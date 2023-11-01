500-1000 Proxy

Veri merkezi proxy'leri, özel sunucularda hızlı bağlantılar ve güçlü donanımla çalıştıkları için diğer birçok proxy türüne kıyasla daha yüksek performans ve daha güçlü güvenlik sunar. Bu da web sitelerine daha hızlı erişim, daha düşük gecikme ve genel olarak daha kararlı bir deneyim anlamına gelir. Ayrıca dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılım ve diğer çevrimiçi tehditlere karşı daha iyi koruma sağlarlar; zararlı alan adlarını engellemenize ve güvenlik politikalarıyla erişimi yönetmenize olanak tanırlar. Ve bir husus daha — botnet tabanlı proxy'lerin aksine, sunucu proxy'leri tamamen yasal ve meşrudur.