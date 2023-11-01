Proxy pro Gemini
IPv4 proxy pro rotaci API klíčů Gemini: obejití chyb 429, distribuce napříč Cloud projekty, podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Sestavte si tarif proxy pro Gemini.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|Doporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte jednu vyhrazenou IP pro jeden projekt Gemini Cloud
- Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
- Exportujte můj seznam proxy jako JSON
- Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
- Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Přístup přes API a agenty
Při vytváření aplikací, které vyžadují různorodost IP, byl FINEproxy.ORG spojencem. Jeho integrace API s našimi systémy byla bezproblémová. Rychlost a spolehlivost byly obecně dobré, s příležitostnými poklesy, které jejich tým rychle vyřešil.
Naše společnost se při SEO průzkumu, správě sociálních sítí, analýze konkurence a automatizovaných úlohách výrazně spoléhá na proxy. FineProxy je pro náš tým záchranou a nabízí široký výběr rychlých, bezpečných a vysoce anonymních proxy, které nám pomáhají efektivně plnit úkoly. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý, takže lze snadno a bez potíží spravovat více proxy. Na rozdíl od jiných poskytovatelů proxy, které jsme v minulosti vyzkoušeli, si FineProxy udržuje stálou rychlost a dostupnost, což je pro náš provoz zásadní. Pokud potřebujete proxy řešení podnikové úrovně, rozhodně doporučuji je vyzkoušet!
Správa účtů
Proxy funguje velmi dobře, používám ho už měsíc a nenašel jsem žádné kontroly ani přerušení. Velmi spolehlivé!
Používám tuto službu už více než pět let pro své projekty sběru dat a byla skvělá. Nabízejí rotační IP adresy, rychlou výkonnost a na rozdíl od mnoha jiných proxy serverů nejsou blokovány na sociálních platformách.
Minimální objednávky
Dobrý den! Dlouho jsem hledal velké množství proxy za dostupnou cenu. Nakonec jsem je našel na fineproxy.org. Předtím jsem platil desetkrát více. Po měsíci vše funguje. Děkuji za vaše služby!
Pro můj poslední projekt stačí malý počet adres. Balíček 5 adres na 30 dní mi dokonale vyhovuje. Možná nejde o nejúspornější variantu, ale více adres jednoduše nepotřebuji. Rychlost i datový provoz této společnosti jsou jako vždy nejlepší.
Může mě Google zablokovat za rotaci klíčů?Možné
Zneužívání kvót free tier může technicky vést k pozastavení účtu. V praxi Google v tomto ohledu nebyl agresivní, pokud neděláte nic škodlivého. Udržujte rozumný objem požadavků na klíč a nevytvářejte stovky projektů — 5–10 je rozumný rozsah.
Potřebuji samostatné IP adresy pro každý API klíč?Není nutné
Není to nutné, ale pomáhá to. Pokud Google vidí jednu IP adresu, která střídá klíče z 10 různých projektů, je to varovný signál. Jedno dedikované proxy na projekt vypadá přirozeněji.
Co se stane, když dosáhnu limitu?HTTP 429
Dostanete HTTP 429 — “Too Many Requests.” API přestane přijímat vaše požadavky, dokud se limit neresetuje. Minutové limity se resetují každých 60 sekund (posuvné okno), denní limity se resetují o půlnoci pacifického času. Pokud to vaše aplikace neošetřuje, požadavky jednoduše tiše selžou.
Jak zjistím, kolik kvóty jsem už vyčerpal?Použijte AI Studio
Google nabízí dashboard s přehledem limitů přímo v AI Studiu. Můžete také zavolat API a zkontrolovat hlavičky odpovědi — obsahují zbývající kvótu pro aktuální okno.
Má smysl používat bezplatnou úroveň v produkci?Při lehké zátěži
Pro prototypování a menší zátěž — rozhodně ano. Pro cokoli nad pár stovek požadavků denně je bezplatná úroveň příliš omezující i s rotací. V takovém případě jeden placený projekt se správnými limity jednodušší než žonglování s 20 bezplatnými.
Jak připojím proxy k Gemini API?Nastavte HTTPS_PROXY
Nastavte proměnnou prostředí HTTPS_PROXY (např. export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — většina HTTP klientů v Pythonu, Node.js a Go ji převezme automaticky. Pro rychlý test spusťte curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... a ověřte, že dostanete validní odpověď. V kódu můžete také předat adresu proxy přímo přes parametr proxy nebo httpAgent vaší HTTP knihovny.