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Telegram-proxy

Statische datacenter- en ISP-proxy's voor Telegram: SOCKS5/HTTPS, 1:1 IP-naar-account-binding, onbeperkt verkeer, gebouwd voor scraping en groepsbeheer.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement voor Telegram.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated IP in Duitsland voor Telegram en allowlist 203.0.113.7
  • Toon welke proxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
  • Verleng elke proxyservice die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Vervang het IP van mijn Europese accountgroep zodra de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer mijn current proxylijsten als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Actieve accounts

Ik gebruik deze dienst al meer dan vijf jaar voor mijn gegevens schrapen projecten, en het is uitstekend geweest. Ze bieden roterende IP's, snelle prestaties, en in tegenstelling tot vele andere proxies, ze niet worden geblokkeerd op sociale media platforms.

AliceDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Gebruikte proxy voor 2 maanden en volledig tevreden, schoon IP, niet geblokkeerd, goede ondersteuning. Zeer geschikt voor het beheren van meerdere accounts op hetzelfde moment!

phuongheocon98Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Minimale bestellingen

Ik koop mini-proxy pakketten alleen hier! Het is zeer handig om te werken in een strakke cirkel! En er is geen zin in overbetalen voor wat je niet nodig hebt! Voordeelige tarief, de laagste prijs en werken zonder mislukkingen!

Asmik RolinIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Hallo! Ik was lange tijd op zoek naar een groot aantal proxy’s voor een betaalbare prijs. Uiteindelijk vond ik ze op fineproxy.org. Daarvoor betaalde ik tien keer zoveel. Na een maand werkt alles nog steeds. Bedankt voor jullie service!

MaksymTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Ik ben al enige tijd bekend met FineProxy. FineProxy heeft mijn problemen opgelost voor het extraheren van gegevens van het internet en het goede ding over deze service is de stabiliteit en beschikbaarheid en het aantal proxies die ze hebben. De proxy routing service, die heeft een zeer redelijke prijs, heeft mijn kosten in het extraheren van gegevens van het internet verlaagd. En het goede ding over FineProxy is de ondersteuning, die onze vragen beantwoordt en onze problemen oplost in de kortst mogelijke tijd. Als u een proxy voor uw diensten nodig hebt, Ik stel u zeker voor om te kopen proxy routing service van FineProxy.

reza bhmSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ik heb een geweldige ervaring met behulp van FineProxy. De snelheid en stabiliteit van hun proxies zijn uitstekend, en ze bieden een breed scala aan opties voor verschillende use cases. Het opzetten was eenvoudig, en hun klantenondersteuning is altijd beschikbaar en efficiënt. Ik beveel FineProxy voor iedereen die een betrouwbare proxy-oplossing nodig heeft!

Tan NguyenProxyRate, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat is het verschil tussen SOCKS5-proxy's en MTProto?SOCKS5 is een

SOCKS5 is een universeel protocol dat al uw verkeer via een proxyserver routeert, terwijl het MTProto-protocol dat Telegram gebruikt het eigen versleutelingsprotocol van de app is, specifiek ontworpen voor veilige berichten. SOCKS5 werkt met alle apps en tools, waaronder Telegram, browsers en bots, terwijl MTProto alleen binnen Telegram-clients functioneert. MTProto-proxy's verwerken uitsluitend Telegram-verkeer en bevatten een versleutelingslaag die voor die app is geoptimaliseerd. Ze zijn niet uitwisselbaar — SOCKS5 biedt bredere flexibiliteit, MTProto is uitsluitend voor Telegram.

Bieden jullie MTProto-proxy's aan voor Telegram?FineProxy richt zich

FineProxy richt zich op SOCKS5- en volledig versleutelde HTTPS-proxy's in plaats van MTProto. Een snelle SOCKS5-proxy voor Telegram met authenticatie via gebruikersnaam en wachtwoord werkt perfect met de app én andere platformen, terwijl MTProto beperkt is tot alleen Telegram. SOCKS5- en HTTPS-verbindingen zijn end-to-end versleuteld en eenvoudiger te integreren in automatiseringstools, API-clients of desktopsoftware. Bovendien kunt u één proxy gebruiken voor meerdere platformen in plaats van voor slechts één app. In de meeste praktijksituaties is een hoogwaardige SOCKS5-proxy stabieler en veiliger dan een openbare MTProto-server.

Kan ik uw proxy's dus gebruiken in plaats van MTProto?Ja

Ja, absoluut. De SOCKS5- en HTTPS-proxy's van FineProxy zijn volledig compatibel met Telegram en kunnen MTProto in elk praktisch scenario vervangen. De verbinding blijft end-to-end versleuteld en de prestaties zijn vaak hoger doordat het verkeer via geoptimaliseerde datacenterinfrastructuur loopt. U kunt dezelfde proxy ook gebruiken in browsers, bots en andere automatiseringstools — iets dat MTProto niet ondersteunt. Dit maakt SOCKS5 en HTTPS een flexibelere en betrouwbaardere optie voor zowel Telegram als multiplatformworkflows.

Werken jullie proxyservers met Telegram-bots?Ja

Ja, de SOCKS5-proxy's van FineProxy werken met alle gangbare Telegram-bots en automatiseringsframeworks. Voor ontwikkelaars die de snelste proxy voor Telegram API-verzoeken zoeken, biedt onze datacenterinfrastructuur lage latentie en consistente responstijden. U kunt proxylijsten in elk gewenst formaat genereren met behulp van de lijstconstructor — CSV, TXT, JSON of via API. Elke proxy draait op FineProxy’s eigen IPv4-infrastructuur met onbeperkt verkeer en stabiele uptime, wat zorgt voor consistente botprestaties, zelfs bij grootschalige taken.

Zijn uw proxy's compatibel met Telethon, Pyrogram en andere Telegram-automatiseringsbibliotheken?Ja

Ja, de SOCKS5- en HTTPS-proxy's van FineProxy integreren naadloos met Telethon, Pyrogram, Aiogram en andere populaire Python-bibliotheken voor Telegram. Deze frameworks ondersteunen SOCKS5 standaard via de python-socks- of PySocks-pakketten — u hoeft alleen de proxyhost, poort en inloggegevens door te geven aan de clientconstructor. Voor Telethon gebruikt u de proxy-parameter in TelegramClient(); voor Pyrogram configureert u de proxy-dict in Client(). Statische datacenter- of ISP-proxy's werken hier het beste omdat ze persistente sessies onderhouden en herauthenticatielussen verminderen. Wijs één statisch IP per account toe, houd uw dependencies up-to-date en uw automatiseringspipeline draait betrouwbaar op schaal.

Kan ik ze gebruiken voor meerdere Telegram-accounts?Technisch gezien wel

Technisch gezien wel, maar wij raden aan om één statisch IP per Telegram-account toe te wijzen om sessies stabiel te houden en loginverificatieprompts tot een minimum te beperken. Deze aanpak isoleert activiteit tussen accounts en helpt een schonere IP-reputatie te behouden op de lange termijn. Gebruik bij grootschalige opstellingen aparte subnets of proxylijsten per accountgroep.

Bestaat er een risico dat Telegram u blokkeert?Elk proxytype

Elk proxytype brengt enig risico op tijdelijke beperkingen of bans met zich mee, afhankelijk van het gebruikersgedrag. FineProxy levert schone, privé IPv4-proxy's, maar verantwoord gebruik is essentieel: vermijd spam, agressieve automatisering of frequente locatiewisselingen. Het risico hangt meer af van hoe u opereert dan van de proxy zelf.

Moet ik iets configureren in Telegram?Ja

Ja, open het gedeelte “Network & Proxy” in Telegram’s instellingen, selecteer SOCKS5 en voer het IP-adres, de poort en de inloggegevens van uw proxy in. U kunt ook elke software gebruiken die proxy’s ondersteunt, zoals automatiseringsframeworks of browsergebaseerde clients. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, routeert Telegram al het verkeer via de door u gekozen FineProxy-server met volledige IPv4-ondersteuning.

Handleiding

Proxy's voor Telegram: praktische gids voor groepsbeheer en openbare data

Bijgewerkt 16 Aug 2026 · 3 min leestijd · FineProxy-netwerkteam

Het op grote schaal uitvoeren van Telegram-activiteiten — doelgroepanalyse, openbare data-scraping, gebruikersuitnodigingen of het beheren van meerdere groepen — vereist een betrouwbare proxy-infrastructuur en consistente workflows. Voor teams die op zoek zijn naar de beste proxy voor Telegram van FineProxy bieden wij statische datacenter-proxy\'s, statische ISP-proxy\'s en roterende datacenter-proxy\'s aan op door FineProxy beheerde IPv4-ranges en eigen hardware. Alle nodes draaien op AMD Threadripper in Tier-III/IV-faciliteiten met 10–40 Gbit/s uplinks, 99,9% uptime en onbeperkt verkeer; abonnementen verschillen uitsluitend in gelijktijdigheid, zodat u uw doorvoer voorspelbaar kunt opschalen.

Proxytypes voor Telegram-workloads

Statische datacenter-proxy's Kostenefficiënt en lage latentie wanneer u de aanvraagfrequentie zelf beheert. Goed voor stabiele admin-sessies, moderatietools en lichte automatisering gekoppeld aan bekende accounts. Gebruik „één statisch IP per admin/account

Statische ISP-proxy's Door de provider aangekondigde IP's die langdurige sessies stabiel houden. Nuttig voor bedrijfskritische admins, geverifieerde organisaties of regiogebonden operaties waarbij IP-continuïteit de wrijving vermindert.

Roterende datacenter-proxy's Ideaal voor het verzamelen van openbare HTML/HTTP-data waarbij IP-diversiteit per verzoek het aantal retries laag houdt. Gebruik ze voor het catalogiseren van openbare groepsmetadata, ledenlijsten waar deze toegankelijk zijn, het monitoren van openbare berichten of het verzamelen van profielsnippets die via de webinterfaces zichtbaar zijn. Rotatie verbetert de doorvoer; u hebt nog steeds beleefde crawl-instellingen nodig.

MTProto vs. SOCKS5 — Waarom wij universele proxy's aanbevelen

Telegram ondersteunt SOCKS5 en MTProto. MTProto is Telegram’s eigen transportprotocol en werkt uitsluitend binnen Telegram-clients. SOCKS5 en volledig versleutelde HTTPS-proxies werken met Telegram én met alle andere software — browsers, automatiseringsframeworks, API-clients. Voor dezelfde prijs bieden SOCKS5/HTTPS een bredere inzetbaarheid, eenvoudigere toolondersteuning en gemakkelijkere logging/auditing.

Een betrouwbare Telegram-proxyserver voor snelle downloads maakt het verschil bij het overdragen van media uit groepen of kanalen. SOCKS5- of HTTPS-proxy's met hoge bandbreedte verwerken grote bestanden zonder throttling, terwijl openbare MTProto-endpoints vaak geen consistente snelheden bieden. Gebruikers in beperkte regio's kunnen Telegram ook volledig deblokkeren via correct geconfigureerde SOCKS5- of HTTPS-proxy's, waarmee volledige toegang tot chats, gesprekken en media wordt hersteld.

een man die achter een laptop zit

Praktische opstellingen voor echte taken

A) Groepspubliek scrapen

  • Gebruik roterende datacenter-proxy's voor verzamelworkers; voeg willekeurige vertragingen van 400–900 ms toe.
  • Beperk de gelijktijdigheid per doeloppervlak (bijv. openbare groepspagina, zoekresultatenpagina's) om gesynchroniseerde pieken te voorkomen.
  • Behoud per-sessie-identifiers (UA, cookies waar van toepassing) en vermijd snel wisselen tussen groepen binnen één sessie.

Signalen om in de gaten te houden: toenemende 429/5xx-fouten, oplopende timeouts, afnemende resultaatkwaliteit. Reageer door de concurrency te verlagen en delay-jitter te verbreden.

B) Scraping van openbare groepsinformatie

  • Roterende pool voor fetchers; statische datacenter-IP's voor beheer-dashboards.
  • Aparte opslag per groep en tijdstempelwijzigingen; vermijd het opnieuw ophalen van ongewijzigde content.
  • Respecteer paginering en implementeer exponentiële backoff bij tijdelijke fouten.

C) Gebruikers uitnodigen voor groepen

  • Gebruik statische proxy's (datacenter of ISP) die 1:1 aan admin-accounts gekoppeld zijn.
  • Houd locaties consistent; spring niet van regio naar regio tijdens beheersessies.
  • Warm accounts geleidelijk op; spreid acties over de tijd; monitor challenge-prompts.

Risicobeheer: het grootste risico is gedrag, niet transport. Als verificatieverzoeken toenemen, pauzeer dan, verlaag de dagelijkse uitnodigingslimiet en verleng de intervallen.

D) Meerdere groepen beheren (moderatie, planning, analytics)

  • Koppel elk admin- of serviceaccount aan een eigen statisch IP.
  • Gebruik aparte sublijsten voor teams/projecten; laat crawlers nooit admin-IP's hergebruiken.
  • Houd tool-fingerprints consistent (wissel niet willekeurig tussen headless en volledige browsermodi).

Aan de slag

Klaar om een werkende proxy voor Telegram te kopen? Kies een plan op basis van uw gelijktijdigheidsbehoefte: statische IP's voor accountgebonden sessies, rotatiepoolen voor dataverzameling. Alle plannen omvatten onbeperkt verkeer, IP- of loginauthenticatie en HTTP/HTTPS + SOCKS5-ondersteuning.