Proxy Janitor AI jaoks
IPv4 andmekeskuse proksid Janitor AI edastusserveritele: HTTP/HTTPS/SOCKS5, pühendatud IP-d, et vältida OpenAI/Anthropic kiirusepiiranguid ja võtmete tühistamist.
Koostage oma puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|Siin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta one dedicated datacenter IP a Janitor AI relay server
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
- Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
- Näita which services had the suurimat veamäära today
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Kiirus koormuse all
Mis minusse puutub, võin end puhverserverite alal algajaks nimetada, sest olen kasutanud vaid mõnda. Nüüd räägin teile oma mõtetest ja muljetest FineProxy kohta. Ma ei leidnud puudusi: FineProxy töötab tõesti hästi ja kiiresti.
Väga head puhverserverid Kui ma selle ostsin, olin ma kõhklema, kuid tulemused ja kiirus šokeerisid mind, see on sõna otseses mõttes puhas väärtus hinnaga andes sellele 5/5
API ja agendi juurdepääs
Kiire ja usaldusväärne proxy teenus, suurepärane tööaeg, suurepärane toetus ja taskukohased hinnad. Täiuslik turvaliseks brausimiseks ja automatiseerimiseks!
Ma armastan FineProxy kiirust on suurepärane ma kasutan seda automatiseerimise tööriistades, veebiskroppimisel ja brausimisel, ühendus on stabiilne ja kiirus on väga hea, mitte kunagi katkestada ja mitte keelata ipsi, ma ostan seda uuesti ja uuesti, toetusmeeskonna on tõesti suurepärane vastus õigeaegselt
Minimaalne tellimus
Üks parimaid puhverservereid. Olen FineProxy's olnud peaaegu viis aastat ja ei leidnud veel midagi paremat. Kui ostakse suur hulk IP-d (alates 5000-st), töötab enam kui 95% stabiilselt 24/7. Lõiged, kui tariifi uuendatakse iga kuu jooksul.
Proxi on hea abi IP-muutmiseks, nii et saame kasutada veebisaite, mida me ei saa ühendada oma IP-ga. Mulle meeldib 100000 ip eksklusiivne, sest see on väga majanduslik ja kasulik
Kas mul on Janitor AI kasutamiseks vaja IP proxy-t?Ei
Ei. Tavakasutajad vajavad ainult API võtit ja URL-i teenuselt nagu OpenRouter. IP proxy-d on mõeldud neile, kes käitavad oma API vahenduserverit ja vajavad kontrolli selle üle, kuidas väljuvad päringud LLM pakkujatele paistavad.
Mis on OpenRouter ja kuidas see Janitor AI-ga töötab?OpenRouter on
OpenRouter on teenus, mis annab teile ühe API võtme paljude erinevate AI mudelite kasutamiseks — GPT-4, Claude, DeepSeek ja teised. Sisestage OpenRouteri URL ja oma võti Janitor AI seadetesse, valige mudel ning teie vestlused suunatakse läbi OpenRouteri valitud mudelile. Tasuta tase: 50 sõnumit päevas. Tasuline: sõltub mudelist, igal on oma tokeni-põhine hind.
Miks võib mu vahenduserver blokeeritud saada?LLM pakkujad nagu
LLM pakkujad nagu OpenAI ja Anthropic piiravad ja märgistavad IP-aadresse, mis saadavad suures koguses päringuid. Kui teie server teenindab palju kasutajaid, lähevad kõik nende vestlused läbi ühe IP-aadressi. Ületage pakkuja limiit ja kõik teie serveri kasutajad kaotavad ligipääsu korraga.
Kas saan kasutada Janitor AI-s otse oma OpenAI võtit?Jah
Jah. Janitor AI toetab otseseid OpenAI API võtmeid — te ei pea kasutama reverse proxy-t ega OpenRouterit. Sisestage lihtsalt oma võti ja OpenAI API URL seadetesse. Miinuseks on see, et maksate OpenAI-le otse tokeni kohta, ja kui jagate oma seadistust teistega, läheb kogu kasutus teie ühe võtme limiitide arvelt.
Kas tasuta reverse proxy-d on turvalised?Kasutage neid
Kasutage neid ettevaatlikult. Tasuta kogukonnaproxy'd (nagu PawnOsman) töötavad, kuid teie vestlusandmed läbivad kellegi teise serverit. Vestlusi võidakse logida ja kättesaadavus pole tagatud. Kõige privaatse või olulise jaoks tasuge kas OpenRouter eest või käitage oma serverit.
Andmekeskuse või residentsed proxy'd Janitor AI relay-serveri jaoks?Andmekeskus
Andmekeskuse proxy'd. LLM API lõpp-punktid eeldavad serveritevahelist liiklust, mistõttu andmekeskuse IP näib loomulik ega tekita kahtlusi nagu tarbijaveebilehtedel. Andmekeskuse proxy'd pakuvad ka madalamat latentsust — vestluse puhul on iga lisamillisekund tuntav — ning maksavad gigabaidi kohta oluliselt vähem kui residentsed IP-d. Residentsed proxy'd on mõistlikud brauseripõhise andmekogumise jaoks, kuid API relay-tööks lisavad need tarbetut latentsust ja kulutusi.