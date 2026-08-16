FineProxy richt zich op SOCKS5- en volledig versleutelde HTTPS-proxy's in plaats van MTProto. Een snelle SOCKS5-proxy voor Telegram met authenticatie via gebruikersnaam en wachtwoord werkt perfect met de app én andere platformen, terwijl MTProto beperkt is tot alleen Telegram. SOCKS5- en HTTPS-verbindingen zijn end-to-end versleuteld en eenvoudiger te integreren in automatiseringstools, API-clients of desktopsoftware. Bovendien kunt u één proxy gebruiken voor meerdere platformen in plaats van voor slechts één app. In de meeste praktijksituaties is een hoogwaardige SOCKS5-proxy stabieler en veiliger dan een openbare MTProto-server.