NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Tanie proxy

Proxy IPv4 w stałej cenie: HTTP/HTTPS/SOCKS5 w zestawie, nielimitowany ruch, współdzielone lub dedykowane — od $0.07 za IP/miesiąc, bez opłat za GB.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj najtańszy plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 adresów IP datacenter ze stałą ceną za IP i nielimitowanym transferem
  • Eksportuj moje listy niedrogich proxy do formatu JSON
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi tanich proxy
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług niedrogich proxy
  • Odśwież moją listę statycznych proxy, gdy będzie dostępna kolejna bezpłatna wymiana
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Transfer bez limitu

Wspaniała obsługa. Proxies są dostępne w krótkim czasie po dokonaniu płatności. Posiadanie wielu IP sprawia, że moja praca jest bardziej produktywna. Doceniam dobrą prędkość i nieograniczony ruch.

Diana DeeWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Nie mogę znaleźć lepszych usług niż te, zwłaszcza jeśli chodzi o nieograniczone proxy mieszkaniowe. Myślałem, że jakość zacznie spadać po pewnym czasie używania, ale cholera, przez cały okres korzystania, wszystko utrzymywało się powyżej 99%, to jest po prostu niesamowite. Powodzenia i mam nadzieję, że zostanie tak samo.

ZainDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Minimalne zamówienia

Doskonałe serwery proxy, działają jak w zegarku. Korzystam z nich od roku, używam ich cały czas i kupuję po 1000 sztuk.

IvanTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Potrzebowałem niezawodnego rozwiązania z rotacyjnymi serwerami proxy do badania danych i to spełniło swoje zadanie. 100 adresów IP — wszystkie czyste i szybko reagujące. Obsługa klienta odpowiedziała na moje pytania dotyczące konfiguracji w ciągu godziny. Odnowię usługę bez wahania.

IgorSaasHub, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Korzystam z FineProxy od kilku miesięcy i jest to z łatwością jedna z najlepszych usług proxy, na jakie trafiłem! Połączenie jest stabilne, szybkie i bezpieczne, co sprawia, że przeglądanie i dostęp do treści ograniczonych geograficznie jest bezproblemowy. FineProxy oferuje dużą różnorodność adresów IP, a przełączanie między nimi jest szybkie i bezproblemowe. Ich obsługa klienta jest responsywna i pomocna, zawsze gotowa do pomocy, gdy mam pytanie. Dodatkowo ceny są niezwykle konkurencyjne jak na poziom świadczonej usługi. Gorąco polecam FineProxy każdemu, kto potrzebuje niezawodnych i efektywnych proxy!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Fineproxy.org oferuje przyzwoitą usługę proxy z szerokim wyborem adresów IP i lokalizacji. Jednak prędkości połączenia mogą być czasami niestabilne, a odpowiedzi wsparcia mogą być wolniejsze niż oczekiwano. Chociaż usługa nadaje się do podstawowych zadań, może nie w pełni spełniać potrzeby użytkowników o wyższych wymaganiach lub specyficznych wymaganiach. Ceny są konkurencyjne, ale wydajność mogłaby być bardziej stabilna dla tych, którzy polegają na niej w pracy zawodowej lub intensywnym użytkowaniu.

Charles BrownProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Za GB czy ryczałt — co jest naprawdę tańsze?Stała stawka

Stawka ryczałtowa wygrywa przy każdym realnym obciążeniu. Przy 100 GB/miesiąc (lekki scraping) dostawca z ceną $5/GB pobiera $500. Cennik FineProxy naliczany za IP z nielimitowanym transferem kosztuje ułamek tej kwoty za to samo zadanie. Opłata za GB ma sens tylko poniżej 5 GB/miesiąc — a przy takim wolumenie prawdopodobnie w ogóle nie potrzebujesz proxy.

Czy tanie proxy są bezpieczne?Od renomowanych dostawców

Od renomowanych dostawców — tak. Ryzyko pojawia się przy darmowych listach i nieznanych serwisach, które mogą przechwytywać Twój ruch. FineProxy zapewnia HTTPS z indywidualnym certyfikatem SSL na każde IP — ruch między Tobą a proxy jest szyfrowany, nawet jeśli docelowa strona działa na zwykłym HTTP. Twoje dane pozostają prywatne.

Jaka jest najtańsza opcja do scrapingu na dużą skalę?Współdzielone proxy datacenter

Współdzielone proxy datacenter z nielimitowanym ruchem. Setki lub tysiące IP w stałej cenie za IP, bez limitów transferu. Pakiety hurtowe FineProxy dodatkowo obniżają koszt za IP przy większym wolumenie. Więcej IP × stała stawka × nielimitowana przepustowość = najniższy koszt za zapytanie na proxy datacenter.

Czy SOCKS5 kosztuje więcej niż HTTP?Nie

Nie u nas. Każde proxy FineProxy obsługuje HTTP, HTTPS i SOCKS5 w tej samej cenie. Dostawcy taniego proxy SOCKS5 często naliczają dodatkową opłatę za protokół — my tego nie robimy. Ten sam adres, ten sam zakres portów, wybierz swój protokół.

Darmowe proxy — warto spróbować?Tylko do nauki

Do nauki, jak działają proxy — być może. Do czegokolwiek, co wiąże się z prawdziwymi kontami, prawdziwymi danymi lub prawdziwymi pieniędzmi — nie. Darmowe proxy nie dają żadnej odpowiedzialności, żadnego SLA i często istnieją po to, by zbierać dane o Twoim ruchu. Różnica między „darmowe” a najtańszym płatnym planem jest minimalna. Różnica w niezawodności i bezpieczeństwie — ogromna.

Instrukcja

Dlaczego cena na etykiecie to nie cena, którą płacisz

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Tanie serwery proxy FineProxy’s kosztują stałą stawkę za IP miesięcznie — nielimitowany ruch, bez opłat za GB, bez limitów przepustowości. Każdy adres obsługuje HTTP, HTTPS z własnym certyfikatem SSL oraz SOCKS5 w tej samej cenie. To jest kwota, którą naprawdę płacisz. Większość dostawców reklamujących “tanie” proxy ma zupełnie inną kwotę czekającą, gdy zaczniesz z nich korzystać.

Pułapka płatności za GB

Najpopularniejszy model cenowy nalicza opłaty za gigabajt ruchu. Przy $5–10/GB niewielki test wygląda przystępnie. Przepuść przez proxy 50 GB — $400. Zwiększ do 500 GB — $4 000. Przy terabajcie płacisz miesięcznie więcej niż za dedykowaną farmę serwerów.

Proxy datacenter nie powinny tak działać. Przepustowość kosztuje dostawców grosze. Naliczanie za GB to gra na marży, a nie odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów infrastruktury. Gdy kupujesz tanie proxy z rozliczeniem za GB, „tanie” znika w momencie, gdy Twój projekt zaczyna rosnąć.

FineProxy nalicza opłaty za IP, za miesiąc. Ruch jest nielimitowany w każdym planie. Niezależnie od tego, czy przesyłasz 10 GB, czy 10 TB przez proxy — rachunek się nie zmienia. Przy każdym projekcie o poważnym wolumenie — scraping, monitoring, weryfikacja reklam — to różnica między przewidywalnym budżetem a niespodziewaną fakturą.

Co tak naprawdę sprawia, że proxy jest tanie

Kto jest właścicielem adresów IP. Resellerzy kupują adresy od dostawców wyższego poziomu i narzucają marżę 2–5x. Bezpośredni dostawca sam ustala ceny. FineProxy posiada ponad 100 000 adresów IPv4 w wielu ASN. Bez pośredników, bez narzutów na czyjś sprzęt.

Jak rozliczany jest ruch. Za GB vs nielimitowany. Przy jakimkolwiek realnym obciążeniu nielimitowany wygrywa 10–50-krotnie. Porównując cenniki najtańszych dostawców proxy, zawsze obliczaj koszt przy TWOIM przewidywanym wolumenie ruchu, a nie na podstawie ceny wejściowej na stronie.

Co zawiera cena. Niektórzy dostawcy naliczają dodatkowe opłaty za SOCKS5, HTTPS lub dostęp do API. FineProxy oferuje HTTP, HTTPS (z indywidualnym certyfikatem SSL na każdy IP) i SOCKS5 w cenie każdego proxy. Możesz kupić tanie proxy SOCKS5 bez dopłaty w stosunku do HTTP — ten sam adres, ta sama cena, zmień tylko protokół.

“Tanie”, które kosztuje Cię więcej

Darmowe listy proxy i ultratani dostawcy ($1–2/miesiąc za „nielimitowane” wszystko) prawie zawsze oznaczają: odsprzedane IP, które dawno zostały zbanowane na głównych platformach, zerową kontrolę jakości i potencjalne przechwytywanie danych. Zaloguj się na konto przez darmowe proxy, a ktoś po drugiej stronie może właśnie zapisywać Twoje dane logowania.

Najlepsza tania usługa proxy to nie ta z najniższą cyfrą na stronie — lecz ta, gdzie koszt za IP pozostaje niski, A same IP faktycznie działają na Twoim celu. Czyste adresy, przyzwoita różnorodność podsieci, dostępność na poziomie 99,9% gwarantowana przez SLA oraz protokoły dopasowane do Twoich narzędzi.

Współdzielone, dedykowane, a może jedno i drugie

FineProxy oferuje jedno i drugie. Współdzielone proxy to opcja low-cost — każde IP dzielone maksymalnie między 3–5 użytkowników, nadal z nieograniczonym ruchem. Doskonale sprawdzają się przy zadaniach publicznych: scrapowaniu list produktów, monitorowaniu wyników wyszukiwania czy zbieraniu publicznie dostępnych danych bez wymogu logowania. Najtańszą opcją prywatną jest proxy dedykowane — jeden użytkownik na IP, czysta historia, adres wyłącznie do Twojej dyspozycji przez okres najmu. Wybierz dedykowane, gdy Twój workflow obejmuje autoryzację kont, działania wrażliwe na sesję lub platformy blokujące IP współdzielone przez wielu użytkowników. Oba typy obsługują te same protokoły i tę samą politykę nieograniczonego ruchu.

Chcesz sprawdzić usługę przy własnym obciążeniu? Skonfiguruj i opłać Proxy na 48 godzin, a następnie wykonaj powyższe testy na własnych zadaniach.