NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

500–1000 proxy

Proxy z różnych krajów. Wiele i wysokiej jakości! Działają bez autoryzacji (z przypisaniem IP) lub poprzez system login/hasło.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan 500–1 000 proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1000 adresów IP datacenter across USA UK and Germany z volume pricing
  • Odnów wszystkie usługi proxy masowych wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 500 USD
  • Eksportuj moje aktualne listy 1 000 proxy do formatu JSON
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojego pakietu proxy masowych
  • Pokaż, które usługi proxy masowych miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Minimalne zamówienia

Doskonałe serwery proxy, działają jak w zegarku. Korzystam z nich od roku, używam ich cały czas i kupuję po 1000 sztuk.

IvanTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetna rzecz! Szukałem alternatywy dla VPN i właśnie to wybrałem. Po pierwsze, bardzo wysoka prędkość — to ogromna zaleta w porównaniu z innymi usługami. Po drugie, bardzo odpowiada mi cena: 1000 adresów IP za 21,9 $ — właśnie dlatego tu jestem :) Zwykle kupuję europejskie adresy IP, ale dostępne są również pakiety z adresami ukraińskimi, rosyjskimi i amerykańskimi. Dziękuję za usługę!

Nicky TickWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Korzystałem z tej usługi w 2016. A w tej chwili (2024) również jestem użytkownikiem. Zaskoczyło mnie, że usługa nadal działa. Jest dobry wybór taryf i możliwość wyboru według kraju. Ceny są rozsądne, płatność jest możliwa w kryptowalutach. Jestem zadowolony z usługi i polecam ją wszystkim.

D1smayDieg, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy zapewnia doskonałe usługi proxy z szerokim wyborem lokalizacji IP. Proces konfiguracji był prosty, a ich proxy działały idealnie do moich potrzeb. Ceny są również rozsądne, co czyni to świetnym wyborem zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego.

Chris2025SaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Doskonale usługa proxy! Konfiguracja była szybka i łatwa, prędkości są szybkie, a połączenie bardzo stabilne. Nie miałem żadnych problemów z przestojami, a panel administracyjny jest prosty w użyciu.

vipallc2020Norton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Dlaczego powinienem kupić proxy datacenter zamiast innych typów?Wyższa wydajność

Proxy DC zapewniają wyższą wydajność i silniejsze zabezpieczenia niż większość innych typów proxy, ponieważ działają na dedykowanych serwerach z szybkimi łączami i wydajnym sprzętem. Oznacza to szybszy dostęp do stron, niższe opóźnienia i ogólnie bardziej stabilne działanie. Oferują również lepszą ochronę przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami online, umożliwiając blokowanie złośliwych domen i zarządzanie dostępem za pomocą polityk bezpieczeństwa. I jeszcze jedno — w przeciwieństwie do proxy opartych na botnetach, proxy serwerowe są w pełni legalne.

Na stronie jest informacja, że FineProxy jest również LIR — co to oznacza?Własne zakresy IP

LIR (Local Internet Registry) to organizacja uprawniona do przydzielania i zarządzania przestrzenią adresów IP oraz numerami systemów autonomicznych (ASN) w swoim regionie. LIR-y otrzymują bloki IP i ASN bezpośrednio od RIR-ów (Regional Internet Registries), które z kolei podlegają nadzorowi IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Jako LIR, FineProxy samodzielnie zarządza własnymi zakresami IPv4 i numerami ASN pod oficjalnym nadzorem rejestru. Oznacza to, że wszystkie adresy IP, które dostarczamy, są zarejestrowane bezpośrednio na naszą firmę, a nie dzierżawione od podmiotów trzecich. LIR-y prowadzą również dokładną dokumentację rejestracyjną i współpracują z innymi rejestrami, aby zapewnić przejrzystość i stabilność globalnej infrastruktury internetowej.

Czy to prawda, że im więcej adresów IP posiadasz, tym mniejsze ryzyko bana?Częściowo prawda

Częściowo. Duża, dobrze zarządzana pula IP może ograniczyć blokady, rozpraszając ruch, unikając powtarzalnych wzorców i izolując sesje (np. jedno IP na konto lub przepływ). Pomaga to przy limitach zapytań i podstawowej reputacji IP. Ale to nie jest tarcza ochronna. Większość platform ocenia zachowanie i sygnały wykraczające poza samo IP: częstotliwość zapytań, kolejność nagłówków/TLS, pliki cookie i sesje, fingerprint urządzenia oraz odpowiedzi na wyzwania (np. CAPTCHA/3-DS). Źle skonfigurowana rotacja może wręcz zwiększyć liczbę banów — mieszanie sesji, przenoszenie koszyków między regionami czy zmiana IP w trakcie logowania. Najlepsza praktyka: łącz wysokiej jakości, czystą pulę adresów IP z realistycznym tempem zapytań (backoff/jitter), stabilną obsługą sesji i plików cookie, spójnymi nagłówkami oraz izolacją IP na poziomie poszczególnych przepływów. Traktuj błąd 429 jako limit współbieżności, a 403/challenge jako problem po stronie klienta lub zachowania — zmianę IP stosuj w ostateczności.