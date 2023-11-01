Proxy para Bots

Todo bot esbarra no mesmo problema mais cedo ou mais tarde: o site-alvo detecta requisições repetidas de um único IP e o bloqueia. A solução é sempre proxies — mas o tipo ideal depende inteiramente do que o seu bot faz e onde ele se conecta.

Bots de scraping e parsing

Crawlers, monitores de preço, rastreadores de SERP, extratores de dados — qualquer coisa que coleta informações de sites em grande volume. Esses bots fazem milhares de requisições por hora, e o principal inimigo é o rate limiting.

Proxies datacenter são a escolha padrão. São rápidos, baratos por IP, e você pode comprar centenas ou milhares para distribuir a carga. A maioria dos alvos de scraping não se importa se o IP parece residencial — eles se importam com a frequência de requisições por endereço. Distribua suas requisições em um pool grande e mantenha a taxa baixa em cada IP.

Para alvos com anti-bot agressivo (Google, Amazon, mídias sociais), proxies ISP ajudam — parecem usuários domésticos, mas não têm limites de tráfego.

Bots de mídias sociais

Ferramentas de gestão de contas, agendadores de postagens, automação de engajamento. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — todos vinculam contas através de IPs compartilhados e fingerprints do navegador.

A regra aqui é rígida: um IP estático por conta. O endereço precisa permanecer o mesmo a cada sessão e deve parecer residencial. Proxies ISP atendem a ambos os requisitos. Combine-os com um navegador antidetecção para isolamento de fingerprint.

Proxies datacenter são arriscados demais para atividades de conta em grandes plataformas — eles são sinalizados durante postagens e comentários. Servem para leitura e coleta de dados públicos, mas não para ações vinculadas a uma conta.

Bots de sneakers e compras

Bots AIO, bots de Nike SNKRS, bots de Supreme — eles automatizam o checkout durante lançamentos limitados. Um proxy por tarefa do bot, sem exceções. A velocidade importa tanto quanto a furtividade.

Proxies ISP para sites baseados em fila (Nike, Adidas). Datacenter para drops de Shopify baseados em velocidade. Combine o país do proxy com a região do lançamento — os varejistas verificam isso com os endereços de cobrança.

Bots de API e trading

Bots de trading de criptomoedas, wrappers de API com IA, scripts de monitoramento. Eles se conectam a APIs, não a sites, então as regras são diferentes. APIs autenticam por chave, e o servidor não se importa se o seu IP parece residencial.

Proxies datacenter funcionam perfeitamente. Múltiplas chaves de API, cada uma roteada por seu próprio proxy dedicado, multiplicam seus rate limits proporcionalmente. Para APIs que exigem HTTPS — a FineProxy oferece proxies com certificados SSL individuais por IP.

Bots de ingressos e varejo

Semelhante aos bots de sneakers: automatizam compras antes que o estoque acabe. Ticketmaster, sites de eventos, lançamentos de produtos limitados. A proteção anti-bot varia, mas o princípio é o mesmo — um IP por sessão, endereços limpos, geo compatível.