500-1000 Proxy
Proxies de différents pays. Nombreux et de grande qualité ! Ils fonctionnent sans autorisation (avec connexion IP) ou via un système de login/mot de passe.
Configurez votre offre de 500 à 1 000 proxys.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.
|Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète 1000 IP de centre de données across américain, UK, et Allemagne avec volume pricing
- Renouvelle tous les services de proxys en gros qui expirent cette semaine pour moins de 500 $
- Exporte mon actuel 1000-listes de proxys au format JSON
- Ajoute 203.0.113.7 à la liste d’IP autorisées de mon forfait de proxys en gros
- Affiche quel service de proxys en gros a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Minimums de commande
Excellents proxys, ils fonctionnent comme une horloge. Je les utilise depuis un an, en permanence, et j'en achète 1 000 à la fois.
Des trucs sympas ! Je cherchais une alternative au VPN et c’est ce que j’ai choisi. Tout d’abord, le très haut débit, c’est un gros avantage si on le compare à d’autres services. Deuxièmement, j'aime beaucoup ce prix – 1000 IP pour 21,9 $, c'est pour ça que je suis ici :) d'habitude j'achète des IP européennes, mais en fait il existe des packs d'IP ukrainiennes, russes et américaines. Merci pour le service, les gars !
Emplacements et stock
J'ai utilisé ce service en 2016. Et en ce moment (2024) je suis également utilisateur. Surpris, le service fonctionne toujours. Il existe une bonne sélection de tarifs et une sélection par pays. Les prix sont raisonnables, le paiement est possible en crypto. Je suis satisfait du service et je le recommande à tout le monde
FineProxy fournit d'excellents services proxy avec une large gamme d'emplacements IP. Le processus de configuration a été simple et leurs proxys fonctionnent parfaitement pour mes besoins. Le prix est également raisonnable, ce qui en fait un excellent choix pour un usage personnel et professionnel.
Vitesse sous charge
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Pourquoi devrais-je acheter des serveurs proxy plutôt que d'autres types de serveurs ?Les proxies
Les proxies datacenter offrent des performances supérieures et une sécurité renforcée par rapport à la plupart des autres types de proxies, car ils fonctionnent sur des serveurs dédiés dotés de connexions rapides et d'un matériel puissant. Cela se traduit par un accès plus rapide aux sites web, une latence réduite et une expérience globalement plus stable. Ils offrent également une meilleure protection contre la fraude, les logiciels malveillants et autres menaces en ligne, vous permettant de bloquer les domaines malveillants et de gérer les accès via des politiques de sécurité. Et autre point important : contrairement aux proxies basés sur des botnets, les proxies serveur sont parfaitement légitimes.
Il est indiqué que FineProxy est également un LIR — qu'est-ce que cela signifie ?Un LIR (Local
Un LIR (Local Internet Registry) est une organisation autorisée à allouer et gérer l'espace d'adresses IP et les numéros de système autonome (ASN) au sein de sa région. Les LIR reçoivent leurs blocs d'IP et d'ASN directement des RIR (Regional Internet Registries), eux-mêmes supervisés par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority). En tant que LIR, FineProxy gère ses propres plages IPv4 et ASN sous le contrôle officiel du registre. Cela signifie que toutes les IP que nous fournissons sont enregistrées directement au nom de notre société, et non louées auprès de tiers. Les LIR maintiennent également des données d'enregistrement exactes et coopèrent avec les autres registres pour garantir la transparence et la stabilité de l'infrastructure Internet mondiale.
Est-il vrai que plus vous disposez d'adresses IP, plus le risque de bannissement diminue ?En partie
En partie. Un pool d'IP volumineux et bien géré peut réduire les blocages en répartissant le trafic, en évitant les schémas répétitifs et en isolant les sessions (par ex., une IP par compte ou par flux). Il aide à gérer les limitations de débit et la réputation IP de base. Mais ce n'est pas un bouclier. La plupart des plateformes évaluent le comportement et les signaux au-delà de l'IP : vitesse des requêtes, ordre des headers/TLS, cookies et sessions, empreintes d'appareil et réponses aux challenges (par ex., CAPTCHA/3-DS). Une rotation mal gérée peut même augmenter les bannissements — en mélangeant les sessions, en déplaçant des paniers entre régions ou en changeant d'IP en pleine connexion. Bonne pratique : associez un pool d'IP propre et de qualité à un rythme réaliste (backoff/jitter), une gestion stable des sessions et des cookies, des headers cohérents et une isolation d'IP par flux. Traitez les erreurs 429 comme des limites de concurrence ; traitez les erreurs 403 et les challenges comme des problèmes de client ou de comportement en priorité — changez d'IP en dernier recours.