FineProxyの格安プロキシサーバーは、IP単位・月額の定額制 — 無制限トラフィック、GB課金なし、帯域幅制限なしです。各アドレスはHTTP、独自SSL証明書付きHTTPS、SOCKS5に対応し、すべて同一価格です。これがお客様が実際に支払う金額です。「格安」を謳うほとんどのプロバイダーでは、実際に利用を始めると別の数字が待っています。

GB単位課金の落とし穴

最も一般的な料金モデルは、トラフィック1ギガバイトあたりの課金です。$5〜10/GBなら、小規模なテストは手頃に見えます。しかし50 GB使えば$400。500 GBなら$4,000。1テラバイトに達すると、専用サーバーファームよりも月額が高くなります。

データセンタープロキシがこのような課金体系であるべきではありません。帯域幅のコストはプロバイダーにとってわずかなものです。GB課金は実際のインフラコストの反映ではなく、利益率を上げるための手法です。GB課金の格安プロキシサービスを購入すると、プロジェクトが成長した瞬間に「格安」ではなくなります。

FineProxyはIP単位・月額で課金します。すべてのプランでトラフィックは無制限です。プロキシを通じて10 GBでも10 TBでも、請求額は変わりません。スクレイピング、モニタリング、広告検証など大量のトラフィックを伴う用途では、予算が予測可能か予想外の請求書が届くかの分かれ目となります。

プロキシが本当に安いとはどういうことか

IPの所有者は誰か。リセラーは上流プロバイダーからアドレスを購入し、2〜5倍のマージンを上乗せします。直接プロバイダーは自社で価格を設定します。FineProxyは複数のASNにまたがる100,000以上のIPv4アドレスを自社保有しています。仲介業者なし、他社ハードウェアへのマークアップなしです。

トラフィック課金の仕組み。GB単価制か無制限か。実際のワークロードでは、無制限の方が10〜50倍もお得です。最安値のプロキシサービスプロバイダーの料金を比較する際は、ランディングページのエントリー価格ではなく、お客様の想定トラフィック量でのコストを必ず算出してください。

価格に何が含まれるか。SOCKS5やHTTPS、APIアクセスに追加料金を課すプロバイダーもあります。FineProxyはすべてのプロキシにHTTP、HTTPS（IP単位の個別SSL証明書付き）、SOCKS5を標準搭載しています。HTTPに対するプレミアム料金なしで格安のSOCKS5プロキシアクセスを購入でき、同じアドレス・同じ価格でプロトコルを切り替えられます。

「格安」のはずが高くつく落とし穴

無料プロキシリストや超格安プロバイダー（月額$1〜2で「無制限」すべて込み）は、ほぼ確実に以下を意味します：主要プラットフォームで既にブロック済みの転売IP、品質管理ゼロ、データ傍受の可能性。無料プロキシ経由でアカウントにログインすると、接続先で認証情報を記録されているかもしれません。

本当に優れた格安プロキシサービスとは、ページ上の数字が最小のものではありません。IP単価が低く、かつそのIPがターゲットサイトで実際に機能するものです。クリーンなアドレス、適切なサブネットの多様性、SLAに裏付けられた99.9%の稼働率、そしてご利用のツールに対応したプロトコル——これらが揃って初めて本物のサービスといえます。

共有、専用、またはその両方