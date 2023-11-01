NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy France

Proxies IPv4 statiques France fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, disponibilité 99.9%, trafic illimité

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP de centre de données en France et autorisez 203.0.113.7
  • Affiche taux de réussite d’aujourd’hui pour mon français trafic proxy
  • Renouvelle tous les services expirant cette semaine, à moins de $200
  • Fais tourner mon IPs lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Exporte le latest liste de proxys au format JSON
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

Une réponse instantanée du support technique sur un problème donné ! Une entreprise digne sur le marché ukrainien ! Travail opérationnel sans problème ! Il existe une période d'essai qui permet de déterminer la qualité du travail ! J'ai été ravi et je recommande tout !

Viktoriya MarchenkoPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

FineProxy propose certains des meilleurs tarifs que j'ai trouvés pour le nombre d'adresses IP fournies. J'utilise leurs forfaits pour une navigation anonyme de base et un accès occasionnel au contenu géo-restreint. Même s’il ne dispose pas de l’interface utilisateur flashy de certains concurrents haut de gamme, le rapport coût/performance est imbattable. Idéal pour tous ceux qui cherchent à économiser sur leurs frais généraux.

Bode HughDieg, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi les sites français affichent-ils des prix différents lorsque je navigue depuis l'étranger ?La loi française

La loi française exige que les prix affichés incluent la TVA (actuellement 20 %). Lorsque vous consultez une boutique .fr depuis une IP non française, le site peut afficher des prix hors taxes, basculer vers une vitrine régionale ou masquer des options de livraison réservées au marché domestique. LeBonCoin ne charge même pas certaines annonces pour les visiteurs hors FR. Si vous suivez les prix ou la disponibilité sur des plateformes françaises, une IP française est indispensable — sinon, les données que vous collectez ne correspondent pas à ce que voit un vrai client français.

Les bannières de consentement perturbent mon scraper sur les sites français. Un proxy peut-il résoudre ce problème ?Le proxy seul

Le proxy seul ne résoudra pas ce problème. La CNIL applique le RGPD de manière stricte, si bien que la plupart des sites en .fr affichent une bannière de consentement TCF qui bloque le contenu de la page tant que vous n’avez pas cliqué dessus. Ce qui fonctionne : acceptez le consentement une première fois, récupérez la chaîne de cookie TCF générée, puis envoyez-la avec chaque requête suivante. Pensez aussi à garder Accept-Language: fr-FR dans vos en-têtes — toute incohérence à ce niveau peut déclencher une nouvelle bannière même si le cookie est correct.

Le passage en caisse sur les sites .fr déclenche des étapes d’authentification supplémentaires. Problème d’IP ?En

En partie, mais il s’agit surtout de réglementation. La directive PSD2 impose une authentification forte du client (SCA) pour les paiements en ligne dans toute l’UE, et les banques françaises l’appliquent via le protocole 3-D Secure. Cela se produit que vous utilisiez un proxy ou non. En revanche, une IP française stable aide à maintenir la session de paiement cohérente — si la passerelle détecte un changement de localisation en plein checkout, des étapes de vérification supplémentaires s’ajoutent. Bon à savoir également : la Carte Bancaire (CB) est le réseau de paiement par défaut en France, vous la retrouverez donc sur tous les sites .fr au moment du règlement.

Quelles plateformes françaises exigent précisément une IP FR ?Les principales

Les principales : Cdiscount et Fnac-Darty pour l’électronique et le commerce général, LeBonCoin pour les petites annonces (géo-filtrage très agressif), Veepee pour les ventes flash (accès réservé à la France), et Vinted France pour les annonces du marché local. Les services de streaming français — Canal+, France.tv, Molotov — bloquent totalement le trafic non-FR. Les résultats SERP de Google.fr varient aussi selon la localisation de l’IP, ce qui signifie que le suivi SEO sans proxy FR vous donne des classements inexacts.

Quels systèmes anti-bot les sites français utilisent-ils ?La plupart des

La plupart des grands domaines en .fr utilisent Akamai. Cloudflare arrive en deuxième position, Imperva est plus rare. L'IP en elle-même ne représente qu'une petite partie de ce qu'ils analysent — langue du navigateur, le fuseau horaire, la façon dont vous gérez la bannière de consentement et l'empreinte TLS comptent bien davantage. Une erreur courante : changer d'IP dès qu'on reçoit une 429. En général, cela aggrave la situation, car le schéma de requêtes reste identique tandis que l'adresse change brusquement, ce qui fait monter le score de suspicion. Mieux vaut simplement ralentir et patienter.

IP statiques ou rotatives pour la France ?Si votre tâche

Si votre tâche implique une connexion, la gestion d’un panier ou un passage en caisse — utilisez des IP statiques. Vous avez besoin d’une IP constante pour toute la durée de la session. La rotation est pertinente pour le scraping de pages publiques où vous n’avez pas besoin de conserver un état : catalogues produits, résultats de recherche, annonces classées. Un piège à éviter : mélanger les deux dans le même workflow. Et si un site commence à limiter le débit de vos IP statiques, ne basculez pas toute votre infrastructure en rotation — contentez-vous de faire tourner les IP uniquement sur les endpoints spécifiques qui sont bloqués.

Quels types de proxies France FineProxy propose-t-il ?Trois options

Trois options. Les IPv4 datacenter statiques sont les plus rapides — des IP françaises fixes, idéales pour les appels API, le monitoring et tout usage où la cible ne vérifie pas le type d’IP. Les IPv4 ISP statiques (résidentiels statiques) sont enregistrés sous des noms de FAI grand public, ce qui leur donne l’apparence d’une connexion domestique classique — un meilleur choix si la cible bloque les plages datacenter. Les proxies rotatifs incluent la France dans le pool géographique et vous attribuent une nouvelle IP à chaque requête, parfait pour le scraping à grande échelle en lecture seule. Les trois options sont au niveau pays (FR), sans sélection par ville ou ASN. Les forfaits statiques sont facturés par IP avec trafic illimité, les rotatifs par crédits API.

Puis-je tester avant d’acheter ?Proxys 48 heures

Proxys pour 48 heures. Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Méthodes de paiementStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, émetteurs européens) et crypto. Facturation en USD, mensuelle par défaut — possibilité de prépayer jusqu’à un an. Réduction de 20 % sur les renouvellements.

RemboursementsRemboursement sous 24

Remboursement sous 24 heures, sans condition. Ouvrez un ticket support dans ce délai et le remboursement est effectué via le moyen de paiement utilisé. Comptez généralement quelques jours ouvrés.

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — France — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
19 en ligne·Besoin de plus ? →
213.176.73.106:8080
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéParis
5.04 Mbps
100.0%
18 h auparavant
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 h auparavant
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéParis
1.86 Mbps
100.0%
1 h auparavant
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 h auparavant
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
99.5%
1 h auparavant
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 h auparavant
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 h auparavant
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 h auparavant
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.39 Mbps
97.9%
1 h auparavant
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 h auparavant
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentParis
1.96 Mbps
100.0%
1 h auparavant
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 h auparavant
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h auparavant
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 h auparavant
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.56 Mbps
31.4%
2 h auparavant
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.25 Mbps
14.9%
2 h auparavant
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 h auparavant
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 h auparavant
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
602 Kbps
13.2%
3 h auparavant
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