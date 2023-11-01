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Proxy pour bots

Paquets IPv4 pour échelonner vos tâches. Supporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison automatique après paiement, trafic illimité et accès API.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 300 IP de centre de données pour mon bot d’automatisation
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon listes de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Renouvelle chaque service proxy qui expire cette semaine, à moins de $500
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Comptes actifs

Je travaille avec FineProxy.org depuis plus de deux ans et je peux honnêtement les qualifier de fournisseur le plus stable avec lequel j'ai jamais eu affaire. Je gère plus d'une douzaine de comptes de réseaux sociaux et chacun a besoin d'une adresse IP dédiée. Pas une seule fois je n’ai rencontré de blocage en raison d’une adresse « sur liste noire ». La disponibilité du serveur oscille autour de 99,9 %, ce qui est crucial lors des campagnes marketing automatisées. La vitesse est plus que satisfaisante, les données circulent de manière fluide sans ralentissements gênants pendant les heures de pointe. Le panneau de gestion est intuitif et la liste de proxy est mise à jour en temps réel. FineProxy est synonyme de tranquillité d'esprit.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Cette page de proxys est la meilleure que j'aie essayée de toute ma vie : ils ne sont bloqués nulle part et sont totalement privés. Je les adore.

Andres DomfTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Trafic jamais mesuré

Je ne dirai pas que les prix sont les plus bas, mais le trafic illimité et la vitesse maximale sont indéniables. Personnellement, le service d’assistance ne m’a pas fait défaut – toujours en contact, toujours d’actualité, poli et sans chichi. J'utilise le forfait depuis 30 jours, adresses européennes, depuis la deuxième année déjà. Après le paiement, tout se passe instantanément. Je n’ai pas essayé de mixer, ça me suffit.

Юрий ЮрийPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission de maintenir Internet gratuit et sûr. Leurs options de centre de données sont bon marché et offrent une bande passante illimitée.

Nemanja DuricSaasHub, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Tous les bots ont-ils besoin de proxies ?Tout

Tout bot qui envoie des requêtes répétées vers la même cible — oui. Sans proxies, la cible voit l'ensemble du trafic provenir d'une seule adresse et la bloque. Même les bots fonctionnant à un rythme modéré (quelques requêtes par minute) tirent parti de plusieurs IP, car de nombreux sites suivent l'activité cumulée par adresse sur des heures, voire des jours.

Combien de proxies par bot ?Pour le

Pour le scraping : cela dépend du niveau de protection de la cible et de la vitesse souhaitée. 100 à 500 IP pour un scraping modéré, plusieurs milliers pour une collecte à grande échelle. Pour les bots de gestion de comptes : une IP par compte, sans partage. Pour les bots d'achat : une IP par tâche. Pour les bots API : une IP par clé API.

Puis-je utiliser un seul type de proxy pour tout ?Techniquement oui, mais

Techniquement oui, mais vous allez soit surpayer, soit sous-performer. Les proxies ISP fonctionnent partout mais coûtent plus cher — les utiliser pour du scraping en masse revient vite cher. Les proxies datacenter sont économiques en volume mais se font repérer pour la gestion de comptes. Adaptez le type de proxy à la tâche.

Quels protocoles les bots nécessitent-ils ?La plupart

La plupart des bots utilisent HTTP/HTTPS. Certains nécessitent SOCKS5 — notamment ceux qui gèrent du trafic non-HTTP (bots VoIP, bots de jeux, protocoles basés sur UDP). FineProxy prend en charge HTTP, HTTPS, SOCKS5 et SOCKS5 avec UDP pour les bots qui en ont besoin.

Guide

Choisir le bon proxy pour votre bot

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Tout bot finit par se heurter au même obstacle : le site cible détecte des requêtes répétées depuis une même IP et la bloque. La solution passe toujours par les proxies — mais le type à privilégier dépend entièrement de ce que fait votre bot et de sa destination.

Bots de scraping et de parsing

Crawlers, moniteurs de prix, trackers SERP, extracteurs de données — tout outil qui collecte des informations sur des sites web en grand volume. Ces bots envoient des milliers de requêtes par heure, et l'ennemi principal est le rate limiting.

Les proxys datacenter sont le choix par défaut. Ils sont rapides, économiques par IP, et vous pouvez en acheter des centaines ou des milliers pour répartir la charge. La plupart des cibles de scraping ne se soucient pas que l'IP ait l'air résidentielle — elles surveillent la fréquence des requêtes par adresse. Répartissez vos requêtes sur un grand pool et maintenez un rythme faible sur chaque IP.

Pour les cibles dotées d'un anti-bot agressif (Google, Amazon, réseaux sociaux), les proxies ISP sont idéaux — ils ressemblent à des utilisateurs résidentiels sans imposer de limites de trafic.

Bots pour réseaux sociaux

Outils de gestion de comptes, planificateurs de publications, automatisation de l'engagement. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — toutes ces plateformes relient les comptes via les IP partagées et les empreintes de navigateur.

La règle ici est stricte : une IP statique par compte. L'adresse doit rester identique à chaque session et doit ressembler à une connexion résidentielle. Les proxies ISP répondent à ces deux exigences. Associez-les à un navigateur anti-détection pour isoler l'empreinte numérique.

Les proxys datacenter sont trop risqués pour toute activité de compte sur les grandes plateformes — ils sont signalés lors de la publication et des commentaires. Suffisants pour la lecture et la collecte de données publiques, mais pas pour les actions liées à un compte.

Bots sneaker et bots d'achat

Bots AIO, bots Nike SNKRS, bots Supreme — ils automatisent le passage en caisse lors des sorties limitées. Un proxy par tâche de bot, sans exception. La vitesse compte autant que la discrétion.

Proxys ISP pour les sites basés sur les files d'attente (Nike, Adidas). Datacenter pour les drops Shopify axés sur la vitesse. Faites correspondre le pays du proxy à la région de sortie — les retailers vérifient cette correspondance avec les adresses de facturation.

Bots API et bots de trading

Bots de trading crypto, wrappers d'API IA, scripts de monitoring. Ceux-ci se connectent à des API, pas à des sites web, les règles sont donc différentes. Les API s'authentifient par clé, et le serveur ne se soucie pas que votre IP ait l'air résidentielle.

Les proxies datacenter fonctionnent parfaitement. Plusieurs clés API, chacune routée via son propre proxy dédié, multiplient proportionnellement vos limites de débit. Pour les API nécessitant HTTPS, FineProxy propose des proxies avec des certificats SSL individuels par IP.

Bots de billetterie et de vente au détail

Similaires aux bots sneaker : ils automatisent les achats avant l'épuisement des stocks. Ticketmaster, sites événementiels, drops de produits limités. La protection anti-bot varie, mais le principe reste le même — une IP par session, des adresses propres, une géolocalisation cohérente.

Un serveur proxy pour bot doit correspondre à la tâche de votre bot, et non être une solution universelle. Un mauvais type de proxy vous fait bannir plus vite ou vous coûte plus cher que nécessaire.