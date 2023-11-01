Proxy pour bots

Tout bot finit par se heurter au même obstacle : le site cible détecte des requêtes répétées depuis une même IP et la bloque. La solution passe toujours par les proxies — mais le type à privilégier dépend entièrement de ce que fait votre bot et de sa destination.

Bots de scraping et de parsing

Crawlers, moniteurs de prix, trackers SERP, extracteurs de données — tout outil qui collecte des informations sur des sites web en grand volume. Ces bots envoient des milliers de requêtes par heure, et l'ennemi principal est le rate limiting.

Les proxys datacenter sont le choix par défaut. Ils sont rapides, économiques par IP, et vous pouvez en acheter des centaines ou des milliers pour répartir la charge. La plupart des cibles de scraping ne se soucient pas que l'IP ait l'air résidentielle — elles surveillent la fréquence des requêtes par adresse. Répartissez vos requêtes sur un grand pool et maintenez un rythme faible sur chaque IP.

Pour les cibles dotées d'un anti-bot agressif (Google, Amazon, réseaux sociaux), les proxies ISP sont idéaux — ils ressemblent à des utilisateurs résidentiels sans imposer de limites de trafic.

Bots pour réseaux sociaux

Outils de gestion de comptes, planificateurs de publications, automatisation de l'engagement. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — toutes ces plateformes relient les comptes via les IP partagées et les empreintes de navigateur.

La règle ici est stricte : une IP statique par compte. L'adresse doit rester identique à chaque session et doit ressembler à une connexion résidentielle. Les proxies ISP répondent à ces deux exigences. Associez-les à un navigateur anti-détection pour isoler l'empreinte numérique.

Les proxys datacenter sont trop risqués pour toute activité de compte sur les grandes plateformes — ils sont signalés lors de la publication et des commentaires. Suffisants pour la lecture et la collecte de données publiques, mais pas pour les actions liées à un compte.

Bots sneaker et bots d'achat

Bots AIO, bots Nike SNKRS, bots Supreme — ils automatisent le passage en caisse lors des sorties limitées. Un proxy par tâche de bot, sans exception. La vitesse compte autant que la discrétion.

Proxys ISP pour les sites basés sur les files d'attente (Nike, Adidas). Datacenter pour les drops Shopify axés sur la vitesse. Faites correspondre le pays du proxy à la région de sortie — les retailers vérifient cette correspondance avec les adresses de facturation.

Bots API et bots de trading

Bots de trading crypto, wrappers d'API IA, scripts de monitoring. Ceux-ci se connectent à des API, pas à des sites web, les règles sont donc différentes. Les API s'authentifient par clé, et le serveur ne se soucie pas que votre IP ait l'air résidentielle.

Les proxies datacenter fonctionnent parfaitement. Plusieurs clés API, chacune routée via son propre proxy dédié, multiplient proportionnellement vos limites de débit. Pour les API nécessitant HTTPS, FineProxy propose des proxies avec des certificats SSL individuels par IP.

Bots de billetterie et de vente au détail

Similaires aux bots sneaker : ils automatisent les achats avant l'épuisement des stocks. Ticketmaster, sites événementiels, drops de produits limités. La protection anti-bot varie, mais le principe reste le même — une IP par session, des adresses propres, une géolocalisation cohérente.