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Discord用プロキシ

Discord のボイス、ボット、マルチアカウント管理に対応するHTTP/HTTPS/SOCKS5（UDP対応） — 静的またはローテーション IPv4、無制限トラフィック、API配信。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

Discordプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • Discordアカウント用に、UDP対応の専用IPを1件購入する
  • Discord向けプロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • Discord用プロキシリストをJSONでエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったDiscordプロキシサービスを表示
  • 利用中のDiscord向けプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

FineProxy.Orgは、高速で信頼性の高いプロキシ、手頃な料金、抜群のカスタマーサポートを備えた素晴らしいサービスです。すべての方に強くおすすめします！

Konkea208SaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

速度、信頼性、手頃さを兼ね備えたプロキシサービスを探しているなら、FineProxyは堅実な選択肢です。使いやすさ、高速な接続、信頼できる匿名性を備えているため、普段のブラウジングから大規模なデータ処理まで、あらゆる用途に最適です。強くおすすめします！

sala121maliNorton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

すべてのユーザーに向けて、高速で安全なプロキシを、帯域幅無制限、手頃な料金、使いやすい利用体験とともに提供しています。本当に良いサービスで、fineproxy.orgを100%おすすめします。

DJFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

素晴らしい仕事、素晴らしい仕事――最高のプロキシ。チームの皆さん、素晴らしい仕事です！このサービスを知ったばかりですが、心から感動しています。この価格で提供される価値は信じられないほどです。しかも今では住宅用プロキシを無制限に利用できるのですか？次元が違います。皆さんに心から敬意を表します。必ずまた利用します！

hamzaerkoDieg, 今年英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

価格は妥当で、プロキシも問題なく動作します。APIの設定も簡単です。この価格なら文句なくおすすめできます！

Felix KernerTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

FineProxyへ乗り換えたことは、これまで下した中でも最良の決断の一つでした。設定手順は驚くほどスムーズで、プロキシも既存のツールと途切れなく連携しました。本当に他社と一線を画しているのは、必要なときにはいつでもクリーンで強力なIPプールを利用できるという安心感です。手間のかからないプロキシサービスを求める方には強くおすすめします！

PATHANDieg, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
プロキシを使用する理由プライバシーとアクセス

プライバシー保護、仕事用・個人用プロフィールの分離、職場・ホテル・キャンパスでのネットワーク制限の回避に適しています。認証またはIPバインディングを備えたプロキシサーバー経由で Discord にアクセスし、ブロック解除された Discord を利用する方法は、これらのケースに効果的です。

Discord のボイスチャットをブロック解除する方法UDP SOCKS5を使用

音声通話と画面共有にはWebRTCが使用され、UDPが必要です。HTTPプロキシではこれに対応できないため、UDP対応のSOCKS5が必要です。FineProxyのSOCKS5プロキシはUDPをサポートしているため、「RTC Connecting」や「No Route」エラーなしで音声接続が可能です。プロキシをシステムレベルで設定するか、Proxifierなどのプロキシクライアントを使用してDiscord.exeをSOCKS5経由でルーティングしてください。

Discordはどのプロトコルを使用しており、プロキシにどう影響しますか？TCPとUDP

チャット、API、クライアント接続にはHTTPS（TCP）トラフィックが使用されます。音声通話と画面共有にはWebRTCが使用され、UDPが必要です。HTTP(S)プロキシはTCPトラフィックを処理しますが、UDPにはUDP対応のSOCKS5が必要です。

ボイスチャットはプロキシ経由で利用できますか？可能（UDP使用）

はい — UDPが有効であれば、ボイスチャットや画面共有は当社のSOCKS5プロキシ経由で動作します。UDPがなければ、ICE/STUNネゴシエーション中にボイス接続が失敗したり切断される場合があります。UDPを明示的にサポートする、Discord に最適なSOCKS5プロキシをお選びください。

HTTP と SOCKS5 のどちらを選択すればよいですか?音声次第

ボイスが不要な場合はHTTPをご利用ください。設定が簡単で、ブラウザ/デスクトップクライアントと互換性があります。ウェブ版の場合、ブラウザ設定による Discord ウェブ用プロキシで十分です。ボイスや画面共有が必要な場合は、UDP対応のSOCKS5をお選びください。

PC とモバイルでプロキシを設定するにはどうすればいいですか?システム設定を使用

デスクトップ版 Discord クライアントはシステムプロキシ設定（Windows/macOS）を継承します。ウェブ版はブラウザまたはOSのプロキシ設定を使用します。iOS/Android：Wi-Fi設定でプロキシを設定してください。ボットやスクリプト（discord.py、discord.js、httpx）：クライアント設定でプロキシを指定します。また、Discord トラフィックのみをルーティングするプロキシクライアントを使い、匿名SOCKS プロキシ経由で Discord を実行することも可能です。

プロキシはPingや通信品質に影響しますか？はい

はい — ホップ数やRTTが増加します。近くのロケーションを選択し、持続的接続（keep-alive/プーリング）を維持し、安定したDNSを確保してください。プロキシは接続速度を向上させるものではなく、最大速度はISPとルーティングによって決まります。

1 つのプロキシを複数のアカウントに使用できますか?非推奨

技術的には可能ですが、Discord のようなセッション型ワークフローでは、1アカウントにつき1つの静的IPを強くお勧めします。アカウントごとにIPを分離することで、クロスシグナルリスク（共有フィンガープリントやCookieの混在）を軽減し、ログイン、プロフィール編集、各種操作の一貫性を保てます。

これらのプロキシは Discord ボットで使えますか？はい

当社のサーバーグレードプロキシは、ほとんどの自動化ツールやカスタムスクリプトと統合できます。プロキシリストを直接アップロードしたり、URL経由で取得したり、REST APIをご利用いただけます。

共有プロキシですか、専用プロキシですか？両方

どちらのオプションもあります。専用IPはお客様だけに割り当てられます。大規模プールプランは共有型で、1つのIPに対して最大3名のお客様が同時に利用する場合があります。機密性の高いアカウントや長期運用するアカウントには専用IPを、大規模な軽量タスクには共有プールをお選びください。