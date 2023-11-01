Případy využití proxy
Od veřejných webových dat a automatizace AI přes sociální platformy, tržiště a streaming — najděte správné nastavení proxy pro práci, kterou potřebujete spouštět.
Katalog případů využití proxy
Data a sběr dat
Rozsáhlý sběr dat s tisíci IP adresami pro parsing, monitoring a automatizaci.
AI Proxy
Směrujte více API klíčů přes vyhrazené IP adresy a rozložte zátěž bez rizika překročení limitů.
Hry a trading
Tisíce proxy pro velkoobjemové operace: navyšování zhlédnutí, parsování obchodů a obchodování.
Boti & Automatizace
Vysokorychlostní proxy optimalizované pro automatizační software.
Média & streaming
Přistupujte ke geo-omezenému obsahu a automatizujte interakce na mediálních platformách.
Nákupy & finance
Monitoring cen, arbitráž a automatizace tržišť.
Další případy využití
Specializovaná proxy řešení pro specifické platformy a služby.
Sestavte si plán proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Sociální sítě & messengery
Spravujte více účtů a automatizujte interakce napříč sociálními platformami.