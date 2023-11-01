500-1000 Proxy
Farklı ülkelerden proxy'ler. Çok sayıda ve yüksek kalitede! Yetkilendirme olmadan (IP bağlantısı ile) veya giriş/şifre sistemi ile çalışırlar.
500–1000 proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
|Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Hacim fiyatlandırmasıyla US, UK ve Almanya’da 1000 veri merkezi IP satın alın
- Bu hafta süresi dolan, $500 altındaki her toplu proxy hizmetini yenileyin
- Mevcut 1000-proxy listelerimi JSON olarak dışa aktarın
- Toplu proxy paketim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Bugün hata oranı en yüksek toplu proxy hizmetlerini gösterin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Minimum siparişler
Mükemmel proxy’ler saat gibi çalışıyor. Bir yıldır kullanıyorum, sürekli kullanıyorum ve 1.000 tane satın alıyorum.
Güzel şey! VPN’e bir alternatif arıyordum ve bunu seçtim. Her şeyden önce hızı çok yüksek; diğer hizmetlerle karşılaştırırsanız bu büyük bir avantaj. İkincisi, bu fiyatı gerçekten seviyorum — 21,9 $ karşılığında 1000 IP, burada olmamın nedeni bu:) Genellikle Avrupa IP’leri satın alıyorum ama aslında Ukrayna, Rusya ve Amerika IP’lerinden oluşan bazı paketler de var. Hizmetiniz için teşekkürler arkadaşlar!
Konumlar ve stok
Bu hizmeti 2016’da kullandım. Şu anda da (2024) kullanıcısıyım. Hizmetin hâlâ faaliyette olmasına şaşırdım. İyi bir tarife seçeneği ve ülkeye göre seçim imkânı var. Fiyatlar makul, kriptoyla ödeme yapılabiliyor. Hizmetten memnunum ve herkese tavsiye ediyorum
FineProxy, çok çeşitli IP konumlarıyla mükemmel proxy hizmetleri sunuyor. Kurulum süreci son derece basitti ve proxy’leri ihtiyaçlarım için kusursuz çalışıyor. Fiyatlandırması da makul; bu da onu hem kişisel hem ticari kullanım için harika bir seçenek yapıyor.
Yük altında hız
Mükemmel proxy hizmeti! Kurulum hızlı ve kolaydı, hızlar yüksek, bağlantı ise son derece kararlı. Kesintiyle ilgili hiçbir sorun yaşamadım ve kontrol panelinin kullanımı basit.
FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz
Neden diğer türler yerine sunucu proxy'leri satın almalıyım?Daha yüksek performans
Veri merkezi proxy'leri, özel sunucularda hızlı bağlantılar ve güçlü donanımla çalıştıkları için diğer birçok proxy türüne kıyasla daha yüksek performans ve daha güçlü güvenlik sunar. Bu da web sitelerine daha hızlı erişim, daha düşük gecikme ve genel olarak daha kararlı bir deneyim anlamına gelir. Ayrıca dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılım ve diğer çevrimiçi tehditlere karşı daha iyi koruma sağlarlar; zararlı alan adlarını engellemenize ve güvenlik politikalarıyla erişimi yönetmenize olanak tanırlar. Ve bir husus daha — botnet tabanlı proxy'lerin aksine, sunucu proxy'leri tamamen yasal ve meşrudur.
FineProxy'nin aynı zamanda bir LIR olduğu belirtiliyor — bu ne anlama geliyor?Kendi IP aralıkları
LIR (Local Internet Registry), kendi bölgesinde IP adres alanlarını ve bağımsız sistem numaralarını (ASN) tahsis etmeye ve yönetmeye yetkili bir kuruluştur. LIR'lere IP ve ASN blokları doğrudan RIR'lerden (Regional Internet Registry – bölgesel internet kayıt kuruluşları) sağlanır; RIR'leri de nihai olarak IANA (Internet Assigned Numbers Authority – internet numaralandırma otoritesi) denetler. FineProxy, bir LIR olarak kendi IPv4 aralıklarını ve ASN'lerini resmi kayıt kuruluşunun denetimi altında yönetir. Bu, sağladığımız tüm IP'lerin üçüncü taraflardan kiralanmak yerine doğrudan şirketimize kayıtlı olduğu anlamına gelir. LIR'lerin ayrıca doğru kayıt verilerini tutma ve küresel internet altyapısının şeffaflığı ile kararlılığını sağlamak için diğer kayıt kuruluşlarıyla iş birliği yapma yükümlülükleri vardır.
Ne kadar çok IP adresiniz olursa yasaklanma ihtimalinizin o kadar düştüğü doğru mu?Kısmen doğru
Kısmen. Büyük ve iyi yönetilen bir IP havuzu, trafiği dağıtarak, tekrarlayan kalıplardan kaçınarak ve oturumları izole tutarak (örneğin, hesap veya akış başına bir IP) engellenmeleri azaltabilir. Bu yaklaşım, hız limitleri ve temel IP itibar yönetimi açısından fayda sağlar. Ancak bu mutlak bir kalkan değildir. Çoğu platform, IP'nin yanı sıra davranış ve sinyal bazlı puanlama yapar: istek hızı, header/TLS sıralaması, çerezler ve oturumlar, cihaz parmak izleri ve challenge yanıtları (örn. CAPTCHA/3-DS). Zayıf rotasyon engellenmeleri artırabilir bile — oturumların karıştırılması, sepetlerin bölgeler arasında taşınması veya giriş sırasında IP'nin değiştirilmesi buna örnek gösterilebilir. En iyi uygulama: kaliteli ve temiz bir IP havuzunu, gerçekçi bir hız ayarlamasıyla (backoff/jitter), tutarlı oturum/çerez yönetimiyle, sabit header'larla ve akış bazlı IP izolasyonuyla birlikte kullanın. 429 hatalarını eşzamanlılık limiti olarak değerlendirin; 403 ve challenge yanıtlarını önce istemci/davranış sorunu olarak ele alın — IP değişikliğini en son deneyin.