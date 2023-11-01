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Případy využití proxy

Od veřejných webových dat a automatizace AI přes sociální platformy, tržiště a streaming — najděte správné nastavení proxy pro práci, kterou potřebujete spouštět.

Prohlédněte si případy využití ↓Sestavte si tarif
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Katalog případů využití proxy

01

Data a sběr dat

Rozsáhlý sběr dat s tisíci IP adresami pro parsing, monitoring a automatizaci.

3 návody
01Sběr dat z webutopExtrahujte veřejná data ve velkém měřítku bez banů02SEOSledování SERP, monitoring pozic, výzkum klíčových slov03Ověřování reklamKontrola umístění reklam napříč geografickými oblastmi
02

AI Proxy

Směrujte více API klíčů přes vyhrazené IP adresy a rozložte zátěž bez rizika překročení limitů.

6 návody
01AI Proxy HubhubPřehled všech AI proxy řešení02ChatGPTtopDistribuce požadavků napříč více klíči03DeepSeekVyhrazené IP pro load balancing DeepSeek API04GeminiRotace proxy pro Google Gemini API05ClaudeStabilní IP pro Anthropic Claude API06Janitor AIObejití rate limitů na platformě Janitor AI
03

Hry a trading

Tisíce proxy pro velkoobjemové operace: navyšování zhlédnutí, parsování obchodů a obchodování.

4 návody
01TwitchtopMasové navyšování zhlédnutí pomocí tisíců IP02SteamtopParsování obchodů a správa více účtů03KryptotopObchodní boty a automatizace burz04PlayStationPřístup do PSN obchodu a herní proxy
04

Boti & Automatizace

Vysokorychlostní proxy optimalizované pro automatizační software.

5 návody
01Centrum botůhubPřehled všech proxy řešení pro automatizaci02Sneaker BotyRychlé ISP proxy pro sneaker dropy03BASIntegrace proxy pro Browser Automation Studio04ZennoPosterHromadná automatizace úloh s rotujícími proxy05CAPTCHAProxy pro služby řešení CAPTCHA
05

Sociální sítě & messengery

Spravujte více účtů a automatizujte interakce napříč sociálními platformami.

9 návody
01TelegramtopSpráva více účtů a hromadné zasílání zpráv02WhatsAppFiremní komunikace a hromadné oslovování03InstagramtopAutomatizace účtů a scraping dat04DiscordSpráva serverů a proxy pro boty05Twitter (X)Publikování z více účtů a scraping06FacebookReklamní účty a správa stránek07RedditScraping komentářů a automatizace účtů08LinkedInGenerování leadů a scraping profilů09SnapchatSpráva více účtů a přístup podle geolokace
06

Média & streaming

Přistupujte ke geo-omezenému obsahu a automatizujte interakce na mediálních platformách.

5 návody
01YouTubetopNavyšování zhlédnutí a extrakce dat02YouTube MusicStreamujte hudbu z libovolného regionu03TikToktopZhlédnutí, farming účtů a scraping04SpotifyPřístup ke streamování z jakékoli země05NetflixOdemkněte regionálně omezené knihovny obsahu
07

Nákupy & finance

Monitoring cen, arbitráž a automatizace tržišť.

4 návody
01AmazonSledování cen a scraping produktových dat02eBayMonitoring aukcí a automatizace nabídek03TaobaoPřístup na čínské tržiště z libovolné lokality04ArbitrážPorovnání cen napříč platformami ve velkém měřítku
08

Další případy využití

Specializovaná proxy řešení pro specifické platformy a služby.

8 návody
01CraigslistZveřejňování a sběr dat z inzerátů ve velkém měřítku02SIP ProxySměrování VoIP a IP telefonie03OnlyFansSpráva obsahu a více účtů04LibGenPřístup ke knihovně přes proxy05DuckDuckGoScraping SERP soukromého vyhledávače06YandexSběr dat z ruského vyhledávače07Sociální sítěObecný průvodce proxy pro sociální platformy08StreamováníObecný průvodce proxy pro streamovací služby

Sestavte si plán proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

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