futuras compras en nuestra plataforma.
¿Puedo comprar proxies con criptomonedas sin registrarme en su sitio web?Se requiere inscripción
El registro es necesario para que podamos entregarle sus credenciales de proxy, gestionar la duración del servicio y ofrecerle soporte completo, incluyendo reemplazos y asistencia técnica.