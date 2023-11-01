Discordプロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- Discordアカウント用に、UDP対応の専用IPを1件購入する
- Discord向けプロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- Discord用プロキシリストをJSONでエクスポート
- 今日エラー率が最も高かったDiscordプロキシサービスを表示
- 利用中のDiscord向けプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
高負荷時の速度
FineProxy.Orgは、高速で信頼性の高いプロキシ、手頃な料金、抜群のカスタマーサポートを備えた素晴らしいサービスです。すべての方に強くおすすめします！
速度、信頼性、手頃さを兼ね備えたプロキシサービスを探しているなら、FineProxyは堅実な選択肢です。使いやすさ、高速な接続、信頼できる匿名性を備えているため、普段のブラウジングから大規模なデータ処理まで、あらゆる用途に最適です。強くおすすめします！
通信量による従量課金なし
すべてのユーザーに向けて、高速で安全なプロキシを、帯域幅無制限、手頃な料金、使いやすい利用体験とともに提供しています。本当に良いサービスで、fineproxy.orgを100%おすすめします。
素晴らしい仕事、素晴らしい仕事――最高のプロキシ。チームの皆さん、素晴らしい仕事です！このサービスを知ったばかりですが、心から感動しています。この価格で提供される価値は信じられないほどです。しかも今では住宅用プロキシを無制限に利用できるのですか？次元が違います。皆さんに心から敬意を表します。必ずまた利用します！
APIとエージェントによるアクセス
価格は妥当で、プロキシも問題なく動作します。APIの設定も簡単です。この価格なら文句なくおすすめできます！
FineProxyへ乗り換えたことは、これまで下した中でも最良の決断の一つでした。設定手順は驚くほどスムーズで、プロキシも既存のツールと途切れなく連携しました。本当に他社と一線を画しているのは、必要なときにはいつでもクリーンで強力なIPプールを利用できるという安心感です。手間のかからないプロキシサービスを求める方には強くおすすめします！
プロキシを使用する理由プライバシーとアクセス
プライバシー保護、仕事用・個人用プロフィールの分離、職場・ホテル・キャンパスでのネットワーク制限の回避に適しています。認証またはIPバインディングを備えたプロキシサーバー経由で Discord にアクセスし、ブロック解除された Discord を利用する方法は、これらのケースに効果的です。
Discord のボイスチャットをブロック解除する方法UDP SOCKS5を使用
音声通話と画面共有にはWebRTCが使用され、UDPが必要です。HTTPプロキシではこれに対応できないため、UDP対応のSOCKS5が必要です。FineProxyのSOCKS5プロキシはUDPをサポートしているため、「RTC Connecting」や「No Route」エラーなしで音声接続が可能です。プロキシをシステムレベルで設定するか、Proxifierなどのプロキシクライアントを使用してDiscord.exeをSOCKS5経由でルーティングしてください。
Discordはどのプロトコルを使用しており、プロキシにどう影響しますか？TCPとUDP
チャット、API、クライアント接続にはHTTPS（TCP）トラフィックが使用されます。音声通話と画面共有にはWebRTCが使用され、UDPが必要です。HTTP(S)プロキシはTCPトラフィックを処理しますが、UDPにはUDP対応のSOCKS5が必要です。
ボイスチャットはプロキシ経由で利用できますか？可能（UDP使用）
はい — UDPが有効であれば、ボイスチャットや画面共有は当社のSOCKS5プロキシ経由で動作します。UDPがなければ、ICE/STUNネゴシエーション中にボイス接続が失敗したり切断される場合があります。UDPを明示的にサポートする、Discord に最適なSOCKS5プロキシをお選びください。
HTTP と SOCKS5 のどちらを選択すればよいですか?音声次第
ボイスが不要な場合はHTTPをご利用ください。設定が簡単で、ブラウザ/デスクトップクライアントと互換性があります。ウェブ版の場合、ブラウザ設定による Discord ウェブ用プロキシで十分です。ボイスや画面共有が必要な場合は、UDP対応のSOCKS5をお選びください。
PC とモバイルでプロキシを設定するにはどうすればいいですか?システム設定を使用
デスクトップ版 Discord クライアントはシステムプロキシ設定（Windows/macOS）を継承します。ウェブ版はブラウザまたはOSのプロキシ設定を使用します。iOS/Android：Wi-Fi設定でプロキシを設定してください。ボットやスクリプト（discord.py、discord.js、httpx）：クライアント設定でプロキシを指定します。また、Discord トラフィックのみをルーティングするプロキシクライアントを使い、匿名SOCKS プロキシ経由で Discord を実行することも可能です。
プロキシはPingや通信品質に影響しますか？はい
はい — ホップ数やRTTが増加します。近くのロケーションを選択し、持続的接続（keep-alive/プーリング）を維持し、安定したDNSを確保してください。プロキシは接続速度を向上させるものではなく、最大速度はISPとルーティングによって決まります。
1 つのプロキシを複数のアカウントに使用できますか?非推奨
技術的には可能ですが、Discord のようなセッション型ワークフローでは、1アカウントにつき1つの静的IPを強くお勧めします。アカウントごとにIPを分離することで、クロスシグナルリスク（共有フィンガープリントやCookieの混在）を軽減し、ログイン、プロフィール編集、各種操作の一貫性を保てます。
これらのプロキシは Discord ボットで使えますか？はい
当社のサーバーグレードプロキシは、ほとんどの自動化ツールやカスタムスクリプトと統合できます。プロキシリストを直接アップロードしたり、URL経由で取得したり、REST APIをご利用いただけます。
共有プロキシですか、専用プロキシですか？両方
どちらのオプションもあります。専用IPはお客様だけに割り当てられます。大規模プールプランは共有型で、1つのIPに対して最大3名のお客様が同時に利用する場合があります。機密性の高いアカウントや長期運用するアカウントには専用IPを、大規模な軽量タスクには共有プールをお選びください。