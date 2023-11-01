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Frankrijk Proxy

Betrouwbare statische Franse IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Frankrijk en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn French proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Een onmiddellijke reactie van technische ondersteuning op een bepaald probleem! Een waardig bedrijf in de Oekraïense markt! Operationeel werk zonder problemen! Er is een proefperiode die het mogelijk maakt om de kwaliteit van het werk te bepalen! Ik was blij en ik beveel alles!

Viktoriya MarchenkoIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

FineProxy biedt een aantal van de beste tarieven die ik gevonden heb voor het aantal IP's. Ik gebruik hun pakketten voor basis anoniem surfen en af en toe geo-beperkte toegang tot inhoud. Hoewel het misschien niet de flitsende UI van sommige premium concurrenten, de kosten-tot-prestatie verhouding is onverslaanbaar. Geweldig voor iedereen die op zoek is om te besparen op overhead.

Bode HughDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy proxy service voor een aantal maanden nu en ik ben erg tevreden met het. Hoge verbindingssnelheid, betrouwbare gegevensbescherming en een breed scala van locaties maken het een uitstekende tool voor het werken op het internet. Ik beveel het!

RobertSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een game-changer. Snelheiden zijn uitstekend, uptime is consistent, en de interface is gebruiksvriendelijk. Wanneer ik vragen had, ondersteuning snel gereageerd. Echt een betrouwbare proxy service.

isaac kipropNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ze biedt hoge snelheid, veilige proxies met onbeperkte bandbreedte, betaalbare prijzen, en een gebruiksvriendelijke ervaring voor alle gebruikers. Het is een echt leuke service, Ik beveel fineproxy.org 100%.

DJIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom tonen Franse sites andere prijzen wanneer ik van buiten Frankrijk surf?De Franse wet

De Franse wet vereist dat prijzen inclusief btw worden weergegeven (TVA — momenteel 20%). Wanneer u een .fr-winkel bezoekt met een niet-Frans IP, kan de site prijzen exclusief btw tonen, overschakelen naar een regionale storefront, of bezorgopties verbergen die alleen binnenlands beschikbaar zijn. LeBonCoin laadt sommige advertenties niet eens voor niet-FR-bezoekers. Als u prijzen of beschikbaarheid op Franse platforms volgt, heeft u een Frans IP nodig — anders bekijkt u data die niet overeenkomt met wat een echte Franse klant ziet.

Cookiebanners blijven mijn scraper verstoren op Franse sites. Helpt een proxy daarbij?De proxy lost

De proxy lost dit niet op zichzelf op. CNIL (de Franse toezichthouder voor gegevensbescherming) handhaaft de GDPR strikt, waardoor de meeste .fr-sites een TCF-toestemmingsoverlay hebben die pagina-inhoud blokkeert totdat u erdoorheen klikt. Wat wél werkt: accepteer de toestemming eenmalig, sla de resulterende TCF-cookiestring op en stuur deze mee bij elk volgend verzoek. Zet ook Accept-Language: fr-FR in uw headers — inconsistenties daarin kunnen een nieuwe banner triggeren, zelfs met de juiste cookie.

Afrekenen op .fr-sites activeert extra authenticatiestappen. IP-probleem?Gedeeltelijk

Gedeeltelijk, maar het is vooral regulering. PSD2 vereist Strong Customer Authentication voor online betalingen binnen de EU, en Franse banken handhaven dit via 3-D Secure. Dat gebeurt ongeacht of u wel of niet via een proxy werkt. Waar een stabiel Frans IP wél helpt, is het vasthouden van de betalingssessie op één locatie — als de gateway halverwege het afrekenproces een locatiewijziging detecteert, levert dat extra verificatiestappen op. Ook goed om te weten: Carte Bancaire (CB) is het standaard kaartnetwerk in Frankrijk, dus verwacht het bij elke .fr-checkout.

Welke Franse platforms vereisen specifiek een FR IP?De belangrijkste: Cdiscount

De belangrijkste: Cdiscount en Fnac-Darty voor elektronica en algemene retail, LeBonCoin voor advertenties (zeer agressieve geofiltering), Veepee voor flash sales (uitsluitend toegankelijk vanuit FR), en Vinted France voor lokale marktplaatsaanbiedingen. Franse streamingdiensten — Canal+, France.tv, Molotov — blokkeren niet-Frans verkeer volledig op basis van geolocatie. Google.fr SERP-resultaten verschillen ook per IP-locatie, dus SEO-monitoring zonder een FR-proxy levert u onnauwkeurige rankings op.

Welke anti-botsystemen gebruiken Franse websites?De meeste grote

De meeste grote .fr-domeinen draaien op Akamai. Cloudflare staat op de tweede plaats, Imperva komt minder vaak voor. Het IP-adres zelf is slechts een klein onderdeel van wat ze bekijken — browsertaal, tijdzone, hoe u de cookiebanner afhandelt en de TLS-fingerprint tellen allemaal zwaarder mee. Een veelgemaakte fout: van IP wisselen zodra u een 429 krijgt. Dat maakt het meestal erger, omdat het aanvraagpatroon hetzelfde blijft terwijl het adres plotseling verandert, wat de verdachtigheidsscore verhoogt. Beter om gewoon te vertragen en af te wachten.

Statische of roterende IP's voor Frankrijk?Als uw taak

Als uw taak inloggen, een winkelwagen beheren of afrekenen omvat — gebruik dan statische IP's. U wilt één consistent IP voor de gehele sessie. Roteren is logisch voor het scrapen van openbare pagina's waar u geen state hoeft te bewaren: productcatalogi, zoekresultaten, advertentielijsten. Eén ding om te vermijden: beide methoden mixen binnen dezelfde workflow. En als een site uw statische IP's begint te rate-limiten, schakel dan niet uw hele setup over naar rotatie — roteer alleen op de specifieke endpoints die geblokkeerd worden.

Welke typen Franse proxy's verkoopt FineProxy?Drie opties

Drie opties. Statische datacenter-IPv4 zijn het snelst — vaste Franse IP's die uitstekend werken voor API-calls, monitoring en alles waarbij het doel zich niet bekommert om het IP-type. Statische ISP (statisch-residentieel) IPv4 staan geregistreerd onder namen van consumenten-ISP's, waardoor ze eruitzien als gewone thuisverbindingen — een betere keuze als het doel datacenter-ranges blokkeert. Roterende proxy's bevatten Frankrijk in de geopool en geven u bij elk verzoek een vers IP, ideaal voor grootschalige read-only scraping. Alle drie zijn op landniveau (FR), zonder stad- of ASN-selectie. Statische plannen worden per IP gefactureerd met onbeperkt verkeer, roterende plannen per API-credits.

Kan ik testen voordat ik koop?Er is een

Proxy’s voor 48 uur. Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

BetaalmethodenStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, EU-uitgevers) en crypto. Facturering in USD, standaard maandelijks — u kunt tot een jaar vooruitbetalen. 20% korting bij verlenging.

Terugbetalingen24 uur geld-teruggarantie

24 uur geld-teruggarantie, zonder vragen. Open binnen dat tijdsvenster een supportticket en de terugbetaling verloopt via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt. Doorgaans duurt het enkele werkdagen.

Actieve proxy’s uit Frankrijk
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Frankrijk, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
19 online·Meer nodig? →
213.176.73.106:8080
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 u geleden
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 u geleden
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 u geleden
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 u geleden
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
9.00 Mbps
99.5%
1 u geleden
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 u geleden
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 u geleden
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 u geleden
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.39 Mbps
97.9%
1 u geleden
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 u geleden
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantParis
1.96 Mbps
100.0%
1 u geleden
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 u geleden
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 u geleden
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 u geleden
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.56 Mbps
31.4%
2 u geleden
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.25 Mbps
14.9%
2 u geleden
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 u geleden
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 u geleden
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
602 Kbps
13.2%
3 u geleden
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