Proxy bottidele

Iga bot jõuab lõpuks sama seinani: sihtleht tuvastab korduvad päringud ühelt IP-lt ja blokeerib selle. Lahendus on alati proksid — aga milline tüüp, sõltub täielikult sellest, mida teie bot teeb ja kuhu ühendub.

Kraapimis- ja parsimisbotid

Veebikraapijad, hinnamonitorid, SERP-jälgijad, andmeekstraktorid — kõik, mis tõmbab veebisaitidelt mahukalt infot. Need botid teevad tuhandeid päringuid tunnis ja peamine vaenlane on päringute piiramine.

Datacenter proxy'd on vaikimisi valik. Need on kiired, IP kohta odavad ja saate osta sadu või tuhandeid, et koormust jaotada. Enamikku scraping'u sihtmärke ei huvita, kas IP näeb välja residentsiaalne — neid huvitab päringute sagedus ühe aadressi kohta. Jaotage päringud suure pooli peale ja hoidke iga IP päringutihedus madalana.

Agressiivse robotitõrjega sihtmärkide puhul (Google, Amazon, sotsiaalmeedia) aitavad ISP proxy'd — need näevad välja nagu kodukasutajad, kuid neil pole liikluspiiranguid.

Sotsiaalmeedia botid

Kontohalduse tööriistad, postituste planeerijad, kaasatuse automatiseerimine. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — kõik nad seovad kontosid ühiste IP-de ja brauseri sõrmejälgede kaudu.

Reegel on siin range: üks staatiline IP konto kohta. Aadress peab püsima igal seansil sama ja nägema välja nagu elamu-IP. ISP proxyd täidavad mõlemad nõuded. Kombineerige neid antidetect-brauseriga, et isoleerida brauseri sõrmejälg.

Andmekeskuse proxyd on suurtel platvormidel kontotegevuse jaoks liiga riskantsed — need märgitakse postitamisel ja kommenteerimisel. Sobivad avalike andmete lugemiseks ja kogumiseks, kuid mitte kontoga seotud toiminguteks.

Sneaker- ja ostubotid

AIO-botid, Nike SNKRS-botid, Supreme-botid — need automatiseerivad ostu piiratud väljalasete ajal. Üks proxy iga boti ülesande kohta, erandeid pole. Kiirus on sama oluline kui varjatus.

ISP proxy'd järjekordadel põhinevatele saitidele (Nike, Adidas). Datacenter proxy'd kiirusepõhistele Shopify drop'idele. Proxy riik peab vastama väljalaskepiirkonnale — jaemüüjad kontrollivad seda arveldusaadressi suhtes.

API- ja kauplemisbotid

Krüptokauplemise botid, AI API wrapper'id, monitoorimise skriptid. Need ühenduvad API-dega, mitte veebilehtedega, seega on reeglid teistsugused. API-d autentivad võtmega ja serverit ei huvita, kas teie IP näeb välja residentsiaalne.

Andmekeskuse proksid töötavad suurepäraselt. Mitu API võtit, millest igaüks suunatakse läbi oma privaatse proksi, suurendavad teie päringulimiite proportsionaalselt. API-de jaoks, mis nõuavad HTTPS-i, pakub FineProxy proksisid individuaalse SSL-sertifikaadiga iga IP kohta.

Pileti- jaemüügibotid

Sarnaselt sneaker-bottidele: automatiseerivad oste enne, kui kaup otsa saab. Ticketmaster, ürituste saidid, piiratud koguses tootepakkumised. Antibot-kaitse varieerub, kuid põhimõte on sama — üks IP seansi kohta, puhtad aadressid, sobiv asukoht.