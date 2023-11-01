Keegi ei tea täpselt — DeepSeek ei avalikusta numbreid. Kasutajad teatavad, et vaiksetel tundidel saab probleemideta saata kümneid päringuid minutis. Tipptundidel võivad isegi 5–10 päringut minutis põhjustada viivitusi. Just seepärast ongi piirangud frustreeriv — te ei saa planeerida midagi, mida te ei saa mõõta.