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格安プロキシ

定額制IPv4プロキシ：HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、無制限トラフィック、共有または専用 — $0.07 IP/月から、GB単位の課金なし。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

最安のプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • IP単価固定・通信量無制限のデータセンターIPを1,000件購入
  • 低価格プロキシリストをJSONでエクスポートする
  • 格安プロキシサービスの許可リストに203.0.113.7を追加
  • 利用中の低価格プロキシサービスの状態と請求詳細を表示
  • 次回の無料交換が可能になったら、静的プロキシリストを更新する
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

通信量による従量課金なし

素晴らしいサービスです。支払い後、短時間でプロキシを利用できるようになります。IPがたくさんあるので、仕事の生産性が上がります。速度が良く、通信量も無制限なのもありがたいです。

Diana DeeFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

特に住宅用プロキシの無制限利用という点で、これより良いサービスは見つかりません。使い始めたら品質が落ちるだろうと思っていましたが、なんと利用している間ずっと99%を上回っていました。まさに最高です。幸運を祈りますし、このまま変わらないでほしいです。

ZainDieg, 昨年英語から翻訳ソース

最低注文数

時計のように正確に動く素晴らしいプロキシです。1年間利用しており、常に使っています。毎回1,000個購入しています。

IvanTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

データ調査用に信頼できるローテーティングプロキシが必要でしたが、期待どおりでした。100個のIPはすべてクリーンで応答も良好です。カスタマーサポートは、設定に関する質問に1時間以内に答えてくれました。迷わず更新します。

IgorSaasHub, 今年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

FineProxyを数か月利用していますが、これまで出会った中でも間違いなく最高のプロキシサービスの一つです！接続は安定していて高速かつ安全なので、ブラウジングや地域制限コンテンツへのアクセスもスムーズです。FineProxyは多種多様なIPを提供しており、IPの切り替えも素早く手間がかかりません。カスタマーサポートは対応が早く親切で、質問があるといつでも助けてくれます。さらに、この水準のサービスとしては料金の競争力が驚くほど高いです。信頼性と効率性に優れたプロキシを必要とする方にはFineProxyを強くおすすめします！

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

Fineproxy.orgは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。

Charles BrownProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
GB単位課金と定額制、実際に安いのはどちらですか？定額

定額制は実際のワークロードで常に有利です。月間100 GB（軽量スクレイピング）の場合、$5/GBのプロバイダーでは$500の請求になります。FineProxyのIP単位の定額料金＋無制限トラフィックなら、同じタスクでその何分の一かのコストで済みます。GB課金が合理的なのは月間5 GB未満の場合のみ — そのレベルではそもそもプロキシは不要でしょう。

格安プロキシは安全ですか？信頼できるプロバイダーから

信頼できるプロバイダーのものであれば、安全です。リスクがあるのは、トラフィックを傍受する可能性のある無料リストや身元不明のサービスです。FineProxyはIPごとに個別SSLを備えたHTTPSを提供しており、対象サイトが平文HTTPであっても、お客様とプロキシ間のトラフィックは暗号化されます。データのプライバシーは守られます。

大規模スクレイピングに最も安い選択肢は？共有データセンタープロキシ

無制限トラフィック付きの共有データセンタープロキシです。数百～数千のIPをIP単価の定額制で提供し、トラフィック上限はありません。FineProxyの大量パッケージでは、ボリュームに応じてIP単価がさらに下がります。多数のIP × 定額制 × 無制限帯域幅 = データセンタープロキシにおける最低リクエスト単価を実現します。

SOCKS5はHTTPより料金が高いですか？いいえ

FineProxyでは違います。すべてのプロキシがHTTP、HTTPS、SOCKS5に同一料金で対応しています。格安SOCKS5プロキシプロバイダーはプロトコルに追加料金を課すことが多いですが、私たちはそうしません。同じアドレス、同じポート範囲で、お好きなプロトコルをお選びください。

無料プロキシは試す価値がありますか？学習目的のみ

プロキシの仕組みを学ぶ目的なら — まあ良いかもしれません。しかし、実際のアカウント、実データ、実際の金銭が絡む用途には — 不向きです。無料プロキシには責任の所在もSLAもなく、トラフィックデータの収集を目的としているケースも少なくありません。「無料」とエントリーレベルの有料プランの価格差はわずかですが、信頼性と安全性の差は歴然です。

ガイド

表示価格と実際に支払う金額が違う理由

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

FineProxyの格安プロキシサーバーは、IP単位・月額の定額制 — 無制限トラフィック、GB課金なし、帯域幅制限なしです。各アドレスはHTTP、独自SSL証明書付きHTTPS、SOCKS5に対応し、すべて同一価格です。これがお客様が実際に支払う金額です。「格安」を謳うほとんどのプロバイダーでは、実際に利用を始めると別の数字が待っています。

GB単位課金の落とし穴

最も一般的な料金モデルは、トラフィック1ギガバイトあたりの課金です。$5〜10/GBなら、小規模なテストは手頃に見えます。しかし50 GB使えば$400。500 GBなら$4,000。1テラバイトに達すると、専用サーバーファームよりも月額が高くなります。

データセンタープロキシがこのような課金体系であるべきではありません。帯域幅のコストはプロバイダーにとってわずかなものです。GB課金は実際のインフラコストの反映ではなく、利益率を上げるための手法です。GB課金の格安プロキシサービスを購入すると、プロジェクトが成長した瞬間に「格安」ではなくなります。

FineProxyはIP単位・月額で課金します。すべてのプランでトラフィックは無制限です。プロキシを通じて10 GBでも10 TBでも、請求額は変わりません。スクレイピング、モニタリング、広告検証など大量のトラフィックを伴う用途では、予算が予測可能か予想外の請求書が届くかの分かれ目となります。

プロキシが本当に安いとはどういうことか

IPの所有者は誰か。リセラーは上流プロバイダーからアドレスを購入し、2〜5倍のマージンを上乗せします。直接プロバイダーは自社で価格を設定します。FineProxyは複数のASNにまたがる100,000以上のIPv4アドレスを自社保有しています。仲介業者なし、他社ハードウェアへのマークアップなしです。

トラフィック課金の仕組み。GB単価制か無制限か。実際のワークロードでは、無制限の方が10〜50倍もお得です。最安値のプロキシサービスプロバイダーの料金を比較する際は、ランディングページのエントリー価格ではなく、お客様の想定トラフィック量でのコストを必ず算出してください。

価格に何が含まれるか。SOCKS5やHTTPS、APIアクセスに追加料金を課すプロバイダーもあります。FineProxyはすべてのプロキシにHTTP、HTTPS（IP単位の個別SSL証明書付き）、SOCKS5を標準搭載しています。HTTPに対するプレミアム料金なしで格安のSOCKS5プロキシアクセスを購入でき、同じアドレス・同じ価格でプロトコルを切り替えられます。

「格安」のはずが高くつく落とし穴

無料プロキシリストや超格安プロバイダー（月額$1〜2で「無制限」すべて込み）は、ほぼ確実に以下を意味します：主要プラットフォームで既にブロック済みの転売IP、品質管理ゼロ、データ傍受の可能性。無料プロキシ経由でアカウントにログインすると、接続先で認証情報を記録されているかもしれません。

本当に優れた格安プロキシサービスとは、ページ上の数字が最小のものではありません。IP単価が低く、かつそのIPがターゲットサイトで実際に機能するものです。クリーンなアドレス、適切なサブネットの多様性、SLAに裏付けられた99.9%の稼働率、そしてご利用のツールに対応したプロトコル——これらが揃って初めて本物のサービスといえます。

共有、専用、またはその両方

FineProxyはその両方を提供しています。共有プロキシは低コストなプロキシオプションです。各IPを最大3〜5ユーザーで共有しながらも、無制限トラフィックを維持します。商品リストのスクレイピング、検索結果のモニタリング、ログイン不要の公開データ収集など、外部向けタスクに最適です。最安値のプライベートプロキシオプションは専有プロキシです。1IPにつき1ユーザー、クリーンな使用履歴、レンタル期間中はアドレスを独占利用できます。ワークフローにアカウント認証、セッションに依存した操作、または複数ユーザー間でIPの共有を検知するプラットフォームが含まれる場合は、専有プロキシをお選びください。どちらのタイプも同一のプロトコルと無制限トラフィックポリシーに対応しています。

実際のワークロードでサービスを試してみませんか？48時間のプロキシを設定して料金を支払い、上記のベンチマークを実際のタスクで実行してください。