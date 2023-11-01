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Proxy voor Discord

HTTP/HTTPS/SOCKS5 met UDP-ondersteuning voor Discord-voice, bots en multi-accountbeheer — statische of roterende IPv4, onbeperkt verkeer, API-levering.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement voor Discord.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated IP met UDP-ondersteuning voor een Discord-account
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn Discord proxyservice
  • Exporteer mijn Discord proxylijst als JSON
  • Toon welke Discord-proxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn Discord proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

FineProxy.Org is een fantastische service met snelle en betrouwbare proxies, betaalbare prijzen en uitstekende klantenservice. Zeer aanbevolen voor iedereen!

Konkea208SaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Als u op zoek bent naar een proxy-service die snelheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid combineert, is FineProxy een solide keuze. Het gebruiksgemak, snelle verbinding en betrouwbare anonimiteit maken het ideaal voor alles, van casual surfen tot grootschalige data-operaties.

sala121maliNorton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Ze biedt hoge snelheid, veilige proxies met onbeperkte bandbreedte, betaalbare prijzen, en een gebruiksvriendelijke ervaring voor alle gebruikers. Het is een echt leuke service, Ik beveel fineproxy.org 100%.

DJIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Fantastisch werk Fantastisch werk Fantastische proxies Fantastisch werk, team! Ik heb net ontdekt deze service en ik ben echt onder de indruk van de waarde die u te bieden voor de prijs is ongelooflijk. En nu met onbeperkte residentiële toegang? Dat is next-level. Groot respect voor u allen. Ik zal zeker worden terug!

hamzaerkoDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

De prijs is redelijk en de proxy’s werken prima. Ook het API-gedeelte is eenvoudig in te stellen. Voor deze prijs is dit gemakkelijk aan te bevelen!

Felix KernerTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Overschakelen naar FineProxy was een van de beste beslissingen die ik heb gemaakt. De setup proces was ongelooflijk glad, en hun proxies naadloos geïntegreerd met mijn bestaande tools. Wat hen echt onderscheidt is de gemoedsrust die ze bieden . . Weten dat ik toegang heb tot een schone en robuuste IP zwembad wanneer ik het nodig heb. Zeer aan te bevelen voor iedereen die op zoek is naar probleemloze proxy diensten!

PATHANDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom proxies gebruiken?Voor privacy, het

Voor privacy, het scheiden van werk- en privéprofielen, en het omzeilen van netwerkbeperkingen op het werk, in hotels of op campussen. Toegang tot Discord via een proxyserver voor gedeblokkeerde Discord met authenticatie of IP-binding werkt uitstekend voor deze toepassingen.

Hoe deblokkeer ik Discord-voicechat?Spraak- en schermdeling

Spraak- en schermdeling gebruiken WebRTC, waarvoor UDP vereist is. HTTP-proxy's kunnen dit niet verwerken — u hebt SOCKS5 met UDP-ondersteuning nodig. FineProxy SOCKS5-proxy's ondersteunen UDP, zodat spraakverbindingen tot stand komen zonder „RTC Connecting

Welke protocollen gebruikt Discord en wat betekent dit voor proxies?Chats, de API

Chats, de API en clientverbindingen gebruiken HTTPS (TCP)-verkeer. Spraak en schermdeling gebruiken WebRTC en vereisen UDP. HTTP(S)-proxy's verwerken TCP-verkeer, terwijl UDP een SOCKS5-proxy met UDP-ondersteuning vereist.

Werkt voicechat via uw proxyservers?Ja — met

Ja — met UDP ingeschakeld werken voicechat en schermdeling via onze SOCKS5-proxy's. Zonder UDP kan spraak mogelijk geen verbinding maken of wegvallen tijdens de ICE/STUN-onderhandeling. Kies een betere SOCKS5-proxy voor Discord die expliciet UDP ondersteunt.

Wat moet ik kiezen: HTTP of SOCKS5?Als u geen

Als u geen spraak nodig heeft, gebruik dan HTTP: het is eenvoudiger in te stellen en compatibel met browser- en desktopclients. Voor de webversie volstaat een proxy voor Discord web via browserinstellingen. Als spraak of schermdeling vereist is, kies dan SOCKS5 met UDP-ondersteuning.

Hoe configureer ik proxy's op pc en mobiel?De Discord-desktopclient neemt

De Discord-desktopclient neemt de systeemproxy-instellingen over (Windows/macOS). De webversie van de site gebruikt de browser- of OS-proxy-instellingen. iOS/Android: stel proxy's in via de Wi-Fi-instellingen. Bots en scripts (discord.py, discord.js, httpx): specificeer de proxy in de clientconfiguratie. U kunt Discord ook via een incognito SOCKS-proxy draaien met behulp van een proxyclient die uitsluitend Discord-verkeer routeert.

Heeft een proxy invloed op ping en kwaliteit?Ja

Ja — het voegt extra hops en RTT toe. Kies een locatie in de buurt, onderhoud permanente verbindingen (keep-alive/pooling) en zorg voor een stabiele DNS. Proxyservers versnellen uw verbinding niet; de maximale snelheid wordt bepaald door uw internetprovider en routing.

Kan ik één proxy voor meerdere accounts gebruiken?Technisch gezien

Technisch gezien wel, maar wij raden sterk aan om één statisch IP per account te gebruiken voor Discord-achtige, sessiegebaseerde workflows. Door accounts per IP te isoleren vermindert u het risico op kruissignalen (gedeelde fingerprints, gemixte cookies) en blijven inloggegevens, profielbewerkingen en acties consistent.

Werken deze proxy's met Discord-bots?Onze

Onze server-grade proxy's zijn compatibel met de meeste automatiseringstools en aangepaste scripts. U kunt proxylijsten rechtstreeks uploaden, ze ophalen via URL of gebruikmaken van onze REST API.

Zijn dit gedeelde of dedicated proxy's?Beide

Beide opties bestaan. Dedicated IP's worden uitsluitend aan u toegewezen. Grote gedeelde pools worden gedeeld en kunnen door maximaal 3 klanten per IP tegelijkertijd worden gebruikt. Kies dedicated IP's voor gevoelige of langlopende accounts; gebruik gedeelde pools voor lichtere taken op schaal.