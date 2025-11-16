Cómo configurar un servidor proxy en Windows 10 & 11

Antes de comenzar, defina para qué desea utilizar el proxy: esto determinará el mejor método de configuración en Windows. 1. Si utiliza un equipo de trabajo con una dirección IP estática y solo necesita compatibilidad básica con proxy, puede configurarlo a través de los ajustes de Windows. Tenga en cuenta que esta opción es limitada y puede no funcionar de manera fiable para algo más allá de casos de uso HTTP simples. 2. Si su objetivo es la navegación web general (sitios web, streaming de vídeo, mensajeros, etc.), el enfoque más estable es configurar el proxy directamente en su navegador. Suele ser la mejor opción para la navegación diaria. Cómo configurar el proxy en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Si necesita un control detallado —enrutar aplicaciones y navegadores específicos a través del proxy mientras mantiene otros conexión directa— la mejor solución en Windows es Proxifier. Ofrece la configuración más fiable para enrutamiento avanzado, pero es una aplicación de pago.

⚠️ Nota importante: la configuración de proxy integrada en Windows es limitada y puede ser inconsistente. Para una configuración estable, recomendamos encarecidamente utilizar un gestor de proxy dedicado como Proxy Switcher, Proxifier o ProxyCap, especialmente si necesita SOCKS5, autenticación con usuario/contraseña, UDP o enrutamiento por aplicación.

Configuración clásica de proxy

Step 1 Abrir la configuración de proxy de Windows Vaya a: Configuración → Red & Internet → Proxy Ir a Configuración manual del proxy Click the image to view it in full size.

Step 2 Introduzca los datos de su proxy Active la opción Usar un servidor proxy e introduzca: Dirección: la IP o el nombre de host de su proxy Puerto: el puerto de su proxy (use el puerto 8080 para proxy HTTP) Click the image to view it in full size.

Esta es la única configuración en la que los ajustes de proxy integrados de Windows suelen funcionar de forma más o menos consistente. Lamentablemente, Windows no admite de manera fiable otros puertos o protocolos de proxy a través de su configuración nativa. Para una experiencia más fluida y mayor estabilidad, recomendamos encarecidamente utilizar un gestor de proxies dedicado: estas herramientas facilitan enormemente la configuración del proxy y ayudan a prevenir problemas de conexión.

Configuración recomendada: Proxifier (a nivel de sistema + enrutamiento por aplicación)

Si necesita SOCKS5, autenticación con usuario/contraseña o un rendimiento de proxy más fiable, le recomendamos configurar su proxy a través de Proxifier. Le permite ejecutar el proxy a nivel de sistema y también elegir qué aplicaciones deben usar el proxy y cuáles deben conectarse directamente (sin proxy). Es la forma más sencilla de obtener funcionalidad completa y un enrutamiento estable en Windows.

Step 1 Instale y ejecute Proxifier Descargue la última versión de Proxifier desde el sitio web oficial. Ejecute el instalador y complete la configuración → Inicie Proxifier A continuación, vaya a Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Añadir un servidor proxy SOCKS5 Haga clic en Añadir en la ventana Proxy Servers Rellene Address con la IP o el hostname de su proxy (utilice el puerto 1080 para un proxy SOCKS5) Seleccione el SOCKS5 protocolo y active Autenticación Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios en su área de cliente: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Activar el túnel a nivel de sistema Para enrutar todo el tráfico saliente a través de su proxy SOCKS5, actualice la regla Default: Vaya a Profile → Proxification Rules… Seleccione la regla Default y, a continuación, elija su proxy en el menú desplegable Action Haga clic en OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Enrutar solo aplicaciones seleccionadas También puede usar el proxy únicamente para determinados programas y mantener el resto conexión directa: Abra Profile → Proxification Rules… → Add En Applications, haga clic en Browse y seleccione el archivo ejecutable de la aplicación que desea enrutar a través del proxy. En Action, elija Proxy, luego seleccione su proxy SOCKS5 y haga clic en OK para guardar la regla. Click the image to view it in full size.