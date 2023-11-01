FineProxy FAQ

Een bestelling van een datacenterpakket kan één of meerdere landen bevatten, zolang de totale bestelling uit ten minste 100 IP-adressen bestaat. Deze pakketminimumhoeveelheid geldt niet voor dedicated proxy's.

Met Country Mix-abonnementen kunt u ongewenste landen uitsluiten en het aantal IP-adressen per land vóór of na aankoop aanpassen, afhankelijk van het abonnement en de beschikbare voorraad.