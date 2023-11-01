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500-1000 بروكسي

بروكسيات من دول مختلفة. عدد كبير وجودة عالية! تعمل بدون مصادقة (عبر ربط IP) أو من خلال نظام اسم المستخدم/كلمة المرور.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ باقة 500–1000 بروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1000 عنوان IP من مراكز البيانات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا بتسعير الكميات
  • جدّد كل خدمة بروكسي بالجملة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $500
  • صدّر قوائم الـ 1000 بروكسي الحالية لديّ بصيغة JSON
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لباقة البروكسي بالجملة لديّ
  • اعرض خدمات البروكسي بالجملة ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

الحد الأدنى للطلبات

عناوين بروكسي ممتازة تعمل بدقة الساعة. أستخدمها منذ عام، وأعتمد عليها طوال الوقت، وأشتري 1,000 عنوان في كل مرة.

IvanTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أشياء جميلة! كنت أبحث عن بديل لـ VPN وهذا ما اخترته. أولًا، السرعة عالية جدًا، وهي ميزة رائعة إذا ما قورنت بالخدمات الأخرى. ثانيًا، يعجبني حقًا هذا السعر - 1000 IPs مقابل 21,9 $ وهذا ما أنا هنا من أجله :) عادةً ما أشتري IPs الأوروبي، ولكن في الواقع هناك بعض العبوات من IPs الأوكرانية والروسية والأمريكية. شكرا لكم على الخدمة يا شباب!

Nicky Tickالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

لقد استخدمت هذه الخدمة في 2016. وفي الوقت الحالي (2024) أنا أيضًا مستخدم. تفاجأت أن الخدمة لا تزال قيد التشغيل. هناك مجموعة جيدة من التعريفات واختيار حسب البلد. الأسعار معقولة، والدفع ممكن بالعملة المشفرة. أنا سعيد بالخدمة وأوصي بها للجميع

D1smayDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يوفر FineProxy خدمات وكيل ممتازة مع مجموعة واسعة من مواقع IP. كانت عملية الإعداد واضحة، وكان وكيلهم يعمل بشكل مثالي لتلبية احتياجاتي. الأسعار معقولة أيضًا، مما يجعلها خيارًا رائعًا للاستخدام الشخصي والتجاري.

Chris2025SaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

خدمة وكيل ممتازة! كان الإعداد سريعًا وسهلاً، والسرعات عالية، والاتصال مستقر جدًا. لم أواجه أي مشاكل مع التوقف، ولوحة القيادة سهلة الاستخدام.

vipallc2020Norton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كان FineProxy أداة موثوقة لتلبية احتياجات عملي. الوكلاء سريعون ومستقرون ويمكن الوصول إليهم من العديد من المواقع. إنها ميسورة التكلفة وفريق خدمة العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج. اقرأ هذا واكتب آخر

W3sazzadProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا يجب أن أشتري بروكسيات الخادم بدلاً من الأنواع الأخرى؟أداء أعلى

توفر بروكسيات DC أداءً أعلى وأماناً أقوى مقارنةً بمعظم أنواع البروكسي الأخرى، لأنها تعمل على خوادم مخصصة ذات اتصالات سريعة وعتاد قوي. هذا يعني وصولاً أسرع للمواقع، وزمن استجابة أقل، وتجربة أكثر استقراراً بشكل عام. كما توفر حماية أفضل ضد الاحتيال والبرمجيات الخبيثة والتهديدات الإلكترونية الأخرى، مما يتيح لك حظر النطاقات الضارة وإدارة الوصول عبر سياسات الأمان. وهناك نقطة إضافية — على عكس بروكسيات البوتنت، فإن بروكسيات الخوادم قانونية تماماً.

يُذكر أن FineProxy هو أيضاً LIR — ماذا يعني ذلك؟نطاقات IP مملوكة

LIR (السجل المحلي للإنترنت) هو مؤسسة مخوّلة بتخصيص وإدارة نطاقات عناوين IP وأرقام الأنظمة المستقلة (ASN) ضمن منطقتها. تحصل سجلات LIR على كتل IP وASN مباشرةً من السجلات الإقليمية للإنترنت (RIR)، والتي تخضع بدورها لإشراف هيئة IANA (هيئة تعيين أرقام الإنترنت). بصفتها LIR، تدير FineProxy نطاقات IPv4 وأرقام ASN الخاصة بها تحت إشراف السجل الرسمي. هذا يعني أن جميع عناوين IP التي نوفرها مسجّلة مباشرةً باسم شركتنا، وليست مستأجرة من أطراف ثالثة. كما تحتفظ سجلات LIR ببيانات تسجيل دقيقة وتتعاون مع السجلات الأخرى لضمان الشفافية واستقرار البنية التحتية العالمية للإنترنت.

هل صحيح أنه كلما زاد عدد عناوين IP لديك، انخفض احتمال تعرّضك للحظر؟صحيح جزئياً

جزئياً. يمكن لمجموعة IP كبيرة ومُدارة بشكل جيد تقليل الحظر عبر توزيع حركة المرور، وتجنّب الأنماط المتكررة، وعزل الجلسات (مثلاً: عنوان IP واحد لكل حساب أو تدفق). كما تساعد في التعامل مع حدود معدل الطلبات وسمعة IP الأساسية. لكنها ليست درعاً واقياً. معظم المنصات تُقيّم السلوك والإشارات بما يتجاوز عنوان IP: سرعة الطلبات، وترتيب الترويسات/TLS، والكوكيز والجلسات، وبصمات الأجهزة، واستجابات التحديات (مثل CAPTCHA/3-DS). بل إن التدوير السيئ قد يزيد الحظر — كخلط الجلسات، أو نقل سلال الشراء بين مناطق مختلفة، أو تبديل IP أثناء تسجيل الدخول. أفضل الممارسات: اجمع بين مجموعة IP نظيفة وعالية الجودة مع إيقاع واقعي للطلبات (تأخير/تذبذب)، وإدارة مستقرة للجلسات والكوكيز، وترويسات متسقة، وعزل IP لكل تدفق. تعامل مع خطأ 429 كحدود تزامن؛ وتعامل مع 403/التحديات كمشاكل متعلقة بالعميل/السلوك أولاً — وغيّر IP كخيار أخير.