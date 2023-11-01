NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Advertentieverificatie-proxy

IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 300 datacenter-IP’s across mijn target countries
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn ad proxyservice
  • Exporteer mijn regional proxylijsten als JSON
  • Toon welke proxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Ik reis vaak, dus ik gebruik deze verkoper producten! Kwaliteit en relatief goedkope prijs past bij mij! Zaken vereist frequente bezoeken aan landen waar sites in mijn regio zijn geblokkeerd! Met behulp van deze proxies lost het probleem!

Cergei VoloskovIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik gebruik vooral FineProxy voor het omzeilen van geo-beperkingen en het controleren van advertenties in verschillende regio's, en het behandelt alles feilloos. Geen captchas, geen blacklisted IP's in ieder geval tot nu toe. Het is uitgegroeid tot mijn go-to proxy service, en ik heb het al aanbevolen aan een paar vrienden.

lltr6SaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Ik gebruik FineProxy al een tijdje, en hun service is ongelooflijk betrouwbaar. De verbindingssnelheden zijn constant snel, en de uptime is praktisch perfect. Ik beveel het aan voor iedereen die stabiele proxies nodig heeft!

RehanNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Absoluut onder de indruk! De snelheden zijn ongelooflijk, zodat ik naadloos kan bladeren en streamen. De gebruikersinterface is intuïtief, waardoor het gemakkelijk is om van servers te wisselen. Als je een betrouwbare en snelle proxy nodig hebt, is dit degene om voor te gaan!.

Nadeem KhanTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

Een zeer handige service voor degenen die proxies nodig hebben zonder ingewikkelde opstelling. Alles begint snel, er zijn verschillende landen beschikbaar, en een fatsoenlijke selectie van plannen. Ik gebruikte de proxy voor analytics en automatisering werk en was volledig tevreden met de resultaten

EvgeniyDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ons bedrijf is sterk afhankelijk van proxy’s voor SEO-onderzoek, beheer van sociale media, concurrentieanalyse en geautomatiseerde taken. FineProxy is een redding geweest voor ons team en biedt een breed scala aan snelle, veilige en zeer anonieme proxy’s waarmee we taken efficiënt kunnen uitvoeren. Het dashboard is gebruiksvriendelijk, waardoor meerdere proxy’s probleemloos te beheren zijn. In tegenstelling tot andere proxyaanbieders die we eerder hebben geprobeerd, handhaaft FineProxy een consistente snelheid en beschikbaarheid, wat cruciaal is voor onze bedrijfsvoering. Als u een proxyoplossing van zakelijk niveau nodig hebt, raad ik u sterk aan deze eens te proberen!

omkaarSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hoeveel proxy\'s heb ik nodig voor advertentieverificatie?Dat hangt

Dat hangt af van uw schaal. Voor het controleren van campagnes in 10 landen is 10-20 IP\'s (één of twee per doellocatie) een goed startpunt. Voor geautomatiseerde verificatie over duizenden plaatsingen hebt u grotere pools nodig — honderden IP\'s verspreid over alle doelregio\'s.

Kan ik datacenter-proxy\'s gebruiken, of heb ik residentiële proxy\'s nodig?Voor de

Voor de meeste advertentieverificatietaken datacenter proxies volstaan. Ze zijn sneller en goedkoper. De enige uitzondering is wanneer advertentienetwerken het verbindingstype controleren en andere content aanbieden aan datacenter-IP\'s. In dat geval ISP-proxy's lossen het probleem op — ze lijken op thuisverbindingen, maar zonder verkeerslimieten.

Wat laadt AdSense precies via een proxy?Dit betekent

Dit betekent dat u uw eigen site (of een willekeurige site) bezoekt via een proxy uit een specifiek land om te zien welke Google AdSense-advertenties verschijnen voor bezoekers op die locatie. Uitgevers gebruiken dit om hun advertentie-inventaris per regio te begrijpen. Arbitrageteams gebruiken het om te onderzoeken welke aanbiedingen actief zijn in welke markten voordat ze campagnes lanceren.

Blokkeren advertentienetwerken mijn verificatie-IP\'s?Mogelijk wel

Mogelijk wel, als u te veel aanvragen achter elkaar vanaf één adres doet. Roteren over een IP-pool lost dit op — aan uw kant of via de proxydienst. Met datacenter-proxy\'s kunt u aanvragen gelijkmatig verdelen over duizenden IP\'s.

Is advertentieverificatie legaal?Ja

Ja. Controleren waar en hoe uw eigen advertenties worden weergegeven is een gangbare praktijk in de sector. Het monitoren van concurrerende advertentieplaatsingen openbaar toegankelijke pagina\'s is eveneens legaal — u bekijkt dezelfde content die elke reguliere bezoeker zou zien.

Werkt dit met verificatieplatforms zoals DoubleVerify, IAS of MOAT?Ja

Ja. Deze platforms ondersteunen vaak aangepaste proxy-configuraties of stellen u in staat om gegevens die via uw eigen infrastructuur zijn verzameld in te voeren. U kunt uw verificatiescripts door FineProxy IP's routeren en de resultaten — screenshots, ad tags, placement URL's — naar DoubleVerify, IAS of MOAT dashboards via hun API's pushen. Dit is vooral nuttig wanneer u geo-specifieke controles nodig hebt die verder gaan dan wat het platform standaard dekt, of wanneer u een onafhankelijke verificatielaag wilt als tegenwicht voor de eigen rapporten van het platform.

Handleiding

Hoe advertentieverificatie daadwerkelijk werkt — en waar proxy\'s een rol spelen

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

U geeft $10.000 per maand uit aan display-advertenties. Het dashboard zegt dat de impressies stijgen en de CTR er gezond uitziet. Maar hoeveel van dat verkeer bestaat uit echte mensen die uw banners op de juiste plekken zien?

Advertentiefraude kost de sector zo\'n $65 miljard per jaar. Klikfabrieken, onzichtbare advertentieplaatsingen, bots die zich voordoen als mensen, websites die hun identiteit vervalsen om “premium” inventaris te verkopen — de methoden zijn divers en evolueren voortdurend. Verificatie is de enige manier om te weten wat er daadwerkelijk met uw campagnes gebeurt.

Het kernprobleem dat proxy\'s oplossen

Advertentienetwerken tonen verschillende dingen afhankelijk van wie er kijkt. Een bezoeker uit Texas ziet één set advertenties, iemand uit Duitsland ziet iets anders. En wanneer een bekende verificatiedienst controleert — kunnen fraudeurs het IP detecteren en een perfect schone pagina tonen in plaats van de gebruikelijke rommel.

Een proxy voor advertentieverificatie stelt u in staat om advertentieplaatsingen te controleren alsof u een gewone gebruiker bent vanuit een willekeurige locatie. Geen speciale vlaggen, geen detectie — gewoon een normaal ogend verzoek vanuit een specifieke stad of land.

Wat u daadwerkelijk controleert

Geografische nauwkeurigheid is het grootste probleem. U hebt betaald voor impressies in de VS, het VK en Canada. Worden ze daar ook daadwerkelijk getoond? Zonder zelf vanuit die locaties te controleren, vertrouwt u op de eigen rapportage van het advertentienetwerk — wat zoiets is als de vos vragen of het kippenhok veilig is.

Naast geo-targeting is er de plaatsingskwaliteit. Uw merkbanner naast twijfelachtige content schaadt uw reputatie, zelfs als niemand erop klikt. Verificatie detecteert dit voordat het een PR-probleem wordt.

Dan is er de fraude zelf: advertenties die op elkaar gestapeld zijn zodat er slechts één zichtbaar is, banners van één pixel die technisch gezien “laden” maar door niemand worden gezien, botverkeer dat impressieaantallen kunstmatig opblaast. Dit alles vreet aan uw budget zonder enig rendement.

De controles opschalen

Handmatige steekproeven vanuit een browser met een proxy — dat is prima voor een kleine campagne. Maar als u advertenties draait in 15 landen op meerdere netwerken, hebt u automatisering nodig. Scripts die pagina\'s laden via proxy\'s vanuit de beoogde geo\'s, screenshots maken van de advertentieplaatsingen en deze vergelijken met de verwachte creatives.

Datacenter proxies werken goed voor dit soort bulkcontroles. U benadert advertentiepagina\'s op grote schaal en verzamelt data — dit lijkt meer op scraping dan op accountbeheer, dus de snelheid en het volume van datacenter-IP\'s wegen zwaarder dan er uitzien als een thuisgebruiker. Honderden IP\'s verspreid over verschillende locaties stellen u in staat om al uw doelmarkten in één run te dekken.

In gevallen waarin het advertentienetwerk actief verificatieverkeer probeert te detecteren — vooral met geavanceerde anti-fraudesystemen — voegen ISP-proxy's een extra laag legitimiteit toe. Ze zien eruit als thuisverbindingen, maar draaien op datacenter-grade infrastructuur.

AdSense en verificatie aan de uitgeverszijde

Als u aan de uitgeverszijde staat, wilt u weten welke advertenties Google daadwerkelijk op uw pagina\'s toont in verschillende landen. De beste proxy voor AdSense-laadcontroles is een snelle verbinding vanuit de doelregio — u laadt uw eigen pagina via een proxy en ziet precies wat uw bezoekers zien. Dit helpt bij het opsporen van adverteerders van lage kwaliteit, ongepaste content of geo-targetingproblemen die uw inkomsten beïnvloeden.

Arbitrageteams gebruiken dezelfde aanpak: controleren welke aanbiedingen en advertenties verschijnen in specifieke regio's voordat ze daar verkeer naartoe sturen.

Monitoring van advertenties van concurrenten

De beste proxy voor advertentieverificatie gaat niet alleen over uw eigen campagnes. Bijhouden wat concurrenten draaien, welke creatives ze testen, waar ze advertenties plaatsen — dit alles vereist dat u pagina's laadt vanuit dezelfde locaties die uw concurrenten targeten, zonder gedetecteerd of geblokkeerd te worden. Een pool van dedicated proxy's verspreid over belangrijke markten dekt dit af.

In de praktijk gebruiken teams dit voor specifieke scenario's die rechtstreeks van invloed zijn op de strategie. Volg hoe een concurrent creatieve materialen rond Black Friday, back-to-school of feestdagen door elkaar haalt — laad publisher pagina's vanuit doelregio's wekelijks en maak screenshots van de plaatsingen om een tijdlijn van hun berichtveranderingen op te bouwen. Monitor wanneer een nieuwe speler uw markt betreedt door te kijken naar onbekende merken die plotseling in advertentieslots in uw belangrijkste regio's verschijnen; een plotselinge stijging van de aanwezigheid van een nieuwe adverteerder in Duitsland en Frankrijk vertelt u dat zij uitbreiden voordat er zelfs maar een persbericht uitkomt. U kunt ook de advertentieplaatsingmix van een concurrent vergelijken tussen regio's — misschien voeren zij video pre-rolls uit in de VS maar vertrouwen op native display in Zuidoost-Azië — wat hun budgetallocatie en kanaalpriorititeiten onthult die u kunt gebruiken om uw eigen mediaplan aan te scherpen.