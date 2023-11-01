Proxy voor Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 met UDP-ondersteuning voor Discord-voice, bots en multi-accountbeheer — statische of roterende IPv4, onbeperkt verkeer, API-levering.
Stel uw proxyabonnement voor Discord.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
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Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|Hier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop één dedicated IP met UDP-ondersteuning voor een Discord-account
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn Discord proxyservice
- Exporteer mijn Discord proxylijst als JSON
- Toon welke Discord-proxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn Discord proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Snelheid onder belasting
FineProxy.Org is een fantastische service met snelle en betrouwbare proxies, betaalbare prijzen en uitstekende klantenservice. Zeer aanbevolen voor iedereen!
Als u op zoek bent naar een proxy-service die snelheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid combineert, is FineProxy een solide keuze. Het gebruiksgemak, snelle verbinding en betrouwbare anonimiteit maken het ideaal voor alles, van casual surfen tot grootschalige data-operaties.
Verkeer wordt nooit gemeten
Ze biedt hoge snelheid, veilige proxies met onbeperkte bandbreedte, betaalbare prijzen, en een gebruiksvriendelijke ervaring voor alle gebruikers. Het is een echt leuke service, Ik beveel fineproxy.org 100%.
Fantastisch werk Fantastisch werk Fantastische proxies Fantastisch werk, team! Ik heb net ontdekt deze service en ik ben echt onder de indruk van de waarde die u te bieden voor de prijs is ongelooflijk. En nu met onbeperkte residentiële toegang? Dat is next-level. Groot respect voor u allen. Ik zal zeker worden terug!
API- en agenttoegang
De prijs is redelijk en de proxy’s werken prima. Ook het API-gedeelte is eenvoudig in te stellen. Voor deze prijs is dit gemakkelijk aan te bevelen!
Overschakelen naar FineProxy was een van de beste beslissingen die ik heb gemaakt. De setup proces was ongelooflijk glad, en hun proxies naadloos geïntegreerd met mijn bestaande tools. Wat hen echt onderscheidt is de gemoedsrust die ze bieden . . Weten dat ik toegang heb tot een schone en robuuste IP zwembad wanneer ik het nodig heb. Zeer aan te bevelen voor iedereen die op zoek is naar probleemloze proxy diensten!
Waarom proxies gebruiken?Voor privacy, het
Voor privacy, het scheiden van werk- en privéprofielen, en het omzeilen van netwerkbeperkingen op het werk, in hotels of op campussen. Toegang tot Discord via een proxyserver voor gedeblokkeerde Discord met authenticatie of IP-binding werkt uitstekend voor deze toepassingen.
Hoe deblokkeer ik Discord-voicechat?Spraak- en schermdeling
Spraak- en schermdeling gebruiken WebRTC, waarvoor UDP vereist is. HTTP-proxy's kunnen dit niet verwerken — u hebt SOCKS5 met UDP-ondersteuning nodig. FineProxy SOCKS5-proxy's ondersteunen UDP, zodat spraakverbindingen tot stand komen zonder „RTC Connecting
Welke protocollen gebruikt Discord en wat betekent dit voor proxies?Chats, de API
Chats, de API en clientverbindingen gebruiken HTTPS (TCP)-verkeer. Spraak en schermdeling gebruiken WebRTC en vereisen UDP. HTTP(S)-proxy's verwerken TCP-verkeer, terwijl UDP een SOCKS5-proxy met UDP-ondersteuning vereist.
Werkt voicechat via uw proxyservers?Ja — met
Ja — met UDP ingeschakeld werken voicechat en schermdeling via onze SOCKS5-proxy's. Zonder UDP kan spraak mogelijk geen verbinding maken of wegvallen tijdens de ICE/STUN-onderhandeling. Kies een betere SOCKS5-proxy voor Discord die expliciet UDP ondersteunt.
Wat moet ik kiezen: HTTP of SOCKS5?Als u geen
Als u geen spraak nodig heeft, gebruik dan HTTP: het is eenvoudiger in te stellen en compatibel met browser- en desktopclients. Voor de webversie volstaat een proxy voor Discord web via browserinstellingen. Als spraak of schermdeling vereist is, kies dan SOCKS5 met UDP-ondersteuning.
Hoe configureer ik proxy's op pc en mobiel?De Discord-desktopclient neemt
De Discord-desktopclient neemt de systeemproxy-instellingen over (Windows/macOS). De webversie van de site gebruikt de browser- of OS-proxy-instellingen. iOS/Android: stel proxy's in via de Wi-Fi-instellingen. Bots en scripts (discord.py, discord.js, httpx): specificeer de proxy in de clientconfiguratie. U kunt Discord ook via een incognito SOCKS-proxy draaien met behulp van een proxyclient die uitsluitend Discord-verkeer routeert.
Heeft een proxy invloed op ping en kwaliteit?Ja
Ja — het voegt extra hops en RTT toe. Kies een locatie in de buurt, onderhoud permanente verbindingen (keep-alive/pooling) en zorg voor een stabiele DNS. Proxyservers versnellen uw verbinding niet; de maximale snelheid wordt bepaald door uw internetprovider en routing.
Kan ik één proxy voor meerdere accounts gebruiken?Technisch gezien
Technisch gezien wel, maar wij raden sterk aan om één statisch IP per account te gebruiken voor Discord-achtige, sessiegebaseerde workflows. Door accounts per IP te isoleren vermindert u het risico op kruissignalen (gedeelde fingerprints, gemixte cookies) en blijven inloggegevens, profielbewerkingen en acties consistent.
Werken deze proxy's met Discord-bots?Onze
Onze server-grade proxy's zijn compatibel met de meeste automatiseringstools en aangepaste scripts. U kunt proxylijsten rechtstreeks uploaden, ze ophalen via URL of gebruikmaken van onze REST API.
Zijn dit gedeelde of dedicated proxy's?Beide
Beide opties bestaan. Dedicated IP's worden uitsluitend aan u toegewezen. Grote gedeelde pools worden gedeeld en kunnen door maximaal 3 klanten per IP tegelijkertijd worden gebruikt. Kies dedicated IP's voor gevoelige of langlopende accounts; gebruik gedeelde pools voor lichtere taken op schaal.