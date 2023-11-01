500-1000 بروكسي

جزئياً. يمكن لمجموعة IP كبيرة ومُدارة بشكل جيد تقليل الحظر عبر توزيع حركة المرور، وتجنّب الأنماط المتكررة، وعزل الجلسات (مثلاً: عنوان IP واحد لكل حساب أو تدفق). كما تساعد في التعامل مع حدود معدل الطلبات وسمعة IP الأساسية. لكنها ليست درعاً واقياً. معظم المنصات تُقيّم السلوك والإشارات بما يتجاوز عنوان IP: سرعة الطلبات، وترتيب الترويسات/TLS، والكوكيز والجلسات، وبصمات الأجهزة، واستجابات التحديات (مثل CAPTCHA/3-DS). بل إن التدوير السيئ قد يزيد الحظر — كخلط الجلسات، أو نقل سلال الشراء بين مناطق مختلفة، أو تبديل IP أثناء تسجيل الدخول. أفضل الممارسات: اجمع بين مجموعة IP نظيفة وعالية الجودة مع إيقاع واقعي للطلبات (تأخير/تذبذب)، وإدارة مستقرة للجلسات والكوكيز، وترويسات متسقة، وعزل IP لكل تدفق. تعامل مع خطأ 429 كحدود تزامن؛ وتعامل مع 403/التحديات كمشاكل متعلقة بالعميل/السلوك أولاً — وغيّر IP كخيار أخير.