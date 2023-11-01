Platvormil on üle 1,5 miljardi kasutaja, ranged pettusevastased süsteemid ja piirkonniti erinev piirangute süsteem. See jälgib IP-aadresse, seadme sõrmejälgi ja käitumismustreid. Kõigile, kes teevad enamat kui lihtsalt sirvimist — haldavad kontosid, korraldavad kampaaniaid või pääsevad ligi piiratud piirkondade sisule — on proxy'd vajalik infrastruktuur.
Juurdepääs piiratud võrkudest
Koolid, ülikoolid ja töökohad blokeerivad rakenduse sageli tulemüüri tasemel. See ei laadi või domeen on täielikult mustas nimekirjas. Proxy suunab liikluse läbi välise serveri, nii et kohalik võrk näeb ühendust proxy IP-ga, mitte blokeeritud sihtkohaga. Nii saab TikToki blokeeringust mööda ilma VPN-tarkvara installimata või seadme seadeid globaalselt muutmata. Kiireks ligipääsuks seadistage proxy blokeeringuta TikToki jaoks süsteemi tasemel — rakendus pärib need seaded automaatselt.
Juurdepääs piiratud riikidest
Platvorm on täielikult blokeeritud mitmes riigis. Osalised piirangud kehtivad paljudes teisteski. Kui reisite blokeeringupiirkonda või töötate seal, taastab piiranguteta riigi — USA, Suurbritannia, Saksamaa — proxy ligipääsu. Saate TikToki proxy abil deblokeerida kõikides piirkondades ilma kogu seadme liiklust VPN-i kaudu suunamata. Veebiversiooni jaoks töötab proxy kaudu deblokeeritud TikToki ligipääs otse teie brauseris.
Mitme konto haldamine
Mitmesse profiili sisselogimine ühelt IP-aadressilt käivitab verifitseerimise või varjukeelu. Algoritm seob kontosid jagatud IP-aadressi, seadme sõrmejälje ja tegevusmustrite alusel. Kui üks konto märgistatakse, võivad samal IP-aadressil olevad teised kontod karistuse pärida.
Proksid eraldavad kontod üksteisest, nii et iga konto näib tegutsevat omaette võrgust. SMM-agentuuride, affiliate-turundajate ja sisutiimide jaoks tähendab see: määrake igale kontole üks staatiline IP, sobitege proksi asukoht konto sihtgrupiga ja vältige riikide vahetamist seansi keskel.
Varjukeelu (shadowban) vältimine
Varjubann vähendab teie nähtavust ilma teavituseta — teie videod lõpetavad For You lehel ilmumise, kuid teid ei teavitata sellest kunagi. Levinud põhjused: kiire jälgimine/jälgimise lõpetamine, korduv sisu või mitu kontot, mis on seotud sama IP-ga.
Kui kontod on proxy abil isoleeritud, ei kandu ühe konto keeld teistele üle. Iga profiil eksisteerib oma eraldi keskkonnas. See on kriitilise tähtsusega kõigile, kes teevad otseülekandeid või arendavad publikut mitmes nišis.
IP-keelust taastumine
Kui teie IP blokeeritakse — näiteks pärast uue konto loomist vahetult pärast eelmist blokeeringut — muutuvad kõik sellel aadressil olevad kontod kättesaamatuks. Uus proxy annab värske IP ilma blokeeringuajaloota. Parimate tulemuste saavutamiseks kombineerige seda puhta brauseri profiiliga.
Millist proxy tüüpi valida
Parim proxy TikToki jaoks sõltub teie ülesandest. 4G/5G mobiilsed proxy'd kannavad kõrgeimat usaldust — enamik päris kasutajaid on mobiilse andmeside peal, seega need IP-d sulanduvad loomulikult. Kasutage neid väärtuslike kontode ja reklaamihalduse jaoks.
Staatilised ISP (residentsed) proksid kasutavad päris internetiteenuse pakkujate nimele registreeritud IP-aadresse. Platvorm ei suuda neid tavakasutajatest eristada. Hea tasakaal hinna ja töökindluse vahel kontohalduseks ja piirkondliku sisu kättesaamiseks.
Andmekeskuse proksid on kiired ja soodsad, kuid kergesti tuvastatavad. Platvorm märgistab andmekeskuste alamvõrgud kiiresti. Kasutage neid ainult madala riskiga ülesannete jaoks, nagu veebisisu vaatamine või testimine — mitte kontotoiminguteks.
Kontode soojendamine
Uued kontod vajavad järkjärgulist aktiivsuse ülesehitamist. Postitamine, meeldimiste jagamine ja jälgimine inimlikul kiirusel esimestel nädalatel annab algoritmile signaali autentsusest. Proxy'd üksi ei hoia keelde ära — neid tuleb kombineerida realistliku käitumisega.
FineProxy pakub staatilisi andmekeskuse, staatilisi ISP ja roteeruvaid pakette kiirete proxy-serveritega TikToki sisu vaatamiseks ja kontode haldamiseks. Kõik toetavad HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokolle. Autentimine toimub kasutajanime/parooli või IP valge nimekirja kaudu. Samm-sammulise seadistamise juhendi leiate meie integratsioonikeskusest.