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USA proxy

Pääsege USA veebilehtedele ja rakendustele ligi kiirete ja usaldusväärsete andmekeskuse proxydega – ideaalne SEO tööriistade, andmekorje, voogedastuse ja testimise jaoks.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Ameerika Ühendriigid ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu US proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Ma olen juba mitu kuud FineProxy't kasutanud ja üldiselt on mu kogemus positiivne. Proxy kiirused on järjepidevad ja mitmekesised asukohad aitavad mul hõlpsasti juurdepääsu geograafiliselt piiratud sisule. Proxyde seadmine oli lihtne ja nende klienditeeninduse meeskond oli vastuvõetav ja abivajad, kui ma abi vajasin.

AmirSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

hea see teenus on suurepärane, sest mul on Põhja- ja Lõuna-Ameerika pakett enne oli USA, kuid ma vahetan selle plaani ja see on super kiire 😉

CrackerzFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Mul on olnud kasutada FineProxy mitu kuud, ja see on kergesti üks parimaid proxy teenuseid ma olen näinud! Seos on stabiilne, kiire ja turvaline, mis muudab brausimise ja juurdepääsu geograafiliselt piiratud sisu sujuvaks. FineProxy pakub erinevaid IP-i ja nende vaheline vahetamine on kiire ja keerulisem. Nende klienditeenindus on vastuvõetav ja abiv, alati valmis mind aitama, kui mul on küsimus. Lisaks on hinnad uskumatult konkurentsivõimelised. Soovitan väga FineProxy't kõigile, kes vajavad usaldusväärseid ja tõhusad proxy'id!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma armastan FineProxy kiirust on suurepärane ma kasutan seda automatiseerimise tööriistades, veebiskroppimisel ja brausimisel, ühendus on stabiilne ja kiirus on väga hea, mitte kunagi katkestada ja mitte keelata ipsi, ma ostan seda uuesti ja uuesti, toetusmeeskonna on tõesti suurepärane vastus õigeaegselt

7heGoatCR7Dieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Need pakuvad kiired, turvalised proxy'id, millel on piiramatu sagedus, taskukohased hinnad ja kasutajasõbralik kogemus kõigile kasutajatele. See on väga kena teenus, ma soovitan FineProxy.org 100%.

DJFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Amazon.com blokeerib mind pärast paarsada toodet. Mis tegelikult töötab 2026. aastal?Amazoni robotitõrje (PerimeterX)

Amazoni robotitõrje (PerimeterX) on muutunud. See ei kontrolli enam ainult IP mainet — see sõrmejälgistab TLS-käepigistusi ja TCP signatuure. Elamupiirkonna proxy'd töötasid varem, kuid nüüd märgitakse need pärast 200–300 ASIN-i, sest alusühendus ei vasta päris brauserile päris ISP-l. Andmekeskuse IP-d? Umbes 15% edukus. Mis töötab: ISP proxy'd sticky sessioonidega — hoidke sama IP-d tundide kaupa, mitte ärge roteerige iga päringu kohta. IP on registreeritud tegeliku tarbijateenuse pakkuja nimele ja TLS-sõrmejälg klapib, kui ühendate selle korraliku headless brauseriga. USA roteeruvad proxy kogumid töötavad endiselt sihtkohtade puhul, kus Amazoni tasemel tuvastust pole.

Käibemaks kassas muutub sõltuvalt sellest, kust ühendan. Kas see on IP-teema?Jah

Jah. USA-s puudub ühtne riiklik käibemaks — müügimaks varieerub osariigiti, maakonniti ja linnati. Üle 12 000 jurisdiktsiooni. Oregonis maksustamist pole, Californias algab see 7,25%-st, New Yorgis lisanduvad kohalikud maksud veel peale. E-poed arvutavad maksu tarneaadressi järgi, kuid paljud kasutavad ka IP geolokatsiooni osariigi eeltäitmiseks või hinnanguliste kogusummade kuvamiseks. Jälgite Walmarti, Best Buy või Targeti hindu väljastpoolt USA-d? Kassas kuvatav summa ei vasta sellele, mida tegelikult näeb Texase või Florida ostja.

Netflix, Hulu, HBO Max — andmekeskus või ISP?ISP

ISP. Kõik suuremad USA voogedastusplatvormid tuvastavad ja blokeerivad aktiivselt andmekeskuste vahemikke. Eriti Netflix peab musti nimekirju, mis tabavad enamiku andmekeskuste ja VPN-ühendusi. ISP proxy'd — IP-d, mis on registreeritud tarbija lairibaateenuse pakkujatele nagu Comcast, AT&T, Spectrum — läbivad, sest näevad välja nagu tavalised koduühendused. Andmekeskuse IP-d sobivad siiski kataloogide kraapimiseks või saadavuse metaandmete kontrollimiseks, kuid tegeliku video taasesituse jaoks on ISP õige valik. FineProxy USA andmekeskuse ja ISP (residential static) proxy valikud katavad mõlemad kasutusjuhud.

Craigslist vajab kohalikke linna IP-sid. Kas FineProxy saab aidata?Postitamiseks — tegelikult

Postitamiseks — tegelikult mitte. Craigslist on geofiltreerimisega äärmiselt agressiivne: blokeerib enamiku andmekeskuste vahemikke koheselt ja piirab postitamist ainult teie IP-le vastava linnaga. FineProxy USA kogum on riigitasandil, linna ega osariigi sihtimist pole. Craigslistist kuulutuste kraapimine eri turgudelt — avalike andmete lugemine, mitte postitamine — toimib riigitaseme USA IP-dega hästi, kuna lugemine ei käivita samu geokontrolle.

USA pank blokeerib mu juurdepääsu välismaal olles. Kas proxy aitab?Stabiilne USA IP

Stabiilne USA IP on abiks. Chase, Bank of America ja Wells Fargo märgistavad kõik välismaistelt IP-delt tehtud sisselogimised ning käivitavad lisakontrolli või blokeerivad ligipääsu täielikult. Privaatne (elite) Ameerika proxy — staatiline IP, mis püsib kogu seansi vältel — tagab järjepideva juurdepääsu pangateenustele. ISP proxy'd töötavad kõige paremini, kuna pangad kontrollivad IP tüüpi ja andmekeskuste IP-vahemikud võivad iseseisvalt pettushoiatusi käivitada.

GDPR USA-s ei kehti — kas see teeb andmete kraapimise lihtsamaks?Teatud mõttes küll

Teatud mõttes küll. Föderaalsel tasandil GDPR-i vastet pole, mis tähendab, et nõusolekuribad ei blokeeri sisu igal esimesel külastusel. Californias kehtib CCPA (ja CPRA), kuid see puudutab andmete kogumise õigusi, mitte küpsiste bännereid. Praktikas: vähem JavaScript-hüpikaknaid, TCF-küpsiste haldamine jääb ära. Robotitõrje on omaette teema — Akamai, Cloudflare ja PerimeterX .com saitidel on sama agressiivsed kui Euroopa saitidel. Nõusoleku osas lihtsam, tuvastamise osas samasugune.

Kuidas on lood Ticketmasteri ja sneaker drop'idega?USA BOTS Act

USA BOTS Act keelab automatiseeritud tööriistadega ostupiirangute eiramise — FTC on seda jõustanud, ainuüksi 2021. aastal kokkuleppeid 3,7 miljoni dollari ulatuses. Lisaks juriidilisele riskile: Ticketmaster, Nike SNKRS ja Footlocker kasutavad kõik keerukaid järjekorrasüsteeme ja seadme sõrmejälgistamist. IP on vaid üks signaal paljude hulgast. Kontrollitakse brauseri sõrmejälge, hiire liikumist ja seansi käitumist. USA IP-de kogum aitab vältida aadressi jagamist, kuid realistlik brauseri automatiseerimine loeb oluliselt rohkem kui proxy'de hulk.

Milliseid USA proxy'sid FineProxy müüb?Kolm tüüpi

Kolm tüüpi. Andmekeskuse IPv4 — kiireim ja soodsaim, 40 000 IP-d USA-s, jälgimiseks, API-de ja sihtkohtade jaoks, mis ei filtreeri IP tüübi järgi. ISP IPv4 — registreeritud USA tarbijateenuse pakkujate nimele, näeb välja nagu kodune lairibaühendus, striimingu ja andmekeskuse vahemikke blokeerivate saitide jaoks. Roteeruv USA-ga kogumis — uus IP iga päringu kohta, masskogumiseks. Ainult riigitasandi sihtimine (USA) — linna, osariigi ega ASN valiku võimalust pole. Staatiline arveldatakse IP kohta piiramatu liiklusega, roteeruv API krediitide alusel.

Testimine, makse, tagastusedProksid 48 tunniks

Proksid 48 tunniks. Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Aktiivsed Ameerika Ühendriigid puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Ameerika Ühendriigid puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
1306 võrgus·Kas vajate rohkem? →
172.234.38.154:3128
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 t tagasi
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 t tagasi
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.87 Mbps
99.6%
1 t tagasi
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.79 Mbps
100.0%
1 t tagasi
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 t tagasi
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.84 Mbps
98.3%
1 t tagasi
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
98.3%
1 t tagasi
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 t tagasi
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 t tagasi
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 t tagasi
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 t tagasi
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
3.30 Mbps
90.3%
1 t tagasi
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 t tagasi
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 t tagasi
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 t tagasi
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 t tagasi
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
99.9%
1 t tagasi
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 t tagasi
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
8.96 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
8.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 t tagasi
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
8.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
8.74 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
8.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
8.74 Mbps
100.0%
1 t tagasi
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
76.8%
1 t tagasi
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.77 Mbps
76.8%
1 t tagasi
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
7.89 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
7.83 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
7.63 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
7.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
7.59 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
7.63 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
7.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
7.59 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
7.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
6.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
6.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 t tagasi
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
6.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
6.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
5.73 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
5.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
5.73 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
5.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
5.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
5.01 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
5.01 Mbps
100.0%
1 t tagasi
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
4.62 Mbps
100.0%
1 t tagasi
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
99.6%
1 t tagasi
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 t tagasi
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.08 Mbps
98.8%
1 t tagasi
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.79 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.83 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.96 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 t tagasi
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 t tagasi
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.64 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.64 Mbps
100.0%
1 t tagasi
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.27 Mbps
76.8%
1 t tagasi
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 t tagasi
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.06 Mbps
49.6%
1 t tagasi
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 t tagasi
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.83 Mbps
99.9%
1 t tagasi
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.83 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.85 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.86 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.95 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.96 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.97 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.98 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.98 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.96 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.97 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.98 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.98 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.87 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.96 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.70 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.58 Mbps
100.0%
1 t tagasi
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 t tagasi
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.60 Mbps
100.0%
1 t tagasi
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.77 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.77 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.77 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.62 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.67 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.80 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.60 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.65 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.59 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.67 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.69 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.64 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.57 Mbps
100.0%
1 t tagasi
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.60 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.65 Mbps
100.0%
1 t tagasi
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.64 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.65 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.93 Mbps
100.0%
1 t tagasi
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 t tagasi
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.57 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
99.7%
1 t tagasi
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
99.8%
1 t tagasi
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
99.7%
1 t tagasi
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
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Juhend

Mida 40 000 USA IP-aadressi tegelikult pakuvad — ja kus nende piirid jooksevad

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Pange tähele: Allpool loetletud proksid ei ole meie premium-serveri proksid. See on avalik tasuta nimekiri kogutud avatud allikatest — sobib testimiseks või lihtsaks kasutuseks.

USA on FineProxy suurim piirkond — 40 000 IPv4 aadressi, andmekeskuse ja ISP tüüpi. Ostes soodsa USA proxy-serveri juurdepääsu, saate staatilised IP-d rendiperioodiks või roteeruvad IP-d, mis vahetuvad iga päringu korral. Fikseeritud hind IP kohta, piiramatu liiklus, HTTP/HTTPS ja SOCKS5 kaasa arvatud. Iga proxy töötab anonüümse Ameerika IP-na — ei mingit X-Forwarded-For'i, ei Via päiseid, individuaalne SSL-sertifikaat.

Ameerika e-poed ei näita hinnasildil maksu — käibemaks lisandub kassas ja määr sõltub ostja osariigist. Oregon küsib 0%, California 7,25%+ ja üle riigi on kokku üle 12 000 maksujurisdiktsiooni. Walmart, Best Buy ja Target arvutavad maksu tarneaadressi ja tuvastatud IP asukoha põhjal. Kui jälgite USA jaehindasi väljastpoolt riiki, ei ühti kassa lõppsummad sellega, mida Ameerika ostja tegelikult näeb.

Amazon.com-i scraping 2026. aastal on hoopis teine mäng kui isegi aasta tagasi. PerimeterX märgib nüüd elamupiirkonna proxy seadistused pärast 200–300 tootepäringut — mitte seetõttu, et IP on halb, vaid seetõttu, et TLS-sõrmejälg ei vasta päris brauserile päris ühenduses. Andmekeskuse IP-d õnnestuvad umbes 15% juhtudest. ISP proxy'd töötavad paremini, sest need on registreeritud tegelike tarbijateenuse pakkujate nimele, ja sticky sessioonid — sama IP hoidmine tundide kaupa roteerimise asemel — on olulisemad kui kogumi suurus.

Kiire USA IP-aadressi jaoks töötavad FineProxy USA serverid AMD Threadripper riistvaral kiirusega kuni 500 Mbps ühenduse kohta. Füüsiliselt USA-s asuv kiire USA proxy server tähendab madalat latentsust Ameerika sihtkohtadeni — oluline kõige reaalajalise jaoks.

Voogedastus — Netflix, Hulu, HBO Max, Peacock, ESPN+ — kõik on geograafiliselt piiratud USA vaatajatele ja kõik tuvastavad aktiivselt proxy kasutust. Andmekeskuse IP-d jäävad kiiresti vahele. ISP proxy'd läbivad kontrolli, sest need näevad välja nagu tavaline kodune lairibaühendus. Voogedastuseks on ISP proxy ainus reaalne valik.

Üks asi, mida FineProxy USA jaoks ei paku: linna- või osariigitasandi sihtimist. Kõik 40 000 IP-d on riigitasemel. Kui vajate konkreetse linna IP-sid Craigslisti postitamiseks või osariigitasandi maksukatseteks, siis seda siin ei ole. Scraping'u, jälgimise, striimingu ja kontohalduse jaoks katab riigitasand vajaduse.