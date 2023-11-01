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Proxy pro Francii

Spolehlivé statické francouzské IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP ve Francii a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého francouzského proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Okamžitá odpověď od technické podpory na tuto věc! Důležitá společnost na ukrajinském trhu! Operační práce bez problémů! Je tu zkušební období, které umožňuje určit kvalitu práce! Byl jsem nadšený a doporučuji všechno!

Viktoriya MarchenkoInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy nabízí některé z nejlepších cen, které jsem našel, vzhledem k počtu dostupných IP. Používám jejich balíčky pro základní anonymní prohlížení a příležitostný přístup k obsahu s geografickými omezeními. Přestože nemusí mít efektivní uživatelské rozhraní jako někteří premium konkurenti, poměr nákladů k výkonnosti je neporazitelný. Skvělé pro každého, kdo chce ušetřit.

Bode HughDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

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Provoz se neměří

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DJInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Proč francouzské stránky ukazují jiné ceny, když je prohlížím ze zahraničí?Ceny s DPH

Francouzská legislativa vyžaduje, aby ceny zahrnovaly DPH (TVA — aktuálně 20 %). Když navštívíte .fr obchod z nefrancouzské IP, stránka může zobrazit ceny bez DPH, přepnout na regionální verzi obchodu nebo skrýt možnosti doručení dostupné pouze pro tuzemsko. LeBonCoin dokonce některé inzeráty uživatelům mimo Francii vůbec nezobrazí. Pokud sledujete ceny nebo dostupnost na francouzských platformách, potřebujete francouzskou IP — jinak pracujete s daty, která neodpovídají tomu, co vidí skutečný francouzský zákazník.

Banery se souhlasem s cookies mi rozbíjejí scraper na francouzských stránkách. Pomůže proxy?Proxy nestačí

Samotná proxy to nevyřeší. CNIL (francouzský regulátor ochrany dat) prosazuje GDPR velmi přísně, takže většina .fr stránek má TCF consent overlay, který blokuje obsah stránky, dokud ho neodsouhlasíte. Co funguje: jednou souhlas přijměte, uložte si výsledný TCF cookie řetězec a posílejte ho s každým dalším požadavkem. Také udržujte v hlavičkách Accept-Language: fr-FR — jakékoli nesrovnalosti mohou vyvolat nový banner i se správným cookie.

Pokladna na .fr stránkách spouští dodatečné ověřovací kroky. Je to problém s IP?Částečně

Částečně, ale hlavně je to regulace. PSD2 vyžaduje silné ověření zákazníka (Strong Customer Authentication) pro online platby v celé EU a francouzské banky ho vynucují prostřednictvím 3-D Secure. To se stane bez ohledu na to, zda používáte proxy, nebo ne. Kde stabilní francouzská IP skutečně pomáhá, je udržení platební relace na jednom místě — pokud platební brána zaznamená změnu lokace uprostřed platby, přibydou další ověřovací kroky. Také je dobré vědět: Carte Bancaire (CB) je výchozí karetní síť ve Francii, takže ji očekávejte na každé .fr pokladně.

Které francouzské platformy konkrétně vyžadují FR IP?Cdiscount a Fnac

Ty největší: Cdiscount a Fnac-Darty pro elektroniku a běžný retail, LeBonCoin pro inzeráty (velmi agresivní geo-filtrování), Veepee pro bleskové výprodeje (přístup pouze z Francie) a Vinted France pro místní marketplace nabídky. Francouzské streamovací služby — Canal+, France.tv, Molotov — kompletně blokují provoz mimo Francii. Výsledky SERP na Google.fr se také liší podle lokace IP, takže SEO monitoring bez FR proxy vám dává nepřesné pozice.

Jaké anti-bot systémy používají francouzské weby?Akamai a Cloudflare

Většina velkých .fr domén provozuje Akamai. Cloudflare je na druhém místě, Imperva se vyskytuje méně často. Samotná IP jen malá část toho, co tyto systémy vyhodnocují — jazyk prohlížeče, časová zóna, způsob zpracování consent banneru a TLS fingerprint mají větší váhu. Častá chyba: přepnutí IP hned po obdržení 429. To obvykle situaci zhorší, protože vzorec požadavků zůstává stejný, zatímco adresa se náhle změní, což zvýší skóre podezřelosti. Lepší je prostě zpomalit a počkat.

Statické nebo rotující IP pro Francii?Statické pro relace

Pokud váš úkol zahrnuje přihlašování, udržování košíku nebo průchod pokladnou — použijte statické. Chcete jednu konzistentní IP pro celou relaci. Rotace dává smysl pro scraping veřejných stránek, kde nepotřebujete udržovat stav: produktové katalogy, výsledky vyhledávání, inzerátní výpisy. Čemu se vyhnout: míchání obou přístupů v jednom workflow. A pokud stránka začne omezovat vaše statické IP, nepřepínejte celý setup na rotaci — rotujte pouze na konkrétních endpointech, které jsou blokovány.

Jaké typy francouzských proxy serverů FineProxy nabízí?Tři možnosti

Tři možnosti. Statické datacentrové IPv4 jsou nejrychlejší — pevné francouzské IP adresy, které se hodí pro API volání, monitoring a všechny případy, kdy cíl nekontroluje typ IP. Statické ISP (static-residential) IPv4 jsou registrované pod názvy spotřebitelských ISP, takže vypadají jako běžné domácí připojení — lepší volba, pokud cíl blokuje datacentrové rozsahy. Rotující proxy servery zahrnují Francii v geo poolu a při každém požadavku vám přidělí novou IP adresu — ideální pro rozsáhlý read-only scraping. Všechny tři varianty jsou na úrovni země (FR), bez výběru města nebo ASN. Statické tarify se účtují za IP s neomezeným provozem, rotující se účtují za API kredity.

Mohu si službu před nákupem vyzkoušet?Proxy na 48h

Proxy na 48 hodin. Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Platební metodyKarty i krypto

Stripe (Visa, Mastercard, EU vydavatelé) a kryptoměny. Fakturace v USD, standardně měsíčně — můžete si předplatit až na rok. 20% sleva na prodloužení.

Vrácení penězVrácení do 24h

24hodinová záruka vrácení peněz, bez otázek. Stačí v tomto okně otevřít ticket na podporu a refund se vrátí stejnou platební metodou, kterou jste použili. Obvykle to trvá několik pracovních dnů.

Živé Francie proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Francie zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
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213.176.73.106:8080
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
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213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 hod.
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 hod.
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 hod.
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 hod.
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
99.5%
1 hod.
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 hod.
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 hod.
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 hod.
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.39 Mbps
97.9%
1 hod.
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 hod.
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníParis
1.96 Mbps
100.0%
1 hod.
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 hod.
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 hod.
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 hod.
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.56 Mbps
31.4%
2 hod.
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.25 Mbps
14.9%
2 hod.
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 hod.
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 hod.
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
602 Kbps
13.2%
3 hod.
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