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500-1000 Proxy

Proxies de différents pays. Nombreux et de grande qualité ! Ils fonctionnent sans autorisation (avec connexion IP) ou via un système de login/mot de passe.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de 500 à 1 000 proxys.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1000 IP de centre de données across américain, UK, et Allemagne avec volume pricing
  • Renouvelle tous les services de proxys en gros qui expirent cette semaine pour moins de 500 $
  • Exporte mon actuel 1000-listes de proxys au format JSON
  • Ajoute 203.0.113.7 à la liste d’IP autorisées de mon forfait de proxys en gros
  • Affiche quel service de proxys en gros a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Minimums de commande

Excellents proxys, ils fonctionnent comme une horloge. Je les utilise depuis un an, en permanence, et j'en achète 1 000 à la fois.

IvanTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Des trucs sympas ! Je cherchais une alternative au VPN et c’est ce que j’ai choisi. Tout d’abord, le très haut débit, c’est un gros avantage si on le compare à d’autres services. Deuxièmement, j'aime beaucoup ce prix – 1000 IP pour 21,9 $, c'est pour ça que je suis ici :) d'habitude j'achète des IP européennes, mais en fait il existe des packs d'IP ukrainiennes, russes et américaines. Merci pour le service, les gars !

Nicky TickPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

J'ai utilisé ce service en 2016. Et en ce moment (2024) je suis également utilisateur. Surpris, le service fonctionne toujours. Il existe une bonne sélection de tarifs et une sélection par pays. Les prix sont raisonnables, le paiement est possible en crypto. Je suis satisfait du service et je le recommande à tout le monde

D1smayDieg, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

FineProxy fournit d'excellents services proxy avec une large gamme d'emplacements IP. Le processus de configuration a été simple et leurs proxys fonctionnent parfaitement pour mes besoins. Le prix est également raisonnable, ce qui en fait un excellent choix pour un usage personnel et professionnel.

Chris2025SaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi devrais-je acheter des serveurs proxy plutôt que d'autres types de serveurs ?Les proxies

Les proxies datacenter offrent des performances supérieures et une sécurité renforcée par rapport à la plupart des autres types de proxies, car ils fonctionnent sur des serveurs dédiés dotés de connexions rapides et d'un matériel puissant. Cela se traduit par un accès plus rapide aux sites web, une latence réduite et une expérience globalement plus stable. Ils offrent également une meilleure protection contre la fraude, les logiciels malveillants et autres menaces en ligne, vous permettant de bloquer les domaines malveillants et de gérer les accès via des politiques de sécurité. Et autre point important : contrairement aux proxies basés sur des botnets, les proxies serveur sont parfaitement légitimes.

Il est indiqué que FineProxy est également un LIR — qu'est-ce que cela signifie ?Un LIR (Local

Un LIR (Local Internet Registry) est une organisation autorisée à allouer et gérer l'espace d'adresses IP et les numéros de système autonome (ASN) au sein de sa région. Les LIR reçoivent leurs blocs d'IP et d'ASN directement des RIR (Regional Internet Registries), eux-mêmes supervisés par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority). En tant que LIR, FineProxy gère ses propres plages IPv4 et ASN sous le contrôle officiel du registre. Cela signifie que toutes les IP que nous fournissons sont enregistrées directement au nom de notre société, et non louées auprès de tiers. Les LIR maintiennent également des données d'enregistrement exactes et coopèrent avec les autres registres pour garantir la transparence et la stabilité de l'infrastructure Internet mondiale.

Est-il vrai que plus vous disposez d'adresses IP, plus le risque de bannissement diminue ?En partie

En partie. Un pool d'IP volumineux et bien géré peut réduire les blocages en répartissant le trafic, en évitant les schémas répétitifs et en isolant les sessions (par ex., une IP par compte ou par flux). Il aide à gérer les limitations de débit et la réputation IP de base. Mais ce n'est pas un bouclier. La plupart des plateformes évaluent le comportement et les signaux au-delà de l'IP : vitesse des requêtes, ordre des headers/TLS, cookies et sessions, empreintes d'appareil et réponses aux challenges (par ex., CAPTCHA/3-DS). Une rotation mal gérée peut même augmenter les bannissements — en mélangeant les sessions, en déplaçant des paniers entre régions ou en changeant d'IP en pleine connexion. Bonne pratique : associez un pool d'IP propre et de qualité à un rythme réaliste (backoff/jitter), une gestion stable des sessions et des cookies, des headers cohérents et une isolation d'IP par flux. Traitez les erreurs 429 comme des limites de concurrence ; traitez les erreurs 403 et les challenges comme des problèmes de client ou de comportement en priorité — changez d'IP en dernier recours.