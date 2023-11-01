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Proxy bottidele

IPv4 paketid teie ülesannete skaleerimiseks. Toetab HTTP/HTTPS/SOCKS5, automaatne kohaletoimetamine pärast maksmist, piiramatu liiklus ja API ligipääs.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 300 andmekeskuse IP-sid minu automation bot
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendeid JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Uuenda every puhverserveriteenust aeguvaid sel nädalal, alla $500
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Väga hea puhverserveriteenus. Ma olen neid juba pikka aega kasutanud ja ma pole kunagi pettunud. Kõik töötab nagu kella ja miski ei lenda. Olen väga rahul ja soovitan seda teenust kõigile oma sõpradele.

NyashaFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Mul on olnud suurepärane kogemus FineProxy'i kasutamisega. Nende puhverserverite kiirus ja stabiilsus on suurepärane ning nad pakuvad erinevaid võimalusi erinevate kasutusjuhtumite jaoks. Asutamine oli lihtne ja nende klienditeenindus on alati kättesaadav ja tõhus. Soovitan väga FineProxy'i kõigile, kes vajavad usaldusväärset proxy lahendust!

Tan NguyenProxyRate, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Aktiivsed kontod

Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

See puhverserverite leht on parim, mida ma oma elus proovinud olen. Neid ei ole kusagil blokeeritud ja need on täiesti privaatsed. Mulle meeldivad need väga.

Andres DomfTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missioonile, et hoida Internet vaba ja turvaline. Nende andmekeskuse võimalused on odavad ja pakuvad piiramatu bandiidi.

Nemanja DuricSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Imeline töö Imeline töö Imeline puhverserverid Imeline töö, meeskond! Ma just avastasin seda teenust ja olen tõeliselt muljetavaldav. Teie hind on uskumatu. Ja nüüd piiramatu elamisvõimalusega? See on järgmine tasand. Väga suur austus teile kõigile. Ma tulen kindlasti tagasi!

hamzaerkoDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas kõik botid vajavad proksisid?Iga

Iga bot, mis teeb korduvaid päringuid samale sihtmärgile — jah. Ilma proxydeta näeb sihtmärk kogu liiklust ühelt aadressilt ja blokeerib selle. Isegi tagasihoidliku kiirusega töötavad botid (mõned päringud minutis) saavad mitmest IP-st kasu, sest paljud saidid jälgivad aadressi kumulatiivset aktiivsust tundide ja päevade lõikes.

Mitu proxyt ühe boti kohta?Kraapimiseks: sõltub

Kraapimiseks: sõltub sihtkoha rangusest ja kiirusest. 100–500 IP-d mõõdukaks kraapimiseks, tuhanded suuremahuliseks kogumiseks. Kontobottidele: üks IP konto kohta, jagamine keelatud. Ostubottidele: üks IP ülesande kohta. API bottidele: üks IP API võtme kohta.

Kas saan kasutada ühte proxy tüüpi kõige jaoks?Tehniliselt jah, kuid

Tehniliselt jah, kuid kas maksate üle või jääb jõudlus alla. ISP proxyd töötavad igal pool, kuid maksavad rohkem — nende kasutamine mahukaks kraapimiseks on kallis. Andmekeskuse proxyd on suures mahus soodsad, kuid kontotöö puhul märgitakse need ära. Sobitage tüüp ülesandega.

Milliseid protokolle botid vajavad?Enamik botte

Enamik botte kasutab HTTP/HTTPS protokolli. Mõned vajavad SOCKS5 — eriti kui need töötavad mitte-HTTP liiklusega (VoIP botid, mängubotid, UDP-põhised protokollid). FineProxy toetab HTTP, HTTPS, SOCKS5 ja SOCKS5 koos UDP-ga bottide jaoks, mis seda vajavad.

Juhend

Õige proksi valimine teie boti jaoks

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Iga bot jõuab lõpuks sama seinani: sihtleht tuvastab korduvad päringud ühelt IP-lt ja blokeerib selle. Lahendus on alati proksid — aga milline tüüp, sõltub täielikult sellest, mida teie bot teeb ja kuhu ühendub.

Kraapimis- ja parsimisbotid

Veebikraapijad, hinnamonitorid, SERP-jälgijad, andmeekstraktorid — kõik, mis tõmbab veebisaitidelt mahukalt infot. Need botid teevad tuhandeid päringuid tunnis ja peamine vaenlane on päringute piiramine.

Datacenter proxy'd on vaikimisi valik. Need on kiired, IP kohta odavad ja saate osta sadu või tuhandeid, et koormust jaotada. Enamikku scraping'u sihtmärke ei huvita, kas IP näeb välja residentsiaalne — neid huvitab päringute sagedus ühe aadressi kohta. Jaotage päringud suure pooli peale ja hoidke iga IP päringutihedus madalana.

Agressiivse robotitõrjega sihtmärkide puhul (Google, Amazon, sotsiaalmeedia) aitavad ISP proxy'd — need näevad välja nagu kodukasutajad, kuid neil pole liikluspiiranguid.

Sotsiaalmeedia botid

Kontohalduse tööriistad, postituste planeerijad, kaasatuse automatiseerimine. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — kõik nad seovad kontosid ühiste IP-de ja brauseri sõrmejälgede kaudu.

Reegel on siin range: üks staatiline IP konto kohta. Aadress peab püsima igal seansil sama ja nägema välja nagu elamu-IP. ISP proxyd täidavad mõlemad nõuded. Kombineerige neid antidetect-brauseriga, et isoleerida brauseri sõrmejälg.

Andmekeskuse proxyd on suurtel platvormidel kontotegevuse jaoks liiga riskantsed — need märgitakse postitamisel ja kommenteerimisel. Sobivad avalike andmete lugemiseks ja kogumiseks, kuid mitte kontoga seotud toiminguteks.

Sneaker- ja ostubotid

AIO-botid, Nike SNKRS-botid, Supreme-botid — need automatiseerivad ostu piiratud väljalasete ajal. Üks proxy iga boti ülesande kohta, erandeid pole. Kiirus on sama oluline kui varjatus.

ISP proxy'd järjekordadel põhinevatele saitidele (Nike, Adidas). Datacenter proxy'd kiirusepõhistele Shopify drop'idele. Proxy riik peab vastama väljalaskepiirkonnale — jaemüüjad kontrollivad seda arveldusaadressi suhtes.

API- ja kauplemisbotid

Krüptokauplemise botid, AI API wrapper'id, monitoorimise skriptid. Need ühenduvad API-dega, mitte veebilehtedega, seega on reeglid teistsugused. API-d autentivad võtmega ja serverit ei huvita, kas teie IP näeb välja residentsiaalne.

Andmekeskuse proksid töötavad suurepäraselt. Mitu API võtit, millest igaüks suunatakse läbi oma privaatse proksi, suurendavad teie päringulimiite proportsionaalselt. API-de jaoks, mis nõuavad HTTPS-i, pakub FineProxy proksisid individuaalse SSL-sertifikaadiga iga IP kohta.

Pileti- jaemüügibotid

Sarnaselt sneaker-bottidele: automatiseerivad oste enne, kui kaup otsa saab. Ticketmaster, ürituste saidid, piiratud koguses tootepakkumised. Antibot-kaitse varieerub, kuid põhimõte on sama — üks IP seansi kohta, puhtad aadressid, sobiv asukoht.

Boti proxy-server peab vastama teie boti ülesandele, mitte olema universaallahendus. Vale tüüp kas toob kiirema bloki või maksab rohkem, kui vaja.