Proxy Janitor AI jaoks

Jah. Janitor AI toetab otseseid OpenAI API võtmeid — te ei pea kasutama reverse proxy-t ega OpenRouterit. Sisestage lihtsalt oma võti ja OpenAI API URL seadetesse. Miinuseks on see, et maksate OpenAI-le otse tokeni kohta, ja kui jagate oma seadistust teistega, läheb kogu kasutus teie ühe võtme limiitide arvelt.