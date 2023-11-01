Puhverserver pangakaardiga makstes
IPv4 puhverserverid HTTP/HTTPS/SOCKS5 toega, piiramatu liiklusega, API juurdepääsuga ja automaatse aktiveerimisega mõne minuti jooksul pärast Visa või Mastercard makset.
Koostage oma puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
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Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.
|Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta 1,000 andmekeskuse IP-sid asukohas Euroopa
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
- Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
- Näita which services had the suurimat veamäära today
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Liiklust ei mõõdeta
Ma ei ütle, et hinnad on kõige madalamad, kuid piiramatut liiklust ja maksimaalset kiirust pole võimalik vaidlustada. Toetuse teenus ei kukkunud mind isiklikult alati ühenduses, alati ajakohases, viisakas ja ilma häideta. Kasutan paketti 30 päeva, Euroopa aadressid juba teist aastat. Pärast makset juhtub kõik kohe. Ma ei üritanud segada, see on minu jaoks piisav.
Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missioonile, et hoida Internet vaba ja turvaline. Nende andmekeskuse võimalused on odavad ja pakuvad piiramatu bandiidi.
API ja agendi juurdepääs
Mulle meeldivad FineProxy proxy'id, nad on väga kiired ja detekteerimata. Ma kasutasin seda automaatsusvahendites nagu võtmesõnu tööriistad, ja kraabimisvahendite jaoks, see on nagu mänguvälja, klienditeenindus on tipptasemel, kui vajate abi, nad on 24/7 kättesaadavad teie probleemi lahendamiseks, proxyde kvaliteet on lihtsalt hämmastav.
Ma armastan FineProxy kiirust on suurepärane ma kasutan seda automatiseerimise tööriistades, veebiskroppimisel ja brausimisel, ühendus on stabiilne ja kiirus on väga hea, mitte kunagi katkestada ja mitte keelata ipsi, ma ostan seda uuesti ja uuesti, toetusmeeskonna on tõesti suurepärane vastus õigeaegselt
Tugi
Kui sa ei tööta väga populaarse veebisaidiga, siis on proxy lihtsalt super. Hea kiirus. Kiire tehniline toetus. Kasuta seda, sa ei kahetse.
Procosi teenistus täidab üldjuhul oma ülesandeid, kuid on vaja parandada. Kasutaja-sõbralik kasutajakõne ja laiad funktsioonid. Kuid kiirus ja klienditeenindus võivad põhjustada teatud ebamugavust.
Kui kiiresti puhverserverid pärast maksmist aktiveeritakse?Pärast edukat makset
Pärast edukat makset aktiveeritakse puhverserverid tavaliselt 1–5 minuti jooksul. Enamasti antakse ligipääs peaaegu koheselt ning viivitused on reeglina tingitud pangast või makseteenuse pakkujast.
Mida teha, kui maksin nõutavast summast veidi rohkem või vähem?Kui summa
Kui summa erineb nõutavast kogusummast, ei pruugi süsteem makset automaatselt tuvastada. Sel juhul võtke palun ühendust klienditoega – kontrollime ja kinnitame teie tehingu käsitsi.
Kas krediikaardiga maksmisel lisandub teenustasu?Me ei küsi
Me ei küsi kaardimaksete eest lisatasusid — maksate täpselt tellimuses näidatud hinna. Siiski võib teie pank või makseteenuse pakkuja rakendada oma teenustasu, mis ei sõltu meist.
Kas kaardiga makstes saan lubada automaatse pikendamise?Jah
Jah, Stripe'i kasutamisel saate aktiveerida automaatse arvelduse, mis tähendab, et pikendamise maksed debiteeritakse automaatselt. Alternatiivina saate konto saldo ette laadida ja pikendamised töödeldakse automaatselt sellelt – Stripe'i tellimust pole vaja.
Kas krediitkaardiga maksmise korral on võimalik raha tagasi saada?Jah
Jah, kaardimaksete tagasimaksed on võimalikud vastavalt meie teenuse tingimustele. Tagasimakse saab teha kas algsele kaardile või kanda see teie konto saldole tulevaste ostude jaoks.
Kas saan osta proksisid kaardiga ilma registreerimata?Ei
Ei, registreerumine on kohustuslik, kuna teie kontot kasutatakse puhverserveri ligipääsu tagamiseks, teenuse perioodi haldamiseks, asenduste taotlemiseks ja tehnilise toe saamiseks.
Milliseid kaarte aktsepteeritakse?Aktsepteerime enamikku rahvusvahelisi
Aktsepteerime enamikku rahvusvahelisi kaarte, sealhulgas Visa ja Mastercard.
Mis tüüpi prokside eest saan krediikaardiga maksta?Krediitkaardiga saab tasuda
Krediitkaardiga saab tasuda kõigi meie veebisaidil saadaolevate puhverserverite tüüpide eest. Makseprotsess ja turvalisuse tase on sama olenemata puhverserveri tüübist.
Kui turvaline on kaardimakse?Kõiki makseid
Kõiki makseid töödeldakse sertifitseeritud makseväravaite kaudu, mis toetavad kaasaegseid turvastandardeid nagu PCI DSS ja 3-D Secure. Me ei salvesta ega oma juurdepääsu teie kaardiandmetele.
Kas saan kasutada ühte kaarti mitme konto jaoks?Meie poliitika
Meie poliitika lubab siduda ühe kaardi ühe kontoga. Ühe kaardi kasutamine mitmel kontol võib käivitada makseteenuse pakkuja pettusetõrje kontrollid ja tehingud võidakse tagasi lükata. Kui teil on vaja hallata mitut puhverserveri paketti, soovitame seda teha ühe konto raames.
Mida teha, kui mu makse lükati tagasi?Kui teie pank
Kui teie pank või makseteenuse pakkuja keeldub tehingut kinnitamast, proovige kasutada teist kaarti või makseviisi, või võtke ühendust meie klienditoega — aitame teil ostu lõpule viia.
Milliseid valuutasid kaardimaksete puhul toetatakse?Maksed töödeldakse vaikimisi
Maksed töödeldakse vaikimisi USD-s. Kui teie kaart on väljastatud mõnes muus valuutas, konverteerib teie pank summa automaatselt kehtiva vahetuskursi alusel. Meie poolt valuutavahetuse eest lisatasusid ei küsita.