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Proxy para TikTok

Proxies IPv4 ISP estáticos, de centro de datos y rotativos para TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, una IP por cuenta, acceso API incluido.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: ISP.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPRecomendado aquíISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IPs ISP estáticas para cuentas TikTok
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar las ubicaciones disponibles para ISP proxies
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

Trabajo con este servicio durante más de un año y siempre todo está bien, ¡sin prohibiciones ni desacuerdos! Fácil de usar, sin características innecesarias, es todo lo que se necesita. ¡Lo hago en la ducha! No encontré defectos en este proxy.

Anton SmirnovPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He estado utilizando este servicio durante más de cinco años para mis proyectos de raspado de datos, y ha sido excelente. Ofrecen IPs rotativas, un rendimiento rápido y, a diferencia de muchos otros proxies, no se bloquean en las plataformas de redes sociales.

AliceDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Estoy muy satisfecho con el servicio de FineProxy. Su red proxy es grande y potente, proporcionando una conexión estable y rápida. Su sitio es fácil de navegar, y el soporte técnico es sensible y útil. Es una opción sólida para aquellos que buscan asegurar su navegación o sortear geo-restricciones.

amarghezaliSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Gran proxy productos y servicio! Tienen diferentes tipos de proxy, incluyendo los rotativos, precios asequibles y opción de geo-targeting. Varias opciones de pago: cripto, PayPal o tarjetas

chyxbenc9929Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle

W3sazzadProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Precio barato. Baja tasa de proxies rotos <10%. Un montón de geo y subredes. Conexión estable, ips estáticos y cambio de pool gratis cada semana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cómo desbloquear TikTok desde cualquier lugar?Elija una región

Configura un proxy a nivel de sistema o en tu navegador. Elige una ubicación de servidor donde la plataforma funcione con normalidad: EE. UU., Reino Unido, Alemania. La aplicación verá la IP del proxy en lugar de la tuya. Para guías de configuración detalladas en distintos dispositivos y navegadores, visita nuestro Centro de integraciones.

¿La plataforma funciona con proxies HTTP o SOCKS5?Ambos trabajan

Ambos funcionan para navegación y gestión de cuentas. SOCKS5 ofrece menor sobrecarga y funciona mejor con algunas herramientas de automatización. Los proxies HTTP/HTTPS son más fáciles de configurar en navegadores. Para la mayoría de las tareas, la diferencia es mínima: elija según su configuración.

¿Los proxies previenen el shadowban?No solo

Los proxies aíslan las cuentas por IP, por lo que el bloqueo de una cuenta no afecta a las demás. Sin embargo, la plataforma también rastrea huellas de dispositivo y patrones de contenido. Combine proxies con un calentamiento gradual de cuentas, contenido único y actividad realista para obtener la mejor protección.

¿Puedo ver transmisiones en vivo a través de un proxy?

Sí. Las transmisiones en directo requieren un ancho de banda estable y baja latencia. Elige una ubicación de proxy cercana a ti o a los servidores CDN de la plataforma. Tanto SOCKS5 como HTTP funcionan: lo clave es la calidad de la conexión, no el protocolo.

¿Por qué usar proxies en lugar de VPN?Control por aplicación

Las VPN enrutan todo el tráfico del dispositivo a través de un solo servidor, lo que ralentiza otras aplicaciones y puede activar la detección. Los proxies funcionan por aplicación: se configuran únicamente para la app objetivo, dejando el resto del tráfico intacto. Cada cuenta puede tener su propia IP de proxy, algo imposible con la mayoría de las VPN.

¿Qué hay de los proxies de datacenter?Use con precaución

La plataforma detecta rangos de IP de centros de datos rápidamente. Funcionan para ver contenido o realizar pruebas rápidas, pero evítalos para iniciar sesión, publicar o interactuar. Utiliza proxies ISP o móviles para cualquier actividad que implique gestión de cuentas.

¿Cuántas cuentas puedo gestionar por proxy?Una cuenta

Una IP estática por cuenta es el enfoque más seguro. Compartir una IP entre cuentas genera señales cruzadas que el algoritmo puede detectar. En el caso de proxies rotativos utilizados para scraping o verificación de anuncios, esta regla no aplica: la rotación es precisamente el objetivo.

¿Los proxies afectan la calidad del video?Normalmente insignificante

Los proxies añaden latencia, pero para el desplazamiento habitual el impacto es insignificante. Para subidas o transmisiones en vivo, elija un proxy de baja latencia cercano a su ubicación. Evite proxies compartidos sobrecargados si la velocidad es importante.

Guía

¿Por qué usar un proxy para TikTok?

4 min leedEquipo de red FineProxy

La plataforma cuenta con más de 1500 millones de usuarios, sistemas antifraude estrictos y un mosaico global de restricciones. Rastrea direcciones IP, huellas digitales de dispositivos y patrones de comportamiento. Para cualquier persona que haga algo más que navegar casualmente —gestionar cuentas, ejecutar campañas o acceder a contenido desde regiones restringidas— los proxies se convierten en infraestructura indispensable.

Acceso desde redes restringidas

Escuelas, universidades y lugares de trabajo suelen bloquear la aplicación a nivel de firewall. No carga o el dominio está completamente en lista negra. Un proxy redirige el tráfico a través de un servidor externo, de modo que la red local solo ve una conexión a la IP del proxy, no al destino bloqueado. Así es como desbloquear TikTok sin instalar software VPN ni modificar la configuración global del dispositivo. Para un acceso rápido, configure un proxy para TikTok desbloqueado a nivel de sistema: la aplicación heredará esa configuración automáticamente.

Acceso desde países restringidos

La plataforma está completamente bloqueada en varios países. Existen restricciones parciales en muchos más. Si viajas o trabajas en una región con bloqueos, un proxy de un país sin restricciones —EE. UU., Reino Unido, Alemania— restablece el acceso. Puedes desbloquear TikTok con proxy en todas las regiones sin enrutar todo el tráfico del dispositivo a través de una VPN. Para la versión web, un proxy web para acceder a TikTok desbloqueado funciona directamente en tu navegador.

Gestión de múltiples cuentas

Iniciar sesión en varios perfiles desde una misma IP activa verificaciones o shadowban. El algoritmo vincula las cuentas por IP compartida, huella de dispositivo y patrones de actividad. Si una cuenta es marcada, las demás en la misma IP pueden heredar la penalización.

Los proxies separan las cuentas para que cada una parezca operar desde su propia red. Para agencias de SMM, especialistas en marketing de afiliados y equipos de contenido, esto significa: asignar una IP estática por cuenta, hacer coincidir la ubicación del proxy con la audiencia objetivo de la cuenta y evitar cambiar de país a mitad de sesión.

Evitar el shadowban

Un shadowban reduce tu alcance sin notificación: tus vídeos dejan de aparecer en la página «Para ti», pero nunca recibes un aviso. Causas habituales: seguir y dejar de seguir rápidamente, contenido repetitivo o múltiples cuentas vinculadas por IP.

Cuando las cuentas están aisladas mediante proxy, el baneo de una no se propaga a las demás. Cada perfil opera en su propio entorno. Esto es fundamental para quienes realizan transmisiones en vivo o construyen audiencia en múltiples nichos.

Recuperación tras un bloqueo de IP

Si tu IP es bloqueada —por ejemplo, tras crear una cuenta nueva justo después de un baneo anterior— todas las cuentas en esa dirección quedan inaccesibles. Un nuevo proxy proporciona una IP limpia sin historial de baneos. Combínalo con un perfil de navegador limpio para obtener los mejores resultados.

Qué tipo de proxy elegir

El mejor proxy para TikTok depende de su objetivo. Los proxies móviles 4G/5G tienen el nivel de confianza más alto: la mayoría de los usuarios reales navegan con datos móviles, por lo que estas IP se integran de forma natural. Utilícelos para cuentas de alto valor y gestión de anuncios.

Los proxies ISP estáticos (residenciales) utilizan IP registradas con proveedores de internet reales. La plataforma no puede distinguirlos de usuarios domésticos. Buen equilibrio entre coste y fiabilidad para la gestión de cuentas y el acceso a contenido regional.

Los proxies de centro de datos son rápidos y económicos, pero detectables. La plataforma marca las subredes de centros de datos rápidamente. Úsalos solo para tareas de bajo riesgo como ver contenido en línea o realizar pruebas, no para operaciones con cuentas.

Calentamiento de cuentas

Las cuentas nuevas necesitan un aumento gradual de actividad. Publicar, dar «me gusta» y seguir a un ritmo humano normal durante las primeras semanas envía señales de legitimidad algoritmo. Los proxies por sí solos no evitan los bloqueos: deben combinarse con un comportamiento realista.

FineProxy ofrece paquetes de datacenter estáticos, ISP estáticos y rotativos con servidores proxy rápidos para ver contenido de TikTok y gestionar cuentas. Todos son compatibles con HTTP, HTTPS y SOCKS5. Autenticación mediante usuario/contraseña o lista blanca de IP. Para instrucciones de configuración paso a paso, consulte nuestro Integration Hub.