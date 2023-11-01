Tanie serwery proxy FineProxy’s kosztują stałą stawkę za IP miesięcznie — nielimitowany ruch, bez opłat za GB, bez limitów przepustowości. Każdy adres obsługuje HTTP, HTTPS z własnym certyfikatem SSL oraz SOCKS5 w tej samej cenie. To jest kwota, którą naprawdę płacisz. Większość dostawców reklamujących “tanie” proxy ma zupełnie inną kwotę czekającą, gdy zaczniesz z nich korzystać.
Pułapka płatności za GB
Najpopularniejszy model cenowy nalicza opłaty za gigabajt ruchu. Przy $5–10/GB niewielki test wygląda przystępnie. Przepuść przez proxy 50 GB — $400. Zwiększ do 500 GB — $4 000. Przy terabajcie płacisz miesięcznie więcej niż za dedykowaną farmę serwerów.
Proxy datacenter nie powinny tak działać. Przepustowość kosztuje dostawców grosze. Naliczanie za GB to gra na marży, a nie odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów infrastruktury. Gdy kupujesz tanie proxy z rozliczeniem za GB, „tanie” znika w momencie, gdy Twój projekt zaczyna rosnąć.
FineProxy nalicza opłaty za IP, za miesiąc. Ruch jest nielimitowany w każdym planie. Niezależnie od tego, czy przesyłasz 10 GB, czy 10 TB przez proxy — rachunek się nie zmienia. Przy każdym projekcie o poważnym wolumenie — scraping, monitoring, weryfikacja reklam — to różnica między przewidywalnym budżetem a niespodziewaną fakturą.
Co tak naprawdę sprawia, że proxy jest tanie
Kto jest właścicielem adresów IP. Resellerzy kupują adresy od dostawców wyższego poziomu i narzucają marżę 2–5x. Bezpośredni dostawca sam ustala ceny. FineProxy posiada ponad 100 000 adresów IPv4 w wielu ASN. Bez pośredników, bez narzutów na czyjś sprzęt.
Jak rozliczany jest ruch. Za GB vs nielimitowany. Przy jakimkolwiek realnym obciążeniu nielimitowany wygrywa 10–50-krotnie. Porównując cenniki najtańszych dostawców proxy, zawsze obliczaj koszt przy TWOIM przewidywanym wolumenie ruchu, a nie na podstawie ceny wejściowej na stronie.
Co zawiera cena. Niektórzy dostawcy naliczają dodatkowe opłaty za SOCKS5, HTTPS lub dostęp do API. FineProxy oferuje HTTP, HTTPS (z indywidualnym certyfikatem SSL na każdy IP) i SOCKS5 w cenie każdego proxy. Możesz kupić tanie proxy SOCKS5 bez dopłaty w stosunku do HTTP — ten sam adres, ta sama cena, zmień tylko protokół.
“Tanie”, które kosztuje Cię więcej
Darmowe listy proxy i ultratani dostawcy ($1–2/miesiąc za „nielimitowane” wszystko) prawie zawsze oznaczają: odsprzedane IP, które dawno zostały zbanowane na głównych platformach, zerową kontrolę jakości i potencjalne przechwytywanie danych. Zaloguj się na konto przez darmowe proxy, a ktoś po drugiej stronie może właśnie zapisywać Twoje dane logowania.
Najlepsza tania usługa proxy to nie ta z najniższą cyfrą na stronie — lecz ta, gdzie koszt za IP pozostaje niski, A same IP faktycznie działają na Twoim celu. Czyste adresy, przyzwoita różnorodność podsieci, dostępność na poziomie 99,9% gwarantowana przez SLA oraz protokoły dopasowane do Twoich narzędzi.
Współdzielone, dedykowane, a może jedno i drugie
FineProxy oferuje jedno i drugie. Współdzielone proxy to opcja low-cost — każde IP dzielone maksymalnie między 3–5 użytkowników, nadal z nieograniczonym ruchem. Doskonale sprawdzają się przy zadaniach publicznych: scrapowaniu list produktów, monitorowaniu wyników wyszukiwania czy zbieraniu publicznie dostępnych danych bez wymogu logowania. Najtańszą opcją prywatną jest proxy dedykowane — jeden użytkownik na IP, czysta historia, adres wyłącznie do Twojej dyspozycji przez okres najmu. Wybierz dedykowane, gdy Twój workflow obejmuje autoryzację kont, działania wrażliwe na sesję lub platformy blokujące IP współdzielone przez wielu użytkowników. Oba typy obsługują te same protokoły i tę samą politykę nieograniczonego ruchu.
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