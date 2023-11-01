FineProxy is een verhuurdienst voor proxyservers die op een eigen infrastructuur draait. We gebruiken moderne serverhardware op basis van AMD, verspreid over tientallen datacenters wereldwijd. Ons netwerk heeft uplinks met een hoge capaciteit tot 80 Gbps, zodat de prestaties ook bij zware belasting stabiel blijven. Alle proxy's komen uit onze eigen IP-pools (we zijn een directe aanbieder) en blijven gedurende de volledige betaalde huurperiode actief.
Helpcentrum
FineProxy FAQ
Praktische antwoorden over proxydiensten, bestellen, dashboardbeheer, API-toegang, limieten, probleemoplossing en ondersteuning.
Veelgestelde vragen
Bekijk veelgestelde vragen over FineProxy-diensten, bestellen, configuratie, limieten en ondersteuning.
Over FineProxy3 antwoorden
We bieden datacenterproxy's in pakketten, dedicated proxy's die aan één klant worden toegewezen, statische ISP-proxy's en roterende proxyproducten.
De ondersteunde protocollen zijn HTTP, HTTPS, SOCKS4 en SOCKS5. UDP kan aan elk abonnement worden toegevoegd, behalve aan roterende proxy's: tijdens het bestellen of later via de pagina van de actieve dienst. Bij latere toevoeging worden alleen de resterende servicedagen naar rato in rekening gebracht.
In de meeste gevallen overlappen de IP-adressen niet, omdat elke bestelling afzonderlijk wordt ingericht.
Bij pakketproxy's is een beperkte overlap theoretisch wel mogelijk, omdat IP-adressen door een klein aantal klanten kunnen worden gedeeld. De kans op overlap kan bij grotere pakketten toenemen, maar in de praktijk komt dit zelden voor.
Als u gegarandeerd unieke IP-adressen nodig hebt, zijn dedicated proxy's de juiste keuze.
Proxytypen en locatiekeuze7 antwoorden
Een bestelling van een datacenterpakket kan één of meerdere landen bevatten, zolang de totale bestelling uit ten minste 100 IP-adressen bestaat. Deze pakketminimumhoeveelheid geldt niet voor dedicated proxy's.
Met Country Mix-abonnementen kunt u ongewenste landen uitsluiten en het aantal IP-adressen per land vóór of na aankoop aanpassen, afhankelijk van het abonnement en de beschikbare voorraad.
Dedicated proxy's zijn IP-adressen die gedurende de volledige huurperiode exclusief aan één klant zijn toegewezen. Tijdens die periode worden deze proxy's niet door andere klanten gebruikt en blijven ze gedurende de betaalde looptijd ongewijzigd, tenzij u vervanging of verlenging aanvraagt. Dedicated proxy's zijn geschikt wanneer u een strikt exclusief, statisch IP-adres nodig hebt.
Pakketproxy's worden geleverd in bundels met een vast aantal IP-adressen. Afhankelijk van het abonnement kunnen afzonderlijke IP-adressen in een pakket tegelijkertijd door een beperkt aantal klanten worden gebruikt (doorgaans maximaal 3–5). Dit model is bedoeld voor situaties waarin het aantal IP-adressen belangrijker is dan exclusiviteit per IP-adres.
Alle pakketproxy's zijn onze eigen IP-adressen en draaien op onze infrastructuur. Het zijn geen gratis proxy's en ze komen niet uit gescrapete lijsten van derden: het zijn door ons beheerde IP-adressen die uitsluitend binnen onze proxydienst beschikbaar zijn.
Het belangrijkste verschil is de mate van exclusiviteit.
Bij dedicated proxy's worden de IP-adressen aan één klant toegewezen en tijdens de huurperiode niet gedeeld. De IP-adressen blijven aan uw bestelling gekoppeld.
Bij pakketproxy's worden IP-adressen als bundel geleverd en kunnen ze door een beperkt aantal klanten worden gedeeld (doorgaans maximaal 3–5). Daardoor kunnen we grotere aantallen IP-adressen tegen een lagere prijs aanbieden, maar exclusief gebruik van elk afzonderlijk IP-adres is niet gegarandeerd. Dit model werkt goed wanneer schaal belangrijker is dan strikt dedicated IP-adressen.
ISP-proxy’s zijn statische residentiële IP-adressen die van gewone thuisinternetproviders zijn, maar draaien op servers in een datacenter.
Zo krijg je de sterke punten van beide soorten proxy’s. Van het datacenter: hoge snelheid, een statisch IP-adres dat niet verandert en een stabiele uptime. Van residentiële proxy’s: vertrouwen. Websites zien het ASN van een gewone internetprovider in plaats van een hostingbedrijf, waardoor deze IP’s veel minder vaak gemarkeerd of geblokkeerd worden.
Pakketten en prijzen vind je op de pagina met ISP-proxy’s.
API-credits zijn de interne factureringseenheden waarmee wordt gemeten hoeveel belasting uw verzoeken genereren. Elk plan bevat een vast aantal credits, en elk uitgaand verzoek trekt een bepaald bedrag af op basis van de complexiteit van de doelpagina.
Een eenvoudig verzoek dat alleen HTML of JSON laadt, kost doorgaans 1 credit. Verzoeken die meerdere parallelle assets activeren — zoals scripts, afbeeldingen, CSS-bestanden, lettertypen, API's en tracking-verzoeken — verbruiken meer credits. Elk asset telt als een apart downstream verzoek.
Deze aantallen zijn bij benadering en variëren per website:
- 1 credit — eenvoudig API-achtig verzoek, geen browser, geen JS
- 2–3 credits — no-JS browserverzoek (basis-DOM, geen rendering)
- ≈10 credits — volledige headless browser met JS-rendering, typische datacenter-proxybelasting
- 10–15+ credits — zware pagina's met veel scripts, trackers, advertenties, analytics of grote assetbundels
Verschillende websites hebben verschillende DOM-structuren, JS-bundles en asset-chains. De ene site laadt slechts een paar bestanden; een andere kan meer dan 30 downstream-verzoeken per pagina triggeren.
Hoe berekent u uw werkelijke verbruik?
U kunt het creditverbruik eenvoudig inschatten voordat u een plan kiest:
- Open de pagina die u wilt scrapen.
- Controleer hoeveel parallelle verzoeken het doet met een tool zoals RequestMap
- Het aantal geladen assets ≈ het aantal credits per paginalaadbeurt.
Dit geeft u een nauwkeurige voorspelling van hoeveel API-credits uw workflow verbruikt. Elk verzoek dat onze infrastructuur bereikt, verbruikt credits — inclusief responses zoals 404, 429, 503 of time-outs. Zelfs als de doelsite een fout retourneerde, hebben wij het verzoek toch verwerkt en gerouteerd.
Nee. U kunt een locatie alleen op landniveau kiezen. Targeting op stadsniveau binnen een land wordt niet ondersteund. IP-adressen worden automatisch toegewezen vanuit de minst belaste netwerken binnen onze infrastructuur.
Bestellingen, wallet en betalingen6 antwoorden
U kunt uw dashboardsaldo aanvullen met een creditcard, Apple Pay of cryptocurrency: BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 en USDT ERC20. Betalingen met een kaart en Apple Pay worden verwerkt door Paddle en Stripe.
Alle opwaarderingen verlopen uitsluitend via betalingsverwerkers; we accepteren geen rechtstreekse cryptocurrency-overboekingen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van uw regio.
Proxy's worden direct na een geslaagde betaling automatisch geleverd. Bij standaardabonnementen verschijnt de toegang tot de proxy's zonder wachttijd of handmatige verwerking in uw persoonlijke account. We versturen proxygegevens niet per e-mail.
De enige uitzondering geldt voor maatwerk- of niet-standaardbestellingen die via het ticketsysteem worden geplaatst. In die gevallen kan de levering van proxy's tot 24 uur duren.
De standaardhuurperiode is minimaal 30 dagen. Een betaalde looptijd van 48 uur is ook beschikbaar voor alle producten behalve roterende proxy’s.
Kies een niet-roterend proxyproduct, configureer de landen, het aantal IP’s en de extra’s en selecteer vervolgens 48 uur. De catalogus berekent en toont vóór betaling de volledige prijs van de gekozen configuratie.
Bent u tevreden met de resultaten, dan verlengt u dezelfde dienst tot 30 dagen. De gebruikersnaam, het wachtwoord en de lijst met IP-adressen blijven gelijk, zodat u niets opnieuw hoeft te configureren.
Let op: bestellingen voor 48 uur komen niet in aanmerking voor restitutie.
Uw dashboard heeft één interne wallet. U kunt deze handmatig opwaarderen of automatische opwaarderingen inschakelen. Elke dienst en add-on wordt uit dit saldo betaald; u hoeft dus niet voor elke aankoop een afzonderlijke factuur te financieren.
Alle opwaarderingen in het dashboard worden uitsluitend via betalingsverwerkers verwerkt. We accepteren geen rechtstreekse cryptocurrency-overboekingen.
Als u een dienst vooraf voor 3 maanden bestelt, krijgt u 10% korting; voor 6 maanden 15% en voor 12 maanden 20%. De korting wordt automatisch toegepast wanneer u bij het afrekenen de looptijd kiest.
Een actieve dienst beheren8 antwoorden
Alle proxy's blijven gedurende de volledige betaalde huurperiode actief en hoeven niet verplicht te worden vervangen. De IP-adressen blijven actief zolang u de dienst blijft verlengen.
Ja. Een geplande vervanging van de IP-lijst is gratis: u kunt deze eenmaal per 8 dagen zelf via het dashboard uitvoeren.
Wilt u niet op de geplande vervanging wachten, dan kunt u de lijst ongepland volledig of gedeeltelijk vervangen. Dit is een betaalde optie: $10 per handeling, afgeschreven van uw dashboardsaldo.
Roterende proxy's hoeven niet te worden vervangen: hun adressen veranderen automatisch.
Open de actieve dienst → Meer acties (rechtsboven) → IP-adressen vernieuwen. Hier kunt u de volledige lijst vernieuwen, alleen geselecteerde adressen vervangen of adressen uit een specifiek land vervangen.
Als uw abonnement en de beschikbare voorraad dit toelaten, kunt u tijdens het vernieuwen ook het aandeel van een land in uw pakket verhogen of verlagen. Een geplande vervanging eenmaal per 8 dagen is gratis; een ongeplande vervanging kost $10. Zie ‘Kan ik IP-adressen vervangen voordat de huurperiode afloopt?’ voor meer informatie.
Alle adressen van uw dienst staan op de pagina van de actieve dienst onder IP-adressen. U ziet de volledige lijst met het land van elk adres en kunt met het landenfilter snel de gewenste adressen selecteren.
U kunt de lijst op twee manieren exporteren:
- Gewoon TXT-bestand — selecteer de gewenste landen en download alleen de bijbehorende adressen, met één proxy per regel.
- Aangepaste builder — stel uw eigen regelindeling samen met de variabelen {ip}, {port}, {login}, {password} en {scheme}, zodat het bestand zonder handmatige aanpassingen in uw software past.
Zie voor informatie over poorten en de builder ‘Welke poorten en indelingen voor proxylijsten zijn beschikbaar?’.
Gebruik de poort die bij uw protocol en authenticatiemethode hoort:
|Protocol
|Poort voor inloggegevens
|Poort voor IP-toegangslijst
|Mogelijkheden
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Standaard HTTP-proxyverkeer
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Alleen IP-authenticatie
|HTTP/2 (poort 993, DPI-omzeiling)
|—
|993
|HTTP/2
Buildervariabelen:
- {ip} — IP-adres van de proxy
- {port} — verbindingspoort
- {login} — gebruikersnaam voor de dienst
- {password} — wachtwoord voor de dienst
- {scheme} — proxyprotocol
Combineer ze met willekeurige scheidingstekens of tekst om elke gewenste uitvoerindeling te maken.
Dit zijn de inloggegevens van de dienst, niet die van uw dashboard. Wijzig de gebruikersnaam bij Verbinding en het wachtwoord onder Beheer → Wachtwoord.
Dit is nuttig wanneer u naamgevingsschema's migreert of veel bestaande configuratiebestanden bijwerkt. Werk die bestanden met de nieuwe waarden bij voordat u workloads overzet.
Ga naar Actieve dienst → Beheer → Extra IP-adressen. Voeg IP-adressen voor één of meerdere landen toe zonder de dienst op te zeggen.
De prijs wordt naar rato berekend over de resterende dagen.
Ga naar Actieve dienst → Beheer en kies onderaan ‘Deze dienst opzeggen’. Het ongebruikte tegoed wordt teruggestort in uw wallet.
Als u binnen 24 uur opzegt, kunt u via het ticketsysteem een terugbetaling naar de oorspronkelijke betaalmethode aanvragen, met inachtneming van het terugbetalingsbeleid.
Verkeer en verbindingslimieten10 antwoorden
We leggen op abonnementsniveau geen kunstmatige snelheidslimieten op. De werkelijke prestaties hangen vooral af van externe factoren, waaronder beperkingen aan de clientzijde, de softwareconfiguratie, de netwerkkwaliteit en het gedrag van doelwebsites.
Onder praktijkomstandigheden kunnen snelheden op externe servers oplopen tot 700 Mbps. Bij gangbare thuisnetwerken liggen snelheden meestal rond 200–300 Mbps. We garanderen echter geen minimumsnelheid, omdat die niet in alle netwerken en gebruikssituaties gelijk kan zijn.
We gebruiken geen verouderde proxyformaten die tot 10–20 Mbps beperkt zijn. Snelheidswaarden gelden per afzonderlijk IP-adres en zijn geen gemiddelde over een volledig pakket.
Dataverkeer is onbeperkt. Voor de bandbreedte raden we aan binnen de volgende richtwaarden te blijven, afhankelijk van de pakketgrootte:
- Pakketten met maximaal 300 IP-adressen — tot 100 Mbps
- Pakketten met maximaal 3.000 IP-adressen — tot 500 Mbps
- Pakketten met 3.001 tot 5.000 IP-adressen — tot 1 Gbps
- Pakketten met 5.001 tot 15.000 IP-adressen — tot 1,5 Gbps
- Pakketten met 15.001 tot 25.000 IP-adressen — tot 2,5 Gbps
- Pakketten met 25.001+ IP-adressen — tot 5 Gbps
Dit zijn geen automatische limieten: uw snelheid wordt technisch niet afgeknepen. We vragen u binnen deze waarden te blijven. Als u ze structureel overschrijdt, kan de ondersteuning een ticket openen met het verzoek de belasting te verlagen.
De limiet voor gelijktijdig actieve proxyverbindingen (de technische term is ‘concurrent connections’) hangt af van de pakketgrootte:
- Pakketten tot 999 IP-adressen — 1.500 gelijktijdige verbindingen
- Pakketten van 1.000 tot 4.999 IP-adressen — 3× het aantal IP-adressen
- Pakketten van 5.000 tot 14.999 IP-adressen — 2× het aantal IP-adressen
- Pakketten met 15.000+ IP-adressen — evenveel verbindingen als IP-adressen
Sluit verbindingen zodra elke taak is voltooid. Anders kan een verbinding actief blijven tot de time-out van 120 seconden, waardoor de effectieve aanvraagcapaciteit afneemt.
Als uw workload niet overeenkomt met de statistieken, vraag dan uw softwareontwikkelaar te controleren hoe verbindingen worden afgehandeld.
Gelijktijdige verbindingen geven aan hoeveel proxyverbindingen tegelijkertijd actief kunnen zijn.
Telkens wanneer uw browser, toepassing of script een verzoek via een proxy verstuurt, wordt een verbinding geopend. Zolang het verzoek wordt verwerkt, blijft de verbinding actief en telt deze mee als gelijktijdige verbinding. Zodra het verzoek is voltooid en de verbinding is gesloten, telt deze niet meer mee.
Het is belangrijk te begrijpen dat het openen van een website niet altijd slechts één verbinding gebruikt.
Wanneer een pagina wordt geladen, vraagt de browser eerst het HTML-hoofdbestand op. Daarna kunnen veel aanvullende bronnen worden geladen, zoals afbeeldingen, scripts, stylesheets, lettertypen en API-aanvragen. Elk van deze verzoeken kan tijdens de verwerking een eigen verbinding openen.
Eén websitebezoek kan daardoor meerdere gelijktijdige verbindingen tot stand brengen. Het werkelijke aantal hangt af van de structuur van de website, het aantal geladen assets en de manier waarop de browser of toepassing deze verzoeken afhandelt.
De dienst schakelt automatisch over naar Slow Mode, een beperkingsmodus voor gelijktijdige verbindingen. Zolang deze actief is, is per IP-adres maximaal één verbinding toegestaan.
De duur hangt af van het aantal overschrijdingen binnen 24 uur:
- Maximaal 2 overschrijdingen — 5 minuten
- 3 tot 6 overschrijdingen — 15 minuten
- 7 tot 10 overschrijdingen — 30 minuten
- Meer dan 10 overschrijdingen — 60 minuten
Na afloop van de beperkingsperiode keert de dienst automatisch terug naar de normale werking.
Threads zijn parallelle softwaretaken; verbindingen zijn actieve netwerksessies die deze taken via proxy's openen. Eén thread kan meerdere gelijktijdige verbindingen gebruiken.
Typische voorbeelden:
- API-aanvraag — doorgaans 1 verbinding
- Eenvoudige HTTP-aanvraag (HTML of JSON) — meestal 1 verbinding
- Browseraanvraag zonder JavaScript — 2–3 verbindingen
- Headless browser met JavaScript-rendering — gemiddeld circa 10 verbindingen
- Zware pagina met advertenties, analytics, tracking en veel assets — 10–15+ verbindingen
Elk geladen script, stylesheet, elke afbeelding, elk lettertype, elke API-aanroep of tracker kan een afzonderlijke downstreamverbinding tot stand brengen.
Meet de belasting voordat u een abonnement kiest om te bepalen hoeveel verbindingen u werkelijk nodig hebt:
- Open de website waarmee u wilt werken in Chrome of Firefox.
- Druk op F12 (of klik met de rechtermuisknop → Inspecteren) om de ontwikkelaarstools te openen en ga naar het tabblad Netwerk. Daar ziet u elk verzoek dat de pagina tijdens het laden verstuurt.
- Laad de pagina opnieuw en controleer hoeveel verzoeken tegelijkertijd worden uitgevoerd. Het aantal parallel geladen bronnen — afbeeldingen, scripts, stylesheets, lettertypen en API-aanroepen — komt ongeveer overeen met het aantal verbindingen per paginalaadbeurt. De online tool Request Map biedt eveneens een nuttig visueel overzicht.
- Vermenigvuldig dat aantal met het aantal parallelle threads of taken in uw software en tel daar voor piekbelasting een marge van 20–30% bij op.
Websites zijn verschillend opgebouwd: de ene laadt slechts enkele bestanden, terwijl de andere per paginalaadbeurt 30 of meer verzoeken verstuurt. Meet daarom uw werkelijke doelwebsite in plaats van op gemiddelden te vertrouwen.
Open de pagina van de actieve dienst → Statistieken. Schakel in de grafiek over naar het tabblad Verbindingen. Daar ziet u uw limiet, het huidige gebruik en, indien van toepassing, een markering voor Slow Mode.
Ja. Als de verbindingslimiet van uw pakket niet voldoende is, kunt u extra gelijktijdige verbindingen kopen: bij het plaatsen van de bestelling of op elk gewenst moment terwijl de dienst actief is.
U regelt alles in het dashboard op de pagina van de actieve dienst. Kies het gewenste aantal; zodra dit uit uw saldo is betaald, wordt de limiet automatisch verhoogd. Een supportticket is niet nodig.
De prijs bedraagt $30 per 1.000 verbindingen voor 30 dagen. Voegt u verbindingen toe aan een al actieve dienst, dan wordt het bedrag naar rato over de resterende dagen berekend; u betaalt alleen voor de rest van de periode.
De limiet voor gelijktijdige verbindingen geldt voor de dienst als geheel, niet voor elk IP-adres op de toegangslijst afzonderlijk. Als meerdere adressen zijn toegestaan, bijvoorbeeld van uw kantoor, thuis-pc en server, delen ze standaard één gezamenlijke limiet.
Om te voorkomen dat één koppeling de verbindingen van de andere verbruikt, kunt u bij het toevoegen of bewerken onder Beheer → IP-toegangslijst opgeven hoeveel verbindingen u aan elke koppeling toewijst. Bij een limiet van 1.500 kunt u bijvoorbeeld 1.000 aan de server, 300 aan het kantoor en 200 aan de thuis-pc toewijzen.
Het totaal van alle quota mag de servicelimiet niet overschrijden. U kunt de quota later wijzigen door de koppeling te bewerken.
IP-toegangslijst en toegang4 antwoorden
Met een IP-toegangslijst bepaalt u welke bron-IP-adressen toegang tot uw proxy's hebben. Andere bronadressen worden geweigerd.
Toegang vanaf een nieuw toegevoegd bron-IP-adres wordt normaal gesproken binnen ongeveer 10 seconden actief.
Ja. U beheert ze op de pagina van de actieve dienst onder Beheer → IP-toegangslijst.
Maximaal 5 koppelingen zijn gratis. Elke extra koppeling kost $1 per maand en wordt uit uw dashboardwallet betaald.
Nee. Het gebruik van proxy's zonder IP-toegangslijst wordt niet ondersteund. Om toegang tot de proxy's te krijgen, moet uw IP-adres aan de lijst met toegestane adressen worden toegevoegd.
Als uw internetprovider uw IP-adres binnen hetzelfde subnet wijzigt, blijven de proxy's werken zonder dat u de toegangslijst voortdurend hoeft bij te werken.
Voeg uw huidige IP-adres toe in de dienstinstellingen en gebruik authenticatie met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het systeem bepaalt automatisch het toegestane subnetbereik.
Gebruik voor verbindingen met inloggegevens:
- HTTP — poort 8080
- SOCKS5 — poort 1080
Bij 85.249.3.145 kan het systeem bijvoorbeeld 85.249.0.0–85.249.7.255 toestaan. De toegang blijft beschikbaar als uw adres binnen dat bereik verandert. U kunt het bereik met elke CIDR-calculator controleren, maar u hoeft het niet handmatig in te voeren.
API, MCP en webhooks3 antwoorden
Via de API kan software ondersteunde functies van een FineProxy-account gebruiken. MCP biedt compatibele AI-tools een gestandaardiseerde manier om deze functies te gebruiken.
Maak sleutels aan via Instellingen → API-sleutels. Het geheim wordt één keer weergegeven; kopieer het en bewaar het veilig. Gebruik voor integraties afzonderlijke sleutels met zo weinig mogelijk rechten.
Verleen alleen de benodigde machtigingen:
- customer:read — klantgegevens lezen.
- customer:write — klantgegevens bijwerken.
- wallet:read — walletgegevens bekijken.
- wallet:deposit — stortingen in de wallet beheren.
- services:read — diensten bekijken.
- services:write — diensten aanmaken of wijzigen.
- tickets:read — tickets bekijken.
- tickets:write — tickets aanmaken of bijwerken.
- catalog:read — producten en opties bekijken.
- usage:read — gebruiksgegevens bekijken.
- wallet:spend — staat automatisering toe om wallettegoed uit te geven.
- webhooks — webhooks beheren.
wallet:spend is een financiële machtiging: automatisering met deze machtiging kan wallettegoed uitgeven.
Een webhook is een automatische melding die FineProxy naar een door u opgegeven adres (een HTTPS-URL) stuurt wanneer zich in uw account een factureringsgebeurtenis voordoet, zoals walletactiviteit of een wijziging in dienstbetalingen. U hoeft niet in te loggen op het dashboard of de API voortdurend op te vragen: het systeem brengt uw dienst zelf van de gebeurtenis op de hoogte.
Praktische toepassingen:
- Boekhouding — betalingen en opwaarderingen automatisch registreren in uw CRM- of boekhoudsysteem.
- Dienstbewaking — een signaal ontvangen wanneer een dienst is betaald of verlengd en direct uw eigen processen starten, zoals het bijwerken van de proxylijst in uw software.
- Meldingen — meldingen doorsturen naar Telegram, Slack of e-mail, zodat uw team van gebeurtenissen op de hoogte is zonder het dashboard te openen.
- Saldobeheer — walletgebeurtenissen aan uw eigen controles koppelen en tijdig opwaarderen, zodat diensten nooit worden onderbroken.
Instellen: Instellingen → Webhooks → voer het HTTPS-adres in waarop uw dienst verzoeken ontvangt. Bij het aanmaken van de webhook wordt een geheim één keer weergegeven. Bewaar dit: uw dienst gebruikt het om te controleren of een melding werkelijk van FineProxy komt en niet van een derde.
Als u geen eigen server beheert, kunt u webhooks ontvangen via no-code-tools zoals Zapier, Make of n8n.
Proxytests en geblokkeerde bronnen5 antwoorden
Dit wordt veroorzaakt door IP Whitelisting. Het IP-adres van de online checker verschilt van het IP-adres dat in uw persoonlijke account op de toegangslijst staat. Daardoor heeft de checker geen toegang tot de proxy's. Onze proxy's werken alleen vanaf het toegestane IP-adres.
Test in dezelfde omgeving en software die u wilt gebruiken:
- Configureer de proxy's in Firefox met de FoxyProxy-extensie.
- Gebruik SOCKS5 met authenticatie.
- Test meerdere websites.
- Werken ze nog steeds niet, controleer dan het bron-IP-adres onder IP-toegangslijst.
Test met minimale belasting en controleer de IP-toegangslijst, vooral als uw bron-IP-adres of subnet is gewijzigd.
Probeer andere websites. Als slechts één website niet werkt, raadpleeg dan het beleid voor geblokkeerde websites en diensten. Bronnen die daaronder vallen, kunnen niet worden gedeblokkeerd.
Als de bron niet is geblokkeerd, stuurt u de ondersteuning de foutcode, logbestanden en een schermafbeelding van uw proxyinstellingen.
Alle verzoeken over technische problemen, proxycontroles en niet-standaardsituaties worden uitsluitend afgehandeld via het ticketsysteem. Zo kunnen we elke zaak goed volgen en een nauwkeurig antwoord geven. De gemiddelde reactietijd bedraagt maximaal 1–2 uur; de officiële SLA voor reacties bedraagt maximaal 24 uur.
Voor onze proxy's gelden beperkingen op infrastructuurniveau die van toepassing zijn op alle gebruikers en abonnementen. Valt een bron onder deze beperkingen, dan is toegang via onze proxy's niet mogelijk en kan de bron niet worden gedeblokkeerd.
- E-maildiensten en mailprotocollen (SMTP, IMAP, POP3) zijn volledig geblokkeerd, ongeacht het gebruiksdoel.
- Overheidsbronnen, waaronder alle .gov-domeinen, zijn voor alle landen en abonnementen geblokkeerd.
- Google-zoekresultaten zijn geblokkeerd (andere Google-diensten blijven beschikbaar).
De volledige lijst met geblokkeerde websites en diensten vindt u hier
Als een bron op die lijst staat, werkt deze niet via onze proxy's.
Garanties en terugbetalingen3 antwoorden
We garanderen de beschikbaarheid van proxy's gedurende de betaalde periode, mits de servicevoorwaarden en limieten worden nageleefd.
We garanderen geen toegang tot elke website of compatibiliteit met een specifieke dienst. Resultaten kunnen afhangen van veranderende regels van de doelwebsite, antibotsystemen, browserprofielen, headers, headless-instellingen en andere softwareconfiguratie.
Als bepaalde adressen niet geschikt zijn, kunnen ze worden vervangen. De mogelijkheden staan beschreven in ‘Kan ik IP-adressen vervangen voordat de huurperiode afloopt?’.
Ja. We bieden een probleemloze terugbetaling binnen 24 uur na aankoop van de dienst. Terugbetalingen worden uitgevoerd via dezelfde betaalmethode als waarmee de aankoop is gedaan. Bij betaling met cryptocurrency moet u een walletadres en de naam van het netwerk opgeven. Alle terugbetalingsverzoeken moeten uitsluitend worden ingediend via het ticketsysteem in uw persoonlijke account. Voordat u een terugbetaling van uw accountsaldo aanvraagt, moet u de actieve dienst handmatig in uw persoonlijke account opzeggen. Dit is vereist om aan procedurele en wettelijke voorschriften te voldoen.
Een terugbetaling kan worden geweigerd wanneer:
- de dienst in strijd met de serviceregels is gebruikt;
- er meer dan 24 uur sinds de betaling zijn verstreken;
- De dienst is voor 48 uur gekocht; bestellingen voor 48 uur komen niet in aanmerking voor restitutie.
Na 24 uur kunt u een actieve dienst nog steeds opzeggen. De ongebruikte waarde wordt voor toekomstige aankopen aan uw dashboardwallet toegevoegd.