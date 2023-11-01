En partie. Un pool d'IP volumineux et bien géré peut réduire les blocages en répartissant le trafic, en évitant les schémas répétitifs et en isolant les sessions (par ex., une IP par compte ou par flux). Il aide à gérer les limitations de débit et la réputation IP de base. Mais ce n'est pas un bouclier. La plupart des plateformes évaluent le comportement et les signaux au-delà de l'IP : vitesse des requêtes, ordre des headers/TLS, cookies et sessions, empreintes d'appareil et réponses aux challenges (par ex., CAPTCHA/3-DS). Une rotation mal gérée peut même augmenter les bannissements — en mélangeant les sessions, en déplaçant des paniers entre régions ou en changeant d'IP en pleine connexion. Bonne pratique : associez un pool d'IP propre et de qualité à un rythme réaliste (backoff/jitter), une gestion stable des sessions et des cookies, des headers cohérents et une isolation d'IP par flux. Traitez les erreurs 429 comme des limites de concurrence ; traitez les erreurs 403 et les challenges comme des problèmes de client ou de comportement en priorité — changez d'IP en dernier recours.