UUS! |Üks API-kutse ja saate puhtad andmed. Kraapijaid pole vaja.Hankige 10 000 tasuta tokenit →

Puhverserver pangakaardiga makstes

IPv4 puhverserverid HTTP/HTTPS/SOCKS5 toega, piiramatu liiklusega, API juurdepääsuga ja automaatse aktiveerimisega mõne minuti jooksul pärast Visa või Mastercard makset.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 andmekeskuse IP-sid asukohas Euroopa
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Liiklust ei mõõdeta

Ma ei ütle, et hinnad on kõige madalamad, kuid piiramatut liiklust ja maksimaalset kiirust pole võimalik vaidlustada. Toetuse teenus ei kukkunud mind isiklikult alati ühenduses, alati ajakohases, viisakas ja ilma häideta. Kasutan paketti 30 päeva, Euroopa aadressid juba teist aastat. Pärast makset juhtub kõik kohe. Ma ei üritanud segada, see on minu jaoks piisav.

Юрий ЮрийFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missioonile, et hoida Internet vaba ja turvaline. Nende andmekeskuse võimalused on odavad ja pakuvad piiramatu bandiidi.

Nemanja DuricSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Mulle meeldivad FineProxy proxy'id, nad on väga kiired ja detekteerimata. Ma kasutasin seda automaatsusvahendites nagu võtmesõnu tööriistad, ja kraabimisvahendite jaoks, see on nagu mänguvälja, klienditeenindus on tipptasemel, kui vajate abi, nad on 24/7 kättesaadavad teie probleemi lahendamiseks, proxyde kvaliteet on lihtsalt hämmastav.

asdjkakarNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma armastan FineProxy kiirust on suurepärane ma kasutan seda automatiseerimise tööriistades, veebiskroppimisel ja brausimisel, ühendus on stabiilne ja kiirus on väga hea, mitte kunagi katkestada ja mitte keelata ipsi, ma ostan seda uuesti ja uuesti, toetusmeeskonna on tõesti suurepärane vastus õigeaegselt

7heGoatCR7Dieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Kui sa ei tööta väga populaarse veebisaidiga, siis on proxy lihtsalt super. Hea kiirus. Kiire tehniline toetus. Kasuta seda, sa ei kahetse.

deigobrTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Procosi teenistus täidab üldjuhul oma ülesandeid, kuid on vaja parandada. Kasutaja-sõbralik kasutajakõne ja laiad funktsioonid. Kuid kiirus ja klienditeenindus võivad põhjustada teatud ebamugavust.

HanrikProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kui kiiresti puhverserverid pärast maksmist aktiveeritakse?Pärast edukat makset

Pärast edukat makset aktiveeritakse puhverserverid tavaliselt 1–5 minuti jooksul. Enamasti antakse ligipääs peaaegu koheselt ning viivitused on reeglina tingitud pangast või makseteenuse pakkujast.

Mida teha, kui maksin nõutavast summast veidi rohkem või vähem?Kui summa

Kui summa erineb nõutavast kogusummast, ei pruugi süsteem makset automaatselt tuvastada. Sel juhul võtke palun ühendust klienditoega – kontrollime ja kinnitame teie tehingu käsitsi.

Kas krediikaardiga maksmisel lisandub teenustasu?Me ei küsi

Me ei küsi kaardimaksete eest lisatasusid — maksate täpselt tellimuses näidatud hinna. Siiski võib teie pank või makseteenuse pakkuja rakendada oma teenustasu, mis ei sõltu meist.

Kas kaardiga makstes saan lubada automaatse pikendamise?Jah

Jah, Stripe'i kasutamisel saate aktiveerida automaatse arvelduse, mis tähendab, et pikendamise maksed debiteeritakse automaatselt. Alternatiivina saate konto saldo ette laadida ja pikendamised töödeldakse automaatselt sellelt – Stripe'i tellimust pole vaja.

Kas krediitkaardiga maksmise korral on võimalik raha tagasi saada?Jah

Jah, kaardimaksete tagasimaksed on võimalikud vastavalt meie teenuse tingimustele. Tagasimakse saab teha kas algsele kaardile või kanda see teie konto saldole tulevaste ostude jaoks.

Kas saan osta proksisid kaardiga ilma registreerimata?Ei

Ei, registreerumine on kohustuslik, kuna teie kontot kasutatakse puhverserveri ligipääsu tagamiseks, teenuse perioodi haldamiseks, asenduste taotlemiseks ja tehnilise toe saamiseks.

Milliseid kaarte aktsepteeritakse?Aktsepteerime enamikku rahvusvahelisi

Aktsepteerime enamikku rahvusvahelisi kaarte, sealhulgas Visa ja Mastercard.

Mis tüüpi prokside eest saan krediikaardiga maksta?Krediitkaardiga saab tasuda

Krediitkaardiga saab tasuda kõigi meie veebisaidil saadaolevate puhverserverite tüüpide eest. Makseprotsess ja turvalisuse tase on sama olenemata puhverserveri tüübist.

Kui turvaline on kaardimakse?Kõiki makseid

Kõiki makseid töödeldakse sertifitseeritud makseväravaite kaudu, mis toetavad kaasaegseid turvastandardeid nagu PCI DSS ja 3-D Secure. Me ei salvesta ega oma juurdepääsu teie kaardiandmetele.

Kas saan kasutada ühte kaarti mitme konto jaoks?Meie poliitika

Meie poliitika lubab siduda ühe kaardi ühe kontoga. Ühe kaardi kasutamine mitmel kontol võib käivitada makseteenuse pakkuja pettusetõrje kontrollid ja tehingud võidakse tagasi lükata. Kui teil on vaja hallata mitut puhverserveri paketti, soovitame seda teha ühe konto raames.

Mida teha, kui mu makse lükati tagasi?Kui teie pank

Kui teie pank või makseteenuse pakkuja keeldub tehingut kinnitamast, proovige kasutada teist kaarti või makseviisi, või võtke ühendust meie klienditoega — aitame teil ostu lõpule viia.

Milliseid valuutasid kaardimaksete puhul toetatakse?Maksed töödeldakse vaikimisi

Maksed töödeldakse vaikimisi USD-s. Kui teie kaart on väljastatud mõnes muus valuutas, konverteerib teie pank summa automaatselt kehtiva vahetuskursi alusel. Meie poolt valuutavahetuse eest lisatasusid ei küsita.