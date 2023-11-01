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Proksi TikToki jaoks

Staatilised ISP, andmekeskuse ja roteeruvad IPv4 proksid TikToki jaoks — HTTP/HTTPS/SOCKS5, üks IP konto kohta, API-juurdepääs kaasas.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: ISP.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stSiin soovitatudISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 static ISP IPs TikTok accounts
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita the locations saadaval ISP-puhverservereid
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Ma töötan selle teenusega üle aasta ja alati on kõik korras, ei ole keelatud ega erinevusi! Lihtne kasutada, pole vajalikke funktsioone, see on kõik, mida vajame. Ma teen seda duši all! Ma ei leidnud selles puhverserveris puudusi.

Anton SmirnovFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen seda teenust kasutanud üle viie aasta oma andmeskrapimisprojektide jaoks ja see on olnud suurepärane. Nad pakuvad pöörlevaid IP-d, kiiret jõudlust ja erinevalt paljudest teistest proxy'dest, neid ei blokeerita sotsiaalmeedia platvormidel.

AliceDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Ma olen väga rahul FineProxy teenusega. Nende proxyvõrk on suur ja võimas, pakkudes stabiilset ja kiiret ühendust. Nende veebilehte on lihtne navigeerida ja tehniline toetus on reageeritav ja kasulik. See on usaldusväärne valik neile, kes soovivad oma brausimist turvata või kõrvale hoida geograafilisi piiranguid.

amarghezaliSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Tore proxy tooted ja teenus! Neil on erinevad proxy tüübid, sealhulgas rotatiivsed, taskukohased hinnad ja geograafilise sihtimise võimalus. Erinevad maksevõimalused: kripto, PayPal või kaardid

chyxbenc9929Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.

W3sazzadProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Tasane hind. Väikse katkivate proxyde määr < 10%. Palju geograafilisi ja alavõrke. Stabiilne ühendus, statiline IP ja tasuta pool vahetamine iga nädal.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kuidas TikToki kõikjalt deblokeerida?Seadistage proksi süsteemi

Seadistage proksi süsteemi tasemel või brauseris. Valige serveri asukoht, kus platvorm tavapäraselt toimib — USA, Ühendkuningriik, Saksamaa. Rakendus näeb teie IP asemel proksi IP-aadressi. Üksikasjalikud seadistusjuhised erinevate seadmete ja brauserite jaoks leiate meie integratsioonikeskusest.

Kas platvorm töötab HTTP või SOCKS5 proxy'de kaudu?Mõlemad sobivad

Mõlemad sobivad sirvimiseks ja kontohalduseks. SOCKS5 pakub väiksemat üldkulu ja töötab mõnede automatiseerimistööriistadega paremini. HTTP/HTTPS proxy'sid on lihtsam brauserites seadistada. Enamiku ülesannete puhul on vahe minimaalne — valige vastavalt oma seadistusele.

Kas proksid aitavad vältida varjukeeldu (shadowban)?Proxy'd isoleerivad

Proxy'd isoleerivad kontosid IP-aadressi järgi, nii et ühe konto keeld ei mõjuta teisi. Siiski jälgib platvorm ka seadme sõrmejälgi ja sisumustrid. Parima kaitse saavutamiseks kombineerige proxy'sid järkjärgulise konto soojendamise, unikaalse sisu ja realistliku tegevusega.

Kas ma saan proxy kaudu otseülekandeid vaadata?Jah

Jah. Otseülekanded nõuavad stabiilset ribalaiust ja madalat latentsust. Valige proksi asukoht, mis on teile või platvormi CDN-serveritele lähedal. Nii SOCKS5 kui ka HTTP sobivad — oluline on ühenduse kvaliteet, mitte protokoll.

Miks kasutada proxy'sid VPN-i asemel?VPN-id suunavad

VPN-id suunavad kogu seadme liikluse läbi ühe serveri, mis aeglustab teisi rakendusi ja võib käivitada tuvastuse. Proxy'd töötavad rakendusepõhiselt: seadistage ainult sihtrakenduse jaoks, jättes muu liikluse puutumata. Igal kontol võib olla oma proxy IP — enamiku VPN-idega on see võimatu.

Kuidas on andmekeskuse proxy'dega?Platvorm tuvastab

Platvorm tuvastab andmekeskuste IP-vahemikud kiiresti. Need sobivad sisu vaatamiseks või kiirtestideks, kuid vältige neid sisselogimise, postitamise või interaktsioonide jaoks. Kasutage ISP või mobiilseid proxy'sid kõige jaoks, mis hõlmab kontohaldust.

Mitut kontot saan ühe proxy kohta kasutada?Üks staatiline

Üks staatiline IP konto kohta on kõige turvalisem lähenemine. IP jagamine kontode vahel tekitab ristsignaale, mida algoritm suudab tuvastada. Skraipimisel või reklaamide verifitseerimisel kasutatavate roteeruvate proxy'de puhul see reegel ei kehti — rotatsioon ongi eesmärk.

Kas proxy'd mõjutavad video kvaliteeti?Proxy'd lisavad

Proxy'd lisavad latentsust, kuid tavalise sirvimise puhul on mõju tühine. Üleslaadimiste või otseülekannete jaoks valige madala latentsusega proxy, mis asub teie asukohale lähedal. Kui kiirus on oluline, vältige ülekoormatud jagatud proxy'sid.

Juhend

Miks kasutada proxy't TikToki jaoks?

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Platvormil on üle 1,5 miljardi kasutaja, ranged pettusevastased süsteemid ja piirkonniti erinev piirangute süsteem. See jälgib IP-aadresse, seadme sõrmejälgi ja käitumismustreid. Kõigile, kes teevad enamat kui lihtsalt sirvimist — haldavad kontosid, korraldavad kampaaniaid või pääsevad ligi piiratud piirkondade sisule — on proxy'd vajalik infrastruktuur.

Juurdepääs piiratud võrkudest

Koolid, ülikoolid ja töökohad blokeerivad rakenduse sageli tulemüüri tasemel. See ei laadi või domeen on täielikult mustas nimekirjas. Proxy suunab liikluse läbi välise serveri, nii et kohalik võrk näeb ühendust proxy IP-ga, mitte blokeeritud sihtkohaga. Nii saab TikToki blokeeringust mööda ilma VPN-tarkvara installimata või seadme seadeid globaalselt muutmata. Kiireks ligipääsuks seadistage proxy blokeeringuta TikToki jaoks süsteemi tasemel — rakendus pärib need seaded automaatselt.

Juurdepääs piiratud riikidest

Platvorm on täielikult blokeeritud mitmes riigis. Osalised piirangud kehtivad paljudes teisteski. Kui reisite blokeeringupiirkonda või töötate seal, taastab piiranguteta riigi — USA, Suurbritannia, Saksamaa — proxy ligipääsu. Saate TikToki proxy abil deblokeerida kõikides piirkondades ilma kogu seadme liiklust VPN-i kaudu suunamata. Veebiversiooni jaoks töötab proxy kaudu deblokeeritud TikToki ligipääs otse teie brauseris.

Mitme konto haldamine

Mitmesse profiili sisselogimine ühelt IP-aadressilt käivitab verifitseerimise või varjukeelu. Algoritm seob kontosid jagatud IP-aadressi, seadme sõrmejälje ja tegevusmustrite alusel. Kui üks konto märgistatakse, võivad samal IP-aadressil olevad teised kontod karistuse pärida.

Proksid eraldavad kontod üksteisest, nii et iga konto näib tegutsevat omaette võrgust. SMM-agentuuride, affiliate-turundajate ja sisutiimide jaoks tähendab see: määrake igale kontole üks staatiline IP, sobitege proksi asukoht konto sihtgrupiga ja vältige riikide vahetamist seansi keskel.

Varjukeelu (shadowban) vältimine

Varjubann vähendab teie nähtavust ilma teavituseta — teie videod lõpetavad For You lehel ilmumise, kuid teid ei teavitata sellest kunagi. Levinud põhjused: kiire jälgimine/jälgimise lõpetamine, korduv sisu või mitu kontot, mis on seotud sama IP-ga.

Kui kontod on proxy abil isoleeritud, ei kandu ühe konto keeld teistele üle. Iga profiil eksisteerib oma eraldi keskkonnas. See on kriitilise tähtsusega kõigile, kes teevad otseülekandeid või arendavad publikut mitmes nišis.

IP-keelust taastumine

Kui teie IP blokeeritakse — näiteks pärast uue konto loomist vahetult pärast eelmist blokeeringut — muutuvad kõik sellel aadressil olevad kontod kättesaamatuks. Uus proxy annab värske IP ilma blokeeringuajaloota. Parimate tulemuste saavutamiseks kombineerige seda puhta brauseri profiiliga.

Millist proxy tüüpi valida

Parim proxy TikToki jaoks sõltub teie ülesandest. 4G/5G mobiilsed proxy'd kannavad kõrgeimat usaldust — enamik päris kasutajaid on mobiilse andmeside peal, seega need IP-d sulanduvad loomulikult. Kasutage neid väärtuslike kontode ja reklaamihalduse jaoks.

Staatilised ISP (residentsed) proksid kasutavad päris internetiteenuse pakkujate nimele registreeritud IP-aadresse. Platvorm ei suuda neid tavakasutajatest eristada. Hea tasakaal hinna ja töökindluse vahel kontohalduseks ja piirkondliku sisu kättesaamiseks.

Andmekeskuse proksid on kiired ja soodsad, kuid kergesti tuvastatavad. Platvorm märgistab andmekeskuste alamvõrgud kiiresti. Kasutage neid ainult madala riskiga ülesannete jaoks, nagu veebisisu vaatamine või testimine — mitte kontotoiminguteks.

Kontode soojendamine

Uued kontod vajavad järkjärgulist aktiivsuse ülesehitamist. Postitamine, meeldimiste jagamine ja jälgimine inimlikul kiirusel esimestel nädalatel annab algoritmile signaali autentsusest. Proxy'd üksi ei hoia keelde ära — neid tuleb kombineerida realistliku käitumisega.

FineProxy pakub staatilisi andmekeskuse, staatilisi ISP ja roteeruvaid pakette kiirete proxy-serveritega TikToki sisu vaatamiseks ja kontode haldamiseks. Kõik toetavad HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokolle. Autentimine toimub kasutajanime/parooli või IP valge nimekirja kaudu. Samm-sammulise seadistamise juhendi leiate meie integratsioonikeskusest.