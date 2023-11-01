500–1000 proxy
Proxy z różnych krajów. Wiele i wysokiej jakości! Działają bez autoryzacji (z przypisaniem IP) lub poprzez system login/hasło.
Skonfiguruj plan 500–1 000 proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.
|Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 1000 adresów IP datacenter across USA UK and Germany z volume pricing
- Odnów wszystkie usługi proxy masowych wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 500 USD
- Eksportuj moje aktualne listy 1 000 proxy do formatu JSON
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojego pakietu proxy masowych
- Pokaż, które usługi proxy masowych miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Minimalne zamówienia
Doskonałe serwery proxy, działają jak w zegarku. Korzystam z nich od roku, używam ich cały czas i kupuję po 1000 sztuk.
Świetna rzecz! Szukałem alternatywy dla VPN i właśnie to wybrałem. Po pierwsze, bardzo wysoka prędkość — to ogromna zaleta w porównaniu z innymi usługami. Po drugie, bardzo odpowiada mi cena: 1000 adresów IP za 21,9 $ — właśnie dlatego tu jestem :) Zwykle kupuję europejskie adresy IP, ale dostępne są również pakiety z adresami ukraińskimi, rosyjskimi i amerykańskimi. Dziękuję za usługę!
Lokalizacje i dostępność
Korzystałem z tej usługi w 2016. A w tej chwili (2024) również jestem użytkownikiem. Zaskoczyło mnie, że usługa nadal działa. Jest dobry wybór taryf i możliwość wyboru według kraju. Ceny są rozsądne, płatność jest możliwa w kryptowalutach. Jestem zadowolony z usługi i polecam ją wszystkim.
FineProxy zapewnia doskonałe usługi proxy z szerokim wyborem lokalizacji IP. Proces konfiguracji był prosty, a ich proxy działały idealnie do moich potrzeb. Ceny są również rozsądne, co czyni to świetnym wyborem zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Doskonale usługa proxy! Konfiguracja była szybka i łatwa, prędkości są szybkie, a połączenie bardzo stabilne. Nie miałem żadnych problemów z przestojami, a panel administracyjny jest prosty w użyciu.
Dlaczego powinienem kupić proxy datacenter zamiast innych typów?Wyższa wydajność
Proxy DC zapewniają wyższą wydajność i silniejsze zabezpieczenia niż większość innych typów proxy, ponieważ działają na dedykowanych serwerach z szybkimi łączami i wydajnym sprzętem. Oznacza to szybszy dostęp do stron, niższe opóźnienia i ogólnie bardziej stabilne działanie. Oferują również lepszą ochronę przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami online, umożliwiając blokowanie złośliwych domen i zarządzanie dostępem za pomocą polityk bezpieczeństwa. I jeszcze jedno — w przeciwieństwie do proxy opartych na botnetach, proxy serwerowe są w pełni legalne.
Na stronie jest informacja, że FineProxy jest również LIR — co to oznacza?Własne zakresy IP
LIR (Local Internet Registry) to organizacja uprawniona do przydzielania i zarządzania przestrzenią adresów IP oraz numerami systemów autonomicznych (ASN) w swoim regionie. LIR-y otrzymują bloki IP i ASN bezpośrednio od RIR-ów (Regional Internet Registries), które z kolei podlegają nadzorowi IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Jako LIR, FineProxy samodzielnie zarządza własnymi zakresami IPv4 i numerami ASN pod oficjalnym nadzorem rejestru. Oznacza to, że wszystkie adresy IP, które dostarczamy, są zarejestrowane bezpośrednio na naszą firmę, a nie dzierżawione od podmiotów trzecich. LIR-y prowadzą również dokładną dokumentację rejestracyjną i współpracują z innymi rejestrami, aby zapewnić przejrzystość i stabilność globalnej infrastruktury internetowej.
Czy to prawda, że im więcej adresów IP posiadasz, tym mniejsze ryzyko bana?Częściowo prawda
Częściowo. Duża, dobrze zarządzana pula IP może ograniczyć blokady, rozpraszając ruch, unikając powtarzalnych wzorców i izolując sesje (np. jedno IP na konto lub przepływ). Pomaga to przy limitach zapytań i podstawowej reputacji IP. Ale to nie jest tarcza ochronna. Większość platform ocenia zachowanie i sygnały wykraczające poza samo IP: częstotliwość zapytań, kolejność nagłówków/TLS, pliki cookie i sesje, fingerprint urządzenia oraz odpowiedzi na wyzwania (np. CAPTCHA/3-DS). Źle skonfigurowana rotacja może wręcz zwiększyć liczbę banów — mieszanie sesji, przenoszenie koszyków między regionami czy zmiana IP w trakcie logowania. Najlepsza praktyka: łącz wysokiej jakości, czystą pulę adresów IP z realistycznym tempem zapytań (backoff/jitter), stabilną obsługą sesji i plików cookie, spójnymi nagłówkami oraz izolacją IP na poziomie poszczególnych przepływów. Traktuj błąd 429 jako limit współbieżności, a 403/challenge jako problem po stronie klienta lub zachowania — zmianę IP stosuj w ostateczności.