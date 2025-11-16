Guía de integración
Configuración de proxy en Windows
Configure su proxy de forma rápida y sencilla.
Cómo configurar un servidor proxy en Windows 10 & 11
Antes de comenzar, defina para qué desea utilizar el proxy: esto determinará el mejor método de configuración en Windows. 1. Si utiliza un equipo de trabajo con una dirección IP estática y solo necesita compatibilidad básica con proxy, puede configurarlo a través de los ajustes de Windows. Tenga en cuenta que esta opción es limitada y puede no funcionar de manera fiable para algo más allá de casos de uso HTTP simples. 2. Si su objetivo es la navegación web general (sitios web, streaming de vídeo, mensajeros, etc.), el enfoque más estable es configurar el proxy directamente en su navegador. Suele ser la mejor opción para la navegación diaria. Cómo configurar el proxy en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Si necesita un control detallado —enrutar aplicaciones y navegadores específicos a través del proxy mientras mantiene otros conexión directa— la mejor solución en Windows es Proxifier. Ofrece la configuración más fiable para enrutamiento avanzado, pero es una aplicación de pago.
⚠️ Nota importante: la configuración de proxy integrada en Windows es limitada y puede ser inconsistente. Para una configuración estable, recomendamos encarecidamente utilizar un gestor de proxy dedicado como Proxy Switcher, Proxifier o ProxyCap, especialmente si necesita SOCKS5, autenticación con usuario/contraseña, UDP o enrutamiento por aplicación.
Configuración clásica de proxy
Abrir la configuración de proxy de Windows
Vaya a: Configuración → Red & Internet → Proxy Ir a Configuración manual del proxy
Introduzca los datos de su proxy
Active la opción Usar un servidor proxy e introduzca: Dirección: la IP o el nombre de host de su proxy Puerto: el puerto de su proxy (use el puerto 8080 para proxy HTTP)
Esta es la única configuración en la que los ajustes de proxy integrados de Windows suelen funcionar de forma más o menos consistente. Lamentablemente, Windows no admite de manera fiable otros puertos o protocolos de proxy a través de su configuración nativa. Para una experiencia más fluida y mayor estabilidad, recomendamos encarecidamente utilizar un gestor de proxies dedicado: estas herramientas facilitan enormemente la configuración del proxy y ayudan a prevenir problemas de conexión.
Configuración recomendada: Proxifier (a nivel de sistema + enrutamiento por aplicación)
Si necesita SOCKS5, autenticación con usuario/contraseña o un rendimiento de proxy más fiable, le recomendamos configurar su proxy a través de Proxifier. Le permite ejecutar el proxy a nivel de sistema y también elegir qué aplicaciones deben usar el proxy y cuáles deben conectarse directamente (sin proxy). Es la forma más sencilla de obtener funcionalidad completa y un enrutamiento estable en Windows.
Instale y ejecute Proxifier
Descargue la última versión de Proxifier desde el sitio web oficial. Ejecute el instalador y complete la configuración → Inicie Proxifier A continuación, vaya a Profile → Proxy Servers…
Añadir un servidor proxy SOCKS5
Haga clic en Añadir en la ventana Proxy Servers Rellene Address con la IP o el hostname de su proxy (utilice el puerto 1080 para un proxy SOCKS5) Seleccione el SOCKS5 protocolo y active Autenticación Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios en su área de cliente: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Activar el túnel a nivel de sistema
Para enrutar todo el tráfico saliente a través de su proxy SOCKS5, actualice la regla Default: Vaya a Profile → Proxification Rules… Seleccione la regla Default y, a continuación, elija su proxy en el menú desplegable Action Haga clic en OK
Enrutar solo aplicaciones seleccionadas
También puede usar el proxy únicamente para determinados programas y mantener el resto conexión directa: Abra Profile → Proxification Rules… → Add En Applications, haga clic en Browse y seleccione el archivo ejecutable de la aplicación que desea enrutar a través del proxy. En Action, elija Proxy, luego seleccione su proxy SOCKS5 y haga clic en OK para guardar la regla.
Puede repetir este proceso para cualquier aplicación que necesite usar el proxy. Proxifier procesa las reglas de arriba hacia abajo. Coloque las reglas específicas de cada aplicación por encima de la regla Default.
¿Cómo desactivar (apagar) el proxy en Windows 10 & 11 y configurar "Sin proxy"?
Si busca cómo desactivar el proxy en Windows 11, abra Configuración → Red & Internet → Proxy. Desactive “Detectar la configuración automáticamente” y deshabilite “Usar un servidor proxy”. Esto eliminará por completo el proxy en Windows y restaurará la conexión directa a Internet.
Windows no pudo detectar automáticamente la configuración de proxy de esta red: ¿cómo solucionarlo?
El error “Windows no puede detectar automáticamente la configuración de proxy” suele aparecer debido a una configuración automática incorrecta. Abierto Panel de control → Opciones de Internet → Conexiones → Configuración de LAN y desactive “Detectar la configuración automáticamente”, luego aplique los cambios y reinicie la conexión de red.
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.